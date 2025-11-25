Răsfăț total pentru Tzancă Uraganu! Gestul Alinei Marymar care l-a cucerit complet

15:50

Adina Buzatu a vorbit cu sinceritate despre un regret care o însoțește de mult timp și care are legătură cu mama sa, aflată în dificultate din cauza problemelor locomotorii. Designerul spune că ar fi vrut să petreacă mai multe călătorii alături de ea, înainte ca starea de sănătate să se agraveze. Cu toate acestea, Adina caută soluții pentru a-i face mamei sale bucurii și experiențe speciale.