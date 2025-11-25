Vacanța de iarnă 2025-2026. Când începe și câte zile libere au elevii și profesorii

10:20

Cupluri cunoscute și iubite de o țară întreagă. Un format care îi aduce în fața celor de acasă cu cele mai sincere reacții și cele mai neașteptate adevăruri. O nouă locație pentru filmare și probe mai dure ca până acum! Power Couple, sezonul 3, este tot mai aproape de lansare, iar până la momentul în care telespectatorii vor vedea cum s-au descurcat participanții, în fiecare luni și marți seara, după noile ediții Chefi la cuțite, la Antena 1 pot fi urmărite materiale în exclusivitate despre participanți. Toate video-urile vor fi disponibile pe AntenaPLAY și pe rețelele sociale ale show-ului.