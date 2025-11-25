Curtea Constituțională a admis contestațiile la legea care reglementează pensiile private

13:50

Horațiu Potra, fiul său, Cosmin Potra, și nepotul, Alexandru Potra, au primit vineri mandate de arestare preventivă pentru 30 de zile. Decizia Curții de Apel București poate fi contestată. Procurorii au cerut arestarea celor trei în dosarul de tentativă de lovitură de stat, trimis deja în judecată. Ei mai sunt acuzați și de nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor şi de nerespectarea regimului materiilor explozive.Potra, fiul și nepotul său nu au fost găsiți la domiciliu în...