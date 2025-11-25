Programul Rabla pentru 2026 ar putea fi amânat. Anunțul făcut de ministra Mediului: „Riscăm să pierdem”
StirileProtv.ro, 25 noiembrie 2025 19:20
Programul Rabla pentru 2026 ar putea fi anulat, în condiţiile în care, în acest moment, nu există un buget identificat pentru acesta, a anunţat marţi ministra Mediului, Apelor şi Pădurilor, Diana Buzoianu.
• • •
Acum 10 minute
19:50
Gramatica și aritmetica revin în liceu. Ministerul Educației introduce experimente în noua programă școlară # StirileProtv.ro
„Extragem ADN-ul dintr-o banană!”, „Disecăm flori!”, „Facem baterii din lămâie”. Acestea, sunt doar câteva sugestii de experimente oferite profesorilor de Ministerul Educației.
19:50
Pedeapsă primită de Cristiano Ronaldo după cartonașul roșu în Irlanda - Portugalia. Câte etape a fost suspendat atacantul # StirileProtv.ro
Cristiano Ronaldo şi-a aflat pedeapsa pentru eliminarea suferită în meciul cu Irlanda, din calificările Cupei Mondiale. Atacantul portughez a primit doar o etapă de suspendare şi va putea juca la Cupa Mondială 2026.
19:50
Repetiții intense pentru parada de 1 Decembrie. Tunuri, tancuri și peste 3.000 de militari fac spectacol de Ziua Națională # StirileProtv.ro
Zeci de salve de tun au răsunat marți dimineață în poligonul din București, unde aproape 3.000 de militari se antrenează pentru parada de 1 decembrie.
Acum 30 minute
19:40
Un om al Kremlinului se numără printre milionarii ruși care au obținut fraudulos buletine românești. Edil din Suceava, vizat # StirileProtv.ro
O nouă filieră prin care oameni de afaceri ruși și ucraineni ar fi pus mâna pe acte de identitate românești a fost decapitată în județul Suceava.
19:30
Guvernul vrea să limiteze cumulul pensiei cu salariul. Sindicalist: Măsura lovește direct în beneficiarii de pensii speciale # StirileProtv.ro
Ministerul Muncii a pus în dezbatere un proiect prin care pensionarilor care au lucrat la stat li se permite să mai muncească până la 70 de ani, tot la stat, și să cumuleze pensia cu salariul.
19:30
Comisia Europeană a acceptat tăierile Guvernului Bolojan și a „înghețat” procedura deficitului excesiv. Urmează o evaluare # StirileProtv.ro
România poate, deocamdată, să răsufle ușurată: Comisia Europeană nu propune tăierea sau înghețarea fondurilor europene, iar planul bugetar pentru 2026 este acceptat.
Acum o oră
19:20
19:20
Zona din România pe care a tranzitat-o drona rusească nu ar fi fost aleasă întâmplător. „Poarta Focșanilor”, testată de ruși # StirileProtv.ro
Armata a fost în alertă luni dimineață, după o încălcare gravă, a spațiului aerian. Radarele au detectat o dronă, care a pătruns pe teritoriul nostru și a survolat județele Tulcea, Galați, Vrancea, și Vaslui.
Acum 2 ore
18:50
Prioritățile Guvernului la noua rectificare. Sănătatea și două companii de stat ar urma să primească mai mulți bani # StirileProtv.ro
Guvernul pregătește rectificarea bugetară care trebuie adoptată până la finalul lunii noiembrie. Aceasta este cea de a doua rectificare din acest an si are loc la nici două luni de la prima.
18:20
Explozie puternică la un bloc din Buftea. Două persoane au fost rănite. O victimă este resuscitată # StirileProtv.ro
O explozie neurmată de incediu s-a produs joi într-un bloc din Buftea, Ilfov. Sunt două victime, una cu stop cardiorespirator.
18:20
Când se pune grâul la încolțit de Sfântul Andrei. Cum trebuie pus pentru a visa cu cine te căsătorești # StirileProtv.ro
De Sfântul Andrei una dintre cele mai cunoscute tradiții este pusul grâului la încolțit.
18:00
Reacția Guvernului după ce legea pensiilor private a picat la CCR. Cine e vinovat de „singura prevedere neconstituțională” # StirileProtv.ro
Guvernul a reacționat după ce legea pensiilor din Pilonul II a picat la CCR. Executivul a ținut să sublinieze că „singura prevedere neconstituțională” a fost adăugată în Senat.
Acum 4 ore
17:50
Momentul în care un avion de luptă urmărește o dronă rusească care zbura în spațiul aerian românesc. A survolat patru județe # StirileProtv.ro
Armata română a fost în alertă, marți dimineață, după ce radarele au detectat o dronă care a pătruns pe teritoriul țării noastre și a survolat județele Tulcea, Galați și Vrancea, apoi a căzut în curtea unui localnic, într-o comună din Vaslui.
17:40
Ce au pățit angajații primăriei din Bistrița-Năsăud unde primarul e acuzat de viol, când au venit procurorii # StirileProtv.ro
Primarul din Bistrița-Năsăud, acuzat de viol și ultraj și reținut luni seară, se confruntă cu propunerea de arestare preventivă înaintată de procurori.
17:30
Incident șocant în Găești. Și-a lovit mama de 84 de ani cu conserva în cap, că nu i-a dat mâncare mai bună # StirileProtv.ro
O bătrână de 84 de ani a ajuns la spital, bătută de fiu, în Găești, Dâmbovița. Agresorul se află acum în arest.
17:30
Un bărbat din Dolj a fost reținut după ce a încălcat ordinul de protecție. S-a întors acasă și a făcut scandal # StirileProtv.ro
Un bărbat din Dolj a fost reținut pentru încălcarea ordinului de protecție. Avea interdicție să se apropie de soția lui, pe care ar fi agresat-o în mai multe rânduri de-a lungul timpului.
17:00
Reforma pensiilor speciale, respinsă de judecătorii din țară. Proiectul „încalcă principiul egalităţii în faţa legii” # StirileProtv.ro
Instanţe de judecată din teritoriu anunţă că nu sunt de acord cu noua formă a actului normativ propus de Guvern prin care se schimbă condiţiile de pensionare în cazul magistraţilor.
17:00
Kremlinul: Participarea europeană va fi necesară „într-un anumit stadiu" pentru arhitectura de securitate în Europa # StirileProtv.ro
Participarea europeană va fi necesară „într-un anumit stadiu" în timpul discuțiilor despre arhitectura de securitate pentru Europa, a declarat marți purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.
17:00
CTP critică valul de nostalgie comunistă de pe TikTok care e un pericol pentru tineri: „Sunt incapabili de luciditate” # StirileProtv.ro
Gazetarul Cristian Tudor Popescu este revoltat de postările de pe TikTok care promovează mesaje nostalgcice după perioada comunistă. El susține că există „nenumărați tineri iau de bune toate astea.”
17:00
Reacția Poloniei după ce mai multe drone rusești au invadat spațiul aerian al României. Concluzia trasă de ministrul Apărării # StirileProtv.ro
NATO trebuie să accelereze consolidarea protecției flancului estic împotriva dronelor, a declarat marți ministrul polonez al apărării, după incidentul în care România a ridicat avioane de vânătoare în urma unor incursiuni ale dronelor.
16:50
Accident grav pe A2, cu șapte mașini implicate. Trei persoane au fost rănite, printre care și un minor # StirileProtv.ro
Şapte maşini au fost implicate marţi, într-un accident rutier petrecute pe A2, pe sensul Constanţa – Bucureşti. La faţa locului s-au deplasat mai multe echipaje medicale.
16:40
Traian Băsescu: „Degeaba avem Eurofighter și F-16 dacă nu doborâm nicio dronă. Începem să fim ridicoli" # StirileProtv.ro
Fostul președinte Traian Băsescu crede că suntem „ridicoli” în condițiile în care drona pătrunsă în România a căzut singură și nu a fost doborâtă de trei avioane de vânătoare.
16:30
După precedentul creat de români, trei britanici au fugit după un avion pe o pistă din Koln. Au forțat ieșirea de urgență # StirileProtv.ro
Poliţia din Germania a raportat marţi al doilea incident în care pasageri întârziaţi au fugit după avion pe pista aeroportului din Koln, informează dpa, preluat de Agerpres.
16:10
Ucraina a acceptat planul de pace propus de Trump. Zelenski spune că „multe lucruri” mai sunt de făcut # StirileProtv.ro
Ucraina a acceptat un acord pentru a pune capăt războiului cu Rusia, rămânând doar „detalii minore” de rezolvat, a declarat un oficial american, chiar dacă președintele Volodimir Zelenski a afirmat că mai sunt multe de făcut.
Acum 6 ore
15:10
Cum va arăta Dacia C-Neo, modelul care urmează să fie lansat în 2026. Imagini cu mașina în teste, surprinse în România # StirileProtv.ro
Dacia pregătește lansarea modelului C-Neo în 2026, un break compact înălțat care completează gama constructorului românesc în segmentul C.
15:00
Filarmonica George Enescu lansează campania „Nu întoarceți privirea!” împotriva violenței asupra femeilor # StirileProtv.ro
Filarmonica George Enescu lansează campania „Nu întoarceți privirea!”, un apel public împotriva violenței asupra femeilor și a indiferenței sociale, în cadrul proiectului global UNiTE to End Violence Against Women al ONU.
14:30
Procurorii din Capitală solicită CSM să dea aviz negativ la proiectul de reformă a pensiilor speciale # StirileProtv.ro
Procurorii de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti au respins noul proiect al reformei pensiilor magistraţilor şi solicită CSM să dea aviz negativ la acest proiect.
14:20
Proiect de lege: Victimele cu ordin de protecţie vor primi consiliere psihologică în orice centru acreditat de CNAS # StirileProtv.ro
Deputatele Raluca Turcan (PNL) şi Victoria Stoiciu (PSD) au depus un proiect de lege care permite victimelor violenţei domestice cu ordin de protecţie să primească consiliere psihologică în orice centru acreditat de CNAS.
14:00
Cristiano Ronaldo sfidează timpul. Fotbalistul este cu 12 ani mai tânăr conform vârstei sale biologice. „Datele nu mint” # StirileProtv.ro
Fotbalistul portughez Cristiano Ronaldo, care va împlini 41 de ani în luna februarie, continuă să marcheze goluri în Arabia Saudită pentru echipa Al-Nassr, iar condiţia sa fizică rămâne la fel de impresionantă ca întotdeauna, ţinând cont de vârsta sa.
Acum 8 ore
13:50
Primarul care apare în ipostaze intime cu o angajată, în biroul său, e vizat de acuzații grave. Femeia a intrat în concediu # StirileProtv.ro
Apar elemente noi în scandalul în care este implicat primarul din Bistrița-Năsăud, acuzat de viol și ultraj.
13:50
Curtea de Justiție a decis. Statele UE trebuie să recunoască mariajul între persoane de același sex încheiat în alt stat # StirileProtv.ro
Fiecare ţară a Uniunii Europene este obligată să recunoască mariajul dintre doi cetăţeni de acelaşi sex încheiat într-un alt stat membru, conform unei hotărâri a Curţii de Justiţie a UE (CJUE) publicată marţi, informează AFP.
13:50
Moment sinistru la un templu budist din Thailanda. O femeie considerată moartă a început să miște în sicriu # StirileProtv.ro
Șoc pentru angajații unui templu budist din Thailanda, după ce o femeie presupus decedată, adusă pentru incinerare, a început să miște în coșciug.
13:40
O femeie din Caraș-Severin a fost omorâtă în bătaie de fiul ei, în urma unui scandal. Bărbatul a fost reţinut # StirileProtv.ro
Crimă cumplită în Caraș-Severin. După o ceartă aprigă, un bărbat şi-a ucis mama, o femeie de 77 de ani. A tăbărât pe ea cu pumnii şi picioarele, până a lăsat-o inconştientă. Găsită de un vecin, victima a fost dusă la spital, dar a murit la scurt timp.
12:50
Studiu: Scăderea în greutate la vârsta mijlocie vine cu un posibil risc major pentru creier # StirileProtv.ro
Cercetări recente sugerează că pierderea în greutate la vârsta mijlocie poate afecta creierul diferit față de vârsta adultă tânără.
12:20
Rustem Umerov: Kievul și Washingtonul au ajuns la o „înțelegere comună” cu privire la termenii cheie ai planului de pace # StirileProtv.ro
Delegațiile ucraineană și americană au ajuns la o „înțelegere comună” asupra termenilor cheie ai acordului de încetare a focului discutat la negocierile de la Geneva, potrivit secretarului Consiliului Național de Securitate al Ucrainei, Rustem Umerov.
12:10
Oficial ucrainean, după ultimele atacuri ruseşti: O reacţie teroristă a lui Putin la propunerea de pace a SUA # StirileProtv.ro
Ministrul de externe ucrainean, Andrii Sibiga, a calificat marţi atacul masiv rusesc care a ucis cel puţin şase persoane la Kiev drept o "reacţie teroristă" din partea preşedintelui Rusiei, Vladimir Putin, la eforturile de pace ale SUA.
12:00
Nicușor Dan a dezvăluit lucrul care l-a deranjat cel mai tare de când a ajuns președintele României # StirileProtv.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, marţi, că nu există o colaborare între instituţii pentru ca informaţiile de care e nevoie pentru a lua decizii să fie puse într-un mod structurat, organizat şi stabil.
12:00
Slujbe în interiorul Catedralei Naţionale, de Sfântul Andrei şi de Ziua Naţională. Program de vizitare # StirileProtv.ro
Patriarhia Română anunţă programul slujbelor de la Catedrala Naţională cu ocazia sărbătorii Sfântului Apostol Andrei (30 noiembrie) şi a Zilei Naţionale a României (1 decembrie).
12:00
Doi români au fost arestați în urma unui control de rutină al poliției din Elveția. Ce încercau să ascundă într-o pâine # StirileProtv.ro
La punctul de trecere a frontierei St. Margrethen, vama elvețiană a descoperit ceva neașteptat: doi români încercau să scoată din țară bijuterii furate, ascunse ingenios într-o pâine, scrie Blue News.
12:00
În fața rafturilor pline de opțiuni, alegerea unui iaurt nu mai este atât de simplă precum părea odinioară. De la variante tradiționale la cele moderne, fiecare tip promite beneficii și gusturi diferite.
Acum 12 ore
11:30
Tentativă de trecere ilegală: 13 migranți din Maroc și Turcia descoperiți într-un TIR încărcat cu marfă # StirileProtv.ro
Polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu - Frontiera Calafat au depistat treisprezece cetățeni străini care încercau să intre ilegal în România ascunși într-un autocamion.
11:10
Patru zodii care pot să facă bani în perioada 25-30 noiembrie. Horoscop cu oportunități în carieră # StirileProtv.ro
Horoscopul perioadei 25-30 noiembrie vine cu o energie puternic favorabilă evoluției profesionale și câștigurilor materiale.
11:00
O furtună a făcut prăpăd în Australia: grindină de 14 centimetri și rafale de 100 km/h. 95.000 de locuinţe fără electricitate # StirileProtv.ro
Grindină gigantică s-a abătut asupra statului australian Queensland şi peste 95.000 de locuinţe au rămas fără electricitate marţi după ce o puternică furtună de primăvară s-a abătut asupra coastei estice a ţării, informează Reuters.
10:30
Neti Sandu, aniversare specială. 65 de ani de viață și peste 30 dedicați astrologiei, la PRO TV # StirileProtv.ro
Neti Sandu, una dintre cele mai longevive și îndrăgite prezențe de pe micile ecrane, împlinește astăzi frumoasa vârstă de 65 de ani.
10:20
Kevin Spacey clarifică faptul că nu este un om fără adăpost şi spune că mii de persoane i-au oferit un loc unde să stea # StirileProtv.ro
Kevin Spacey a precizat că are unde locui, după ce într-un interviu recent a spus că stă în hoteluri și apartamente Airbnb.
10:20
Reguli de bune maniere în timpul zborului cu avionul. Ce nu ar trebui să porți niciodată atunci când călătorești # StirileProtv.ro
Secretarul american al Transporturilor, Sean Duffy, le transmite pasagerilor să evite purtarea pijamalelor în avion, relatează Fox News.
10:20
Sfânta Muceniță Ecaterina – viața, minunile și semnificația sărbătorii din 25 noiembrie # StirileProtv.ro
Sfânta Mare Muceniță Ecaterina, sărbătorită anual pe 25 noiembrie, este o sfântă venerată în Biserica Ortodoxă ca model de înțelepciune, curaj și credință.
10:20
Președintele francez Emmanuel Macron vorbește marți despre situația internațională, în timp ce are loc o reuniune a „Coaliției Voluntarilor” pentru Ucraina, relatează AFP.
10:20
Dronă rusească prăbușită în Republica Moldova peste o casă. Autoritățile au evacuat zona de urgență # StirileProtv.ro
Dronă rusească prăbușită în Republica Moldova peste o casă. Autoritățile au evacuat zona de urgență.
09:50
iLikeIT. Black Friday internațional a început: reduceri mari la jocuri, abonamente și servicii digitale # StirileProtv.ro
Ediția internațională Black Friday a început. Și vine cu prețuri bune în special la jocuri. Detalii chiar acum, urmează iLikeIT.
