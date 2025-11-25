Surse: CSAT a blocat tranzacția MVM–E.ON; Peter Szijjarto: Nu am informații despre acest lucru, dar oricare ar fi decizia, trebuie să o respectăm
Financial Intelligence, 25 noiembrie 2025 14:20
Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT) a blocat tranzacția prin care compania ungurească MVM urma să preia […]
Acum 5 minute
14:50
Ionuţ Moşteanu: Drona apărută pe radare de dimineaţă în zona judeţelor Tulcea şi Galaţi a fost găsită căzută în judeţul Vaslui; După primele evaluări, nu avea încărcătură explozivă; # Financial Intelligence
Drona apărută pe radare în cursul dimineţii de marţi în zona judeţelor Tulcea şi Galaţi a fost găsită […]
Acum o oră
14:20
CCR a admis sesizările făcute de AUR şi ICCJ cu privire la neconstituţionalitatea legii privind plata pensiilor private # Financial Intelligence
Curtea Constituţională a României (CCR) a admis, marţi, sesizările făcute de AUR şi ICCJ în ceea ce priveşte […]
14:20
Pîslaru: Cererea de plată 4 o vom depune în jur de 15 decembrie; probabil va fi cea mai rapidă cerere din istoria PNRR # Financial Intelligence
Cererea de plată 4 din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) va fi depusă în jurul datei […]
14:20
Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT) a blocat tranzacția prin care compania ungurească MVM urma să preia […]
Acum 2 ore
13:50
Peter Szijjarto: MOL cumpără petrol de la Lukoil și va continua să o facă; Considerăm Rusia un partener de încredere pentru noi în ceea ce privește aprovizionarea cu energie a Ungariei, toate alternativele sunt mai puțin fiabile sau mai scumpe # Financial Intelligence
Compania ungară MOL cumpără petrol de la Lukoil și va continua să o facă, iar noi considerăm Rusia […]
13:40
Rafinăria NIS de la Pancevo (Serbia) şi-a încetat activitatea din cauza sancţiunilor americane # Financial Intelligence
Activitatea singurei rafinării din Serbia, deţinută de compania petrolieră NIS, la care care Rusia deţine o participaţie majoritară, […]
13:30
Peter Szijjarto, la RIEC: Suntem interesați de diversificare, suntem interesați să adăugăm România la sursele de aprovizionare cu gaz ale Ungariei # Financial Intelligence
Suntem interesați de diversificare, suntem interesați să adăugăm România la sursele de aprovizionare cu gaz ale Ungariei, a […]
13:10
Ivan: Mi s-a transmis că prețul la energie nu a fost considerat o prioritate în CSAT de ieri # Financial Intelligence
Mi s-a transmis că prețul la energie nu a fost considerat o prioritate în CSAT de ieri, a […]
Acum 4 ore
12:30
Această distincție este acordată anual unor destinații turistice de către Federația Internațională a Jurnaliștilor și Scriitorilor de Turism […]
12:30
ANALIZĂ XTB: Românii își asumă riscuri fără să-și dea seama. Aproape o treime nu verifică măsurile de siguranță ale platformelor folosite # Financial Intelligence
Deși interesul pentru investiții și instrumente financiare digitale este tot mai vizibil, obiceiurile românilor arată că prudența și […]
12:10
Ivan: Din reforma companiilor anunțată ieri de Guvern sunt total excluse firmele care sunt pe profit, sunt listate la bursă și au cifre foarte bune, care trebuie să își facă treaba mai departe și nu vreau să le încurcăm # Financial Intelligence
Din reforma companiilor anunțată ieri de Guvern sunt total excluse firmele care sunt pe profit, sunt listate la […]
11:40
Ivan: În momentul de față sunt trei companii care și-au manifestat intenția de a achiziționa activele Lukoil în România, atât rafinăria, cât și rețelele de benzinării # Financial Intelligence
În momentul de față sunt trei companii care și-au manifestat intenția de a achiziționa activele Lukoil în România, […]
11:40
Macron afirmă că europenii trebuie să decidă cu privire la utilizarea activelor ruseşti îngheţate # Financial Intelligence
Preşedintele francez Emmanuel Macron a declarat marţi că "depinde de europeni să decidă" cum să utilizeze activele ruseşti […]
11:40
Nicuşor Dan: Nu există o colaborare între instituţii ca informaţiile primite pentru a lua decizii să fie structurate # Financial Intelligence
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, marţi, că nu există o colaborare între instituţii pentru ca informaţiile de care […]
Acum 6 ore
10:50
HILS Development a lansat proiectul HILS Nord, cu o valoare totală a investiției de aproximativ 200 milioane euro # Financial Intelligence
HILS Development a lansat proiectul HILS Nord, al șaptelea ansamblu din portofoliul companiei, cu o valoare totală a […]
10:50
Secțiunea bulgară a conductei de gaze transbalcanice rămâne nefuncțională; “Comunicare înșelătoare din partea Bulgartransgaz” (analiză presa bulgară) # Financial Intelligence
Secțiunea bulgară inactivă a conductei de gaze transbalcanice (TBG) – cu 17 miliarde de metri cubi/an de capacitate neutilizată […]
10:20
Casa Albă afirmă că Trump rămâne optimist în legătură cu negocierile de pace privind Ucraina # Financial Intelligence
Preşedintele american Donald Trump rămâne optimist că discuţiile privind obţinerea păcii în Ucraina vor conduce la un rezultat, […]
09:50
Germania intenţionează să organizeze licitaţii pentru construirea de noi centrale electrice pe gaz în luna martie 2026, a […]
09:50
Îmbătrânirea populaţiei este “o bombă cu ceas” pentru creşterea PIB-ului, avertizează BERD # Financial Intelligence
Ţările trebuie să acţioneze acum pentru a împiedica schimbările demografice să le afecteze perspectivele economice pe termen lung, […]
09:50
Bani sunt, oportunități sunt. Ne lipsesc instrumentele (opinie Laurențiu Căpcănaru) # Financial Intelligence
Autor: Laurențiu Căpcănaru 76 de miliarde de euro (echivalent lei și valută) sunt depozitele populației în bănci, „la […]
09:50
Confederația Patronală Concordia solicită eliminarea imediată a IMCA, o măsură care blochează investițiile și frânează creșterea economică # Financial Intelligence
Confederația Patronală Concordia solicită Guvernului României eliminarea de urgență a impozitului minim pe cifra de afaceri (IMCA), o […]
09:40
Autonom Services a încheiat un contract de facilități de credit de 300 milioane euro # Financial Intelligence
Autonom Services a anunțat că, în data de 24 noiembrie 2025, a încheiat un contract de facilități de […]
Acum 8 ore
08:50
Elveția va intra în categoria țărilor cu un PIB de peste 1 trilion de dolari în 2025 # Financial Intelligence
Climatul macroeconomic s-a deteriorat în Elveția în 2025, un an caracterizat printr-un nivel ridicat fără precedent al incertitudinii […]
Acum 12 ore
06:10
CCR ar urma să decidă asupra sesizărilor făcute de AUR şi ICCJ cu privire la neconstituţionalitatea legii privind plata pensiilor private # Financial Intelligence
Curtea Constituţională a României (CCR) ar urma să decidă, marţi, asupra sesizărilor făcute de AUR şi ICCJ în […]
Acum 24 ore
21:00
Ucraina și SUA ajung la un acord asupra majorității punctelor din planul de pace; teritoriile și NATO vor fi decise de Zelensky și Trump (Kiev Post) # Financial Intelligence
În timp ce Kievul și Washingtonul raportează progrese în cadrul negocierilor privind cele 28 de puncte, cele mai […]
20:50
Președintele Donald Trump a vorbit la telefon cu președintele chinez Xi Jinping, a confirmat un oficial al Casei […]
20:50
Liderul turc a dat asigurări că Ankara va continua să pună la dispoziție Istanbulul ca platformă pentru negocierile […]
20:40
Reforma companiilor de stat este o urgenţă de bun-simţ pentru orice stat care respectă banul public, a transmis, […]
20:40
Senatorii americani afirmă că Trump nu a reușit să împiedice gazul natural lichefiat rusesc să contribuie la finanțarea războiului din Ucraina # Financial Intelligence
Senatorii spun că Arctic LNG 2 furnizează miliarde pentru războiul Rusiei China cumpără GNL la preț redus din […]
20:40
Graţie centralelor nucleare, exporturile de electricitate ale Franţei sunt la maximul ultimilor 20 de ani # Financial Intelligence
În perioada iulie-octombrie 2025, Franţa a exportat cea mai mare cantitate de electricitate din ultimii 20 de ani […]
20:30
BNS îl contrazice pe Bolojan: Măsurile de redresare NU au dus la redresarea economiei, ci la perturbarea ei; Plătim 218 milioane de lei dobânzi în fiecare zi și 9 milioane de lei pe oră; Deficitul bugetar s-a majorat de la 70 de miliarde de lei, la 102,5 miliarde lei # Financial Intelligence
Blocul Național Sindical (BNS) contrazice ferm declarațiile triumfaliste și rupte de realitate ale premierului României, Ilie Bolojan potrivit […]
19:30
UE pierde trenul în ceea ce priveşte inteligenţa artificială, punându-şi în pericol viitorul, avertizează Lagarde # Financial Intelligence
Europa îşi pune în pericol propriul viitor pierzând trenul în ceea ce priveşte inteligenţa artificială şi trebuie să […]
19:20
PE introduce pe ordinea de zi o dezbatere privind noul plan de pace pentru Ucraina, care va fi urmată şi de o rezoluţie # Financial Intelligence
Parlamentul European a introdus luni pe ordinea de zi o dezbatere referitoare la noul plan de pace pentru […]
19:20
Membrii Consiliului Suprem de Apărare a Ţării au aprobat, luni, cererea României în cadrul mecanismului SAFE, informează Administraţia […]
19:20
La aproape 30 de ani după ce preşedintele francez de la acea vreme, Jacques Chirac, a abolit serviciul […]
17:40
Szijjarto: Situaţia “nu va face decât să se înrăutăţească” dacă europenii subminează planul de pace în Ucraina # Financial Intelligence
Situaţia "nu va face decât să se înrăutăţească" dacă "liderii europeni pro-război" subminează planul de pace pentru Ucraina, […]
17:10
Reforma companiilor de stat vizează eliminarea conducerilor interimare şi restructurarea a cel puţin trei companii (vicepremier) # Financial Intelligence
Reforma companiilor de stat are ca obiective două direcţii prioritare, respectiv eliminarea conducerilor interimare de la toate companiile […]
17:10
BNR: Actualele evaluări relevă o nouă înrăutăţire a perspectivei inflaţiei în raport cu previziunile precedente # Financial Intelligence
Actualele evaluări indică o nouă înrăutăţire a perspectivei inflaţiei faţă de previziunile anterioare, în special în prima parte […]
17:00
Gheorghiu: Urmează ca, cel târziu în data de 27 noiembrie, să avem conducerea statutară să fie numită la AMEPIP; un candidat la conducerea AMEPIP a contestat în instanță procedura de selecție # Financial Intelligence
Procesul de selecţie a conducerii Agenţiei pentru Monitorizarea şi Evaluarea Performanţelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP) este în faza finală […]
15:30
„AURORA” – cel mai amplu exercițiu național de Restaurare a Sistemului Electroenergetic Național în condiții de stres a testat în premierã un scenariu unic # Financial Intelligence
Șapte entitãți energetice, cu sprijinul de specialitate al Serviciului de Telecomunicații Speciale, au realizat cu succes sâmbãtã, 22 […]
Ieri
13:30
Oana Ozmen: Este necesară o viziune coerentă, în ceea ce privește utilizarea hidrogenului, în industrie și transport, din perspectiva europeană # Financial Intelligence
Avocata Oana ÖZMEN, fost deputat și inițiatoarea legii hidrogenului, a prezentat, la Forumul Gazelor Naturale 2025, contextul legat […]
13:30
Radu Bumbacea, triplu olimpic internațional în matematică și filozofie: Eu mi-aș dori să mă întorc în România, nu atât de mult pentru un proiect, cât pentru a trăi aici” # Financial Intelligence
Interviu prelau de pe platforma Cred în Romania Autor: Drd. George Măicăneață, Asociația „Cred în România" Radu Bumbăcea […]
13:20
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni că principalul obstacol pentru a se ajunge la acordul de pace […]
12:50
Majorarea TVA – un eșec; Bugetul statului încasează mai puțini bani pentru că a scăzut consumul (Antena3) # Financial Intelligence
Majorarea taxelor din luna august nu a adus mai mulți bani la buget, așa cum spera Executivul, ci […]
12:40
Cristian SECOȘAN, Delgaz Grid: Distribuitorii de gaze pot contribui semnificativ la creșterea economică, dacă beneficiază de un cadru de reglementare adecvat, predictibil și orientat spre încurajarea investițiilor – VIDEO # Financial Intelligence
Distribuitorii de gaze pot contribui semnificativ la creșterea economică dacă beneficiază de un cadru de reglementare adecvat, predictibil […]
12:30
Stablecoins (monedele digitale stabile) ar putea provoca băncilor din zona euro retrageri importante de depozite pe segmentul de […]
12:00
Bogdan Andronic: Transgaz are o preocupare continuă pentru a menține fiabilitatea actualului sistem bazat pe gaze naturale, dar analizează strategic și posibilitatea de aliniere a infrastructurii existente la cerințele europene – video # Financial Intelligence
Transgaz are o preocupare continuă pentru a menține fiabilitatea actualului sistem bazat pe gaze naturale, dar în același […]
11:00
COP30 Belém și dilema globală: cum împăcăm protecția mediului cu nevoia de dezvoltare industrială (Oana Ijdelea) # Financial Intelligence
Autor: Oana Ijdelea, avocat specializat în energie A 30-a Conferință ONU pentru schimbările climatice (COP30) a fost un […]
10:50
Fondul Proprietatea își exprimă susținerea cu privire la listarea Companiei Naționale Aeroporturi București; CNAB ar putea obține 500 milioane de euro, în IPO (Franklin Templeton) # Financial Intelligence
Franklin Templeton International Services S.À R.L., Sucursala București, în calitate de Administrator Unic și Administrator de fond de […]
10:40
O grevă de trei zile împotriva măsurilor de austeritate începe luni în Belgia # Financial Intelligence
O grevă de trei zile organizată de principalele sindicate din Belgia începe luni, fiind aşteptate perturbări majore în […]
