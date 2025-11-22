Consultări Ucraina-Statele Unite privind viitorul acord de pace, în Elveția în zilele următoare

09:30

Cheltuielile de personal în sistemul public din România au crescut cu peste 53 de milioane de lei în ultimii trei ani, a declarat ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, joi seară, la Digi24. Înseamnă o majorare cu 45%.„Trebuie să ne gândim un pic la cum au evoluat cheltuielile de personal şi dacă ne gândim cum au evoluat aceste cheltuieli de personal, vă spun că în 2022 erau 117 miliarde, astăzi sunt 170 de miliarde”, a spus Alexandru Nazare, la Digi24.Alexandru Nazare a fost întrebat...