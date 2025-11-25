Lando Norris, în criză înainte de finalul sezonului din F1: „Urăsc că RedBull e mai rapidă”

05:40

Hezbollah l-a înmormântat luni pe liderul său militar, Haitham Ali Tabatabai, ucis cu o zi înainte de Israel la periferia sudică a Beirutului, un atac care intensifică şi mai mult presiunea asupra Libanului pentru a dezarma mişcarea susţinută de Iran, care a cerut „răzbunare” pentru moartea sa, notează AFP, citată de Agerpres. La apelul grupării […] © G4Media.ro.