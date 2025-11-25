Cristiano Ronaldo și-a aflat pedeapsa! Ce suspendare a primit pentru gestul golănesc din meciul cu Irlanda

22:50

FC Botoșani și Dinamo au încheiat la egalitate partida care a închis etapa cu numărul 17 din Liga 1. Rezultatul nu ajută niciuna dintre cele două echipe, care ar fi putut profita de eșecul suferit de Rapid în Gruia. Anestis a fost cel mai important jucător din tabăra moldovenilor, însă tot el a „contribuit" la […] Cătălin Cîrjan știe de ce avea nevoie Dinamo pentru a obține victoria la Botoșani: „Cred că meritam mai mult"