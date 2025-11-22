Consultări Ucraina-Statele Unite privind viitorul acord de pace, în Elveția în zilele următoare
Europa Liberă România, 22 noiembrie 2025 14:50
Consultările cu Statele Unite privind un viitor acord de pace vor avea loc în Elveția în următoarele zile, a anunțat secretarul ucrainean al Consiliului Național de Securitate și Apărare, Rustem Umerov.„Zilele acestea în Elveția începem consultările dintre oficiali de rang înalt ai Ucrainei și Statelor Unite privind posibilii parametri ai viitorului acord de pace. Ucraina intră în acest proces cu o înțelegere clară a propriilor interese”, a scris el pe Telegram.Potrivit lui Umerov, este...
• • •
Acum o oră
14:50
Acum 4 ore
12:50
Trump: Zelenski va trebui să aleagă – planul de pace al SUA sau continuarea luptei # Europa Liberă România
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, trebuie să accepte planul de pace al SUA sau să continue lupta, a declarat liderul american Donald Trump.„Nu-i place (planul de pace)? Va trebui să-i placă. Și dacă nu-i place, atunci trebuie pur și simplu să continue lupta... Ei bine, la un moment dat va trebui să accepte ceva”, a spus el vineri jurnaliștilor, citat de AFP.Trump a amintit de întâlnirea cu Zelenski din Biroul Oval în februarie și a adăugat că un astfel de acord ar fi putut fi...
Acum 6 ore
10:20
Ursula von der Leyen: „Nu ar trebui să existe nimic legat de Ucraina fără Ucraina” # Europa Liberă România
„Încă din prima zi, Europa a fost alături de Ucraina în fața agresiunii rusești. Am lucrat pentru o pace justă și durabilă cu Ucraina și pentru Ucraina, împreună cu prietenii și partenerii noștri”, a scris președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, vineri seara, pe rețeaua X.Declarația vine după o convorbire telefonică pe care Ursula von der Leyen a avut-o vineri cu Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei.„Am discutat situația actuală și am fost conștienți că nu ar trebui să...
09:30
Alertă la granița cu România. Armata a ridicat două avioane F-16 după ce Rusia a atacat cu drone zona Ismail # Europa Liberă România
Două aeronave de luptă F-16 Fighting Falcon au fost ridicate de la sol în noaptea de 21 spre 22 noiembrie, din Baza 86 Aeriană, pentru monitorizarea situației aeriene la granița cu Ucraina, după ce Rusia a atacat cu drone zona Ismail, anunță Ministerul Apărării Naționale(MAPN). Locuitorii din nordul județului Tulcea au primit, la ora 01:33, un mesaj Ro-Alert pentru nordul județului Tulcea. MAPN anunță că nu au fost înregistrate pătrunderi de drone în spațiul aerian al României, iar...
Acum 8 ore
09:10
O dronă rusească a lovit punctul de trecere a frontierei Orlivka (sud-vestul Ucrainei), de la granița cu România # Europa Liberă România
O dronă rusească a lovit punctul de trecere Orlivka, din regiunea Odessa, de la granița cu România. Infrastructura a fost avariată, a informat Serviciul Vamal de Stat al Ucrainei pe Telegram.Punctul de trecere corespondent în România este Isaccea (județul Tulcea), printr-o legătură de bac peste Dunăre între Orlivka și Isaccea.Potrivit serviciului, punctul internațional de trecere a frontierei și-a suspendat temporar activitatea, iar consecințele atacului sunt în curs de...
Acum 12 ore
06:20
Acum 24 ore
00:10
21 noiembrie 2025
21:20
Celebrul studio de film rusesc Mosfilm cumpără drone și echipament militar pentru războiul dus de Rusia în Ucraina # Europa Liberă România
Principalul studio de film din Rusia și mai multe muzee de istorie regionale cumpără drone și echipamente electronice cu capacitate militară pentru a fi utilizate în războiul dus de Rusia în Ucraina, un exemplu destul de neobișnuit ca instituții culturale să fie obligate să cheltuiască fonduri bugetare pentru efortul de război.Conform datelor privind achizițiile guvernamentale, analizate de Serviciul Rus al RFE/RL, între iunie 2024 și octombrie 2025, Mosfilm a achiziționat șase modele de...
18:50
Volodmir Zelenski, discurs către națiune: Ucraina se confruntă cu „o alegere foarte dificilă” în ceea ce privește planul de pace al SUA # Europa Liberă România
Președintele Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina se confruntă cu „unul dintre cele mai dificile momente” din istoria sa, în contextul în care Statele Unite presează Kievul să accepte un plan controversat de încheiere a războiului declanșat de Rusia.El a avertizat că țara riscă să „piardă un partener cheie”, dar nu își va „trăda” propriile interese.În discursul video adresat națiunii pe 21 noiembrie, Zelenski a mai spus că guvernul său „va colabora în mod calm cu America și cu toți...
18:10
17:50
Aplicaţia de finanţare pentru Programul SAFE, finalizată: 4,2 miliarde euro la infrastructura de transport și 12 miliarde euro la Armată # Europa Liberă România
Guvernul a încheiat vineri procedurile de aplicare la finanțarea prin Programul SAFE, de 16,6 miliarde de euro, din care 4,2 miliarde pentru infrastructura de transport și peste 12 miliarde de euro pentru dotarea Armatei, cu componenta a 50% „made in Romania”.
16:50
Premierul Bolojan: Sunt premise ca Guvernul să-și angajeze răspunderea pentru legea pensiilor magistraților până pe 28 noiembrie # Europa Liberă România
Premierul Ilie Bolojan este optimist și consideră că joi, cel târziu vineri, pe 28 noiembrie, Guvernul și-ar putea asuma răspunderea pentru legea privind reforma pensiilor magistraților, date fiind semnalele primite până în prezent de la Consiliul Superior al Magistraturii.
Ieri
14:40
PNL trebuie să returneze Autorității Electorale Permanente 14 milioane de lei # Europa Liberă România
Partidul Național Liberal (PNL) trebuie să returneze 14 milioane de lei Autorității Electorale Permanente (AEP), după ce Curtea de Apel București a dat o decizie în acest sens, scrie Mediafax.Pe 12 august 2025, PNL a dat în judecată AEP și a cerut anularea unei decizii prin care liberalii urmau să achite 14 milioane de lei, care reprezentau datorii de campanie din subvenția de stat.Partidul a motivat că nu are resurse financiare suficiente, spunând că datoriile totale depășesc 150 de...
13:50
Horațiu Potra, fiul și nepotul său – mandate de arestare pentru 30 de zile. Decizia Curții de Apel București nu e definitivă # Europa Liberă România
Horațiu Potra, fiul său, Cosmin Potra, și nepotul, Alexandru Potra, au primit vineri mandate de arestare preventivă pentru 30 de zile. Decizia Curții de Apel București poate fi contestată. Procurorii au cerut arestarea celor trei în dosarul de tentativă de lovitură de stat, trimis deja în judecată. Ei mai sunt acuzați și de nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor şi de nerespectarea regimului materiilor explozive.Potra, fiul și nepotul său nu au fost găsiți la domiciliu în...
13:50
Sacțiunile SUA împotriva Lukoil intră vineri în vigoare. Ce se întâmplă la Petrotel Ploiești, rafinăria din România a companiei rusești # Europa Liberă România
Sancțiunile SUA împotriva Lukoil intră în vigoare vineri, la 19:01, ora României. Deși Trezoreria Americană a anunțat, de curând, extinderea până pe 13 decembrie a unora dintre derogările care privesc compania, acestea nu au legătură și cu rafinăria Petrotel Lukioil din România. Anunțul a venit joi de la Guvernul României.„Sancțiunile intră în vigoare pe 21 noiembrie pentru rafinărie și pe 13 decembrie pentru benzinării”, a transmis joi, pe 20 noiembrie, executivul.Deocamdată nu există...
10:20
Un jurnalist RFE/RL a scăpat la limită după ce o dronă rusească a lovit mașina în care se afla. Momentul, filmat # Europa Liberă România
Corespondentul RFE/RL Serhi Horbatenko filma misiunea unei echipe civile de evacuare în regiunea Donețk din Ucraina, când un atac cu drone rusești a lovit vehiculul lor. Șoferul, un lucrător social american de la ONG-ului Plain Compassion Crisis Response, a suferit răni la față provocate de șrapnel.
10:10
Încă 41 de medicamente, pe lista celor compensate şi gratuite. Va fi decontat și extractul de canabis pentru epilepsie # Europa Liberă România
41 de noi medicamente au fost adăugate pe lista medicamentelor compensate și gratuite, a anunțat joi ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete. Guvernul a aprobat şi creșterea numărului de afecţiuni pentru care pot fi prescrise medicamente care se aflau deja în listă, scrie stirileprotv.ro.
09:30
Alexandru Nazare: Cheltuielile de personal ale statului au crescut cu 53 de milioane de lei în ultimii trei ani # Europa Liberă România
Cheltuielile de personal în sistemul public din România au crescut cu peste 53 de milioane de lei în ultimii trei ani, a declarat ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, joi seară, la Digi24. Înseamnă o majorare cu 45%.„Trebuie să ne gândim un pic la cum au evoluat cheltuielile de personal şi dacă ne gândim cum au evoluat aceste cheltuieli de personal, vă spun că în 2022 erau 117 miliarde, astăzi sunt 170 de miliarde”, a spus Alexandru Nazare, la Digi24.Alexandru Nazare a fost întrebat...
08:10
Atacuri rusești la Zaporojie și Odessa. Cinci oameni au fost uciși, iar alți 12 au fost răniți # Europa Liberă România
Cinci oameni au murit și alți opt au fost răniți joi spre vineri noapte în urma unui atac rusesc asupra orașului Zaporojie, a anunțat șeful Administrației Militare Regionale, Ivan Fedorov.Potrivit acestuia, au fost afectate cel puțin cinci blocuri cu mai multe etaje. Mai multe magazine au fost distruse, iar la locul impactului a izbucnit un incendiu.Puțin înaintea atactului, în regiune fusese declanșată alerta aeriană. Populația fusese avertizată că e posibil un atac cu bombe ghidate...
07:50
Zelenski: „Statele Unite au puterea de a se asigura că disponibilitatea Rusiei de a pune capăt războiului devine în sfârşit una serioasă” # Europa Liberă România
За словами Зеленського, на зустрічі з фракцією були «чутливі питання», але очевидна – «кожен має працювати на Україну, і так буде»
20 noiembrie 2025
20:00
Serviciul ungar al postului Radio Europa Liberă/Radio Liberty își încetează activitatea # Europa Liberă România
Serviciul ungar al postului de radio RFE/RL se închide începând cu miezul nopții, pe 21 noiembrie, la aproximativ cinci ani după ce a fost relansat pentru a le oferi maghiarilor din Ungaria știri și informații precise și independente.Într-un mesaj adresat publicului său, serviciul a declarat că echipa sa „a lucrat cu dedicare pentru a oferi jurnalism independent publicului din Ungaria”.Conținutul serviciului va rămâne disponibil online.„Suntem profund recunoscători pentru încrederea,...
19:10
Anchete în România și Moldova, după ce un camion cu armament a fost oprit în Vama Albița # Europa Liberă România
Un camion al unei companii de transport din R. Moldova încărcat cu elemente de armament a fost depistat în Vama Albița, la intrarea în România, pe 20 noiembrie, și, conform documentelor, avea ca destinatar un beneficiar din Israel. Dosare penale au fost deschise atât în Moldova, cât și în România.
17:50
Fostul senator PSD Marius Isăilă, eliberat din arest după ce a fost arestat pentru o tentativă de mituire a ministrului Apărării # Europa Liberă România
Fostul senator PSD Mariu Ovidiu Isăilă a fost eliberat joi, după 13 zile de arest, prin decizia judecătorilor Curții de Apel București și plasat sub control judiciar.
15:40
Surse: Horațiu Potra, fiul și nepotul său, extrădați joi în România. Vor fi judecați pentru tentativă de lovitură de stat # Europa Liberă România
Fostul mercenar Horațiu Potra, fiul și nepotul lui sunt extrădați pe 20 noiembrie în România, din Dubai, la solicitarea statului român, care a emis pe numele lor mandate de urmărire internațională.
14:30
Șeful agenției anticorupție din Ucraina acuză presiunile venite de la nivel înalt în legătură cu scandalul de corupție din energie # Europa Liberă România
Șeful principalei agenții anticorupție din Ucraina afirmă că presiunile exercitate asupra anchetei privind scandalul uriaș de corupție din țară au fost discutate la „nivel înalt”, pe fondul unei crize politice majore care se conturează în jurul președintelui Volodimir Zelenski.
14:10
Meta va elimina utilizatorii australieni sub 16 ani de pe Facebook și Instagram înainte de intrarea în vigoare a interdicției naționale # Europa Liberă România
Compania Meta a anunțat că, începând cu 4 decembrie 2025, va elimina conturile utilizatorilor australieni cu vârste între 13 și 15 ani de pe Facebook, Instagram și Threads.
13:00
Polonia cere extrădarea suspecților de sabotaj refugiați în Belarus și își întărește măsurile de securitate internă # Europa Liberă România
Autoritățile de la Varșovia au solicitat oficial Belarusului extrădarea a doi cetățeni ucraineni acuzați că ar fi acționat la ordinele serviciilor de informații ruse în cazul unei presupuse acțiuni de sabotaj la o linie de cale ferata esențială din centru Poloniei.
12:40
ANAF cere în instanță despăgubiri de la Klaus Iohannis pentru folosirea nelegală a unui imobil din Sibiu # Europa Liberă România
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) l-a dat în judecată la Tribunalul Sibiu pe fostul președinte al României, Klaus Iohannis, solicitându-i despăgubiri pentru utilizarea unei jumătăți de imobil din centrul Sibiului.
11:40
Diplomații europeni resping orice plan de pace pentru Ucraina fără acordul Kievului și al Europei # Europa Liberă România
Liderii diplomației europene au transmis joi că se opun unor eventuale negocieri de pace în Ucraina fără ca acestea să includă Kievul și Europa.
09:50
Vicepremierul Oana Gheorghiu primește atribuții extinse: va aviza proiectele MIPE și ale Ministerului Educației # Europa Liberă România
Atribuțiile vicepremierului Oana Gheorghiu au fost clarificate miercuri, odată cu publicarea în Monitorul Oficial a unei decizii a premierului Ilie Bolojan.
09:10
Ilie Bolojan anunță interzicerea cumulului pensiei speciale cu salariul la stat: „Nu afectează educația sau sănătatea” # Europa Liberă România
Premierul Ilie Bolojan a anunțat miercuri că Guvernul intenționează să adopte un proiect de lege prin care să fie interzis cumulul pensiei cu salariul în cazul pensiilor speciale, adică al celor care nu se supun principiului contributivității.
08:20
Zelenski urmează să se întâlnească cu oficiali americani, pe fondul unui presupus plan al SUA care ar impune Ucrainei concesii majore # Europa Liberă România
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski urmează să se întâlnească cu oficiali americani, pe fondul unui presupus plan al SUA care ar impune Ucrainei concesii majore.
19 noiembrie 2025
22:20
Alin Mureșan și Clara Mareș, laureați ai premiului „Monica Lovinescu” 2025 pentru „povestea nespusă” a Ninei Moica # Europa Liberă România
Scriitorii Alin Mureșan și Clara Mareș, coordonatori ai volumului „Ce a rămas din tot ce a fost. Povestea nespusă a Ninei Moica”, publicată de Editura Polirom, sunt câștigători ai premiului „Monica Lovinescu”, 2025. Gala de premiere a avut loc miercuri, cu eroina pe scena Ateneului Român.
21:10
Proiectul de lege privind pensiile magistraților, pus în dezbatere publică de Guvern. Ce prevede documentul # Europa Liberă România
Ministerul Muncii a publicat pentru dezbatere publică proiectul de modificare a legii pensiilor magistraților, care prevede că nivelul pensiei de serviciu nu poate depăși 70% din venitul net avut în ultima lună de activitate înainte de data pensionării magistratului.
17:00
Sorin Grindeanu: PSD nu susține tăierea salariilor în sectorul bugetar de la 1 ianuarie # Europa Liberă România
PSD a decis miercuri că nu va susține „sub nicio formă” tăierea salariilor bugetarilor de la 1 ianuarie și pledează pentru alte măsuri de reformă, cum ar fi comasările de instituții, pentru a reduce cheltuielile, altele decât cele propuse de premierul Ilie Bolojan prin pachetul 3 de reformă fiscală.
16:10
Echipele de salvare ucrainene caută supraviețuitori după atacul rusesc asupra orașului Ternopil # Europa Liberă România
Echipele de salvare ucrainene au căutat supraviețuitori în urma unui atac mortal asupra orașului Ternopil, din vestul țării, pe 19 noiembrie. Zeci de oameni au fost uciși și zeci răniți în toată Ucraina în urma unui val masiv de atacuri cu drone și rachete rusești.
15:10
Activele globale Lukoil, sub presiune. Țările și companiile caută soluții înainte de intrarea în vigoare a sancțiunilor SUA # Europa Liberă România
Sancțiunile impuse de SUA au declanșat o cursă contracronometru pentru transferul activele internaționale ale Lukoil, estimate la aproximativ 22 de miliarde de dolari. Trezoreria SUA a stabilit termene stricte pentru aplicarea sancțiunilor.
14:10
Oligarhul Vladimir Plahotniuc, menținut în arest în Republica Moldova încă 30 de zile # Europa Liberă România
Judecătoria Buiucani din Republica Moldova a prelungit miercuri cu 30 de zile arestul oligarhului Vladimir Plahotniuc.
12:50
Negocieri contracronometru pentru pensiile speciale. Ilie Bolojan: Proiectul de lege e gata și va ajunge la CSM # Europa Liberă România
Coaliția de guvernare este gata să adopte proiectul pentru pensiile judecătorilor și procurorilor în forma pentru care Guvernul și-a angajat răspunderea în Parlament, anunță Știrile ProTV. După ce negocierile cu magistrații au eșuat, premierul Ilie Bolojan și președintele PSD, Sorin Grindeanu, i-au cerut președintelui României să aibă o ultimă discuție cu judecătorii. Dacă pretențiile acestora rămân neschimbate, liderii din coaliție nu mai sunt dispuși la concesii.Premierul Bolojan a...
10:10
Georgia vrea să interzică votul în străinătate la alegerile parlamentare. Diaspora a preferat mereu partidele pro-europene # Europa Liberă România
Partidul de guvernământ de la Tbilisi „Visul Georgian” intenționează să le interzică georgienilor care locuiesc peste hotare să participe la alegeri în străinătate. Anunțul l-a făcut președintele parlamentului, Șalva Papuașvili.
09:50
Atac rusesc masiv cu drone asupra Harkovului și asupra regiunilor din vestul Ucrainei # Europa Liberă România
Ucraina a traversat în noaptea de 18 spre 19 noiembrie una dintre cele mai intense serii de atacuri din ultimele luni.
08:40
O dronă a intrat 8 kilometri în spațiul aerian al României pe fondul atacurilor rusești asupra porturilor ucrainene de la Dunăre # Europa Liberă România
Ministerul Apărării Naționale anunță că o dronă a pătruns aproximativ 8 kilometri în spațiul aerian al României, pe fondul atacurilor Rusiei asupra instalațiilor portuare ucrainene de la Dunăre.
07:50
Polonia ridică în aer avioane de luptă după noi atacuri rusești asupra vestului Ucrainei # Europa Liberă România
Armata poloneză a ridicat în aer, miercuri dimineaţă, avioane de vânătoare poloneze şi ale aliaţilor, anunță Comandamentul Operațional al Poloniei. Măsura a fost una de precauție în contextul atacurilor Rusiei asupra vestului Ucrainei, în apropierea graniţei cu Polonia, scrie Reuters.
18 noiembrie 2025
20:50
O stradă din sectorul 3, construită peste o magistrală de gaze, a fost închisă. Restricții de circulație pe alte drumuri din zonă # Europa Liberă România
„Tronsonul de pe strada Brăţării cuprins între sensul giratoriu de la intersecţia cu strada Gura Făgetului şi intersecţia cu Drumul Gura Putnei va fi închis traficului pentru a permite intervenţiile necesare”, a declarat prefectul Capitalei, Andrei Nistor, luni seară.El a mai spus că, tot de marți, sunt instituite limitări de viteză pe 11 străzi din zonă, astfel încât să fie redus „orice risc până la finalizarea intervenţiilor”.Nistor a adăugat că a analizat la fața locului situaţia...
19:50
Armata ucraineană a declarat marți că a atacat ținte militare din Rusia cu rachete ATACMS furnizate de SUA, calificând atacul drept „o evoluție semnificativă”.„Utilizarea capacităților de atac la distanță lungă, inclusiv a sistemelor precum ATACMS, va continua”, a declarat statul major al armatei ucrainene, marți, într-un comunicat.Deși restricția privind utilizarea acestora a fost ridicată de administrația Biden, aflată la sfârșitul mandatului, în urmă cu un an, Ucraina nu a declarat...
17:50
Zelenski se îndreaptă spre Turcia. La Kiev, scandalul de corupție din sectorul energetic se extinde # Europa Liberă România
Președintele Ucrainei a declarat că se va deplasa în Turcia pentru posibile discuții cu trimisul special al Casei Albe implicat în negocierile pentru încheierea războiului de aproape patru ani al Rusiei împotriva Ucrainei.
17:30
Posturile publice de televiziune și de radio au noi membri în consiliile de administrație # Europa Liberă România
Televiziunea România și Radio România au noi conduceri, după ce Parlamentul a aprobat marți noile Consilii de Administraţie.
16:50
Trupele militare din Franța rămân în România pentru multă vreme, spune ambasadorul Franței la București # Europa Liberă România
Trupele militare din Franța rămân în România pentru multă vreme, iar exercițiul Dacian Fall 2025, desfășurat în România și Bulgaria timp de aproape o lună, a fost un succes, a spus Nicolas Warnery, ambasadorul Franței la București, marți, într-o conferință de presă la București.
15:20
A murit Ilie Ilașcu, una dintre cele mai puternice voci ale identității românești împotriva ocupației rusești din Transnistria # Europa Liberă România
S-a stins din viață, la vârsta de 73 de ani, Ilie Ilașcu, patriot moldovean, fost deținut politic, parlamentar în R. Moldova și România și inițiator al unui precedent juridic european.
15:20
Vot în Parlament: Cu cât cresc impozitele pe locuințe, mașini, câștiguri la bursă și veniturile din criptomonede, de la 1 ianuarie 2026 # Europa Liberă România
Noile reguli prevăd o majorare tranzitorie a valorilor impozabile din Codul Fiscal care ar urma să ducă la o creștere medie a impozitelor pe locuințe de aproximativ 80%.Impozitarea autoturismelor va fi făcută pe principiul „poluatorul plătește”. Astfel, pentru un motor de 1,6–2 litri cu normă Euro 0–Euro 3, impozitul va fi între 238 și 297 de lei, iar pentru Euro 5 între 213 și 267 de lei.Pachetul fiscal mai introduce capital social minim de 500 de lei pentru SRL-urile cu cifră de...
