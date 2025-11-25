Mama românului din Austria acuzat că și-a ucis bunica adoptivă...
StiriDiaspora.ro, 25 noiembrie 2025 18:10
Mama românului din Austria acuzat că și-a ucis bunica adoptivă...
• • •
Acum 30 minute
18:10
Mama românului din Austria acuzat că și-a ucis bunica adoptivă...
Acum o oră
17:40
Accident în lanț pe Autostrada Soarelui cu opt mașini implicate și...
Acum 4 ore
15:30
Horoscopul zilei de miercuri, 26 noiembrie 2025: previziuni...
14:40
Legea privind plata pensiilor private, declarată neconstituțională
Acum 6 ore
13:50
Sportivi români, umiliți de autoritățile din Mexic. Membrii echipei...
13:10
Rusia respinge planul europenilor pentru pace în Ucraina: "Nu...
Acum 8 ore
12:00
"Viză" pentru români. Din februarie 2026, vom putea călători în...
12:00
Ionuț Moșteanu: O dronă fără încărcătură a căzut în localitatea...
11:20
Drona care a zburat zeci de km prin România a ajuns în Ucraina....
11:10
Mesaj RO-Alert și în Vrancea. O dronă se află încă în spațiul...
11:00
Un român a intrat pe lista celor mai căutați fugari din Spania....
Acum 12 ore
08:40
RO-ALERT la Galați. Populația, îndemnată să se adăpostească timp de...
08:10
Acte ilegale pentru ruși și ucrainieni. Descinderi ale polițiștilor...
Acum 24 ore
23:50
SUA pun presiune pe Ucraina, inclusiv la Geneva. Tensiuni în...
22:50
Nu mai sunt badante românce suficiente pentru nevoile Italiei....
21:30
Alegeri în București. Iată ordinea candidaților pe buletinele de...
21:20
Doi români, arestați în Elveția pentru o pâine dintr-un pachet. Ce...
20:40
Câinii vagabonzi din Istanbul vor dispărea. Autoritățile îi...
20:40
Un cuplu a furat peste un milion de euro din parcometrele din Germania
20:00
Fiica și-a reclamat mama la poliție că îi caută soțul la serviciu....
18:40
Apartament de doar 13 000 de euro, foarte aproape de Roma. Iată cum...
Ieri
16:20
Cum a fost otrăvită familia cazată în Istanbul. Patronii erau...
14:20
Tragedie în Spania: Român de 18 ani, ucis pe loc într-un accident...
14:00
Cum vrea Vlad Gheorghe să unească Bucureștiul cu Ilfovul și să...
14:00
Sondaj: FdI rămâne primul partid din Italia, însă încrederea în...
12:20
Ce riscă românii care au alergat după avion pe pista unui aeroport...
11:40
Șapte persoane la spital, după ce un tramvai a circulat singur prin...
10:50
Grevă de amploare în Belgia. Sunt afectate trenurile, zborurile și...
10:20
Scene incredibile pe aeroportul din Koln: doi români au forțat o...
08:50
Atac la granița României. 4 avioane ridicate de la sol
08:40
Fetiță româncă în vârstă de un an, răpită de un tunisian la Padova...
23 noiembrie 2025
20:40
Doctorița Gabriela Popi, găsită moartă lângă un pod. Mașina a fost...
Mai mult de 2 zile în urmă
18:00
Olanda: Traficul aerian, întrerupt temporar din cauza unor drone...
17:30
Tocăniță de ciuperci cu mămăligă - preparatul simplu care cucerește...
16:50
Horoscop: ultima săptămână din noiembrie decide cine e pe lista...
15:30
Bonus pentru bebelușii născuți în Italia. „Cadou” de 1.000 €: INPS...
12:30
Doi părinți au fost arestați după ce și-au lăsat copiii singuri...
11:30
Ce țări europene oferă cele mai mari pensii și beneficii sociale?
11:00
Oferta de muncă ideală? Peste 10.000 de euro pe lună și 4 luni de...
22 noiembrie 2025
17:30
Zboruri noi spre Italia și Grecia din 2026: vești excelente pentru...
16:40
Cum sunt tratate bonele românce chiar la ele în țară? Carmen...
16:00
Au fugit fără să plătească, dar finalul i-a surprins pe toți: ce...
15:50
Craiova, în topul recomandărilor britanicilor pentru un city-break...
12:00
Incendiu la un bloc: 152 de persoane evacuate şi 17 români...
12:00
Un polițist a emoționat o țară întreagă: a transformat un moment de...
11:30
A plecat la muncă și nu s-a mai întors: Marian, românul din Italia...
10:40
Italia: Vecinii au sunat la poliție după ce un cuplu a pus carne la...
21 noiembrie 2025
16:10
Șomerii din Franța vor fi verificați și în telefoane. Ce vor să...
15:00
Makaveli se retrage din cursa pentru Primărie în favoarea altui...
13:50
Austria interzice vinieta adezivă și crește prețurile pentru...
