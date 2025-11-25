Proiectul privind restricționarea cumulului pensie specială-salariu la stat a fost pus în dezbatere publică. Penalități de 85% din pensie pentru pensionarii „speciali”
G4Media, 25 noiembrie 2025 11:50
Ministerul Muncii a pus în dezbatere publică un proiect de lege prin care reglementează situația cumulului pensiei – normale și de serviciu – cu salariul la instituții și companii de stat. Spre dosebire de precedenta tentativă de reglementare a acestei chestiuni, picată la Curtea Constituțională, noul proiect aducă câteva modificări esențiale. Precedenta încercare, elaborată în […] © G4Media.ro.
Acum 10 minute
12:10
Ucraina califică ultimele atacuri ruseşti, în urma cărora au murit șase oameni, drept o „reacţie teroristă” a lui Putin la propunerea de pace a SUA # G4Media
Ministrul de externe ucrainean, Andrii Sibiga, a calificat marţi atacul masiv rusesc care a ucis cel puţin şase persoane la Kiev drept o „reacţie teroristă” din partea preşedintelui Rusiei, Vladimir Putin, la eforturile de pace ale SUA, potrivit agențiilor de știri AFP şi EFE, citate de Agerpres. „Reacţie teroristă din partea lui Putin la propunerile […] © G4Media.ro.
Acum 30 minute
12:00
Un spaniol de 18 ani, înarmat cu un cuţit, a fost împușcat la Madrid după ce a rănit trei trecători pe stradă / Tânărul este anchetat cu privire la un posibil atentat jihadist # G4Media
Un tânăr spaniol, înarmat cu un cuţit, a fost ”neutralizat” în weekend de către poliţia spaniolă, într-un cartier al Madridului, după ce a atacat trei trecători, scrie presa spaniolă, citată de News.ro. Luni, la două zile după fapte, justiţia spaniolă a deschis o anchetă cu privire la un posibil atentat jihadist, în contextul în care […] © G4Media.ro.
11:50
Proiectul privind restricționarea cumulului pensie specială-salariu la stat a fost pus în dezbatere publică. Penalități de 85% din pensie pentru pensionarii „speciali” # G4Media
Ministerul Muncii a pus în dezbatere publică un proiect de lege prin care reglementează situația cumulului pensiei – normale și de serviciu – cu salariul la instituții și companii de stat. Spre dosebire de precedenta tentativă de reglementare a acestei chestiuni, picată la Curtea Constituțională, noul proiect aducă câteva modificări esențiale. Precedenta încercare, elaborată în […] © G4Media.ro.
11:50
În ultimele luni, trei state americane și două țări europene au introdus proiecte de lege menite să întărească protecția animalelor de companie și a proprietarilor lor. Noile reglementări vizează transparența în serviciile financiare, combaterea comerțului ilegal cu animale și eliminarea exploatării din crescătoriile comerciale („puppy mills”). Iată o privire de ansamblu asupra celor mai importante schimbări. © G4Media.ro.
Acum o oră
11:40
Confederaţia Concordia cere eliminarea de urgenţă a impozitului minim pe cifra de afaceri: Este o măsură fiscală „profund nocivă” # G4Media
Confederaţia Patronală Concordia solicită Guvernului României eliminarea de urgenţă a impozitului minim pe cifra de afaceri (IMCA), fiind o măsură fiscală „profund nocivă”, care loveşte investiţiile şi pune în pericol viitorul economic al ţării, transmite Agerpres. „IMCA nu este o reformă fiscală. Este o frână brutală pusă exact pe motorul creşterii economice. Situaţiile financiare ale […] © G4Media.ro.
11:30
Nicușor Dan: Încă lipsește partea de guvernanță în statul român / Avem voință, avem strategii, avem legislație, dar ele nu sunt puse împreună / Estimez că în doi ani statul o să fie în stare să asimileze idei și să le transforme în proiecte # G4Media
Președintele Nicușor Dan a declarat, marți, la Summitul pentru guvernanță digitală 2025, organizat de Edge Institute, că încă lipsește partea de guvernanță în statul român, subliniind că există voință, strategii, legislație, dar ele nu sunt puse împreună. Președintele a estimat că în doi ani statul o să fie în stare să asimileze idei și să […] © G4Media.ro.
11:30
EXCLUSIV Pe lista rușilor cercetați de Parchetul General pentru că ar fi obținut fraudulos documente românești se află Kirill Seleznev, un om de afaceri aflat pe lista sancțiunilor internaționale/ ”A participat la formarea unor surse corupte de venit pentru Vladimir Putin” – surse # G4Media
Țintă de proporții pentru Parchetul General în cadrul unei anchete în cadrul căreia, în această dimineață, au avut loc mai multe percheziții în Suceava și două sectoare din București. Pe lista persoanelor luate în vizor pentru că ar fi obținut în mod fraudulos acte de identitate românești se află rusul Kirill Seleznev (51 de ani), […] © G4Media.ro.
11:30
Comandantul Forțelor Terestre ale SUA în Europa, generalul Christopher Donahue, așteptat la Baza 57 „Mihail Kogălniceanu” # G4Media
Generalul Christopher Donahue, comandantul Forțelor Terestre ale SUA în Europa,vine marți, 25 noiembrie, la Baza 57 Mihail Kogălniceanu, scrie ziarulconstanta.ro. Baza 57 Mihail Kogălniceanu găzduiește cea mai mare prezență militară americană din România și este un simbol al angajamentului SUA față de securitatea României și a NATO. Generalul Donahue se va întâlni cu ministrul Apărării […] © G4Media.ro.
11:20
Profesoara Adina Papazi, despre temele pentru acasă: Eu nu mă pot duce în pauză să fac o ședință cu colegii mei, dă-le tu 3 exerciții, că eu le-am dat 2. Este o utopie # G4Media
Adina Papazi, profesoară de Limba română la Colegiul Național I. L. Caragiale din București, a declarat, referitor la temele pentru acasă, că „eu nu mă pot duce în pauză să fac o ședință cu colegii mei: dă-le tu 3 exerciții, că eu le-am dat 2”. Aceasta a afirmat că „nu ai cum să contorizezi așa […] © G4Media.ro.
Acum 2 ore
11:10
Descalificarea monoposturilor McLaren după cursa de Formula 1 din Las Vegas a făcut înconjurul planetei, iar cei de la RedBull nu au ratat momentul pentru a-i ironiza pe rivalii de la Woking. RedBull Sim Racing, campionii mondiali în vigoare ai e-sporturilor, au profitat la maxim de ocazie pentru a-i „învăța” pe rivalii de la McLaren […] © G4Media.ro.
11:10
Administraţia Trump va reinteroga anumiţi refugiaţi care au fost admişi în Statele Unite sub fostul preşedinte Joe Biden / „Este o cruzime de nedescris” # G4Media
Administraţia Trump ia măsuri pentru a reinteroga anumiţi refugiaţi care au fost admişi în Statele Unite sub fostul preşedinte Joe Biden, ca parte a unei revizuiri cuprinzătoare a cazurilor lor, potrivit unei note interne şi unei surse familiarizate cu planurile, relatează canalul de știri CNN, citat de News.ro. Efortul marchează un pas fără precedent în […] © G4Media.ro.
10:50
Premierul Bolojan cere instituțiilor statului „să-și schimbe urgent abordarea” în privința violenței împotriva fetelor și femeilor / „Fiecare caz de femicid este o dramă socială și un semnal că statul român trebuie să facă mai mult” # G4Media
Premierul Ilie Bolojan afirmă că „fiecare caz de femicid este o dramă socială și un semnal că statul român trebuie să facă mai mult” și cere instituțiilor statului „să-și schimbe urgent abordarea”. Șeful Executivului subliniază este esențială și creșterea încrederii în instituții, pentru ca o victimă să fie convinsă că atunci când pune mâna pe […] © G4Media.ro.
10:50
Cât de sincronizată este tânăra generație din România cu Occidentul? Câteva observații despre analfabeții funcționali și partidul Tik Tok # G4Media
Politologul Marius Ghincea remarcă, într-un interviu interesant, că tinerii din România s-au sincronizat perfect pentru prima dată în ultimii 35 de ani cu trendurile din Occident. Stabilit în Elveția, domnul Ghincea ajunge la concluzia că în politica românească se schimbă ceva fundamental: vechea falile comunism-anticomunism este înlocuită de falia globaliști sau progresiști versus suveraniști sau […] © G4Media.ro.
10:50
Grindină gigantică, cu dimensiuni de până la 14 centimetri, în Australia după ce o furtună de primăvară s-a abătut asupra coastei estice / 95.000 de locuinţe au rămas fără electricitate # G4Media
Grindină gigantică s-a abătut asupra statului australian Queensland şi peste 95.000 de locuinţe au rămas fără electricitate marţi după ce o puternică furtună de primăvară s-a abătut asupra coastei estice a ţării, informează agenția de știri Reuters. Grindină cu dimensiuni de până la 14 centimetri a fost raportată în timpul nopţii în oraşul Brisbane, potrivit […] © G4Media.ro.
10:50
Alimentul banal care te poate ajuta să slăbești în doar patru săptămâni / Bonus: Este recomandat pentru sănătatea inimii # G4Media
Atunci când încearcă să slăbească, mulți oameni pornesc de la ideea că trebuie să elimine o listă lungă de alimente preferate. Cercetările arată însă că strategiile bazate pe interdicții stricte nu funcționează pe termen lung. O analiză științifică realizată pe 31 de studii de durată arată că, deși oamenii pierd inițial 5-10% din greutatea corporală, […] © G4Media.ro.
10:40
Iranul a executat public marţi un bărbat condamnat pentru violarea a două femei în provincia nordică Semnan, a anunţat sistemul judiciar, conform agenției de știri AFP, citate de Agerpres. Bărbatul, ale cărui identitate şi dată a condamnării nu au fost dezvăluite, a fost executat în oraşul Bastam după ce Curtea Supremă a confirmat verdictul, a […] © G4Media.ro.
10:30
Primăria Sibiu vrea să dubleze prețul pentru încărcarea mașinilor electrice la stațiile din oraș / De la 1 leu pe kwh, la 2 lei, sau chiar 2,5 în funcție de viteza de încărcare # G4Media
Primăria Sibiu a pus în dezbatere publică un proiect de hotărâre prin care propune scumpirea tarifului pentru serviciul de închiriere vehicule electrice pentru stațiile de încărcare amplasate pe domeniul public al Municipiului Sibiu, anunță Turnul Sfatului. În Sibiu sunt 15 stații de încărcare mașini electrice, în total având 30 de locuri de parcare pentru cei […] © G4Media.ro.
10:20
O dronă a căzut peste o casă în Republica Moldova / Incidentul a avut loc marți dimineața / Nu se știe încă proveniența dronei # G4Media
O dronă a căzut marți dimineața peste o casă dintr-o localitate din republica Moldova. Polițiștii sunt la fața locului și fac cercetări, anunță Mediafax. Poliția Republicii Moldova a anunțat că incidentul a avut loc marți dimineața în localitatea Cuhureştii de Jos. „Acum câteva minute, într-o livadǎ din localitatea Cuhureştii de Jos, raionul Florești, pe casa […] © G4Media.ro.
10:20
Preşedintele francez Emmanuel Macron, care se află în Africa, evocă marţi dimineaţa situaţia internaţională, la RTL şi M6, în timp ce o nouă reuniune a ”Coaliţiei Voluntarilor”, a aliaţilor Ucrainei, pe care o asigură de susţinerea Franţei, este prevăzută marţi prin videoconferinţă, relatează agenția de știri AFP, citată de News.ro. ”Vrem pacea, dar nu o […] © G4Media.ro.
Acum 4 ore
10:10
Tehnologia dedicată echipamentelor moto evoluează rapid, iar producătorii încearcă să integreze funcții tot mai avansate în accesoriile de protecție. După apariția sistemelor care promit eliminarea unghiurilor moarte, filtrarea aerului sau comunicare inteligentă, Shoei introduce o noutate majoră: GT-Air 3 Smart, prima cască din lume dotată cu un sistem de realitate augmentată complet integrat. © G4Media.ro.
10:10
Fost jucător la Inter, Christian Vieri are un sfat pentru Cristi Chivu: Interul să facă mai puțin spectacol pe teren, dar să câștige. Îndemnul fostului atacant vine după ce trupa pregătită de antrenorul român a fost învinsă în Derby della Madonnina de marea rivală AC Milan. Christian Vieri spune că Interul ar trebui să facă […] © G4Media.ro.
10:00
Putin, discuții cu Xi pentru creșterea exporturilor de petrol rusesc / China importă aproximativ 2,3 milioane de barili pe zi din Rusia # G4Media
China și India au devenit principalii cumpărători de petrol rusesc de la începutul campaniei militare a Rusiei în Ucraina, în februarie 2022. Moscova și Beijingul au discutat modalitățile de extindere a exporturilor de petrol rusesc către China, a declarat marți vicepremierul rus Aleksandr Novak, informează Mediafax. China și India au devenit principalii cumpărători de petrol […] © G4Media.ro.
10:00
Președintele Nicușor Dan participă la reuniunea „Coaliției de Voință”, în care se va discuta despre negocierile pe planul de pace în Ucraina # G4Media
Președintele Nicușor Dan participă, marți la ora 17.00, la reuniunea „Coaliției de Voință”, în care se va discuta despre negocierile pe planul de pace în Ucraina. Reuniunea are loc în format de videoconferință. Reuniunea online a fost anunțată de președintele Franței, Emmanuel Macron, și va fi găzduită de premierul Marii Britanii, Keir Starmer. De altfel, […] © G4Media.ro.
09:50
Lando Norris, în criză înainte de finalul sezonului din F1: „Urăsc că RedBull e mai rapidă” # G4Media
Finalul de sezon din Formula 1 a devenit unul electrizant după dubla descalificare a monoposturilor McLaren din cursa de la Las Vegas. Doar 24 de puncte îl separă pe Max Verstappen de liderul Lando Norris, iar britanicul celor de la McLaren spune că „urăște că RedBull este mai rapidă în acest moment”. Norris simte presiunea […] © G4Media.ro.
09:50
Un fost ministru al Apărării din Republica Moldova, percheziționat într-un dosar de finanțare ilegală a partidelor politice și spălare de bani # G4Media
Fostul ministru al Apărării din Republica Moldova, Valeriu Pleșca, este vizat într-un dosar de finanțare ilegală a partidelor politice, potrivit TVR Moldova. Potrivit sursei citate, anchetatorii fac percheziții, marți dimineață, în cauza respectivă. „La această oră, ofițerii INI, în comun cu polițiștii din BPDS Fulger și procurorii PCCOCS, efectuează percheziții într-o cauză penală pornită pe […] © G4Media.ro.
09:40
Amendă la şantierul pentru reabilitarea unei linii de tramvai din capitală / Primăria a cerut curăţarea domeniului public # G4Media
Antreprenorul care reabilitează linia de tramvai din zona străzilor Aviator Popişteanu şi Dornei din București a fost amendat cu 5.000 de lei, a informat, marţi, Primăria Capitalei, transmite Agerpres. De asemenea, acestuia i s-a dispus să cureţe domeniul public aferent şantierului. „În urma verificărilor efectuate la şantierul de reabilitare a liniei de tramvai din zona […] © G4Media.ro.
09:30
Jordan Bardella, favorit clar la alegerile prezidențiale din 2027, în Franța, potrivit unui nou sondaj / Liderul de extremă dreapta are 30 de ani # G4Media
Casa de sondare Odoxa l-a dat pe Jordan Bardella, liderul Adunării Naționale, drept câștigător al alegerilor prezidențiale din 2027, indiferent de oponenții săi. Sondajul a fost realizat în decursul săptămânii trecute, pe un eșantion de 1.000 de persoane, informează Mediafax, care citează Reuters. Potrivit sondajului, liderul de extremă dreapta, în vârstă de 30 de ani, […] © G4Media.ro.
09:30
Secretarul armatei SUA s-a întâlnit cu o delegaţie rusă la Abu Dhabi, în procesul de mediere a acordului de pace cu Ucraina – oficial american # G4Media
Secretarul armatei SUA, Dan Driscoll, a avut luni discuţii cu oficiali ruşi la Abu Dhabi, a declarat un oficial american pentru Reuters, acesta fiind cel mai recent efort al administraţiei preşedintelui Donald Trump de a media un acord de pace între Rusia şi Ucraina. Întâlnirea are loc după ce oficiali americani şi ucraineni au încercat […] © G4Media.ro.
09:30
Datele recente de piață arată că categoria cerealelor pentru micul dejun din România are o penetrare largă la nivel de gospodării, de peste 60% (conform YouGov Shopper România, pe un eșantion brut de 6.000 de gospodării, reprezentativ la nivel național, pentru perioada 2024 față de 2023), ceea ce indică un segment stabil de consumatori. În […] © G4Media.ro.
09:20
Snookerul trăiește un moment important: a fost doborât recordul pentru numărul de break-uri maxime (n.r. 147 de puncte) consemnate într-un sezon competițional. Chang Bingyu a bifat primul break maxim al carierei, iar totalul din această stagiune a ajuns deja la 16. Ronnie O’Sullivan a bifat două într-un singur meci. Locul 47 în ierarhia mondială, Chang […] © G4Media.ro.
09:20
Guns N’ Roses a anunţat datele turneului din 2026 / Cconcertul din Polonia va fi cel mai aproape de România / Formaţia va lansa două noi piese în 2 decembrie # G4Media
După un turneu mondial în 2025, care a acoperit Europa, Orientul Mijlociu, Asia şi America Latină, Guns N’ Roses se va întoarce în America de Nord, precum şi în alte teritorii, în 2026. Turneul viitor include un concert special la Rose Bowl din Los Angeles, transmite News.ro. Fanii vor beneficia de Guns N’ Roses Artist […] © G4Media.ro.
09:20
METEO: Temperaturi peste cele specifice, până la jumătatea lui decembrie / Se răcește înainte de Crăciun # G4Media
Temperaturile se vor situa peste cele specifice acestei perioade, până la jumătatea lui decembrie, anunţă meteorologii, care au făcut publică prognoza pentru intervalul 24 noiembrie – – 22 decembrie. În săptămâna 24 noiembrie – 1 decembrie, sunt aşteptate precipitaţii abundente în sudul ţării, transmite News.ro. Săptămâna 24.11.2025 – 01.12.2025 – Valorile termice vor fi mai […] © G4Media.ro.
09:20
Preferințele românilor pentru bradul de Crăciun. La ce se uită atunci când pleacă la cumpărături # G4Media
Mai e o lună până la Crăciun, așa că trebuie să alegem și bradul potrivit, nu doar cadourile. Magazinele s-au aprovizionat deja, iar prețurile pornesc de la 50 lei. © G4Media.ro.
09:10
Un judecător federal respinge acuzaţiile împotriva fostului şef al FBI, James Comey, demis de Trump după ce a investigat interferenţa Rusiei în alegerile americane din 2016 # G4Media
Un tribunal federal din SUA a respins luni acuzaţiile împotriva fostului director al FBI James Comey, un critic fervent al preşedintelui american Donald Trump, argumentând că procurorul care s-a ocupat de caz nu ar fi trebuit să fie numit de Departamentul de Justiţie american, informează DPA, preluată de Agerpres. Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, […] © G4Media.ro.
09:10
BERD, raport pentru Europa: Îmbătrânirea populaţiei este „o bombă cu ceas” pentru creşterea PIB-ului / ”Fostele ţări comuniste îmbătrânesc înainte de a se îmbogăţi” # G4Media
Ţările trebuie să acţioneze acum pentru a împiedica schimbările demografice să le afecteze perspectivele economice pe termen lung, a avertizat Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) într-un raport semestrial publicat marţi, transmite Agerpres, care citează Reuters. Raportul arată că îmbătrânirea populaţiei a început deja să afecteze creşterea economică în unele state, dar şi că […] © G4Media.ro.
08:50
Administraţia Trump revocă protecția temporară pentru cetățenii birmanezi / Atrocitățile și violențele continuă însă în Myanmar, atrag atenția organizațiile civice # G4Media
Administraţia preşedintelui american Donald Trump a anunţat luni revocarea statutului de protecţie temporară (TPS) pentru cetăţenii birmanezi, considerând că situaţia din ţara lor s-a „îmbunătăţit”, aproximativ 4.000 de persoane putând fi astfel deportate din Statele Unite în lunile următoare, notează AFP. Armata birmaneză, care a preluat puterea în 2021 declanşând un război civil, prezintă alegerile […] © G4Media.ro.
08:50
Insula câinilor din Oceanul Indian, de unde provine rasa Coton de Tulear, câinele regal cu blană de bumbac. Cum au ajuns animalele să populeze această destinație de vacanță # G4Media
Câinele a fost primul animal domesticit. Acest animal a făcut parte din mediul nostru chiar înainte de inventarea agriculturii și a oricărei alte activități de creștere a animalelor. În antichitate, câinele era singurul animal domestic care însoțea oamenii pe fiecare continent. © G4Media.ro.
08:50
Atacuri rusești la granița României: mesaje Ro-Alert în Galați / Au fost ridicate două avioane F – 16 # G4Media
ISU Galați anunță că s-au emis două mesaje Ro-Alert în județul Galați, existând semnale privind prezența unor drone. ”În această dimineață, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a transmis un mesaj RO-ALERT pentru județul Galați, primul pentru zona de est, iar al 2-lea pentru întreg județul. Alertele au fost emise după o informare a SMFA […] © G4Media.ro.
08:50
Chelsea vs FC Barcelona este capul de afiș al zilei de marți, 25 noiembrie, din Champions League. Tot astăzi vor evolua și alte nume importante de pe Bătrânul Continent precum Manchester City, Dortmund sau Juventus. De la ora 19:45 Ajax – Benfica / Digi 1, Prima Sport 1 Galatasaray – Union Saint Gilloise / Digi […] © G4Media.ro.
08:30
Netflix anulează trei seriale la scurt timp după anunțul privind anularea unei alte comedii, semnalând o schimbare strategică înaintea grilei din 2026. © G4Media.ro.
08:30
Dronele ucrainene lovesc puternic Crimeea / Un elicopter Ka-27 și patru radare rusești, distruse într-o singură noapte # G4Media
Ucraina a reușit una dintre cele mai importante lovituri din ultimele luni asupra pozițiilor ruse din Crimeea ocupată. Serviciul de Informații pentru Apărare (GUR) a anunțat că,unitățile speciale Prymary, cunoscute și sub numele de Ghosts, au folosit drone kamikaze pentru a distruge un elicopter naval Ka-27 și patru radare-cheie care alimentau apărarea antiaeriană a peninsulei, […] © G4Media.ro.
08:30
Nouă copii au murit, în Afganistan, în noaptea de luni spre marți, după atacuri aeriene pakistaneze, susține guvernul taliban # G4Media
Cel puţin 10 persoane, printre care nouă copii, şi-au pierdut viaţa în cursul nopţii de luni spre marţi în urma atacurilor aeriene pakistaneze asupra Afganistanului, a anunţat purtătorul de cuvânt al guvernului taliban, pe fondul tensiunilor aprinse dintre cei doi vecini, relatează AFP. „Noaptea trecută, în jurul miezului nopţii (…) în provincia Khost, forţele pakistaneze […] © G4Media.ro.
08:30
Acces interzis pe plaja din Sulina, marți și miercuri / Vor avea loc trageri cu armamentul din dotare # G4Media
Pe plaja din Sulina vor avea loc trageri cu armamentul din dotare, iar accesul în zonă este strict interzis, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Constanța. Poliția Locală Sulina informează că în zilele de 25 și 27 noiembrie, între orele 9.00 și 11.00, personalul componentei navale Sulina al Poliției de Frontieră, va efectua […] © G4Media.ro.
08:20
Aproape în fiecare săptămână, o femeie este ucisă, în România, de partenerul de viață / 25 noiembrie este ziua dedicată combaterii violenței împotriva femeilor # G4Media
Pe 25 noiembrie este marcată Ziua Internaţională pentru combaterea violenţei împotriva femeii, iar cu acest prilej, Filarmonica „George Enescu” lansează o campanie de conştientizare atât a impactului pe care îl are violenţa împotriva femeii asupra societăţii şi a fiecărui cetăţean în parte, cât şi a capacităţii fiecăruia de a acţiona pentru combaterea fenomenului. Potrivit unui […] © G4Media.ro.
08:20
Primarul Mihai Chirica: „Ieșenii nu au nevoie de metrou” / Edilul dă vina pe guvernele din ultimii 36 de ani pentru lipsa proiectelor mari de aici: ”Nu au făcut nicio investiție importantă în acest oraș, dar absolut niciuna” # G4Media
Primarul Iașiului, Mihai Chirica, susține că municipiul nu are nevoie de metrou, și că problema aglomerației urbane este una generală, a tuturor orașelor. „Ieșenii nu au nevoie de metrou”, a spus primarul explicând că pentru o astfel de lucrare e nevoie de sprijinul guvernului, relatează Ziarul de Iași. „Primăria Iași nu face nimic greșit, este […] © G4Media.ro.
Acum 6 ore
08:10
Primarul din Turda nu crede că Salina poate fi preluată de către un om de afaceri: „Nu există nicio șansă să fie sechestrate acțiunile” / ”Au mai încercat să pună un sechestru şi pe un hotel al Primăriei, dar instanţa a desfiinţat solicitarea” # G4Media
Primăria Turda respinge informaţiile potrivit cărora un om de afaceri din Oradea ar fi pe punctul de a prelua controlul asupra Salinei Turda, relatează Agenția de presă Rador, care citează Radio Cluj. Instituţia precizează că executarea silită este în prezent suspendată, iar sechestrul instituit pe acţiunile societăţii nu produce niciun efect până la finalizarea procesului […] © G4Media.ro.
08:10
EXCLUSIV Efectele analizei G4Media despre clipurile AI care instigau la ură și revoltă socială, cu milioane de vizualizări: 13.000 din cei 14.000 de ”urmăritori” au dispărut brusc, zeci de fake-uri șterse # G4Media
Efectele analizei G4Media despre clipurile generate cu AI, care instigau la ură și revoltă socială și care au strâns 5 milioane de vizualizări în cinci zile, au apărut la scurt timp de la publicare: În mai puțin de o zi, au dispărut brusc 13.000 din cei 14.000 de ”urmăritori” ai contului denumit Marilena Charkaoui, iar […] © G4Media.ro.
08:10
Fibrele, aliatul surprinzător împotriva accidentului vascular cerebral / Ce alimente sunt în top, conform unui studiu # G4Media
O alimentație sănătoasă înseamnă mai mult decât controlul greutății. Iar unul dintre cele mai simple obiceiuri, consumul regulat de fibre, poate avea un impact major asupra sănătății tale, inclusiv reducerea riscului de accident vascular cerebral (AVC) și creșterea longevității. © G4Media.ro.
08:00
Meta, acuzată că a ascuns dovezi despre efectele nocive ale rețelelor sociale / Depresie și anxietate, printre efectele cauzate de rețelele de socializare # G4Media
Cercetări interne ale Meta Platforms Inc., care indicau efecte negative ale Facebook și Instagram asupra sănătății mintale, au fost oprite din analiză, iar documentele sunt acum contestate ca probe în instanță. Meta este vizată de noi acuzații grave în procesul intentat de mai multe districte școlare din SUA împotriva giganților social media, transmite Mediafax. © G4Media.ro.
07:50
Brașovul are una din cea mai mare densitate de huhurezi mari din lume / Păsările din masivul Postăvaru, în atenția cercetătorilor # G4Media
Prezența, distribuția, densitatea speciilor de huhurezi în pădurile administrate de Regia Publică Locală a Pădurilor Kronstadt a fost subiect de studiu pentru biologul Călin Vasile Hodor, de la Wildlife Management Consulting și pentru prof. dr. ing. Dan Traian Ionescu, de la Facultatea de Silvicultură Braşov, anunță Biz Brașov. Obiectivele studiului au fost identificarea celor două […] © G4Media.ro.
