Lando Norris, în criză înainte de finalul sezonului din F1: „Urăsc că RedBull e mai rapidă”
G4Media, 25 noiembrie 2025 09:50
Finalul de sezon din Formula 1 a devenit unul electrizant după dubla descalificare a monoposturilor McLaren din cursa de la Las Vegas. Doar 24 de puncte îl separă pe Max Verstappen de liderul Lando Norris, iar britanicul celor de la McLaren spune că „urăște că RedBull este mai rapidă în acest moment”. Norris simte presiunea […] © G4Media.ro.
• • •
Alte ştiri de G4Media
Acum 5 minute
10:20
O dronă a căzut peste o casă în Republica Moldova / Incidentul a avut loc marți dimineața / Nu se știe încă proveniența dronei # G4Media
O dronă a căzut marți dimineața peste o casă dintr-o localitate din republica Moldova. Polițiștii sunt la fața locului și fac cercetări, anunță Mediafax. Poliția Republicii Moldova a anunțat că incidentul a avut loc marți dimineața în localitatea Cuhureştii de Jos. „Acum câteva minute, într-o livadǎ din localitatea Cuhureştii de Jos, raionul Florești, pe casa […] © G4Media.ro.
10:20
Preşedintele francez Emmanuel Macron, care se află în Africa, evocă marţi dimineaţa situaţia internaţională, la RTL şi M6, în timp ce o nouă reuniune a ”Coaliţiei Voluntarilor”, a aliaţilor Ucrainei, pe care o asigură de susţinerea Franţei, este prevăzută marţi prin videoconferinţă, relatează agenția de știri AFP, citată de News.ro. ”Vrem pacea, dar nu o […] © G4Media.ro.
Acum 15 minute
10:10
Tehnologia dedicată echipamentelor moto evoluează rapid, iar producătorii încearcă să integreze funcții tot mai avansate în accesoriile de protecție. După apariția sistemelor care promit eliminarea unghiurilor moarte, filtrarea aerului sau comunicare inteligentă, Shoei introduce o noutate majoră: GT-Air 3 Smart, prima cască din lume dotată cu un sistem de realitate augmentată complet integrat. © G4Media.ro.
10:10
Fost jucător la Inter, Christian Vieri are un sfat pentru Cristi Chivu: Interul să facă mai puțin spectacol pe teren, dar să câștige. Îndemnul fostului atacant vine după ce trupa pregătită de antrenorul român a fost învinsă în Derby della Madonnina de marea rivală AC Milan. Christian Vieri spune că Interul ar trebui să facă […] © G4Media.ro.
Acum 30 minute
10:00
Putin, discuții cu Xi pentru creșterea exporturilor de petrol rusesc / China importă aproximativ 2,3 milioane de barili pe zi din Rusia # G4Media
China și India au devenit principalii cumpărători de petrol rusesc de la începutul campaniei militare a Rusiei în Ucraina, în februarie 2022. Moscova și Beijingul au discutat modalitățile de extindere a exporturilor de petrol rusesc către China, a declarat marți vicepremierul rus Aleksandr Novak, informează Mediafax. China și India au devenit principalii cumpărători de petrol […] © G4Media.ro.
10:00
Președintele Nicușor Dan participă la reuniunea „Coaliției de Voință”, în care se va discuta despre negocierile pe planul de pace în Ucraina # G4Media
Președintele Nicușor Dan participă, marți la ora 17.00, la reuniunea „Coaliției de Voință”, în care se va discuta despre negocierile pe planul de pace în Ucraina. Reuniunea are loc în format de videoconferință. Reuniunea online a fost anunțată de președintele Franței, Emmanuel Macron, și va fi găzduită de premierul Marii Britanii, Keir Starmer. De altfel, […] © G4Media.ro.
Acum o oră
09:50
Lando Norris, în criză înainte de finalul sezonului din F1: „Urăsc că RedBull e mai rapidă” # G4Media
Finalul de sezon din Formula 1 a devenit unul electrizant după dubla descalificare a monoposturilor McLaren din cursa de la Las Vegas. Doar 24 de puncte îl separă pe Max Verstappen de liderul Lando Norris, iar britanicul celor de la McLaren spune că „urăște că RedBull este mai rapidă în acest moment”. Norris simte presiunea […] © G4Media.ro.
09:50
Un fost ministru al Apărării din Republica Moldova, percheziționat într-un dosar de finanțare ilegală a partidelor politice și spălare de bani # G4Media
Fostul ministru al Apărării din Republica Moldova, Valeriu Pleșca, este vizat într-un dosar de finanțare ilegală a partidelor politice, potrivit TVR Moldova. Potrivit sursei citate, anchetatorii fac percheziții, marți dimineață, în cauza respectivă. „La această oră, ofițerii INI, în comun cu polițiștii din BPDS Fulger și procurorii PCCOCS, efectuează percheziții într-o cauză penală pornită pe […] © G4Media.ro.
09:40
Amendă la şantierul pentru reabilitarea unei linii de tramvai din capitală / Primăria a cerut curăţarea domeniului public # G4Media
Antreprenorul care reabilitează linia de tramvai din zona străzilor Aviator Popişteanu şi Dornei din București a fost amendat cu 5.000 de lei, a informat, marţi, Primăria Capitalei, transmite Agerpres. De asemenea, acestuia i s-a dispus să cureţe domeniul public aferent şantierului. „În urma verificărilor efectuate la şantierul de reabilitare a liniei de tramvai din zona […] © G4Media.ro.
09:30
Jordan Bardella, favorit clar la alegerile prezidențiale din 2027, în Franța, potrivit unui nou sondaj / Liderul de extremă dreapta are 30 de ani # G4Media
Casa de sondare Odoxa l-a dat pe Jordan Bardella, liderul Adunării Naționale, drept câștigător al alegerilor prezidențiale din 2027, indiferent de oponenții săi. Sondajul a fost realizat în decursul săptămânii trecute, pe un eșantion de 1.000 de persoane, informează Mediafax, care citează Reuters. Potrivit sondajului, liderul de extremă dreapta, în vârstă de 30 de ani, […] © G4Media.ro.
09:30
Secretarul armatei SUA s-a întâlnit cu o delegaţie rusă la Abu Dhabi, în procesul de mediere a acordului de pace cu Ucraina – oficial american # G4Media
Secretarul armatei SUA, Dan Driscoll, a avut luni discuţii cu oficiali ruşi la Abu Dhabi, a declarat un oficial american pentru Reuters, acesta fiind cel mai recent efort al administraţiei preşedintelui Donald Trump de a media un acord de pace între Rusia şi Ucraina. Întâlnirea are loc după ce oficiali americani şi ucraineni au încercat […] © G4Media.ro.
09:30
Datele recente de piață arată că categoria cerealelor pentru micul dejun din România are o penetrare largă la nivel de gospodării, de peste 60% (conform YouGov Shopper România, pe un eșantion brut de 6.000 de gospodării, reprezentativ la nivel național, pentru perioada 2024 față de 2023), ceea ce indică un segment stabil de consumatori. În […] © G4Media.ro.
Acum 2 ore
09:20
Snookerul trăiește un moment important: a fost doborât recordul pentru numărul de break-uri maxime (n.r. 147 de puncte) consemnate într-un sezon competițional. Chang Bingyu a bifat primul break maxim al carierei, iar totalul din această stagiune a ajuns deja la 16. Ronnie O’Sullivan a bifat două într-un singur meci. Locul 47 în ierarhia mondială, Chang […] © G4Media.ro.
09:20
Guns N’ Roses a anunţat datele turneului din 2026 / Cconcertul din Polonia va fi cel mai aproape de România / Formaţia va lansa două noi piese în 2 decembrie # G4Media
După un turneu mondial în 2025, care a acoperit Europa, Orientul Mijlociu, Asia şi America Latină, Guns N’ Roses se va întoarce în America de Nord, precum şi în alte teritorii, în 2026. Turneul viitor include un concert special la Rose Bowl din Los Angeles, transmite News.ro. Fanii vor beneficia de Guns N’ Roses Artist […] © G4Media.ro.
09:20
METEO: Temperaturi peste cele specifice, până la jumătatea lui decembrie / Se răcește înainte de Crăciun # G4Media
Temperaturile se vor situa peste cele specifice acestei perioade, până la jumătatea lui decembrie, anunţă meteorologii, care au făcut publică prognoza pentru intervalul 24 noiembrie – – 22 decembrie. În săptămâna 24 noiembrie – 1 decembrie, sunt aşteptate precipitaţii abundente în sudul ţării, transmite News.ro. Săptămâna 24.11.2025 – 01.12.2025 – Valorile termice vor fi mai […] © G4Media.ro.
09:20
Preferințele românilor pentru bradul de Crăciun. La ce se uită atunci când pleacă la cumpărături # G4Media
Mai e o lună până la Crăciun, așa că trebuie să alegem și bradul potrivit, nu doar cadourile. Magazinele s-au aprovizionat deja, iar prețurile pornesc de la 50 lei. © G4Media.ro.
09:10
Un judecător federal respinge acuzaţiile împotriva fostului şef al FBI, James Comey, demis de Trump după ce a investigat interferenţa Rusiei în alegerile americane din 2016 # G4Media
Un tribunal federal din SUA a respins luni acuzaţiile împotriva fostului director al FBI James Comey, un critic fervent al preşedintelui american Donald Trump, argumentând că procurorul care s-a ocupat de caz nu ar fi trebuit să fie numit de Departamentul de Justiţie american, informează DPA, preluată de Agerpres. Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, […] © G4Media.ro.
09:10
BERD, raport pentru Europa: Îmbătrânirea populaţiei este „o bombă cu ceas” pentru creşterea PIB-ului / ”Fostele ţări comuniste îmbătrânesc înainte de a se îmbogăţi” # G4Media
Ţările trebuie să acţioneze acum pentru a împiedica schimbările demografice să le afecteze perspectivele economice pe termen lung, a avertizat Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) într-un raport semestrial publicat marţi, transmite Agerpres, care citează Reuters. Raportul arată că îmbătrânirea populaţiei a început deja să afecteze creşterea economică în unele state, dar şi că […] © G4Media.ro.
08:50
Administraţia Trump revocă protecția temporară pentru cetățenii birmanezi / Atrocitățile și violențele continuă însă în Myanmar, atrag atenția organizațiile civice # G4Media
Administraţia preşedintelui american Donald Trump a anunţat luni revocarea statutului de protecţie temporară (TPS) pentru cetăţenii birmanezi, considerând că situaţia din ţara lor s-a „îmbunătăţit”, aproximativ 4.000 de persoane putând fi astfel deportate din Statele Unite în lunile următoare, notează AFP. Armata birmaneză, care a preluat puterea în 2021 declanşând un război civil, prezintă alegerile […] © G4Media.ro.
08:50
Insula câinilor din Oceanul Indian, de unde provine rasa Coton de Tulear, câinele regal cu blană de bumbac. Cum au ajuns animalele să populeze această destinație de vacanță # G4Media
Câinele a fost primul animal domesticit. Acest animal a făcut parte din mediul nostru chiar înainte de inventarea agriculturii și a oricărei alte activități de creștere a animalelor. În antichitate, câinele era singurul animal domestic care însoțea oamenii pe fiecare continent. © G4Media.ro.
08:50
Atacuri rusești la granița României: mesaje Ro-Alert în Galați / Au fost ridicate două avioane F – 16 # G4Media
ISU Galați anunță că s-au emis două mesaje Ro-Alert în județul Galați, existând semnale privind prezența unor drone. ”În această dimineață, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a transmis un mesaj RO-ALERT pentru județul Galați, primul pentru zona de est, iar al 2-lea pentru întreg județul. Alertele au fost emise după o informare a SMFA […] © G4Media.ro.
08:50
Chelsea vs FC Barcelona este capul de afiș al zilei de marți, 25 noiembrie, din Champions League. Tot astăzi vor evolua și alte nume importante de pe Bătrânul Continent precum Manchester City, Dortmund sau Juventus. De la ora 19:45 Ajax – Benfica / Digi 1, Prima Sport 1 Galatasaray – Union Saint Gilloise / Digi […] © G4Media.ro.
08:30
Netflix anulează trei seriale la scurt timp după anunțul privind anularea unei alte comedii, semnalând o schimbare strategică înaintea grilei din 2026. © G4Media.ro.
08:30
Dronele ucrainene lovesc puternic Crimeea / Un elicopter Ka-27 și patru radare rusești, distruse într-o singură noapte # G4Media
Ucraina a reușit una dintre cele mai importante lovituri din ultimele luni asupra pozițiilor ruse din Crimeea ocupată. Serviciul de Informații pentru Apărare (GUR) a anunțat că,unitățile speciale Prymary, cunoscute și sub numele de Ghosts, au folosit drone kamikaze pentru a distruge un elicopter naval Ka-27 și patru radare-cheie care alimentau apărarea antiaeriană a peninsulei, […] © G4Media.ro.
08:30
Nouă copii au murit, în Afganistan, în noaptea de luni spre marți, după atacuri aeriene pakistaneze, susține guvernul taliban # G4Media
Cel puţin 10 persoane, printre care nouă copii, şi-au pierdut viaţa în cursul nopţii de luni spre marţi în urma atacurilor aeriene pakistaneze asupra Afganistanului, a anunţat purtătorul de cuvânt al guvernului taliban, pe fondul tensiunilor aprinse dintre cei doi vecini, relatează AFP. „Noaptea trecută, în jurul miezului nopţii (…) în provincia Khost, forţele pakistaneze […] © G4Media.ro.
08:30
Acces interzis pe plaja din Sulina, marți și miercuri / Vor avea loc trageri cu armamentul din dotare # G4Media
Pe plaja din Sulina vor avea loc trageri cu armamentul din dotare, iar accesul în zonă este strict interzis, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Constanța. Poliția Locală Sulina informează că în zilele de 25 și 27 noiembrie, între orele 9.00 și 11.00, personalul componentei navale Sulina al Poliției de Frontieră, va efectua […] © G4Media.ro.
Acum 4 ore
08:20
Aproape în fiecare săptămână, o femeie este ucisă, în România, de partenerul de viață / 25 noiembrie este ziua dedicată combaterii violenței împotriva femeilor # G4Media
Pe 25 noiembrie este marcată Ziua Internaţională pentru combaterea violenţei împotriva femeii, iar cu acest prilej, Filarmonica „George Enescu” lansează o campanie de conştientizare atât a impactului pe care îl are violenţa împotriva femeii asupra societăţii şi a fiecărui cetăţean în parte, cât şi a capacităţii fiecăruia de a acţiona pentru combaterea fenomenului. Potrivit unui […] © G4Media.ro.
08:20
Primarul Mihai Chirica: „Ieșenii nu au nevoie de metrou” / Edilul dă vina pe guvernele din ultimii 36 de ani pentru lipsa proiectelor mari de aici: ”Nu au făcut nicio investiție importantă în acest oraș, dar absolut niciuna” # G4Media
Primarul Iașiului, Mihai Chirica, susține că municipiul nu are nevoie de metrou, și că problema aglomerației urbane este una generală, a tuturor orașelor. „Ieșenii nu au nevoie de metrou”, a spus primarul explicând că pentru o astfel de lucrare e nevoie de sprijinul guvernului, relatează Ziarul de Iași. „Primăria Iași nu face nimic greșit, este […] © G4Media.ro.
08:10
Primarul din Turda nu crede că Salina poate fi preluată de către un om de afaceri: „Nu există nicio șansă să fie sechestrate acțiunile” / ”Au mai încercat să pună un sechestru şi pe un hotel al Primăriei, dar instanţa a desfiinţat solicitarea” # G4Media
Primăria Turda respinge informaţiile potrivit cărora un om de afaceri din Oradea ar fi pe punctul de a prelua controlul asupra Salinei Turda, relatează Agenția de presă Rador, care citează Radio Cluj. Instituţia precizează că executarea silită este în prezent suspendată, iar sechestrul instituit pe acţiunile societăţii nu produce niciun efect până la finalizarea procesului […] © G4Media.ro.
08:10
EXCLUSIV Efectele analizei G4Media despre clipurile AI care instigau la ură și revoltă socială, cu milioane de vizualizări: 13.000 din cei 14.000 de ”urmăritori” au dispărut brusc, zeci de fake-uri șterse # G4Media
Efectele analizei G4Media despre clipurile generate cu AI, care instigau la ură și revoltă socială și care au strâns 5 milioane de vizualizări în cinci zile, au apărut la scurt timp de la publicare: În mai puțin de o zi, au dispărut brusc 13.000 din cei 14.000 de ”urmăritori” ai contului denumit Marilena Charkaoui, iar […] © G4Media.ro.
08:10
Fibrele, aliatul surprinzător împotriva accidentului vascular cerebral / Ce alimente sunt în top, conform unui studiu # G4Media
O alimentație sănătoasă înseamnă mai mult decât controlul greutății. Iar unul dintre cele mai simple obiceiuri, consumul regulat de fibre, poate avea un impact major asupra sănătății tale, inclusiv reducerea riscului de accident vascular cerebral (AVC) și creșterea longevității. © G4Media.ro.
08:00
Meta, acuzată că a ascuns dovezi despre efectele nocive ale rețelelor sociale / Depresie și anxietate, printre efectele cauzate de rețelele de socializare # G4Media
Cercetări interne ale Meta Platforms Inc., care indicau efecte negative ale Facebook și Instagram asupra sănătății mintale, au fost oprite din analiză, iar documentele sunt acum contestate ca probe în instanță. Meta este vizată de noi acuzații grave în procesul intentat de mai multe districte școlare din SUA împotriva giganților social media, transmite Mediafax. © G4Media.ro.
07:50
Brașovul are una din cea mai mare densitate de huhurezi mari din lume / Păsările din masivul Postăvaru, în atenția cercetătorilor # G4Media
Prezența, distribuția, densitatea speciilor de huhurezi în pădurile administrate de Regia Publică Locală a Pădurilor Kronstadt a fost subiect de studiu pentru biologul Călin Vasile Hodor, de la Wildlife Management Consulting și pentru prof. dr. ing. Dan Traian Ionescu, de la Facultatea de Silvicultură Braşov, anunță Biz Brașov. Obiectivele studiului au fost identificarea celor două […] © G4Media.ro.
07:40
Percheziții în Suceava, într-un dosar penal privind pașapoartele false / S-ar fi emis documente pentru cetățeni Rusia, Ucraina, Moldova și alte țări din fostul URSS # G4Media
Procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (PÎCCJ) și ofițeri din cadrul IGPR – DIC au pus în executare marți dimineață 17 mandate de percheziție domiciliară la sediile unor instituții publice și la locuințele unor persoane fizice, anunță instituția într-un comunicat de presă. Activitățile operative sunt realizate […] © G4Media.ro.
07:40
SUA au presat Ucraina să accepte acordul la negocierile de la Geneva, afirmă un înalt oficial, sub anonimat # G4Media
Statele Unite au presat Ucraina să accepte propunerile sale de a pune capăt războiului cu Rusia în timpul negocierilor de la Geneva, a declarat un înalt oficial pentru AFP, în ciuda protestelor Kievului, care considera că planul ceda prea mult Moscovei, relatează France24, citat de News.ro. Oficialul, care a vorbit sub condiţia anonimatului, a afirmat […] © G4Media.ro.
07:30
Producătorul german de componente auto şi anvelope Continental AG analizează eliminarea a până la 1.500 de locuri de muncă suplimentare la divizia sa de produse de cauciuc şi materiale plastice ContiTech, a dezvăluit luni o sursă din consiliul de întreprindere, într-un moment în care grupul se pregăteşte să vândă divizia ContiTech în ceea ce ar […] © G4Media.ro.
07:20
Dosar de terorism la Iași / Un masterand din Gaza, student de top al Politehnicii, ar fi afiliat Hamas / Lucra într-o șaormerie # G4Media
Un tânăr palestinian, ajutor de bucătar la o șaormerie din Tudor Vladimirescu, este considerat de SRI o amenințare la adresa securității naționale, anunță Ziarul de Iași. Tânărul ar fi afiliat organizației teroriste Hamas și ar fi făcut propagandă Brigăzilor Ezzedin al-Qassam, aripa militară a organizației. Din acest motiv, tânărului i-a fost refuzată atât cererea de […] © G4Media.ro.
07:20
De ce consideră Nicușor Dan neconstituționale modificările la Legea Cultelor / CCR discută marți sesizarea președintelui pe document, dar și ce reclamă ICCJ și AUR privind pensiile private # G4Media
Curtea Constituţională a României (CCR) dezbate, marţi, sesizarea preşedintelui Nicuşor Dan în legătură cu modificările aduse Legii privind libertatea religioasă şi regimul cultelor. La jumătatea lunii iulie, şeful statului a sesizat Curtea Constituţională în legătură cu o lege care modifică şi completează Legea 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor, prin care se […] © G4Media.ro.
07:20
Oamenii președintelui rus Vladimir Putin sunt suspectați că ar fi autorii planului de pace în 28 de puncte prin care Statele Unite încearcă să pună capăt războiului dintre Kiev și Moscova, care durează de aproape patru ani de zile, susțin analiști americani. Emisarul Kirill Dmitriev, un businessman educat la Harvard și supranumit “Omul care îi […] © G4Media.ro.
07:20
DOCUMENT Noul Cod deontologic al medicilor, contestat din interior: ”Instrument împotriva celor care semnalează probleme din sistem sau incidente grave / Foarte interpretabil” – avertizor de integritate # G4Media
Noul Cod deontologic al medicilor este contestat de mai mulți avertizori de integritate, medici care au declarat pentru G4Media că noile prevederi ar putea transforma codul într-un ”instrument de reducere la tăcere a medicilor care semnalează probleme din sistem”: ”Nu am mai putea vorbi despre incidente medicale grave, pentru că s-ar putea interpreta”, susțin aceștia. […] © G4Media.ro.
07:20
VIDEO exclusiv | De ce este important ca un copil să crească alături de un animal: Explicațiile psihoterapeutului Carla Buleanu # G4Media
În cel mai recent episod al Podcastului EduPet by Pets&Cats, Ioana Cosma a discutat cu psihoterapeutul Carla Buleanu despre legătura profundă dintre oameni și animalele lor de companie. Unul dintre subiectele centrale a fost importanța prezenței unui animal într-o familie în care cresc copii mici – un aspect adesea discutat, dar încă insuficient înțeles. © G4Media.ro.
07:10
O femeie din Thailanda a fost găsită vie într-un sicriu înainte de a fi incinerată la un templu / Cineva a auzit o bătaie ușoară venind din sicriu # G4Media
O femeie din Thailanda a șocat personalul templului când a început să se miște în sicriul său, după ce a fost adusă pentru incinerare, anunță Mediafax. Un templu budist dintr-o provincie de la periferia orașului Bangkok, a postat pe pagina sa de Facebook un videoclip în care apare o femeie întinsă într-un sicriu alb, în […] © G4Media.ro.
Acum 6 ore
06:10
Trei viziuni pentru București din programele electorale de la alegerile din 7 decembrie: axa Unirii-Magheru-Victoriei și sistem unic de parcare la Ciprian Ciucu (PNL), 10 ani de investiții în infrastructura de transport la Cătălin Drulă (USR) și extinderea către Ilfov a lui Băluță (PSD) # G4Media
Cătălin Drulă (USR) își asumă 5 priorități, Ciprian Ciucu (PNL) avansează 9 promisiuni, iar Daniel Băluță (PSD) își ia 7 angajamente pe 10 teme. Cu două săptămâni înainte de alegerile locale parțiale din București, și ultimul candidat cu șanse să devină noul primar general pentru următorii 3 ani și-a lansat în online programul electoral. Băluță, […] © G4Media.ro.
06:10
Salată de ouă pentru un mic dejun hrănitor / O rețetă simplă, rapidă și plină de nutrienți # G4Media
Un mic dejun echilibrat poate schimba tonul întregii zile, iar o salată de ouă bine pregătită reușește să ofere exact combinația potrivită de sațietate și energie. Preparatul este ușor de făcut, este bogat în proteine complete și grăsimi sănătoase, iar ingredientele se regăsesc în aproape orice bucătărie. În plus, salata de ouă poate fi servită […] © G4Media.ro.
05:40
Atacuri continue în Kiev: Capitala Ucrainei, fără electricitate și apă curentă, transmite primarul Klitschko # G4Media
Capitala Ucrainei, Kiev, se confruntă cu întreruperi de curent şi apă în unele zone, în contextul atacului rus asupra oraşului, potrivit primarului, relatează CNN, citat de News.ro. ”Unele cartiere ale capitalei se confruntă cu întreruperi de curent şi apă. Atacul inamic asupra Kievului continuă”, a postat primarul Vitaliy Klitschko pe Telegram, în contextul optimismului SUA […] © G4Media.ro.
05:40
Iranul cere răzbunare după uciderea șefului Hezbollah, Haitham Ali Tabatabai, de către Israel # G4Media
Hezbollah l-a înmormântat luni pe liderul său militar, Haitham Ali Tabatabai, ucis cu o zi înainte de Israel la periferia sudică a Beirutului, un atac care intensifică şi mai mult presiunea asupra Libanului pentru a dezarma mişcarea susţinută de Iran, care a cerut „răzbunare” pentru moartea sa, notează AFP, citată de Agerpres. La apelul grupării […] © G4Media.ro.
05:30
Candidatul PNL-USR la preşedinţia Consiliului Judeţean Buzău acuză o campanie de denigrare cu video generate cu AI # G4Media
Candidatul PNL-USR la preşedinţia Consiliului Judeţean Buzău, Mihai Răzvan Moraru, susţine, într-o postare publică, că ar fi vizat de o campanie organizată împotriva sa ”de mafia politică locală”, transmite News.ro. Mihai Răzvan Moraru distribuie, luni seară, pe Facebook, un clip video în care un bărbat îl acuză că ar fi doar faţada unei grupări. ”Noi […] © G4Media.ro.
05:30
Damen, cel mai important şantier naval olandez, răspunde în faţa justiţiei pentru nerespectarea sancţiunilor împotriva Rusiei # G4Media
Un proces împotriva celui mai mare constructor naval olandez, Damen Shipyards, a început luni în Ţările de Jos, unde acest actor important din sectorul apărării este suspectat că a încălcat sancţiunile împotriva Rusiei impuse după invadarea Ucrainei, relatează AFP, citată de News.ro. Cu sediul în Gorinchem, lângă portul Rotterdam, Damen Shipyards este acuzat că a […] © G4Media.ro.
05:20
Trump include filiale ale mișcării panislamiste Frăția Musulmană pe lista organizațiilor teroriste # G4Media
Președintele Donald Trump a semnat luni un ordin executiv care lansează un proces de desemnare a anumitor filiale ale Frăției Musulmane drept organizații teroriste străine. Ordinul vizează filialele din Liban, Egipt și Iordania, transmite Mediafax. Președintele american Donald Trump a semnat luni un ordin executiv prin care începe procesul de desemnare a anumitor filiale ale […] © G4Media.ro.
05:20
BBC își caută director general în urma scandalului referitor la manipularea și trunchierea informațiilor # G4Media
BBC a lansat oficial luni campania de căutarea unui nou director, în urma demisiei lui Tim Davie, din cauzau unui material editat despre Donald Trump, care a stârnit o dispută cu președintele SUA, transmite Mediafax. Postul de televiziune britanic și-a cerut scuze pentru editare, care a dat impresia că Donald Trump a îndemnat la acțiuni […] © G4Media.ro.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.