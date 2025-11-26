LE MONDE: România: la un an după primul tur al alegerilor prezidențiale, extrema dreaptă nu încetează să progreseze

07:40

RADOR RADIO ROMÂNIA (25 noiembrie) – Uniunea Europeană vrea să continue războiul, dar, din cauză că nu are bani, ar lua un împrumut comun, căruia trebuie să spunem nu. Nu vrem să ne îndatorăm nepoții din cauza Ucrainei, a declarat premierul pe pagina sa de Facebook, rezumând ce s-a întâmplat la summitul UE de luni. […]