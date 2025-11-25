Guvernul britanic a aprobat o creştere de 4,1% a salariului minim pentru 2026
News.ro, 25 noiembrie 2025 20:50
Salariul minim din Regatul Unit va creşte cu 4,1%, ajungând la 12,71 lire pe oră începând din aprilie 2026, a anunţat marţi guvernul britanic, relatează Reuters.
• • •
Alte ştiri de News.ro
Acum 5 minute
21:00
Ilie Bolojan: Am primit un semnal foarte important de la Comisia Europeană / Am luat decizii dificile, dar necesare / România îşi recâştigă credibilitatea / Trebuie să continuăm pe acest drum # News.ro
Premierul Ilie Bolojan afirmă, marţi seară, că România a primit ”un semnal foarte important de la Comisia Europeană”, care nu va propune suspendarea fondurilor europene pentru România, apreciind că decizia confirmă că măsurile luate de Guvern în ultimele luni au fost corecte şi au început să dea rezultate. În plus, decizia arată că România îşi recâştigă credibilitatea, dar trebuie să continue cu implementarea măsurilor.
Acum 15 minute
20:50
Salariul minim din Regatul Unit va creşte cu 4,1%, ajungând la 12,71 lire pe oră începând din aprilie 2026, a anunţat marţi guvernul britanic, relatează Reuters.
20:50
Cofondatorul Lukoil, Leonid Fedun, vinde companiei participaţia sa de 7 miliarde de dolari - surse # News.ro
Leonid Fedun, cofondator al gigantului petrolier rus Lukoil, a vândut companiei participaţia sa de aproximativ 10%, au declarat trei surse apropiate tranzacţiei, completând astfel o retragere discretă din Rusia după trei decenii în care Lukoil a devenit un jucător global, dar care în ultimii ani s-a contractat puternic sub presiunea sancţiunilor occidentale, relatează Reuters.
Acum 30 minute
20:40
FIFA a anunţat procedura tragerii la sorţi a turneului final al Cupei Mondiale 2026 din 5 decembrie. România află pe cine poate întâlni dacă îşi câştigă play-off-ul! # News.ro
FIFA a anunţat procedura tragerii la sorţi a turneului final al Cupei Mondiale 2026, eveniment ce va avea loc vineri, 5 decembrie, la John F. Kennedy Center for the Performing Arts din Washington DC. Evenimentul ar urma să aibă loc de la ora 19.00.
Acum o oră
20:30
UPDATE - Explozie în Buftea - Ministerul Sănătăţii: A mai fost identificat un pacient în vârstă de 51 de ani cu arsuri minore / Un pacient în stare critică / Un pacient cu arsuei ar putea fi transferat / Celula de criză şi-a încheiat activitatea # News.ro
Ministerul Sănătăţii anunţă, marţi seară, că în total cinci persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale după explozia din Bugtea, însă un pacient de 51 de ani a refuzat transportul la spital.
20:30
Preşedintele italian-elveţian al Federaţiei Internaţionale de Fotbal (FIFA), Gianni Infantino, a primit cetăţenia libaneză prin decret, relatează AFP, citând Federaţia din această ţară din Orientul Mijlociu (LFA).
20:20
Ministrul Agriculturii: Am închis plăţile pentru unul dintre cele mai importante programe pentru legumicultură - 271,2 milioane de lei pentru legumele româneşti cultivate în sere şi solarii / Înseamnă legume româneşti pe masa oamenilor # News.ro
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, anunţă, marţi seară, că au fost închise plăţile pentru programul de legume cultivate în spaţii protejate, respectiv sere şi solarii, fiind virată fermierilor, în total în acest an, suma de 271,2 milioane de lei.
Acum 2 ore
20:00
Explozie în Buftea - Ministerul Sănătăţii: A mai fost identificat un pacient în vârstă de 51 de ani cu arsuri minore / Refuză transportul la spital / Starea celorlalte victime # News.ro
Ministerul Sănătăţii anunţă, marţi seară, că în total cinci persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale după explozia din Bugtea, însă un pacient de 51 de ani a refuzat transportul la spital.
19:50
Soţia lui Sir Richard Branson, Joan, a murit. Magnatul britanic se declară „cu inima frântă” şi îi aduce un omagiu „celei mai bune prietene” # News.ro
Sir Richard Branson, fondatorul companiei Virgin Group şi unul dintre cei mai bogaţi oameni de afaceri din Marea Britanie, a anunţat marţi moartea soţiei sale, Lady Joan, cu care era împreună de aproape 50 de ani.
19:40
Lucian Judele, publicând imagini din zona retrocedată a Parcului IOR: Tăierile ilegale par întâmplări desprinse dintr-un film cu mafia din anii ’60–’70 / Parlamentul trebuie să decidă: este de partea mafiei drujbelor sau îi sprijină pe cetăţeni # News.ro
City Managerul Capitalei, Lucian Judele (USR), afirmă, marţi seară, că Parlamentul României trebuie să decidă dacă ”este de partea mafiei drujbelor sau îi sprijină pe cetăţenii oraşelor care nu pot supravieţui fără spaţii verzi”. El publică imagini de la incidentul din zona retrocedată a Parcului IOR, afirmând ”tăierile ilegale din Sectorul 3 par întâmplări desprinse dintr-un film cu mafia din anii ’60–’70”.
19:40
Echipa Poli Iaşi a învins marţi, pe teren propriu, scor 1-0, formaţia Chindia Târgovişte, din etapa a 14-a a Ligii secunde. A fost meciul de debut al antrenorului Tibor Selymes la conducerea ieşenilor.
19:40
Ana Ciceală spune că preşedintele Nicuşor Dan nu i-a cerut să se retragă din cursa pentru Primăria Capitalei: Nu mi-ar cere niciodată aşa ceva. Îl cunosc de atâţia ani / Despre fotografia lui Drulă cu Nicuşor Dan: Tot felul de acţiuni de campanie # News.ro
Candidata la alegerile prezidenţiale Ana Ciceală a declarat, marţi, că preşedintele Nicuşor Dan nu i-a cerut să se retragă din cursa pentru Primăria Capitalei, ea arătând că nu i-ar cere niciodată aşa ceva, pentru că îl cunoaşte de atâţia ani. Despre fotografia candidatului USR, Cătălin Drulă cu Nicuşor Dan, Ciceală a spus că ”sunt tot felul de acţiuni de campanie”.
19:30
Ministrul Sănătăţii, despre explozia de la Buftea: Sunt patru victime, un pacient are arsuri pe 50% din suprafaţa corpului, a fost transferat la Spitalul de Arşi / În urma raportului medical, vom lua decizia dacă se impune transferul în străinătate # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat marţi, despre explozia de la Bufte, că în momentul acesta sunt patru victime, un pacient în stop cardio-respirator care a răspuns resuscitării şi care a fost transferat la spitalul Floreasca, unul cu arsuri pe 50% din suprafaţa corpului, transferat la Spitalul de Arşi. Un copil de 14 ani are un traumatism cranio-cerebral, fiind trimis la spitalul Grigore Alexandrescu, iar un alt minor este evaluat la faţa locului. Despre victima cu arsuri, ministurl a arătat că, în urma raportului medical, vor lua decizia dacă se impune transferul în străinătate.
19:20
Dragoş Pîslaru, după ce Comisia Europeană a anunţat că nu suspendă fondurile europene pentru România: Procedura de deficit excesiv rămâne totuşi temporar deschisă. Suntem în continuare sub monitorizare # News.ro
Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, exolică, marţi seară, după ce Comisia Europeană a anunţat că nu suspendă fondurile europene pentru România, că procedura de deficit excesiv rămâne totuşi temporar deschisă, ceea ce înseamnă că suntem în continuare sub monitorizare. ”România are obligaţia de a continua reducerea deficitului şi de a nu repeta greşelile trecutului”,m a transmis ministrul.
19:20
Cristiano Ronaldo şi-a aflat pedeapsa pentru eliminarea suferită în meciul cu Irlanda, din calificările Cupei Mondiale. Atacantul portughez a primit doar o etapă de suspendare şi va putea juca la Cupa Mondială 2026.
19:10
Generalul american Curtis King: Vom continua să ne menţinem angajamentul şi să asistăm apărarea colectivă, deoarece facem parte din NATO împreună cu România # News.ro
Generalul de brigadă Curtis King, comandantul general al Comandamentului 10 al Armatei Aeriene şi de Apărare Antirachetă a SUA, a dat asigurări, marţi, că Washingtonul rămâne fidel angajamentelor de apărare colectivă în cadrul NATO, iar reajustarea trupelor americane nu ştirbeşte cu nimic acest principiu, România rămânând „un element central şi parte a acestei alianţe”.
Acum 4 ore
19:00
UPDATE - Explozie a unei butelii, neurmată de incendiu, într-un apartament situat la parter, într-un imobil din Buftea/ Sunt patru victime, una fiind în stop cardio-respirator/ Există risc de prăbuşire, persoanele din zonă fiind evacuate - FOTO/ VIDEO # News.ro
Pompierii intervin, marţi, după ce s-a produs o explozie la o butelie, neurmată de incendiu, într-un imobil din Buftea. Patru persoane au fost evaluate medical în urma exploziei, una dintre victime fiind în stop cardio-respirator. Totodată, pompierii au stabilit că există risc de prăbuşire la apartamentul afectat, fiind evacuate persoanele din zonă. La Ministerul Sănătăţii s-a format o celulă de urgenţă.
19:00
Adriana Săftoiu şi Robert Schwartz au primit avize favorabile în comisiile de cultură pentru şefia SRTV şi SRR / Votul în plenul comun, miercuri # News.ro
Reprezentanţii CA-urilor Televiziunii Publice şi Radiolului Public, Adriana Săftoiu şi Robert Schwartz, au primit avize favorabile, marţi, în comisiile de cultură pentru şefia SRTV şi SRR şi urmează să primească votul plenului comun al celor două Camere ale Parlamentului, miercuri.
18:50
UPDATE - Explozie a unei butelii, neurmată de incendiu, produsă într-un apartament situat la parter, într-un imobil din Buftea/ Sunt patru victime, una fiind în stop cardio-respirator/ Există risc de prăbuşire, persoanele din zonă fiind evacuate # News.ro
Pompierii intervin, marţi, după ce s-a produs o explozie la o butelie, neurmată de incendiu, într-un imobil din Buftea. Patru persoane au fost evaluate medical în urma exploziei, una dintre victime fiind în stop cardio-respirator. Totodată, pompierii au stabilit că există risc de prăbuşire la apartamentul afectat, fiind evacuate persoanele din zonă. La Ministerul Sănătăţii s-a format o celulă de urgenţă.
18:50
Intervenţie a pompierilor, după ce a fost sesizat miros de benzină pe casa scarii într-un bloc din Timişoara / Un echipaj CBRN a făcut măsurători # News.ro
Pompierii au intervenit, marţi, după ce au fost sesizaţi că e un miros suspect pe casa scarii unui bloc de locuinţe de pe Calea Şagului din Timişoara. A intervenit şi un echipaj CBRN.
18:30
UPDATE - Explozie a unei butelii, neurmată de incendiu, produsă într-un apartament situat la parter, într-un imobil din Buftea/ Sunt două victime, una fiind în stop cardio-respirator/ Există risc de prăbuşire, persoanele din zonă fiind evacuate # News.ro
Pompierii intervin, marţi, după ce s-a produs o explozie la o butelie, neurmată de incendiu, într-un imobil din Buftea. Două persoane au fost evaluate medical în urma exploziei, una dintre victime fiind în stop cardio-respirator. Totodată, pompierii au stabilit că există risc de prăbuşire la apartamentul afectat, fiind evacuate persoanele din zonă. La Ministerul Sănătăţii s-a format o celulă de urgenţă.
18:30
Ministerul Finanţelor: Comisia Europeană nu va propune suspendarea fondurilor europene în această etapă / Nazare: Este o reconfirmare a faptului cã mãsurile adoptate funcţioneazã şi produc efecte # News.ro
Ministerul Finanţelor anunţă, marţi seară, că măsurile luate de România pentru reducerea deficitului bugetar au fost apreciate de Comisia Europeană, astfel încât instituţia a decis să îngheţe procedura de suspendare a fondurilor europene. ”Este o reconfirmare a faptului cã mãsurile adoptate funcţioneazã şi produc efecte”, a declarat ministrul Alexandru Nazare.
18:30
Ovidiu Mihăilă, înaintea debutului naţionalei la CM: Responsabilitatea, motivaţia şi echilibrul jucătoarelor vor conta foarte mult # News.ro
Antrenorul naţionalei de handbal feminin, Ovidiu Mihailă, a declarat marţi, cu două zile înaintea debutului României la Campionatul Mondial, că în primele jocuri vor conta foarte mult resposabilitatea, motivaţia şi echilibrul jucătoarelor. România joacă joi, în primul meci din grupa A, cu Croaţia.
18:20
Explozie butelie neurmată de incendiu produsă într-un apartament situat la parter, dintr-un imobil din Buftea # News.ro
Polimpierii intervin, marţi, după ce s-a produs o explozie neurmat de incendiu într-un imobil din Buftea.
18:20
Rugby: Mijlocaşul argentinian Tomas Albornoz a declanşat protocolul pentru comoţii cerebrale... bătând din palme cu o gutieră inteligentă în mâini # News.ro
O situaţie bizară s-a desfăşurat duminică, în timpul meciului dintre Anglia şi Argentina (scor 27-23). Mijlocaşul pumelor, Tomas Albornoz, a fost forţat să se supună unui protocol de comoţie cerebrală după ce gutiera sa inteligentă a fost declanşată... prin aplauze.
18:20
Florin Jianu, preşedinte Confederaţia Patronală IMM România: Statul are senzaţia că acumulează mai mulţi bani la buget, însă datele fiscale nu arată acest lucru. Economia nu este matematică pură, ci înseamnă şi încredere # News.ro
Preşedintele Confederaţiei Patronale IMM România, Florin Jianu, susţine că afacerile mici şi mijlocii sunt sufocate de pachetele de măsuri fiscale, în timp ce unii antreprenori reclamă faptul că ANAF pune popriri pe conturi pe final de lună, fără a aştepta data de 10 a lunii următoare pentru plata datoriilor.
18:10
Ciucu: Întreaga structură de comunicare a AUR, cea mai mizerabilă şi mai odioasă formă de dezinformare de astăzi din România, a dezertat la Daniel Băluţă / Lupul îşi schimbă fontul, dar năravul, ba! Rămâne cum am stabilit, Daniel: să îţi fie ruşine! # News.ro
Candidatul PNL la Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu, afirmă marţi că întreaga structură de comunicare a AUR, cea mai mizerabilă şi mai odioasă formă de dezinformare de astăzi din România, a dezertat la Daniel Băluţă, sau doar a fost cumpărată temporar cu bani mulţi şi negri în acestă campanie. El mai spune că apelul contracandidatlui său, Daniel Băluţă, la fair-play, este doar praf în ochi şi nu face nici cât o ceapă degerată pentru că lupul îşi schimbă fontul, dar năravul, ba.
17:50
Scandal în zona retrocedată din Parcul IOR – Administratorul tăia copaci, deşi nu avea autorizaţie / Mai multe persoane i-au cerut să înceteze / Poliţişti locali prezenţi la faţa locului nu au intervenit / Dosar penal pentru neglijenţă în serviciu # News.ro
Poliţiştii au fost chemaţi să intervină, marţi, în zona retrocedată din Parcul IOR, unde au constatat că administratorul tăia copaci, deşi nu avea autorizaţie. Mai multe persoane i-au cerut să înceteze, iscându-se discuţii contradictorii. La faţa locului erau şi poliţişti locali de la Serviciul Control Ecologie şi Protecţia Mediului, dar care nu au întrerupt tăierea de arbori. Secţia 12 Poliţie s-a sesizat din oficiu pentru săvârşirea infracţiunii de neglijenţă în serviciu.
17:50
Dolj: Patru poliţişti, reţinuţi după ce ar fi primit sume cuprinse între 50 şi 150 de lei pentru a facilita înmatricularea de autovehicule fără respectarea prevederilor legale # News.ro
Patru poliţişti de la Serviciul de înmatriculări din Dolj au fost reţinuţi pentru luare de mită în formă continuată, după ce ar fi primit sume cuprinse între 50 şi 150 de lei pentru a facilita înmatricularea de autovehicule fără respectarea prevederilor legale. Astfel, ei primeau dosare de la alte persoane decât proprietarii din contract sau fără programare.
17:50
Patru noi arestări în cazul jafului de la Luvru, printre care şi ultimul suspect din grupul de hoţi. Bijuteriile rămân de negăsit # News.ro
Poliţia franceză a arestat încă patru suspecţi în cadrul anchetei privind jaful de bijuterii de la Luvru de luna trecută, a declarat procurorul parizian Laure Beccuau într-un comunicat. Printre aceştia se numără un bărbat suspectat a fi ultimul membru rămas în libertate al grupului de comando care a furat bijuteriile de la Luvru, acesta fiind arestat marţi, a aflat BFMTV.
17:30
Coface: Proiecte în valoare de peste 750 de miliarde de dolari ar putea fi întârziate la nivel global până în 2030 din cauza saturării infrastructurii energetice a SUA # News.ro
Proiecte în valoare de peste 750 de miliarde de dolari ar putea fi întârziate la nivel global până în 2030 din cauza saturării infrastructurii energetice a SUA, arată o analiză Coface. Confruntate cu explozia AI, centrele de date înregistrează o creştere fără precedent, impulsionată de investiţii record şi o concentrare fără precedent în Statele Unite., relevă analiza. Fiecare miliard de dolari investit în centrele de date AI necesită 125 de milioane de dolari în investiţii în sectorul energetic, dintre care două treimi sunt destinate reţelei şi o treime producţiei. În Statele Unite, care reprezintă mai mult de jumătate din noua capacitate globală, întârzierile în interconectarea reţelelor pot depăşi cinci ani.
17:30
Caraş-Severin: Bărbat arestat preventiv după ce şi-a omorât în bătaie mama, supărat că aceasta nu a vrut să îi dea bani # News.ro
Un bărbat din judeţul Caraş-Severin a fost arestat preventiv după ce şi-a omorât în bătaie mama, în urma consumului excesiv de alcool, supărat că aceasta nu a vrut să îi dea bani.
17:30
Ministrul Sănătăţii anunţă încă un proiect de peste 15 milioane de lei finalizat cu succes prin PNRR, la Spitalul Clinic de Nefrologie „Dr. Carol Davila: Am închis oficial încă un demers esenţial pentru reducerea infecţiilor nosocomiale # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă încă un proiect de peste 15 milioane de lei finalizat cu succes prin PNRR, la Spitalul Clinic de Nefrologie „Dr. Carol Davila, el arătând că a închis oficial încă un demers esenţial pentru reducerea infecţiilor nosocomiale. Investiţiile au vizat laboratorul de microbiologie modernizat, zone dedicate prevenirii infecţiilor, bloc operator modernizat şi dotat corect, ATI adus la standarde actuale şi Centrul de hemodializă reabilitat şi dotat complet.
17:20
Tenis de masă: Calificare în sferturile de finală pentru Iulian Chiriţa şi partenera galeză Anna Hursey, la dublu mixt, la CM de Juniori # News.ro
Iulian Chiriţa şi partenera galeză Anna Hursey au făcut pasul printre primele opt perechi de U19 dublu mixt la Campionatul Mondial de Juniori 2025 din Cluj-Napoca.
17:20
Mediul de afaceri din România cere ferm decidenţilor eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri. ”Atractivitatea României pentru investitori este deja în scădere” # News.ro
Mediul de afaceri din România reiterează apelul ferm adresat decidenţilor de a elimina impozitul minim pe cifra de afaceri (IMCA), În perspectiva discuţiilor privind construcţia bugetului de stat pentru 2026, arată un comunicat semnat de mai mult federaţii patronale, asociaţii ale oamenilor de afaceri şi camere de comerţ din România. Potrivit acestora, impozitul minim pe cifra de afaceri reprezintă una dintre principalele bariere în calea investiţiilor, într-un context macroeconomic şi bugetar complicat şi un climat geopolitic tensionat, iar atractivitatea României pentru investitori este deja în scădere.
17:10
UPDATE - Un oficial american afirmă că Ucraina a acceptat propunerea de pace, în timp ce Zelenski spune că „mai sunt multe de făcut” / ABC News: Kirilo Budanov se află la Abu Dhabi şi s-ar putea întâlni cu oficiali ruşi # News.ro
Ucraina a acceptat acordul pentru a pune capăt războiului cu Rusia, rămânând de rezolvat doar „detalii minore”, a declarat un oficial american, chiar dacă preşedintele Volodimir Zelenski a afirmat că mai sunt multe de făcut, relatează CNN.
17:10
Handbal masculin: HC Buzău întâlneşte formaţia bosniacă RK Konjuh Zivinice, în optimile European Cup # News.ro
Echipa HC Buzău va întâlni formaţia bosniacă RK Konjuh Zivinice în optimile de finală ale European Cup, potrivit tragerii la sorţi de marţi.
17:10
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare: Am deblocat fondurile pentru Autostrada Moldovei. Autostrada A7 trece de pe zona de împrumut pe fonduri nerambursabile, lucru care nu s-a întâmplat nici la lansarea PNRR # News.ro
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, susţine că, prin PNRR, dar şi prin programul SAFE, Iaşiul câştigă o garanţie de dezvoltare pentru următorii ani, precizând că au fost deblocate fondurile pentru finalizarea autostrăzii A7.
Acum 6 ore
17:00
UPDATE - Opt maşini, implicate într-un accident pe A2/ Patru persoane, transportate la spital # News.ro
Opt maşini au fost implicate marţi, într-un accident rutier petrecut pe A2, pe sensul Constanţa – Bucureşti. Patru persoane, între care un copil, au fost transportate la spital. Circulaţia rutieră este restricţionată în zona accidentului.
17:00
Un oficial american afirmă că Ucraina a acceptat propunerea de pace, în timp ce Zelenski spune că „mai sunt multe de făcut” # News.ro
Ucraina a acceptat acordul pentru a pune capăt războiului cu Rusia, rămânând de rezolvat doar „detalii minore”, a declarat un oficial american, chiar dacă preşedintele Volodimir Zelenski a afirmat că mai sunt multe de făcut, relatează CNN.
16:50
Alexandru Nazare, ministrul Finanţelor: Estimez un reviriment în 2026, cu condiţia ca măsurile luate să fie menţinute, adică să rămânem într-o zonă de prudenţă, să facem cheltuieli chibzuite şi să construim bugete corecte # News.ro
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a declarat că estimează un reviriment economic în anul 2026, cu condiţia rămânerii într-o zonă de prudenţă, cu cheltuieli chibzuite şi bugete corect întocmite.
16:40
KazMunayGas anunţă poziţia oficială referitoare la vânzarea activelor din România şi precizează că în prezent nu există nicio decizie cu privire la privatizarea KMGI, care grupează rafinăria Petromidia, lanţul de benzinării Rompetrol, Dyneff Franţa şi celelalte firme din fostul grup Rompetrol.
16:40
NATO trebuie să accelereze eforturile pentru protecţia flancului estic împotriva dronelor, spune Polonia după incursiunea din România # News.ro
NATO trebuie să accelereze eforturile de consolidare a protecţiei flancului său estic împotriva dronelor, a declarat marţi ministrul polonez al apărării, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, după ce România a ridicat avioane de vânătoare, în urma incursiunilor dronelor în spaţiul său aerian, relatează Reuters.
16:30
Planul lui Donald Trump în vederea opririi Războiului din Ucraina le dă fiori europenilor şi creşte şi mai mult presiunile în vederea tranşării problemei activelor ruse îngheţate, care se află în centrul unui dispozitiv de finanţare a Kievului, relatează AFP,
16:30
Instanţe de judecată din mai multe judeţe anunţă că nu sunt de acord cu proiectul de lege privind pensiile de serviciu ale magistraţilor/ Una dintre instanţe susţine că se „încalcă principiul constituţional al egalităţii în faţa legii” # News.ro
Instanţe de judecată din teritoriu anunţă că nu sunt de acord cu noua formă a actului normativ propus de Guvern prin care se schimbă condiţiile de pensionare în cazul magistraţilor. În unele cazuri, judecătorii argumentează că „în nicio altă familie ocupaţională cu regim special pensia nu este plafonată la 70% din net, nivel specific, în mod normal, prestaţiilor contributive obişnuite” invocând că se „încalcă principiul constituţional al egalităţii în faţa legii”.
16:30
Proiect depus în Parlament: Victimele pentru care s-a emis un ordin de protecţie provizoriu sau definitiv vor beneficia de consiliere psihologică gratuită, decontată integral din fondurile asigurărilor sociale de sănătate # News.ro
Victimele pentru care s-a emis un ordin de protecţie provizoriu sau definitiv vor beneficia de consiliere psihologică gratuită, decontată integral din fondurile asigurărilor sociale de sănătate, prevede un proiect de lege depus în Parlament de deputatul PNL Raluca Turcan şi senatoarea PSD Victoria Stoiciu.
16:20
Traian Băsescu: O ţară care se respectă nu permite ca spaţiul aerian să fie transformat în bulevard, pentru promenada dronelor ruseşti / Ori nu avem echipamentele cu care să doborâm dronele, ori nu avem priceperea să le utilizăm # News.ro
Fostul preşedinte Traian Băsescu declară, marţi, după pătrunderea de noi drone în spaţiul aerian românesc, că am dovedit că degeaba suntem plini de Eurofighter, de F-16 şi degeaba le ridicăm şi spunem apăsat că am ridicat avioane de vânătoare pentru că am ridicat, dar nu a doborât nimeni nicio dronă şi începem să fim ridicoli. O ţară care se respectă nu permite ca spaţiu aerian să fie transformat în bulevard, pentru promenada dronelor ruseşti, spune Băsescu, care consideră că ori nu avem echipamentele cu care să doborâm dronele, ori nu avem priceperea să le utilizăm.
16:20
Şapte maşini au fost implicate marţi, într-un accident rutier petrecute pe A2, pe sensul Constanţa – Bucureşti. La faţa locului s-au deplasat mai multe echipaje medicale.
16:20
Ruben Amorim ar vrea ca şi jucătorii de la Manchester United să se certe aşa cum au făcut-o Michael Keane şi Idrissa Gueye de la Everton # News.ro
Antrenorul echipei Manchester United, Ruben Amorim, ar fi vrut să-şi vadă jucătorii luptându-se între ei, aşa cum au făcut-o adversarii săi de la Everton, Michael Keane şi Idrissa Gueye, cel din urmă eliminat pentru că şi-a pălmuit coechipierul.
16:20
CNAIR anunţă restricţii de circulaţie pentru maşinile de peste 7,5 tone cu prilejul sărbătorii de Sfântul Andrei şi a Zilei Naţionale a României # News.ro
Compania Naţională de Administrare a Infracţiunii Rutiere (CNAIR) anunţă că vor fi restricţii de circulaţie pentru autovehiculele cu masa totală mai mare de 7,5 tone de ziua Sfântului Andrei şi de Ziua Naţională a României, precum şi în ziua de dinaintea celor două mari sărbători.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.