Patru victime după ce o butelie a explodat într-un apartament din Buftea. Imobilul, în pericol de prăbușire. Celulă de urgenţă formată la Ministerul Sănătății
Adevarul.ro, 25 noiembrie 2025 19:00
O butelie a explodat marți, 25 noiembrie, într-o locuință din Buftea, județul Ilfov. La fața locului se află mai multe autospeciale.
Acum 30 minute
19:15
Grăsimea abdominală, pericolul invizibil. Medic: afectează ficatul și pancreasul, crește dramatic riscul de diabet și boli cardiovasculare # Adevarul.ro
Grăsimea abdominală nu este doar o chestiune estetică, ci un factor major de risc metabolic, avertizează Dr. Alexandru Nechifor, medic specialist în medicină internă.
Acum o oră
19:00
18:45
25 noiembrie, Ziua Internațională pentru Eliminarea Violenței împotriva Femeilor
18:45
Suedezii construiesc un parc eolian uriaș în România: investiție de 150 de milioane de euro, echivalentă cu 7,5 milioane de copaci # Adevarul.ro
Suedezii de la OX2 au demarat construcția unui parc eolian de 96 MW în județul Galați, investiție de peste 150 de milioane de euro, care va transforma regiunea într-un lider al energiei verzi și va alimenta cu electricitate peste 50.000 de gospodării.
18:45
Când campaniile electorale ard sute de mii de euro, iar oamenii simpli țin oameni cu nevoi în viață # Adevarul.ro
În București, în plină efervescență electorală, orașul este acoperit de fețele candidaților. Zeci de mii de afișe, bannere întinse cât fațadele de bloc, clipuri regizate, consultanți bine plătiți, bugete care se măsoară în sute de mii de euro. Este un spectacol al opulenței politice.
Acum 2 ore
18:30
18:30
Scandal în Parcul IOR: copaci tăiați fără aviz, Poliția oprește lucrările, iar polițiștii locali sunt anchetați pentru neglijență # Adevarul.ro
Tăierile ilegale de copaci din Parcul IOR au stârnit marți, 25 noiembrie, un adevărat scandal: cetățenii au încercat să oprească lucrările, iar polițiștii locali nu au intervenit.
18:30
Dronele rusești care survolează spațiul aerian românesc au devenit aproape o obișnuință. Românii însă se întreabă, în cadrul unei dezbateri online, de ce nu s-au găsit soluții ieftine de a fi doborâte, pentru a transmite Rusiei un mesaj clar.
18:15
Judecător cu o vechime de 28 de ani, promovat la ÎCCJ. Cum a răspuns când a fost întrebat de ce nu s-a pensionat # Adevarul.ro
În timpul interviului pentru promovare, a fost întrebat de ce nu a ales să se pensioneze, deși vechimea îi permitea acest lucru.
17:45
Respiro bugetar pentru România: Comisia Europeană suspendă temporar procedura de deficit excesiv # Adevarul.ro
Comisia Europeană a adoptat marţi pachetul de toamnă al semestrului european şi a anunţat că procedura privind deficitul excesiv este suspendată temporar în cazul a nouă state membre, printre care și România.
17:45
Escrocheria unui bărbat care se dădea drept broker: telefoane, televizor și bani obținuți prin înșelăciune. Cum a fost prins # Adevarul.ro
Un fals broker a fost prins de polițiști în București după ce a înșelat mai multe persoane, determinându-le să achiziționeze bunuri scumpe prin credite false.
17:45
Veste cutremurătoare despre marele Michael Schumacher: „Nu vom mai auzi nimic despre el” # Adevarul.ro
Pilotul german Michael Schumacher s-a accidentat la schi, în 2013.
Acum 4 ore
17:30
Un român din Austria a fost împușcat în picior de un bărbat de 52 de ani. Motivul atacului este necunoscut # Adevarul.ro
Un român de 27 de ani a fost împușcat în picior, din senin, într-un oraș din Austria. Potrivit presei austriece, victima efectuase lucrări la acoperișul casei agresorului.
17:30
Judecătorul Ana-Hermina Iancu a fost numită vicepreşedinte al ÎCCJ. Numele ei se leagă de dosare grele, precum „Zambaccian”, „Gala Bute” sau „Ciuperceasca” # Adevarul.ro
Judecătorul Ana-Hermina Iancu a fost numită, marţi, vicepreședinte al Înaltei Curți de Casație și Justiție, pentru un mandat de trei ani. Numele ei se leagă de dosare grele, în care au fost implicaţi Adrian Năstase, Elena Udrea, Călin Tăriceanu şi Andreea Cosma.
17:00
Precedent periculos creat de doi pasageri români: britanicii fug și ei pe pista aeroportului din Koln # Adevarul.ro
Trei cetățeni britanici au fost opriți de securitatea aeroportului din Koln după ce au fugit pe pistă încercând să prindă un avion, la doar o zi după ce doi români au încercat același gest.
17:00
Ramona Corduneanu, reținută într-un dosar de agresiune. Soțul ei, Adrian, dat în urmărire de polițiștii ieșeni # Adevarul.ro
Ramona, soția lui Adrian Corduneanu, șeful clanului Corduneanu, a fost implicată zilele trecute într-un caz de agresiune. Marți, 25 noiembrie, aceasta a fost reținută de polițiștii ieșeni.
16:45
Drama României la Mondialul de pescuit din caiac: Sportivii, refuzați la intrarea în Mexic # Adevarul.ro
Dezastru pentru România la Mondialul de pescuit din caiac. Echipa a fost expulzată din Mexic.
16:45
Patru tineri au ajuns, marți, la sediul Poliției pentru audieri, după ce s-au luat la bătaie într-o parcare din apropierea Liceului Astra din Piteşti.
16:30
Acționarul principal al rafinăriilor Petromidia și Vega spune că nu s-a luat încă nicio decizie privind privatizarea sa # Adevarul.ro
KMGI, acționarul principal al rafinăriilor Petromidia și Vega, a anunțat că nu s-a luat încă nicio decizie privind privatizarea sa în Kazahstan, pentru că este un proces standard și de lungă durată, în cadrul căruia sunt luați în considerare numeroși factori.
16:30
Australia, lovită de grindină uriașă. Peste 95.000 de locuințe rămase fără curent. „Furtuni severe sunt așteptate în continuare” # Adevarul.ro
Aproape 100.000 de locuințe au rămas fără electricitate marți, 25 noiembrie, după ce o puternică furtună de primăvară s-a abătut asupra coastei estice a Australiei.
16:30
Pentagonul amenință că va ancheta un senator democrat și căpitan în retragere al Marinei SUA. Acesta făcuse apel la sfidarea ordinelor ilegale # Adevarul.ro
Pentagonul a amenințat luni că îl va rechema în serviciu activ pe senatorul Mark Kelly, căpitan în retragere al Marinei SUA, pentru a-l ancheta penal, după ce susține că i-au parvenit „acuzații grave de comportament în afara legii”, relatează Reuters și AP.
16:30
Accident în lanț pe A2, între Medgidia și Cernavodă: șapte mașini implicate, trei persoane sunt rănite # Adevarul.ro
Un accident rutier grav a avut loc marți, 25 noiembrie, pe Autostrada A2, sensul către București. Șapte autoturisme au fost implicate.
16:15
Scandal uriaș în fotbal: 17 jucători de la același club, suspendați pentru pariuri ilegale # Adevarul.ro
17 fotbaliști au fost suspendați pentru pariuri ilegale.
16:15
Traian Băsescu critică lipsa de reacție a MApN în cazul dronelor rusești: „Armata trebuie să ne spună cinstit că nu avem cum să ne apărăm” # Adevarul.ro
Fostul președinte al României Traian Băsescu a avut o reacție radicală, după ce o dronă a survolat spațiul aerian al României, trecând prin 4 județe, fără a fi doborâtă.
16:15
Ce trebuie să faci dacă ai de vândut un imobil în 2025. Ce ai de plătit și ce acte trebuie să pregătești # Adevarul.ro
Vânzarea unei locuințe în 2025 presupune un dosar cu acte obligatorii, taxe achitate și verificări astfel încât să nu ai multe bătăi de cap. Astfel, tranzacția se poate finaliza rapid dacă ai pregătite documentele necesare și ai achitat taxele și impozitele datorate statului pentru anul în curs.
16:15
De la Rosa, o artistă în ascensiune a muzicii latino în ascensiune, a fost împușcată mortal într-un atac de tip ambuscadă comis în Los Angeles. Alte două persoane sunt în stare critică.
16:15
Italia blochează extrădarea manelistului Dani Mocanu și a fratelui său: judecătorii vor să vadă cum arată închisorile din România # Adevarul.ro
Curtea de Apel din Napoli a decis amânarea pentru 16 decembrie 2025 a hotărârii privind extrădarea fraților Daniel și Ionuț Nando Mocanu în România, până când autoritățile române vor furniza detalii complete despre condițiile de detenție din unitatea penitenciară în care ar urma să fie încarcerați.
16:15
Și-a ținut mama moartă în casă timp de trei ani și i-a încasat pensia, în timp ce se deghiza în femeie. Descoperirea șocantă făcută în Italia # Adevarul.ro
Un bărbat de 57 de ani din Italia a fost prins după ce și-a ținut mama moartă în casă timp de trei ani, pentru a-i încasa pensia și beneficiile obținute din proprietățile ei. Pentru a nu fi descoperit, acesta se deghiza în femeie.
16:00
Secretul lui Cristiano Ronaldo, dezvăluit: ce îl face să aibă corpul unui sportiv de 28 de ani, chiar și la 40 # Adevarul.ro
Cristiano Ronaldo pare să sfideze trecerea timpului. Un studiu realizat cu ajutorul unei brățări inteligente Whoop arată că starul portughez, ajuns la 40 de ani, ar avea o vârstă fiziologică de doar 28 de ani. Performanțele sale fizice continuă astfel să uimească lumea fotbalului.
16:00
Recomandările ANSVSA pentru cei care fac cumpărături în preajma sărbătorilor: „În această perioadă, responsabilitatea fiecăruia dintre noi este esenţială” # Adevarul.ro
Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) anunţă că face controale extinse la nivel naţional, care vor fi intensificate în perioada următoare, în preajma sărbătorilor.
16:00
Parlamentul European a dat marți undă verde primului program privind industria de apărare a UE, regulament care va promova achiziții publice comune la nivel european, va intensifica producția și va crește sprijinul pentru Ucraina.
15:45
Procurorii de la Parchetul Curții de Apel București dau aviz negativ proiectului privind modificarea pensiilor magistraților. Solicită ca CSM să facă același lucru # Adevarul.ro
Adunarea Generală a procurorilor de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București a respins proiectul Guvernului privind modificarea pensiilor de serviciu ale magistraților și a solicitat Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) să dea, la rândul său, aviz negativ.
Acum 6 ore
15:30
European Safer Gambling Week 2025: EGBA a lansat noul website cu resurse pentru jucători # Adevarul.ro
Desfășurată în perioada 17-23 noiembrie, ediția cu numărul 5 European Safer Gambling Week s-a bucurat de un succes mai mare decât precedentele ediții, confirmând încă o dată, dacă mai era nevoie, necesitatea unor demersuri ferme în privința susținerii principiilor de joc responsabil la casino.
15:30
Ucrainenii lovesc un avion A-60 și mai multe obiective militare în Rusia. Dronele Bars și rachetele Neptun au lucrat în tandem # Adevarul.ro
Forțele de Apărare ale Ucrainei au desfășurat, în noaptea de 25 noiembrie, una dintre cele mai complexe operațiuni combinate din ultimele luni.
15:30
FCSB visează la un stadion plin cu Feyenoord! Prețurile biletelor pentru duelul de pe 11 decembrie # Adevarul.ro
FCSB vrea să rupă Arena Națională cu Feyenoord.
15:30
Propunerea pe care Emil Constantinescu i-a făcut-o lui Nicușor Dan, în 1999: „Am refuzat, am zis că vreau să rămân în zona de matematică” # Adevarul.ro
Președintele Nicușor Dan a afirmat că, în urmă cu 25 de ani, președintele Emil Constantinescu i-a propus să preia funcția de secretar de stat pentru românii din diaspora, însă a refuzat pentru a rămâne în domeniul matematicii.
15:15
CTP, revoltat de valul de nostalgie după Nicolae Ceaușescu promovat pe TikTok: „Nenumărați tineri iau de bune toate astea” # Adevarul.ro
Jurnalistul Cristian Tudor Popescu s-a arătat revoltat de postările de pe TikTok care promovează mesaje de tipul: „ce bine i-ar fi fost României dacă Ceaușescu ar fi rămas președinte după `89”. Potrivit acestuia, există „nenumărați tineri iau de bune toate astea.”
15:15
Ucraina este de acord cu propunerea de pace, rămânând doar „detalii minore” de stabilit, spune un oficial american, însă Rusia nu a comentat deocamdată.
15:00
Soldații ucraineni s-au filmat în centrul unui oraș despre care Putin a fost mințit de generalii săi că este „curățat” # Adevarul.ro
Forțele Armate ale Ucrainei au respins informațiile transmise de generalii ruși către Vladimir Putin, conform cărora centrul orașului Kosteantînivka, în regiunea Donețk, ar fi fost „curățat” de militari ucraineni.
15:00
Livrările de arme americane către Ucraina nu pot continua la nesfârșit, a declarat secretara de presă a Casei Albe Karoline Leavitt, într-un interviu pentru Fox News, relatează presa ucraineană.
15:00
Cum au inscripționat rușii dronele-momeală detectate deasupra României și Moldovei. Detaliul comun pe fuselaj # Adevarul.ro
Mai multe drone provenite din zona de conflict au fost observate în ultimele zile în spațiul aerian al României și Republicii Moldova, iar specialiștii urmăresc un detaliu comun: marcajul „ЫЫ47604”, inscripționat pe fuselaj.
14:45
Activitatea singurei rafinării din Serbia, deţinută de compania petrolieră NIS, la care care Rusia deţine o participaţie majoritară, s-ar putea închide din cauza lipsei livrărilor de ţiţei, a anunţat marţi postul de televiziune NOVA.RS TV din Belgrad.
14:45
Ministrul Mediului anunță că Programul Rabla ar putea fi anulat în 2026. „Va trebui să avem o discuție serioasă pentru gândirea bugetului” # Adevarul.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat marți, 25 noiembrie, că Programul Rabla ar putea fi anulat în 2026, întrucât nu există buget.
14:30
Cum a fost primit de colegi un copil bolnav de cancer, revenit la școală după o perioadă grea de tratamente # Adevarul.ro
Un elev din Cluj-Napoca care luptă cu o boală cumplită - cancer - s-a întors luni la școală într-o atmosferă care i-a dat curaj să meargă mai departe. Băiatul a fost întâmpinat cu aplauze și îmbrățișări de colegi și profesori.
14:30
Cel mai probabil demersul de pace al președintelui american Donald Trump va eșua și de această dată, însă o nouă strategie ar putea constitui o șansă reală la obținerea păcii în 2026, se arată într-o analiză Bloomberg.
14:30
Ministrul Energiei anunță că trei companii și-au manifestat interesul de a achiziționa activele Lukoil din România # Adevarul.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat marți, 25 noiembrie, că trei companii și-au manifestat până acum intenția de a achiziționa activele Lukoil din România iar interesul țării e ca această tranzacţie să fie făcută cât mai rapid.
14:30
Elevii dați afară din clasă, o practică interzisă care persistă. Ce soluții au profesorii pentru ore fără haos # Adevarul.ro
Deși regulamentul de funcționare a sistemului de învățământ interzice scoaterea elevilor afară din clasă, plângerile părinților arată că această metodă încă mai este folosită pentru disciplinare.
14:30
Daniel Băluță propune fuziunea ELCEN–RADET ca soluție pentru problema căldurii și apei calde în București # Adevarul.ro
Primarul Sectorului 4 și candidatul PSD la funcția de Primar General al Capitalei, Daniel Băluță, a vorbit despre soluțiile pe care le vede pentru criza căldurii și a apei calde din București.
14:30
Aeroportul-fantomă din Europa care nu a avut niciun pasager. Investiție de 1,1 miliarde de euro, cu un terminal care ar putea primi 10 milioane oameni anual # Adevarul.ro
Construit cu ambiții uriașe și cu peste un miliard de euro, un aeroport din Spania a ajuns în doar câțiva ani unul dintre cele mai răsunătoare eșecuri de infrastructură ale Europei.
14:15
Mihai Teja a cedat nervos, după Metaloglobus – Hermannstadt, scor 1-1.
