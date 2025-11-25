Vizită diplomatică maghiară la FRF! Răzvan Burleanu, încântat după dialogul cu Ministrul de Externe al Ungariei: „Acesta este rolul fotbalului”
Fanatik, 25 noiembrie 2025 22:20
Ministrul de Externe al Ungariei, Peter Szijjarto, a desfășurat o vizită la Casa Fotbalului. Președintele Federației Române de Fotbal, Răzvan Burleanu, a dezvăluit cum vor colabora cele două țări din punct de vedere sportiv.
Alte ştiri de Fanatik
Acum 10 minute
22:30
Constantin Din ridică ştacheta la CM de handbal: „România poate merge în sferturi!”. Anunţ important despre selecţioner şi decizie majoră pentru alegerile FRH. Exclusiv # Fanatik
Constantin Din a acordat un interviu pentru FANATIK înaintea Campionatului Mondial de handbal feminin. Preşedintele FRH speră la un rezultat mare al naţionalei. El a vorbit despre viitorul selecţionerului Mihăilă, dar şi despre alegerile FRH din 2026.
Acum 30 minute
22:20
Acum o oră
22:00
„Nu l-a suferit!” De ce premierul Ilie Bolojan nu a fost la înmormântarea lui Emeric Ienei la Oradea. Exclusiv # Fanatik
Dumitru Dragomir a dezvăluit de ce premierul Ilie Bolojan nu a fost la înmormântarea lui Emeric Ienei, eveniment petrecut la Oradea.
21:50
Un fotbalist care are în palmares două titluri de campion în România a fost prezentat oficial la noua echipă. Formația unde va evolua acesta ocupă momentan ultimul loc în campionat.
21:40
Sorin Cârțu, îngrijorat de forma slabă a vedetei de la Universitatea Craiova: „E și anturajul în care a trăit” # Fanatik
Sorin Cârțu, președintele Universității Craiova, îngrijorat de forma arătată de unul dintre cei mai importanți oameni ai echipei. Semnal de alarmă pentru Filipe Coelho.
Acum 2 ore
21:20
Totul despre Campionatul Mondial de handbal feminin! Recordul deţinut de naţionala României şi care sunt marile favorite la titlul suprem # Fanatik
Campionatul Mondial de handbal feminin începe miercuri şi se va disputa în Germania şi Olanda. Naţionala României abordează cu entuziasm competiţia, deţinând un record important în competiţia supremă.
21:10
Cât costă alegerile locale din 7 decembrie 2025. Suma pe care o va primi un președinte de secție, un polițist sau un informatician # Fanatik
Statul român va cheltui o sumă de bani de ordinul zecilor de milioane de euro pentru organizarea alegerilor locale parțiale din data 7 decembrie 2025
20:50
Mihai Stoica a anunțat că, foarte probabil, FCSB nu se va putea baza pe un jucător important în derby-ul cu Rapid. Fotbalistul va pleca din România, iar oficialul roș-albaștrilor a dezvăluit și motivul.
20:40
Oficial! În ce urnă va fi România la tragerea la sorți a grupelor CM 2026 de pe 5 decembrie. Anunțul FIFA # Fanatik
România a aflat în ce urnă va fi repartizată la tragerea la sorți a grupelor Cupei Mondiale din 2026, bineînțeles în cazul în care ajunge acolo! Ce adversari ar putea avea „tricolorii” lui Mircea Lucescu
Acum 4 ore
20:20
Profeția lui Mitică Dragomir despre situația lui Chivu la Inter. Când crede că-l vor da afară! Exclusiv # Fanatik
Probleme pentru Cristi Chivu la Inter. Echipa sa a fost învinsă de rivalii de la AC Milan, iar Mitică Dragomir a vorbit despre viitorul antrenorului român.
20:10
Unde a fost surprinsă Simona Halep. Fostul numărul 1 mondial din tenis nu s-a uitat la bani pentru noua achiziție # Fanatik
Locul în care a fost văzută fosta jucătoare de tenis Simona Halep. Sportiva din Constanța a scos din buzunar o sumă importantă pentru o pasiune mai veche.
19:40
Orașul unde Cristina Neagu se relaxează după retragerea din handbal. Ce destinație a ales fosta sportivă # Fanatik
Cristina Neagu continuă să se relaxeze după retragerea din handbal și a ales o destinație aparte. Unde se află fosta sportivă în vacanță de ceva timp?
19:30
Mihai Stoica, detalii de maxim interes pentru fanii FCSB-ului! Șanse mari să se realizeze super-transferul dorit de Gigi Becali!
19:20
Dumitru Dragomir, victorie uriașă în scandalul drepturilor TV! Fostul președinte al LPF a fost achitat de acuzația de luare de mită # Fanatik
Dumitru Dragomir a fost achitat de acuzația de luare de mită într-un scandalul cu drepturile TV. Fostul șef al LPF fusese condamnat inițial la 4 ani de închisoare cu executare.
19:00
L-au interceptat imediat! Gică Hagi, apariție de gală la un meci de Champions League: ”Se numără printre cei prezenți”. Video # Fanatik
Gică Hagi a ales să-și petreacă mijlocul de săptămână la un meci de Champions League. Cum a fost primit ”Regele” înainte de startul jocului din cea mai tare competiție.
19:00
Cine e candidatul “inventiv”, cel “crispat” şi cel “ultrapopulist” la alegerile pentru Primăria Capitalei. Cum îşi caracterizează Ciprian Ciucu rivalii, într-un singur cuvânt # Fanatik
Ciprian Ciucu i-a caracterizat la FANATIK EXCLUSIV, în câte un cuvânt, pe principalii săi rivali la Primăria Capitalei și a vorbit despre o cursă extrem de strânsă, dar și despre nevoia revenirii la votul în două tururi.
Acum 6 ore
18:20
Valeriu Iftime, declarație războinică la adresa granzilor din SuperLiga: “Vom face totul pentru o performanță unică!”. Reacție surpriză despre FCSB # Fanatik
FC Botoșani are un sezon fantastic, iar Valeriu Iftime este convins că formația sa va ajunge în play-off-ul din SuperLiga. Ce a spus după remiza cu Dinamo.
18:10
Decizia CCR privind pensiile private, pe înțelesul tuturor. Guvernul Bolojan, învingător: „Trebuia să li se spună oamenilor de la început” # Fanatik
Decizia CCR privind pensiile private a stârnit forfotă în rândul românilor. Cum se explică, pe înțelesul tuturor, hotărârea luată de judecătorii constituționali?
17:50
Lovitură pentru Daniel Pancu! Atacantul de la CFR Cluj ratează toate meciurile din luna decembrie! # Fanatik
Vedeta de la CFR Cluj nu mai joacă în Gruia până la finalul anului. Echipa din Ardeal a făcut anunțul prin intermediul rețelelor de socializare. „Mult succes”.
17:30
Gustavo schimbă meseria: devine agent și promite transferuri spectaculoase pentru Universitatea Craiova: „Vreau să aduc brazilieni de valoare!“ Exclusiv # Fanatik
Gustavo Vagenin, fostul jucător al Universităţii Craiova, a acordat un interviu în exclusivitate pentru FANATIK. A oferit detalii senzaţionale despre revenirea sa în Bănie şi viaţa de după retragerea din fotbal.
17:20
Champions League, rezultate etapa 5. Toate meciurile live, scoruri finale, clasament actualizat și program complet # Fanatik
Etapă incendiară în Champions League! Derby-uri cu tensiune, rezultate neașteptate și schimbări spectaculoase în clasament. Află scorurile finale, cine a făcut show pe teren și unde poți urmări rezumatele meciurilor
17:10
Directorul român de la Dacia Renault, agresat de un fost fotbalist înainte să moară. Constantin Olteanu, neînțelegeri în trecut cu o firmă a lui Țiriac # Fanatik
Un director român al Dacia Renault a încetat din viață, iar înainte de decesul său, afaceristul s-a lovit de o serie de controverse. Constantin Olteanu fost agresat de un angajat și fost fotbalist în urmă cu ceva timp.
17:00
De 1 Decembrie, Betano celebrează România prin oamenii care o ridică în picioare: sportivii care ne unesc, echipele care ne fac să strigăm din toți plămânii și momentele care ajung să devină amintiri pentru o […]
17:00
Harry Kane a făcut un anunț important înainte de partida pe care Bayern o va disputa pe terenul lui Arsenal în UEFA Champions League. Englezul a clarificat mai multe aspecte.
16:50
Afacerea care l-a îmbogățit pe Mihai Rotaru. Din ce face bani, de fapt, patronul Universității Craiova # Fanatik
Mihai Rotaru are o avere uriașă și nu e de mirare, având în vedere faptul că acesta a făcut investiții profitabile în niște domenii care sunt într-o continuă ascensiune.
Acum 8 ore
16:20
„Nu e despre Gaza, ci e despre cine va stăpâni lumea” – avertismentul de la Budapesta pentru Europa. Aceasta este bătălia finală pentru supremație # Fanatik
Gaza este doar începutul, nu este numai un conflict israeliano-palestinian: Rusia, islamismul și Turcia aduc o noua bătălie globală pentru putere. Cine va conduce lumea
16:20
Încă o vedetă pleacă de la CSM Bucureşti! A semnat cu o pretendentă la câştigarea Champions League # Fanatik
După transferul lui Elizabeth Omoregie la Ferencvaros, o altă jucătoare importantă pleacă de la CSM Bucureşti. A semnat cu o pretendentă la câştigarea Ligii Campionilor.
16:00
Răzvan Ioan Boanchiș explică de ce „Legea Novak” nu va avea succes: „Fotbalul nostru are nevoie de bani și de valori, nu de frâne” # Fanatik
Răzvan Ioan Boanchiș a explicat în FANATIK de ce „Legea Novak”, în acest moment, nu poate fi aplicată în fotbalul românesc
15:30
Cătălin Mulţescu, dezvăluiri în lacrimi despre ultimele zile ale tatălui său: “E un coşmar pe care nu vreau să-l mai trăiesc vreodată! M-a strâns de mână când m-a auzit vorbind” # Fanatik
Cum și-a trăit Gigi Mulțescu ultimele zile. Fiul său a povestit, cu ochii plini de lacrimi, clipele de coșmar de la spital. „Pentru noi a fost un șoc. Știam că este bolnav”.
15:10
„Centralul” care a „ars“ naţionala U21 în preliminariile EURO 2027, trimis de UEFA la Universitatea Craiova – Mainz # Fanatik
Meciul dintre Universitatea Craiova şi Mainz va fi oficiat de către un central care nu este deloc îndrăgit de români după gafa de la un meci de tineret. Află despre cine este vorba.
14:50
Miodrag Belodedic, interviu eveniment înainte de Steaua Roşie – FCSB: “Cu cine să ţin? Nu ştiu ce să le spun sârbilor despre Steaua”. Totul despre “fuga” din ţară: “Vino, mă, pârnăiaşule!” # Fanatik
Miodrag Belodedic, interviu la FANATIK SUPERLIGA înainte de Steaua Roșie - FCSB. Fostul dublu câștigător al Cupei Campionilor Europeni a spus totul despre marele meci din Europa League.
14:40
Zeljko Kopic, noapte albă după remiza cu Botoşani: “Mi-a dat mesaj la 03:00 pe Whatsapp! Cum să dormi după un meci ca ăsta?” # Fanatik
Andrei Niculescu a dezvăluit că Zeljko Kopic nu a închis un ochi după rezultatul de egalitate cu Botoșani. Plin de frustrare, antrenorul i-a trimis, spre dimineață, un mesaj pe Whataspp. Ce l-a nemulțumit pe croat.
Acum 12 ore
14:20
A început fotbalul la Dinamo, dar nu a jucat niciodată pentru “câini”: “De la trei ani am fost în Ştefan cel Mare!” # Fanatik
Cariera lui Cătălin, fiul regretatului Gigi Mulțescu. Fostul portar român a vorbit despre începuturile sale în sport. De ce nu a jucat niciodată la Dinamo.
14:00
Pep Guardiola, savuros înainte de meciul 100 din Champions League pe banca lui Manchester City: „Îmbătrânesc!” # Fanatik
Pep Guardiola bifează o altă bornă importantă pe banca lui Manchester City. Ce a spus tehnicianul spaniol înaintea meciului din Champions League.
13:40
Ce-l deranjează pe Gigi Neţoiu la Ciprian Ciucu. “Dă-i omului bani şi putere şi-i vezi caracterul!” # Fanatik
Gigi Neţoiu îl acuză pe Ciprian Ciucu de oportunism politic și spune că edilul Sectorului 6 a uitat promisiunile făcute alegătorilor în urmă cu un an și jumătate, intrând în cursa pentru Primăria Capitalei.
13:20
„Cel mai ignorat sponsor” la meciul „tricolorilor”! Campanie virală de prevenție cu un impact uriaș în România # Fanatik
La meciul România - San Marino, milioane de români s-au uitat la „tricolori”. Dar câți au observat bannerele cu cancerul de prostată? Regina Maria a încercat să transmită un mesaj printr-o campanie care a devenit virală pe internet
13:00
Andrei Nicolescu, supărat după Botoşani – Dinamo 1-1: “E ceva vodoo! Dăm gol doar când nu vrem să dăm la poartă”. A luat un jucător în colimator: “E din ce în ce mai dator” # Fanatik
Andrei Nicolescu, foc și pară după Botoșani - Dinamo 1-1. Ce l-a deranjat pe președintele „câinilor” și ce schimbări pregătește la echipă în perioada de iarnă.
12:20
FCSB, primul transfer al iernii! Gigi Becali ia fostul jucător al lui Adrian Mititelu de la FC U Craiova. Exclusiv # Fanatik
Gigi Becali e aproape să închidă primul transfer al iernii la FCSB. Fostul jucător al lui Adrian Mititelu este ținta campioanei României
12:10
Fără Musi şi Armstrong în FCSB – Dinamo! Lovitură dură pentru Kopic: “Nici nu poate să calce! Situaţia e foarte proastă”. Exclusiv # Fanatik
Lovitură după lovitură pentru Dinamo. Musi şi Armstrong s-au accidentat grav și ratează derby-ul cu FCSB de pe Arena Națională! Anunțul lui Andrei Nicolescu.
11:50
Dezvăluiri din culise despre venirea lui Kurt Zouma la CFR Cluj: “Contractul este semnat şi de Neluţu Varga!”. Exclusiv # Fanatik
Detalii neștiute din spatele transferului fundașului Kurt Zouma la CFR Cluj. Ce a făcut patronul Neluțu Varga, de fapt.
11:30
„E o situație de luptă”. De ce nu poate fi doborâtă ușor drona care a alertat 3 județe din România. Mesaj RO-Alert până în Vrancea # Fanatik
De ce nu poate fi doborâtă ușor drona care a alertat 3 județe din România? Situație complicată în țara noastră în dimineața zilei de marți, 25 noiembrie 2025.
11:20
Adio titlu pentru FCSB?! Verdictul unui fost internațional: “Până acum două săptămâni credeam că tot ei vor fi campioni” # Fanatik
FCSB s-a împiedicat și cu Petrolul și s-a îndepărtat din nou de locurile de play-off. Mai mult, un fost internațional nu crede că mai are șanse să câștige titlul în SuperLiga.
10:50
„Văd în ceață!”. Mihai Stoica, reacție surprinzătoare înainte de Steaua Roșie – FCSB din Europa League. Amintiri fabuloase de la primul sezon european la Steaua # Fanatik
Mihai Stoica a povestit cum a trăit prima sa deplasare de la Belgrad din postura de oficial al formației patronate de Gigi Becali, în urmă cu 21 de ani.
10:40
Barcelona, absență grea la meciul cu Chelsea din Champions League: „E o pierdere pentru fotbal” # Fanatik
Un jucător important de la Barcelona nu a fost inclus în lot pentru meciul cu Chelsea din UEFA Champions League, iar tehnicianul londonezilor, Enzo Maresca, a comentat acest aspect.
10:20
„Gigi e de neînțeles. Cum să-l scoți de pe teren?” Mutarea lui Becali l-a șocat: „Am sunat imediat”. Cine pleacă pe 10 milioane de la FCSB # Fanatik
Mare fan al lui Octavian Popescu, Dumitru Dragomir a reacționat vehement după FCSB - Petrolul 1-1. Fostul șef LPF nu înțelege cum Gigi Becali l-a putut schimba pe tehnicul jucător al campioanei
10:10
Un nou caz de abuz în sportul românesc. Un copil de 15 ani, lovit cu șlapul de antrenor: „Am fost și bătuți, și cu banii luați” # Fanatik
Caz de violență în sportul din România. Un antrenor și-a lovit un elev. Tatăl copilului de 15 ani lansează acuzații grave. „Era pe marginea bazinului și s-a trezit cu un șlap peste față”.
09:50
Cei doi jucători pe care CFR Cluj îi va vinde în această iarnă. Iuliu Mureșan: „Au fost la meci scouteri din America și i-au remarcat pe amândoi”. Exclusiv # Fanatik
Iuliu Mureșan a dezvăluit în direct la FANATIK SUPERLIGA care sunt jucătorii lui CFR Cluj monitorizați din MLS. Pe cine au remarcat scouterii din Statele Unite.
09:40
Prietenul lui Michael Schumacher, mărturisire sfâșietoare! Lovitură cruntă pentru fanii fostului pilot de Formula 1 # Fanatik
Richard Hopkins, bun prieten cu Michael Schumacher în perioada când germanul domina “Marele Circ”, a făcut un anunț sfâșietor. Fanii legendarului pilot vor fi, cu siguranță, cu inima frântă.
Acum 24 ore
09:20
Austeritatea de tip Bolojan nu e dorită la Bruxelles. Angajații Comisiei Europene vor să muncească mai puțin, dar pe aceiași bani. Cât câștigă o româncă # Fanatik
Modelul Bolojan pare să nu fie interesant și pentru instituțiile europene. Angajații Comisiei Europene cer mai puține ore de muncă, acuzând epuizarea, în timp ce câștigă regește.
