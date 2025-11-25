Vulcanul din Etiopia a trimis un nor de cenușă până în India, ajungând la Delhi

07:20

Cel puțin zece civili, dintre care nouă copii și o femeie, ar fi murit în urma unor atacuri aeriene lansate de forțele pakistaneze în cursul nopții de luni spre marți, potrivit declarațiilor făcute de purtătorul de cuvânt al guvernului taliban. Acesta afirmă că loviturile au vizat o locuință civilă din provincia Khost, care ar fi […]