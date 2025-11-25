Câștigătorul Survivor, lăsat pe seen în real life! Alex Delea și bruneta, dispută „conjugală”
Cancan.ro, 25 noiembrie 2025 23:50
V-am obișnuit deja cu vedetele pe care le surprindem în ipostaze care de care mai interesante, așa cum nu le-ați mai văzut niciodată. De data aceasta, Alex Delea a intrat în vizorul CANCAN.RO. Nu era […]
Ce gustări „vinovate" pot fi introduse în dietă, potrivit dr. nutritionist Mihaela Bilic: „Consumul trebuie să fie făcut conștient"
Mihaela Bilic este unul dintre cei mai apreciați medici nutriționiști din România. Aceasta oferă aproape zilnic oamenilor sfaturi și informații despre sănătate și alimentație. Recent, a explicat cum ne putem satisface anumite pofte culinare și […]
După ce a sedus la Insula Iubirii, s-a făcut băiat de casă! Ispita masculină, „domesticit" de o blondă
Îl mai țineți minte pe Tomiță, fosta ispită de la Insula Iubirii care a despărțit câteva cupluri mai rapid decât a despărțit Moise apele?! Tânărul după care domnișoarele suspinau în urmă cu 10 ani a […]
Lăsat „dezlegat" de sexy-deputată, tot a fost băiat cuminte! Soțul Marei Mareș l-a luat în brațe doar pe Adi Nartea
E grea viața de bărbat! Dar și mai grea e când ai o soție fenomenală. Întâmpini dificultăți pe care bărbații cu soții obișnuite nu le au niciodată în viață. Cu o asemenea problemă s-a confruntat […]
Câștigătorul Survivor, lăsat pe seen în real life! Alex Delea și bruneta, dispută „conjugală"
V-am obișnuit deja cu vedetele pe care le surprindem în ipostaze care de care mai interesante, așa cum nu le-ați mai văzut niciodată. De data aceasta, Alex Delea a intrat în vizorul CANCAN.RO. Nu era […]
Life hack: Cum să treci „neobservat"! Mogulul calapoadelor „curăță pistoanele" de la Ferrari Portofino în față la Casa di David
Asta înseamnă strategie! Vrei să treci neobservat în traficul bucureștean? E simplu. Ia-ți un Ferrari, că lumea se uită după mașini mai deosebite, nu chestii pe care le vezi la tot pasul prin centrul Capitalei. […]
Soția lui Adrian Corduneanu, reținută pentru 24 de ore! Oamenii legii îl caută și pe liderul clanului din Iași
Lumea interlopă din Iași este în alertă! Ramona, soția lui Adrian Corduneanu, a fost reținută marți de polițiști, iar autoritățile îl caută acum și pe liderul clanului pentru a-l pune sub acuzare. De ce au […]
Târgul de Crăciun din Craiova și-a deschis porțile cu aceeași atmosferă magică ce atrage, an de an, mii de vizitatori. Pe lângă decorurile spectaculoase și activitățile pregătite pentru toate vârstele, mulți sunt curioși să afle […]
Cine este Luca Francesco Zvaleni, cuțitul de aur al lui chef Richard Abou Zaki. A pășit pentru prima dată într-un restaurant cu stea Michelin, la doar 16 ani
Luca Francesco Zvaleni, un tânăr în vârstă de 26 de ani, a reușit să-i cucerească pe chefi cu talentul său culinar. Luca a obținut nu unul, ci trei cuțite de aur, însă acesta l-a ales […]
Marius Tucă Show începe miercuri, 26 noiembrie, de la ora 19.00, live pe Gândul. Invitat: Gigi Nețoiu
Invitatul zilei este Gig Nețoiu, om de afaceri. Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. ”Tineți aproape!”
Marius Tucă Show începe miercuri, 26 noiembrie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Dan Dungaciu
Invitatul zilei este prof. univ. dr Dan Dungaciu, analist și sociolog. Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. ”Tineți aproape!”
Incendiu puternic lângă București: flăcările au cuprins un spațiu comercial din Domnești
Un incendiu puternic a izbucnit pe Șoseaua Tudor Vladimirescu, în comuna Domnești, chiar între pasajul Domnești și Stația Electrică. Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, flăcările au cuprins un spațiu comercial de lângă București, în […]
Pepe, primele declarații despre sarcina lui Yasmine Pascu: "Dacă vreau să spun despre viața mea…"
După ce s-a lansat zvonul că Yasmine Pascu ar fi însărcinară, iar Pepe va deveni tată pentru a patra oară, artistul a făcut primele declarații cu privire la subiectul fierbinte al showbiz-ului. Deși vestea ar […]
1 Decembrie se apropie cu pași repezi, iar la Alba Iulia pregătirile pentru sărbătoarea Marii Uniri sunt în toi. Orașul promite numeroase surprize pentru vizitatori, însă cei care își doresc să petreacă acolo câteva zile […]
Explozie puternică în Buftea! Primele imagini de la fața locului: mai multe victime au fost transportate la spital
Marți, 25 noiembrie 2025, o butelie a explodat într-un apartament din Buftea, județul Ilfov. Pompierii au intervenit de urgență la fața locului, iar mai multe persoane au fost afectate de deflagrație. Mai multe persoane au […]
Elevii și profesorii din România se pregătesc pentru vacanța de iarnă 2025-2026. Urmează aproape trei săptămâni de pauză, timp în care atât copiii, cât și cadrele didactice se vor bucura de zile libere. Vacanța de […]
Vestea momentului în showbiz! Pepe urmează să devină tată pentru a patra oară: Yasmine e însărcinată!
Pepe și Yasmine Pascu trăiesc unul dintre cele mai frumoase momente din viața lor. Artistul este în extaz, căci va deveni tată pentru a patra oară. Soția lui este însărcinată, conform Iamicon. Familia lor se […]
Horoscop 26 noiembrie 2025. Află ce rezervă astrele pentru fiecare zodie! Berbec: 21 martie – 20 aprilie Te simți pe val, dar ai tendința să vrei totul acum. Fii atent că graba strică farmecul. Taur: […]
Elevii și profesorii din România se pregătesc pentru vacanța de iarnă 2025-2026. Urmează aproape trei săptămâni de pauză, timp în care atât copiii, cât și cadrele didactice se vor bucura de zile libere. Vacanța de […]
Cât costă să faci Revelionul pe litoral, la Mihai Trăistariu: „Trei nopți, plus una gratis, pentru apartamentul de lux"
Mihai Trăistariu se teme să-și mai închirieze apartamentele tinerilor, mai ales de Revelion. Artistul a trecut prin câteva experiențe neplăcute, motiv pentru care a devenit extrem de atent. Altfel, acesta nu ne-a ascuns faptul că […]
Stelian Ogică, confuzie maximă: „Nu știu dacă am divorțat sau voi continua relația" | EXCLUSIV
Stelian Ogică are o poveste de viață presărată cu multe picanterii. A avut mereu „noroc” la femei, dar nu și în dragoste! S-a îndrăgostit rapid, și la fel de repede a și divorțat. Cu cinci […]
Data exactă la care Dani Mocanu și fratele lui vor afla dacă vor fi extrădați în România. Ce au decis magistrații din Italia
Magistrații din Italia au decis să amâne pronunțarea în cazul extrădării lui Dani Mocanu și a fratelui său, Nando. Cei doi vor trebui să aștepte până pe 16 decembrie 2025 pentru a afla dacă vor […]
Doliu în lumea medicală! A murit Nicolae Cernea, șeful Secției de Obstetrică-Ginecologie a Spitalului Craiova
Doliu în lumea medicală din România. Prof. univ. dr. Nicolae Cernea, medic șef al Secției de Obstetrică-Ginecologie I din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Craiova, a încetat din viață, lăsând în urmă o mare […]
Ireland Baldwin atacă dur un accesoriu „dezgustător" purtat de Kim Kardashian: geanta Birkin din piele de elefant
Kim Kardashian a intrat recent într-un scandal după ce a fost surprinsă purtând ceea ce pare a fi o geantă Hermès Birkin extrem de rară, confecționată din pielea unui elefant, într-o scenă din noul ei […]
Doliu în lumea fotbalului. Lorenzo Buffon s-a stins din viață în urma unui infarct în Latisana (provincia Udine), unde locuia. Avea aproape 96 de ani și a fost unul dintre cei mai mari portari din […]
Se pare că Londra a luat-o razna: câinii fac yoga, au parte de masaje și terapie reiki, iar stăpânii jură că patrupedele lor devin „mai zen decât Dalai Lama”. Studioul londonez Sacred Tones oferă toate […]
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache" începe miercuri, 26 noiembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu
Invitatul emisiunii este Doru Bușcu. Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul.
Vești proaste pentru șoferi! Cu cât crește impozitul pentru mașinile hibrid începând cu 1 ianuarie 2026
Vești importante pentru români! Impozitul pentru mașinile hibrid ar putea crește de până la 13 ori începând cu 1 ianuarie 2026. Mai mult, chiar dacă până acum au fost scutiți, proprietarii mașinilor electrice vor plăti […]
Doru Octavian Dumitru, primele declarații după ce a suferit un AVC: "Mulțumesc Dumnezeul meu pentru că am fost binecuvântat"
Doru Octavian Dumitru a ajuns de urgență pe mâinile medicilor. Actorul de comedie a fost internat de urgență în urmă cu o lună, după ce a suferit un AVC. Acesta a trecut printr-o intervenție chirurgicală, […]
Olimpiada Cameristelor: un concurs de curățenie în care și-au testat îndemânarea și viteza. Imaginile s-au viralizat!
În urmă cu câteva zile, angajații din domeniul ospitalității din Las Vegas s-au întâlnit pentru un eveniment neobișnuit: un concurs de curățenie în care și-au testat îndemânarea și viteza în sarcini specifice departamentului de housekeeping. […]
Cele 3 zodii protejate de Divinitate începând cu 26 noiembrie 2025. Vor avea noroc pe toate planurile: bani, carieră și iubire!
Norocul bate la ușă pentru trei zodii începând de mâine! Astrele le favorizează pe toate planurile: carieră, finanțe și iubire. Energia pozitivă aduce oportunități neașteptate, recunoaștere profesională și momente de conexiune autentică în relații. Iată […]
O atletă celebră a fost diagnosticată cu cancer în stadiul terminal. Simptomul banal pe care l-a ignorat!
O atletă cunoscută a primit un diagnostic crunt: cancer pulmonar în stadiul 4. Sportiva a ajuns la acest verdict dureros, după patru luni în care a acuzat dureri la braț și umăr. Află toate detaliile […]
Alexandra Ungureanu reglează lucrurile până la Crăciun: "În postul ăsta o scot la capăt" | EXCLUSIV
Alexandra Ungureanu are o perioadă plină, fiind prinsă între angajamente profesionale și vizite la iubitul ei român, stabilit în Anglia. Vedeta a mărturisit, pentru CANCAN.RO, că abia aștepta perioada postului, recunoscând că perioada agitată de […]
Familia Regală scoate la vânzare hotelul Furnica din Sinaia. Suma uriașă pe care o cere pe Perla Carpaților
Hotelul „Furnica”, una dintre clădirile emblematice ale Domeniului Regal Peleș, a fost scos la vânzare de Familia Regală. Imobilul are o valoare istorică și arhitecturală deosebită, fiind inclus în categoria monumentelor de arhitectură de clasa […]
Ești pregătit/ă de o porție zdravână de râs? CANCAN.RO vrea să-ți aducă zâmbetul pe buze și în această zi, așa că ți-a pregătit o glumă amuzantă. Fie că vă aflați acasă sau în oraș, luați-vă câteva momente […]
Maria, o artistă de doar 22 de ani, a fost împușcată mortal într-o parcare. Familia și fanii sunt în stare de șoc!
Maria de la Rosa, cunoscută sub numele de scenă „Delarosa”, o artistă latino în vârstă de doar 22 de ani, și-a pierdut viața în urma unui atac armat produs în Los Angeles. Tânăra se afla […]
Adda și Cătălin Rizea, primele declarații după ce au acceptat aventura Power Couple: "S-ar nota cu roșu în calendar"
Adda și Cătălin Rizea au vorbit despre participarea în competiția „Power Couple România”. Cei doi au făcut dezvăluiri despre parcursul lor și au mărturisit cum i-a ajutat această provocare. Află tot în articol! Competiția Power […]
CANCAN.RO ți-a pregătit un test de logică tare interesant. Tot ce trebuie să faci este să identifici 3 diferențe în maximum 43 de secunde. Atenție! Timpul este limitat. 3, 2, 1… Start! Tot ce trebuie […]
În timp ce toată populația se plânge de criza economică, scumpiri și teama că sărăcia ne bate la ușă, Bucureștiul și Ilfovul apar în datele Eurostat ca facând parte din zonele din UE cu cei […]
Cum sunt înregistrate filmele pentru adulți, de fapt. Greșeala pe care majoritatea actorilor o fac, în timpul filmărilor
Industria filmelor pentru adulți este adesea percepută superficial: pentru public, totul pare să se reducă la scenele intime dintre actori. În realitate, producțiile sunt mult mai complexe și organizate. Filmările implică scenarii elaborate, parodii și […]
Michelle Obama i-a lăsat pe toți mască: S-a „topit" pur și simplu și nu o mai recunoști! Ce boală ascunde
Noua siluetă suplă a lui Michelle Obama stârnește noi controverse legate de fosta primă doamnă a Statelor Unite, iar internauții spun că aceasta ar fi folosit Ozempic sau un alt tip de medicament pentru a […]
Iustin Petrescu, răsfăţat în noua relaţie! Ce surpriză îi pregătește Hara de ziua lui de naștere
Fostul iubit al lui Marilu, Iustin Petrescu se poate considera cu uşurinţă un bărbat norocos. Noua sa iubită, Hara, pare să fie foarte atentă la nevoile și dorințele partenerului, situație care nu are cum să […]
Ce a pățit o româncă, după ce s-a cuplat pe net cu un italian, în timpul pandemiei. Ce s-a întâmplat după ce s-a mutat cu noul ei iubit și cu mama lui
O româncă, stabilită în Bologna, provincia italiană cu același nume din regiunea Emilia-Romagna, a fost supusă unor abuzuri grave, amenințări și hărțuiri repetate din partea fostului ei partener, un italian în vârstă de 40 de […]
Anastasia Soare este singura româncă din topul celor mai bogate femei din SUA și are o poveste de viață impresionantă. A crezut în visul ei și a luptat să și-l îndeplinească peste ocean. Avea 32 […]
Marilu Dobrescu, decizie radicală după victoria lui Iustin Petrescu în instanță: "Avea dreptate!"
Marilu e pusă pe schimbări în viața ei, după primul eșec din ”lupta” cu fostul iubit, Iustin Petrescu. Roșcata a transmis primul mesaj după hotărârea instanței care îi dă dreptate acestuia într-o primă etapă a […]
Fiecare zodie are propriile preferințe culinare, influențate de temperamentul și energia guvernatorilor astrologici. Astrologia nu vorbește doar despre personalitate, ci și despre felul în care ne raportăm la gusturi, arome și plăcerea mesei. Din tabelul […]
În noiembrie 2025, Ciel Dubai Marina și-a deschis oficial porțile, adăugând un nou record impresionant pe harta turistică a emiratului. Parte din Vignette Collection by IHG Hotels & Resorts, hotelul a devenit imediat o atracție […]
Zici că-i film horror! Cum arată cel mai înfricoșător oraș din lume și de ce oamenii nu vor să se mute aici
Un adevărat oraș, construit din bani veniți din China în Malaezia, este complet gol, deși a costat o sumă uriașă. Forest City, așa cum este cunoscut în acest moment, a fost dezvoltat de compania chineză […]
Smiley şi Loredana, concert live la West Side Christmas Market 2025. Ce alte surprize aduce anul acesta cunoscutul târg de Crăciun
West Side Christmas Market din Parcul Drumul Taberei își deschide porțile pe 28 noiembrie, ora 17:00, cu aprinderea luminilor festive, focuri de artificii și concertul Andia. Târgul va fi deschis zilnic până pe 27 decembrie. […]
Dacă și-au început povestea de iubire în secret, Alexia Eram și Tonghi nu mai vor să țină departe de ochii publicului relația lor. Fiica Andreei Esca și-a găsit fericirea în brațele tânărului după separarea de […]
Selly, de-a dreapta șefului Forțelor Terestre ale SUA, la Mihail Kogălniceanu | EXCLUSIV
Pe 25 noiembrie 2025, Ministerul Apărării Naționale, împreună cu Ambasada SUA la București și Garnizoana Armatei SUA Black Sea, au găzduit vizita Generalului Christopher Donahue, comandantul Forțelor Terestre ale SUA în Europa și Africa. Această […]
