Vulcanul din Etiopia a trimis un nor de cenușă până în India, ajungând la Delhi
Aktual24, 25 noiembrie 2025 18:50
Erupţia vulcanului Hayli Gubbi din Etiopia, care a fost latent timp de câteva mii de ani, a început duminică dimineaţă, trimiţând un nor de cenuşă la mii de metri altitudine în atmosferă. Mai multe zboruri au fost anulate, întârziate sau redirecţionate în India din cauza prezenţei cenuşii, autoritatea de aviaţie civilă cerând companiilor aeriene să […]
Acum o oră
19:00
”Sunt leul leilor”. Becali se laudă că a plecat din spital imediat după operație: ”Am luat rețeta cu antibiotice și am rupt-o” # Aktual24
Afaceristul Gigi Becali (67 de ani) se laudă că a plecat din spital imediat după operația la cervicală și că ”am luat rețeta cu antibiotice și am rupt-o”. În plus, el a refuzat să urmeze tratamentul postoperator recomandat. „Am avut și operația asta. Nu e chiar ușoară. Operație pe cervicală nu e chiar ușor. Am […]
18:50
18:40
Turcia anunță că este pregătită să discute cu Grecia despre disputa privind Marea Egee. Ce speră să obțină la schimb # Aktual24
Turcia este pregătită să discute cu Grecia despre dimensiunea apelor sale teritoriale din Marea Egee, dispută pe care Atena a folosit-o pentru a se opune unui acces mai mare pentru industriile Turciei la instrumentul de împrumut pentru achiziții militare al UE, în valoare de 150 de miliarde de euro. În prezent, producătorii turci pot produce […]
18:40
O dronă rusească a căzut în județul Vaslui, chiar când avioane românești și germane încercau să o dea jos. Nu e prima dronă de acest tip care ne trece pragul. Românii din estul țării – de fapt românii din toată țara – ar trebui să se obișnuiască cu acest tip de evenimente. Vor mai fi […]
Acum 2 ore
18:30
O nouă explozie din cauza gazelor. Un apartament din Buftea a sărit în aer, sunt trei victime # Aktual24
O explozie puternică s-a produs marţi seară într-un apartament situat la parterul unui bloc cu patru etaje de pe Aleea Tineretului, în oraşul Buftea, judeţul Ilfov, potrivit apelurilor primite la 112. Din relatările martorilor, „ar fi explodat un perete”, iar deflagraţia a afectat cel puţin trei apartamente din imobil. Primele date indică drept cauză probabilă […]
18:20
Curtea de Justiție a UE: Căsătoriile între persoane de același sex trebuie recunoscute în fiecare țară # Aktual24
Cea mai înaltă instanță a Uniunii Europene a decis marți că, dacă un cuplu de același sex este căsătorit legal într-un stat membru, orice alt stat membru în care acesta se mută sau își stabilește reședința este obligat să îi recunoască statutul marital. Cazul privește doi cetățeni polonezi rezidenți în Germania, care s-au căsătorit la […]
18:10
Prietenii extremiști ai lui Orban din Parlamentul European acuză UE de interferență în alegerile din Ungaria # Aktual24
Peste 40 de membri ai Parlamentului European, aparținând grupului de extremă dreaptă Patrioți pentru Europa, creat la inițiativa prim-ministrului ungar Viktor Orbán, au înregistrat un proiect alternativ de rezoluție privind situația din Ungaria, acuzând Uniunea Europeană de interferență în campania electorală a țării din 2026. Acest lucru este menționat în textul proiectului de rezoluție pro-ungară, […]
18:00
Presshub: Avertismentul dur al fostei judecătoare Daniela Panioglu: „Procesul de bolșevizare a justiției a început cu anul 2017 și nu a fost deranjat nici de parchete, nici de presă, nici de serviciile de informații” # Aktual24
Fosta judecătoare Daniela Panioglu a acordat un interviu, în scris, publicației Presshub, interviu în care explică situația actuală a sistemului judiciar, vorbește despre bolșevizarea acestuia, despre modul în care dosare celebre se prescriu cu complicitatea șefilor instanțelor. Panioglu face un apel la procurori să ancheteze corupția din interiorul magistraturii și explică de ce avem așa […]
17:50
Ucraina a acceptat noul acord de pace propus de SUA, anunță un oficial SUA. Casa Albă: ”S-au făcut progrese extraordinare” # Aktual24
Un acord de pace între Rusia şi Ucraina este aproape finalizat, au sugerat marţi oficiali de la Washington, Londra şi Berlin, în contextul unor negocieri intense desfăşurate în ultimele zile. Karoline Leavitt, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, a declarat că Statele Unite au făcut „progrese extraordinare” în aducerea celor două părţi la masa dialogului. […]
17:40
„Rusia nu are ce căuta în Europa”. Indignare pe o insula franceză când ambasadorul rus a vizitat mormintele soldaților din Armata Roșie căzuți în cel de-Al Doilea Război Mondial – VIDEO # Aktual24
Ambasadorul Rusiei în Franța, Alexei Meșkov, a fost întâmpinat luni de protestatari pro-Ucrainei pe insula franceză Oleron. Meșkov călătorise acolo pentru a depune flori pe mormintele a patru cetățeni sovietici care s-au alăturat rezistenței franceze pentru a ajuta la eliberarea insulei de naziști în cel de-Al Doilea Război Mondial. Ambasada Rusiei a ajutat la restaurarea […]
Acum 4 ore
17:30
Negocieri de pace: Ucraina e gata să-și reducă armata la 800.000, mult peste ce vrea Rusia # Aktual24
Un plan de pace discutat și aprobat la nivel de lucru de oficiali ucraineni și americani ar limita efectivele armatei Ucrainei, în timp de pace, la 800.000 de militari, a relatat Financial Times pe 25 noiembrie, citând oficiali ucraineni care au vorbit sub protecția anonimatului. O armată ucraineană de această dimensiune ar rămâne tot a […]
17:10
China face profit mare pe seama Rusiei: a majorat constant prețurile pentru industria militară rusă după declanșarea războiului # Aktual24
Exportatorii chinezi au majorat semnificativ prețurile pentru complexul militar-industrial rus de la începutul războiului de amploare din Ucraina, se arată într-un studiu al Institutului pentru Economii în Tranziție al Băncii Finlandei. Conform studiului realizat de Institutul pentru Economii în Tranziție al Băncii Finlandei, prețurile pentru exporturile controlate din China către Rusia au crescut în medie […]
16:50
Toţi inculpaţii, inclusiv fostul şef al Ligii Profesioniste de Fotbal, Dumitru „Mitică” Dragomir, au fost achitaţi marţi de Curtea de Apel București, în dosarul în care erau acuzaţi de fapte de corupţie şi spălare de bani, într-o cauză în care apăreau şi nume importante din industria telecomunicaţiilor. Decizia a fost pronunţată pe 25 noiembrie 2025, […]
16:40
Echipajul care i-a înlocuit pe astronauții blocați pe Stația Spațiala chineză Tiangong a rămas, la rândul său, blocat # Aktual24
O nouă situație provocatoare pentru astronauții din China. La începutul lunii noiembrie 2025, programul spațial chinez s-a confruntat cu o situație neobișnuită la stația spațială Tiangong. Echipajul misiunii Shenzhou-20, format din trei astronauți, trebuia să se întoarcă pe Pământ pe 5 noiembrie, însă capsulei lor de revenire i-au fost descoperite fisuri la una dintre ferestre. […]
16:40
AUR s-a sucit, acum laudă CCR-ul: ”Decizia Curţii arată că legislaţia poate fi corectată, indiferent de cine se află la putere” # Aktual24
AUR a transmis, marți, un comunicat de presă în care laudă decizia CCR prin care a fost declarată ca neconstituțională legea privind pensiile private. Comunicatul AUR conține, de asemenea, și dezinformări. ”Contestaţia AUR privind pensiile private a fost admisă de CCR. Curtea a decis că prevederile care limitau accesul românilor la pensiile private sunt neconstituţionale. […]
16:20
Femeie găsită vie într-un sicriu imediat după ce a ajuns la crematoriu: ”Am auzit o bătaie slabă din sicriu” # Aktual24
Templul Wat Rat Prakhong Tham, un lăcaş budist din provincia Nonthaburi, la periferia Bangkokului, a postat pe pagina sa de Facebook un videoclip în care se vede o femeie întinsă într-un sicriu alb, aflat în bena unei camionete, mişcându-şi uşor braţele şi capul, ceea ce i-a lăsat pe angajaţi înmărmuriţi. Pairat Soodthoop, responsabilul cu afaceri […]
16:10
Nu doar românii: trei britanici au fugit pe pista aeroportului din Koln pentru a prinde avionul # Aktual24
Poliţia din Germania a raportat marţi al doilea incident în care pasageri întârziaţi au fugit după avion pe pista aeroportului din Koln, informează dpa, citată de Agerpres. Un purtător de cuvânt al poliţiei a relatat că trei cetăţeni britanici care doreau să se întoarcă în ţara lor au deschis sâmbătă ieşirea de urgenţă a unui […]
16:00
Ciucu, acuzații grave la adresa PSD: Băluță este susținut de ”întreaga” rețea de comunicare a AUR, ”cea mai mizerabilă și mai odioasă formă de dezinformare de astăzi din România” # Aktual24
Candidatul PNL, Ciprian Ciucu, l-a auzat marți pe candidatul PSD, Daniel Băluță, că este susținut în aceasta campanie de ”întreaga structură de comunicare a AUR”. Am săpat, m-am informat și concluzia mea este clară: Întreaga structură de comunicare a AUR, cea mai mizerabilă și mai odioasă formă de dezinformare de astăzi din România, a dezeratat […]
15:50
Germania își întărește semnificativ apărarea antirachetă. A început desfășurarea scutului Arrow 3 # Aktual24
Forţele armate germane au anunţat începerea operaţiunilor în vederea desfăşurării noului sistem antirachetă Arrow 3, informează marţi dpa, citată de Agerpres. Inspectorul general Carsten Breurer, comandantul Bundeswehr, şi general-locotenentul Holger Neumann, comandantul aviaţiei militare, urmează să declare operaţional sistemul în 3 decembrie, la baza aeriană Holzdorf/Schoenewalde. Arrow 3 va permite Germaniei pentru prima dată să […]
Acum 6 ore
15:30
Vaticanul a emis o nouă notă doctrinară pe tema monogamiei: ”Sexualitatea este un dar minunat de la Dumnezeu” # Aktual24
Vaticanul a publicat marţi o nouă notă doctrinară a Departamentului pentru doctrina credinţei, aprobată de papa Leon al XIV-lea, pe tema monogamiei şi care, printre alte afirmaţii, susţine că sexul uneşte cuplurile şi nu ar trebui redus doar la finalitatea sa procreativă, informează agenţia ANSA, citată de Agerpres. Documentul, intitulat ”Una caro. Elogio della monogamia”, […]
15:00
CCR a admis în unanimitate o sesizare înaintată de Nicușor Dan. Este anulată o OUG adoptată de Guvernul Ciolacu # Aktual24
Curtea Constituțională a României a admis, în unanimitate, obiecția de neconstituționalitate formulată de Președintele României privind Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 153/2024, care stabilește măsuri legate de organizarea și funcționarea administrației publice centrale, inclusiv restructurări instituționale și ajustări ale competențelor unor autorități centrale. În comunicatul emis în 25 noiembrie 2025, CCR […]
14:20
Amazon va cheltui până la 50 de miliarde de dolari pentru infrastructura de inteligență artificială pentru guvernul SUA # Aktual24
Amazon a anunțat va investi până la 50 de miliarde de dolari pentru a-și extinde capacitatea unității sale de cloud pentru a oferi inteligență artificială și capabilități de calcul de înaltă performanță clienților guvernamentali. Proiectul este programat să fie lansat în 2026 și va adăuga aproape 1,3 gigawați de capacitate prin intermediul unor noi centre […]
14:00
CCR, o nouă lovitură: declară drept neconstituțională legea privind plata pensiilor private # Aktual24
CCR a admis, marți, că legea privind pensiile private este neconstituțională. Două sesizări au fost depuse de AUR și ICCJ la adresa proiectului de lege privind plata pensiilor private, act normativ așteptat să reglementeze cum vor încasa românii banii acumulați în fondurile de Pilon II și III la ieșirea din câmpul muncii. Proiectul, adoptat pe […]
13:50
Cum îi determină Moscova pe ucraineni să-și trădeze țara. Caută tineri disperați după bani # Aktual24
Olena, 19 ani, și Bohdan, 22 de ani, zâmbesc fericiți când intră în cameră. Sunt încătușați și însoțiți de agenți înarmați ai Serviciului de Securitate al Ucrainei. Este prima dată când cuplul se vede într-o lună. Ambii sunt ținuți într-un centru de detenție până la procesul lor pentru trădare, relatează Politico. Olena este blondă cu […]
13:50
Nicușor Dan putea să fie secretar de stat în 1999 însă a refuzat propunerea: ”Eu eram un ONG-ist și am refuzat, am zis că vreau să rămân în zona de matematică” # Aktual24
Președintele Nicuşor Dan a declarat, marți, la Summitul pentru guvernanţă digitală 2025, că încă din 1999 considera necesar un instrument digital care să ofere o hartă în timp real a comunităților românești din diaspora. El a povestit că, în urmă cu 25 de ani, a refuzat o propunere de a deveni secretar de stat pentru […]
Acum 8 ore
12:40
Trump anunță că va vizita China în aprilie și îl va primi apoi la Casa Albă pe Xi Jinping la sfârșitul anului viitor # Aktual24
Președintele Donald Trump a declarat luni că va călători la Beijing în aprilie și îl va găzdui pe președintele chinez Xi Jinping pentru o vizită de stat la sfârșitul anului. Trump și-a anunțat planurile după o convorbire cu Xi luni, care a avut loc la câteva săptămâni după o întâlnire în Coreea de Sud la […]
12:10
Donald Trump ar putea pierde majoritatea în Congres după ce mai mulți aleși republicani amenință că vor demisiona, denunțând „aroganța administrației” # Aktual24
Într-un moment de maximă tensiune pentru Partidul Republican, reprezentanta Marjorie Taylor Greene a anunțat vineri seara că demisionează din Camera Reprezentanților, cu efect de la 5 ianuarie 2026. Decizia, luată la mijlocul mandatului, a declanșat un val de panică în rândul republicanilor și a alimentat zvonurile că plecarea ei este doar prima dintr-o serie lungă, […]
12:00
”M-a deranjat cel mai tare”. Primele critici dure ale președintelui Dan la adresa serviciilor de informații # Aktual24
Președintele României, Nicușor Dan, a declarat marți, la Summitul pentru Guvernanță Digitală, că securitatea cibernetică a țării este „destul de bună”, însă România rămâne vulnerabilă în fața campaniilor de dezinformare, din cauza lipsei unor sisteme automate de detectare și a comunicării necoordonate a instituțiilor statului. Șeful statului a fost întrebat cum vede integrarea tehnologiei în […]
11:50
Campanie disperată a lui Ciolacu împotriva oponentului de la PNL-USR. Campanie murdară la Buzău: ”În spate se află acelaşi partid care controlează judeţul acesta de 20 de ani” # Aktual24
Candidatul PNL-USR la preşedinţia Consiliului Judeţean Buzău, Mihai Răzvan Moraru, susţine, într-o postare publică, că ar fi vizat de o campanie organizată împotriva sa ”de mafia politică locală”. Mihai Răzvan Moraru a distribuit, luni seară, pe Facebook, un clip video în care un bărbat îl acuză că ar fi doar faţada unei grupări. ”Noi suntem […]
11:40
„Signora Doubtfire”: Un italian s-a deghizat în mama sa decedată și i-a încasat pensia timp de trei ani # Aktual24
Un bărbat de 56 de ani din Borgo Virgilio, provincia Mantua (Italia), a fost arestat după ce autoritățile au descoperit una dintre cele mai bizare fraude cu pensii din ultimii ani. Acesta s-a deghizat în propria mamă decedată, Graziella Dall’Oglio, pentru a-i reînnoi cartea de identitate și a continua să încaseze pensia acesteia în valoare […]
Acum 12 ore
11:30
Traseul dronei rusești prin trei județe din România. „Piloții aveau aprobarea de a angaja ținta”, dar aceasta a dispărut # Aktual24
O dronă de proveniență rusească a intrat marți dimineață în spațiul aerian al României și a traversat succesiv județele Tulcea, Galați și Vrancea, înainte ca radarul să o piardă definitiv. Ministerul Apărării Naționale anunță că drona nu se mai află pe teritoriul țării noastre. Incidentul a generat una dintre cele mai ample mobilizări aeriene din […]
11:30
Georgescu, tot mai obsedat de Nicușor Dan: ”Băiatul ăsta spune în toată Europa și pe unde i se dă un microfon că are unele bănuieli despre mine” # Aktual24
Extremistul pro-rus Călin Georgescu a lansat noi atacuri violente la adresa președintelui Nicușor Dan, marți, în timp ce se afla la secția de poliție pentru a semna controlul judiciar. „Am văzut și eu cum ați văzut și dvs. că Nicușor Dan spune în toată Europa și pe unde i se dă un microfon că are […]
11:20
Răscoala lui Georgescu: extremistul anunță că merge la Alba Iulia de 1 Decembrie. Îndemnuri masive pe TikTok: ”Să venim cu mic cu mare alături de adevăratul președinte” # Aktual24
Liderul extremist pro-rus Călin Georgescu a confirmat, marți, că de 1 Decembrie va fi prezent la Alba Iulia. Anunțul a fost făcut în fața secției de poliției, unde a venit să semneze pentru controlul judiciar. TikTok este inundat de filmulețe prin care românii sunt chemați la Alba Iulia, de 1 Decembrie, pentru a fi alături […]
11:10
Două apartamente, cuprinse de flăcări după explozia unei butelii, la Însurăței. Din fericire, nimeni nu a fost rănit, întrucât proprietarii nu erau acasă # Aktual24
Au fost momente de panică, luni după-amiază, în localitatea Însurăței, județul Brăila, după ce o explozie puternică a zguduit un bloc de pe Șoseaua Brăilei, urmată de un incendiu violent. Din fericire, nu au fost înregistrate victime, proprietarii apartamentului în care s-a produs deflagrația nefiind acasă la momentul incidentului, scrie cotidianul local Jurnalul de Brăila. […]
10:50
Cum a elaborat echipa lui Trump „planul de pace” pentru Ucraina. Au scris după dictarea rusă, anunță Wall Street Journal # Aktual24
Publicația americană The Wall Street Journal a reconstituit evenimentele care au dus la apariția planului în 28 de puncte al administrației americane pentru o rezolvare pașnică a războiului Federației Ruse împotriva Ucrainei. În octombrie, președintele american Donald Trump a instruit echipa sa de securitate națională să elaboreze un plan pentru a pune capăt războiului din […]
10:40
Atacuri cu drone, de o precizie chirurgicală, asupra uzinei militare de la Taganrog, unde sunt modernizate bombardierele strategice rusești Tu-95MS/MSM, care lansează rachete asupra Ucrainei # Aktual24
În noaptea de 24 spre 25 noiembrie 2025, Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a executat una dintre cele mai ambițioase operațiuni cu drone din ultimul an: un atac masiv asupra Centrului Științific-Tehnic Beriev (TANTK Beriev) din Taganrog, regiunea Rostov. Fabrica, fondată în 1934, este unul dintre puținele locuri din Rusia unde se efectuează modernizarea […]
10:20
Breaking: O dronă rusească a căzut pe acoperișul unei case din raionul moldovean Florești. O altă dronă a pătruns în Vrancea și se află încă în aer # Aktual24
O dronă cu litera „Z”, simbol asociat invaziei Rusiei în Ucraina, a căzut marți dimineață peste casa paznicului unei livezi din localitatea Cuhureștii de Jos, raionul Florești, informează Inspectoratul General al Poliției (IGP). Echipa Secției tehnico-explozive a Poliției se deplasează la fața locului pentru evaluarea situației. Persoanele au fost evacuate, iar perimetrul a fost izolat […]
10:10
„Ciolanul cu fasole” gratis dispare din meniul de 1 Decembrie al primăriilor: „Masa asta ar fi trebuit să fie pentru oamenii sărmani, nu pentru toți, care sunt cu burţile pline” # Aktual24
Cu bugetele locale tot mai subțiate în contextul crizei economice, mai mulți primari din România fac economii la petrecerile naționale. În anumite orașe, tradițiile fastuoase de Ziua Națională și de Revelion sunt reduse sau eliminate – din rațiuni financiare, spun autoritățile, citate de Antena 3 CNN. De pildă, la Alba Iulia, de 1 Decembrie nu […]
09:40
Se tăvălesc „suveraniștii” lui Simion: Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, l-a invitat pe Zelenski la Varșovia # Aktual24
Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, a declarat în timpul unei vizite la Praga că îl așteaptă pe președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, în Varșovia și speră că invitația sa va fi acceptată. Potrivit publicației poloneze Wiadomosci, declarațiile au fost făcute la o conferință de presă pe 24 noiembrie, după întâlnirea dintre președinții Poloniei și Cehiei. Liderii au […]
09:10
Noi atacuri ale Rusiei la granița cu România: MapN a ridicat de la sol două avioane F-16, după ce dronele rusești au încălcat spațiul aerian românesc # Aktual24
Ministerul Apărării Naționale anunță că radarele militare au detectat pătrunderi neautorizate de drone în spațiul aerian românesc, în dimineața zilei de 25 noiembrie, în proximitatea județului Tulcea. Conform unui comunicat MApN, la ora 06:28, două aeronave Eurofighter Typhoon de la Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu au fost ridicate pentru monitorizarea situației. Ținta aeriană a traversat spațiul […]
08:50
O nouă „reușită” a lui Putin: Armata suedeză se pregătește să achiziționeze rachete cu rază lungă de acțiune, care ar putea lovi Moscova și Sankt-Petersburg # Aktual24
Televiziunea publică suedeză SVT a dezvăluit că Forțele Armate ale Suediei pregătesc achiziționarea de rachete de croazieră cu bătaie de până la 2.000 km – suficient pentru a atinge ținte din regiunea Moscova sau Sankt Petersburg. Informația provine dintr-un briefing intern al comandantului suprem, generalul Micael Bydén, și a fost confirmată ulterior de ministrul apărării, […]
08:40
O pizză neobișnuită a devenit virală în Brazilia: un local din Garanhuns, statul Pernambuco, a început să vândă pizza cu tanajura, o specie de furnică zburătoare apreciată regional pentru gustul și textura sa crocantă. Un videoclip care s-a viralizat pe rețelele sociale surprinde un client care degustă pizza cu tanajura și a laudă aroma distinctă […]
08:20
Rachete, în loc de pastile: bolnavii de cancer sau diabet din Rusia, condamnați practic la moarte din cauza penuriei cronice de medicamente # Aktual24
Rusia se află în plină criză a aprovizionării cu medicamente esențiale, afectând în mod deosebit persoanele cu diabet și cancer. Conform unui raport al Centrului pentru Combaterea Dezinformării (CPD) din cadrul Consiliului Național pentru Securitate și Apărare al Ucrainei, citat de agenția de presă UNN, deficitul de medicamente a evoluat într-o problemă sistemică care afectează […]
08:10
Soția lui Bruce Willis se pregătește pentru moartea actorului și intenționează să doneze cercetătorilor științifici creierul acestuia # Aktual24
Emma Heming-Willis, soția actorului hollywoodian Bruce Willis, a făcut publice pregătirile pentru sfârșitul vieții actorului, ca urmare a deteriorării constante a stării sale de sănătate. Actorul se confruntă cu pierderi cognitive semnificative și necesită îngrijire non-stop, conform declarațiilor făcute de Heming-Willis și citate de USA Today. Într-un interviu, Emma a explicat că, deși discuțiile despre […]
07:50
Curtea Constituțională va analiza marți sesizările magistraților și ale AUR privind legea care reglementează plata pensiilor private din Pilonul II și Pilonul III # Aktual24
Curtea Constituțională a României va dezbate marți, 25 noiembrie, dezbaterile asupra sesizărilor depuse de Înalta Curte de Casație și Justiție și de partidul AUR, cu privire la legea care stabilește noile reguli de plată a pensiilor private din Pilonul II și Pilonul III. Proiectul de lege, adoptat în Parlament la jumătatea lunii octombrie, a stârnit […]
07:40
Kievul, în beznă, după un atac rusesc de amploare, cu rachete balistice și drone, care a vizat structura energetică, blocuri de locuințe și alte obiective civile # Aktual24
Un atac de amploare lansat în noaptea de 25 noiembrie a lovit capitala Ucrainei și alte orașe, generând incendii violente și provocând morți și răniți. Potrivit autorităților ucrainene, citate de Kyiv Independent, Rusia a folosit drone Shahed și rachete balistice Kinzhal, vizând atât infrastructura energetică, cât și zonele rezidențiale. Ministerul Energiei a descris atacul drept […]
07:20
Talibanii acuză că atacurile pakistaneze din ultimele ore ar fi provocat moartea a zece civili afgani – nouă copii și o femeie # Aktual24
Cel puțin zece civili, dintre care nouă copii și o femeie, ar fi murit în urma unor atacuri aeriene lansate de forțele pakistaneze în cursul nopții de luni spre marți, potrivit declarațiilor făcute de purtătorul de cuvânt al guvernului taliban. Acesta afirmă că loviturile au vizat o locuință civilă din provincia Khost, care ar fi […]
07:10
Deși există dovezi clare că planul de pace a fost făcut de ruși, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt afirmă: „Este complet eronat să spui că Trump favorizează Rusia” # Aktual24
Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a respins ferm afirmațiile potrivit cărora președintele Donald Trump și administrația sa ar favoriza Rusia în negocierile pentru încheierea războiului din Ucraina. Într-o declarație adresată presei, Leavitt a subliniat că ideea conform căreia Statele Unite nu ar fi angajate în mod egal cu ambele părți este „total […]
Acum 24 ore
00:20
Cincizeci de elevi dintre cei peste 300 răpiți dintr-o școală din Nigeria au reușit să scape # Aktual24
Cincizeci dintre cei 303 elevi răpiți săptămâna trecută dintr-o școală catolică nigeriană au evadat și s-au întors acasă, a anunțat duminică Asociația Bisericii Catolice și a Creștinilor din Nigeria (CAN). Însă 253 dintre cei răpiți, inclusiv 12 membri ai personalului și profesori, se află încă în mâinile răpitorilor, a declarat președintele CAN, episcop catolic Bulus […]
00:00
Administrația Trump va analiza dacă va desemna anumite filiale ale Frăției Musulmane drept organizații teroriste # Aktual24
Președintele Donald Trump a semnat, luni ,un ordin executiv prin care ordonă administrației sale să determine dacă va desemna anumite filiale ale Frăției Musulmane, cum ar fi cele din Liban, Egipt și Iordania, drept organizații teroriste străine și pe membrii săi teroriști globali desemnați special, a declarat Casa Albă, potrivit Reuters. „Președintele Trump se confruntă […]
