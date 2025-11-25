Șocul lui Nicușor Dan în fața haosului administrativ: „Informațiile diferă de la o lună la alta, nu e normal”
Adevarul.ro, 25 noiembrie 2025 12:00
Primarul Nicușor Dan a vorbit, în cadrul unui eveniment, despre dificultățile întâlnite în administrație, mai ales în accesarea datelor de la diferite instituții, semnalând lipsa de colaborare între acestea.
Putin, sfidat în Kazahstan. Un propagandist al Kremlinului a fost condamnat la închisoare. Moscova păstrează tăcerea # Adevarul.ro
Kazahstanul a dat o „lovitură în spate” și l-a umilit pe Putin, însă Moscova nu a reacționat în niciun fel.
BERD avertizează: Țările foste comuniste îmbătrânesc mai repede decât se dezvoltă. Soluția – creșterea vârstei de pensionare # Adevarul.ro
Ţările trebuie să acţioneze acum pentru a împiedica schimbările demografice să le afecteze perspectivele economice pe termen lung, a avertizat Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) într-un raport semestrial publicat marţi.
Primarul Nicușor Dan a vorbit, în cadrul unui eveniment, despre dificultățile întâlnite în administrație, mai ales în accesarea datelor de la diferite instituții, semnalând lipsa de colaborare între acestea.
Zelenski anunță că peste 460 de drone rusești au fost lansate asupra Ucrainei în cursul nopții: „Patru au traversat spațiul aerian al vecinilor noștri – Moldova și România” # Adevarul.ro
Sute de drone rusești, majoritatea de tip „shahed” ruso-iraniene, au vizat Ucraina în noaptea de luni spre marți, iar patru dintre acestea au traversat spațiul aerian al Moldovei și României, spune președinte ucrainean Volodimir Zelenski.
Cum se decide doborârea unei drone care intră în spațiul aerian al României. Explicațiile experților # Adevarul.ro
Mai multe avioane de luptă au fost ridicate în aer, în această dimineață, iar piloții au primit autorizarea de a trage asupra unei drone Shared, care a survolat spațiul aerian al României. Experții militari chestionați de „Adevărul” explică în ce condiții pot fi doborâte țintele neidentificate.
Jurnalist revoltat după unele comentarii privind bombardamentele rușilor de la granița României: „Educație, empatie, omenie… zero” # Adevarul.ro
Jurnalistul Alex Dima a publicat, în noaptea de sâmbătă spre duminică, imagini filmate din Isaccea, care surprind bombardamentele rusești asupra portului Orlovka, aflat la doar câțiva metri de granița României.
Drona care a pătruns în România a fost găsită la Puiești, în județul Vaslui. Ministrul Apărării: „O nouă provocare a Rusiei la adresa României. Mi-aș fi dorit să fie dată jos” # Adevarul.ro
Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării Naționale, a declarat că drona care dat marți bătăi autorităților a fost interceptată la Vaslui, în localitatea Puiești.
Program de slujbe la Catedrala Națională în zilele de 30 noiembrie și 1 decembrie. Pe 2 decembrie lăcașul poate fi vizitat de credincioși # Adevarul.ro
Patriarhia Română a stabilit programul liturgic al Sfintelor Slujbe care vor fi săvârșite la Catedrala Națională în zilele de 30 noiembrie și 1 decembrie 2025.
O mamă și fiii ei, în vârstă de 13 și 19 ani, au ajuns la spital marți, 25 noiembrie după ce mașina condusă de băiatul cel mare s-a răsturnat pe marginea DN 29.
Ziua în care se deschide ultimul tronson al autostrăzii Buzău-Ploiești. Se va circula neîntrerupt de la Focșani la București # Adevarul.ro
Asociația ”Pro Infrastructură” a anunțat faptul că lotul 3 Buzău-Ploiești din Autostrada A7 se va deschide în curând.
Încă o studentă denunță abuzurile lui Alexandru Toader, fiul lui Tudorel Toader. „Am perceput privirile sale ca fiind intruzive și nepotrivite” # Adevarul.ro
Aceasta îl acuză pe Alexandru Toader că făcea diferențieri la cursuri între felul în care vorbea cu studentele pornind de la felul în care acestea arătau.
Atunci când alegeți un set nou de anvelope de iarnă pentru mașina dumneavoastră, este important să luați în considerare mai multe criterii esențiale care vă pot influența siguranța și confortul pe drum.
Un gigant american în industria cosmeticelor închide centrul din București. Aproape 150 de angajați vor fi concediați # Adevarul.ro
Gigantul american Estée Lauder, unul dintre cele mai mari nume din industria cosmeticelor la nivel mondial, își închide centrul global de tehnologie deschis în București în aprilie 2023.
Austeritate pe picior mare: 3 milioane de euro pentru reabiltarea unui pod istoric din Vaslui. 100.000 de euro, doar pentru niște scânduri și piloni de lemn # Adevarul.ro
Documentele arată că valoarea totală a lucrărilor se ridică la peste 3 milioane de euro, o sumă considerată uriașă pentru un obiectiv care nu va fi folosit pentru circulație, ci are exclusiv valoare istorică.
Secretarul armatei americane, Dan Driscoll, s-a deplasat la Abu Dhabi luni pentru negocieri cu Kirilo Budanov, șeful serviciilor secrete militare ale Ucrainei, și cu o delegație rusă, a relatat Financial Times (FT).
Actorul Kevin Spacey aduce clarificări în privința situației sale financiare. Mii de oameni s-au oferit să-l sprijine # Adevarul.ro
Kevin Spacey a clarificat că nu este fără adăpost, după ce a mărturisit într-un interviu recent că locuieşte în hoteluri şi apartamente Airbnb.
O dronă inscripționată cu litera Z a căzut pe acoperișul unei case din raionul Florești, Republica Moldova # Adevarul.ro
O dronă a căzut pe acoperișul unei case din localitatea Cuhureştii de Jos, raionul Florești - Republica Moldova, în dimineața de marți, 25 noiembrie. Investigațiile sunt în curs.
Atac masiv cu rachete asupra Kievului. Cel puțin 6 morți după ce blocuri de apartamente au fost cuprinse de flăcări # Adevarul.ro
Rusia a lansat un atac masiv asupra Kievului și a altor orașe ucrainene pe 25 noiembrie, vizând infrastructura critică și cartierele rezidențiale cu drone Shahed și rachete balistice Kinjal, relatează Kyiv Independent.
Trump e „frustrat”, dar rămâne optimist în legătură cu negocierile privind pacea în Ucraina # Adevarul.ro
Preşedintele american Donald Trump rămâne optimist că discuţiile privind obţinerea păcii în Ucraina vor conduce la un rezultat, deși e „frustrat” că răboiul nu s-a oprit, a declarat luni purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt.
7 idei pentru relaxarea la interior în zilele ploioase și friguroase sau cum să te relaxezi atunci când nu ai nimic de făcut # Adevarul.ro
Atunci când vremea de afară nu te îmbie deloc să ieși din casă, iar zilele sunt din ce în ce mai scurte, timpul petrecut în interior poate deveni apăsător.
Indignare în Rusia: „China nu se comportă ca un aliat”. Beijingul „jefuiește” Moscova prin dublarea prețurilor la componente militare esențiale # Adevarul.ro
Rămasă fără parteneri economici, Rusia a devenit, în „cotitura sa spre Est", dependentă de China, a cărei economie este de nouă ori mai mare. Deși Xi Jinping i-a permis lui Vladimir Putin să mențină relații strânse cu el, oficialii ruși se plâng că Beijingul nu se comportă ca un aliat.
Manelistul Dani Mocanu și fratele lui ajung marți în fața judecătorilor italieni. Cei doi au fost condamnați în România, la 4, respectiv 7 ani de închisoare pentru tentativă de omor.
România, campioană la scumpiri: prețul energiei raportat la venituri, cel mai mare din UE. Ce mai poate fi făcut # Adevarul.ro
Taxele și tarifele de transport au contribuit semnificativ la scumpirea energiei electrice în România, care se află pe primul loc în UE la prețul raportat la puterea de cumpărare – de aproape patru ori mai mare decât în Ungaria, țara cu cel mai mic cost relativ.
Constanța face un pas important spre un viitor mai verde. În apropierea orașului, în localitatea Lazu, a fost înființată prima pepinieră dendrologică privată din Dobrogea, un spațiu unde mii de arbori și arbuști sunt crescuți pentru a reconfigura peisajul urban.
China a lansat un nou vehicul spaţial către astronauţii săi de pe staţia spaţială Tiangong, pentru a le asigura o întoarcere sigură pe Pământ # Adevarul.ro
În avans faţă de calendarul prestabilit, China a lansat marţi un vehicul fără echipaj spre staţia sa spaţială Tiangong, pentru a le oferi celor trei astronauţi ai săi posibilitatea unei întoarceri sigure pe Terra, potrivit AFP.
Antreprenorul care reabilitează o linie de tramvai din Capitală, amendat cu 5.000 de lei. Ce obligație are acum șantierul # Adevarul.ro
Șantierul care reabilitează linia de tramvai din zona străzilor Aviator Popişteanu şi Dornei a fost amendat cu 5.000 de lei, a informat, marţi, Primăria Capitalei.
Un urs grizzly a atacat elevi și profesori aflați în excursie în Canada. O persoană a murit și alte 11 sunt rănite # Adevarul.ro
O ieșire în natură a unui grup de elevi și profesori din vestul Canadei s-a încheiat tragic, după ce un urs grizzly a atacat grupul. Incidentul s-a soldat cu decesul unei persoane și rănirea a numeroși alți participanți, atât copii, cât și adulți.
Un român, pe lista celor mai căutați infractori din Spania: sora sa, printre victime. E condamnat la peste 16 ani de închisoare # Adevarul.ro
Autoritățile spaniole au adăugat un cetățean român, Ionuț Ramon Răducan, pe lista celor mai periculoși 10 fugari din țară. Decizia vine după ce bărbatul, condamnat la peste 16 ani de detenție pentru trafic de persoane, a evadat profitând de o permisie.
Români arestaţi în Elveţia după ce poliţiştii au găsit în maşina lor bijuterii ascunse într-o pâine # Adevarul.ro
Doi români au fost arestaţi în Elveţia după ce oamenii legii au găsit în maşina lor mai multe bijuterii furate, pe care le ascunseseră, printre altele, într-o pâine.
În ultimele zile, Donald Trump și-a accelerat brusc încercările de a pune capăt războiului dintre Rusia și Ucraina, și o face într-un mod care stârnește îngrijorare nu numai la Kiev, ci și în alte capitale europene.
Pe 25 noiembrie 2020 se stingea din viață cel care este considerat de mulți cel mai mare fotbalist din istorie.
Locuitorii din Galați au primit mesaj RO-Alert după un atac cu drone rusești asupra Ucrainei # Adevarul.ro
Între timp, în zona Galați-Tulcea, autoritățile au emis un mesaj RO-Alert pentru avertizarea populației privind posibila cădere a unor „obiecte din spațiul aerian”.
Andrea Bălan a stabilit data nunții cu tenismenul Victor Cornea, „protejatul” lui Klaus Iohannis # Adevarul.ro
Nuntă mare în sportul românesc.
Scenă ireală la meciul de fotbal Manchester United - Everton: și-a pălmuit colegul și a fost eliminat! # Adevarul.ro
Nebunia lui Gueye în meciul Manchester United-Everton. Acesta și-a plesnit coechipierul Keane și a fost eliminat.
De ce contează turneul lui Wang Yi în Asia Centrală? Mize, alianțe și tensiuni cu Japonia. China la zi # Adevarul.ro
În materialul de astăzi „China la zi”, vă prezentăm traducerea din limba chineză a unui interviu acordat presei chineze de către Wang Yi, șeful diplomației chineze, cu privire la vizita oficială efectuată în perioada 19-22 noiembrie 2025, la invitația Kârgâstanului, Uzbekistanului și Tadjikistanului
Temperaturile medii vor fi mai mari până la mijlocul lunii decembrie decât cele normale pentru această perioadă, arată meteorologii în prognoza pentru următoarele patru săptămâni.
Reacții din prima linie a frontului: ce părere au soldații ucraineni despre planul de pace al SUA # Adevarul.ro
Soldații din prima linie a frontului din Ucraina au reacționat la propunerile de pace ale SUA cu un amestec de sfidare, furie și resemnare.
Percheziții de amploare în dosarul cetățenilor ruși care ar fi primit fraudulos cărți de identitate românești. Sunt vizate și instituții publice # Adevarul.ro
Acuzaţiile din dosar sunt de fals informatic, uz de fals şi complicitate la fals informatic, în cazul emiterii de documente de identitate româneşti neconforme cu realitatea, în ceea ce priveşte domiciliul, dar al dobândirii cetăţeniei române.
„Noaptea cuțitelor lungi” din România. Crimele și fărădelegile legionarilor care l-au scos din minți până și pe mareșalul Antonescu # Adevarul.ro
Istoria României a avut și ea o „noapte a cuțitelor lungi”. Pe 27 noiembrie, legionarii s-au dezlănțuit la adresa adversarilor și au comis printre cele mai atroce crime politice de până la teroarea dezlănțuită de comuniști. Printre victime s-a numărat și Nicolae Iorga, dar și Virgil Madgearu.
Noi atacuri asupra infrastructurilor energetice în Ucraina. Kievul ripostează în zona Krasnodar # Adevarul.ro
O nouă serie de atacuri aeriene ruseşti masive au vizat marţi infrastructura energetică a Ucrainei şi capitala Kiev, potrivit autorităţilor, Rusia, la rândul său, raportând cel puţin trei morţi în mai multe atacuri ucrainene în sudul ţării.
Vremea se încălzeşte faţă de ziua precedentă, iar temperaturile vor fi mai ridicate decât normalul perioadei. Maximele zilei se vor încadra între 9 şi 17 grade.
CCR decide marți asupra sesizărilor făcute de AUR şi ÎCCJ cu privire la neconstituţionalitatea legii privind plata pensiilor private # Adevarul.ro
Curtea Constituţională a României (CCR) ar urma să decidă, marţi, asupra sesizărilor făcute de AUR şi ICCJ în ceea ce priveşte neconstituţionalitatea legii privind plata pensiilor private. La termenele anterioare, decizia a fost amânată.
Regimente speciale ucrainene au luat cu asalt poziții rusești din Pokrovsk: „Centrul este curățat” # Adevarul.ro
Trupele ucrainene au lansat contraatacuri și au curățat de trupe rusești centrul orașului Pokrovsk, oferind o ripostă puternică ofensivei rusești ce urmărește să cucerească acest centru industrial și logistic strategic din regiunea estică Donbas, potrivit ultimelor știri de pe acest front.
Utilizarea excesivă a platformelor TikTok și Instagram poate duce la degradarea creierului # Adevarul.ro
Un studiu realizat recent de Asociația Americană de Psihologie arată că utilizarea excesivă a TikTok și Instagram Reels afectează performanța cognitivă și poate duce la „brain rot” (trad. „degradarea creierului”).
Stabilit la Cluj, Dan Petrescu a fost zărit prin oraș. Cum arată antrenorul despre care se spunea că a slăbit zeci de kilograme # Adevarul.ro
Antrenorul Dan Petrescu (57 de ani) locuiește în Cluj.
Frăţia Musulmană, declarată „organizaţie teroristă”, prin decret, de președintele SUA Donald Trump # Adevarul.ro
Preşedintele american Donald Trump a semnat luni un decret ce declanşează o procedură în urma căreia ramurile organizaţiei Frăţia Musulmană din mai multe ţări urmează să fie desemnate drept „organizaţii teroriste străine”.
„Riscul înghețării conflictului în condiții favorabile Moscovei nu a dispărut”, susține politologul Margarita Zavadskaia după discuțiile SUA–Ucraina de la Geneva și reacția Rusiei # Adevarul.ro
Politolog și sociologul rus Margarita Zavadskaia, trecută de Moscova pe pe lista agenților străini, afirmă că negocierile dintre delegaţiile Ucrainei şi Statelor Unite, desfăşurate la Geneva pe 23 noiembrie, au dus la ajustarea planului iniţial de pace propus de administraţia Trump
Israelul a publicat o filmare cu unul dintre cele mai complexe tuneluri ale Hamas, unde se ascundeau comandanții # Adevarul.ro
Forțele de Apărare Israeliene (IDF) au publicat o înregistrare video care prezintă ceea ce descriu ca fiind una dintre „cele mai complexe” infrastructuri subterane ale Hamas de sub orașul sudic Rafah, relatează Fox News.
Spionajul ucrainean face dezvăluiri despre prezența Rusiei în Venezuela. Cine conduce misiunea # Adevarul.ro
Un general rus de rang înalt, înlăturat de Vladimir Putin după eșecurile de pe câmpul de luptă din Ucraina, coordonează în prezent o misiune militară prin rotație în Venezuela, potrivit Serviciului de Informații Militare al Ucrainei (HUR).
Cum a fost construită calea ferată a Văii Oltului, în urmă cu 125 de ani. Traseul dificil care străbate Carpații # Adevarul.ro
Veche de 125 de ani, calea ferată de pe Valea Oltului oferă călătorilor un traseu spectaculos, împodobit cu monumente istorice. În trecut, a fost considerată o legătură strategică între regiunile istorice ale României.
