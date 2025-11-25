Pompierii intervin în localitatea Buftea din judeţul Ilfov, după explozia unei butelii într-un apartament
Rador, 25 noiembrie 2025 19:20
Pompierii intervin la această oră în localitatea Buftea din judeţul Ilfov, după explozia unei butelii într-un apartament de la parterul unui imobil. Deflagraţia nu a fost urmată de un incendiu, însă clădirea prezintă risc de prăbuşire. Echipele de intervenţie verifică zona pentru a identifica şi evacua posibile victime surprinse sub dărâmături. Până în acest moment […]
La microfon, Angelica Dan
Comisiile de cultură ale Camerei Deputaţilor şi Senatului au dat aviz favorabil lui Robert Schwartz şi Adrianei Săftoiu pentru funcţiile de preşedinte-director general al Societăţii Române de Radiodifuziune, respectiv Televiziunii Publice # Rador
Realizator: Gabriela Mitrovici – Comisiile de cultură ale Camerei Deputaţilor şi Senatului au dat astăzi aviz favorabil lui Robert Schwartz şi Adrianei Săftoiu pentru funcţiile de preşedinte-director general al Societăţii Române de Radiodifuziune, respectiv Televiziunii Publice. Alina Stănuţă are detalii. Reporter: În cadrul audierilor din Comisiile pentru cultură, Robert Schwartz spunea că proiectul său de […]
Procedura privind deficitul excesiv este suspendată temporar în cazul a nouă state membre ale UE, între care și România # Rador
Realizator: Gabriela Mitrovici – Comisia Europeană a adoptat astăzi pachetul de toamnă al semestrului european și a anunțat că procedura privind deficitul excesiv este suspendată temporar în cazul a nouă state membre, între care și România. Decizia vine în ciuda faptului că acum un an România promitea o reducere a deficitului la 7% pentru 2025, […]
Unele detalii sensibile legate de acordul de pace Ucraina-Rusia necesită mai multe discuţii (SUA) # Rador
Statele Unite au înregistrat „progrese semnificative” în direcția încheierii unui acord de pace între Ucraina și Rusia, însă unele detalii sensibile vor necesita discuții suplimentare, a declarat marți Casa Albă. „Există câteva detalii delicate, dar nu insurmontabile, care trebuie clarificate și care vor necesita discuții suplimentare între Ucraina, Rusia și Statele Unite”, a declarat purtătoarea […]
Ministerul Muncii a elaborat un proiect de lege aflat în dezbatere publică ce prevede interzicerea cumulului pensiei cu salariul în sectorul public # Rador
Realizator: Gabriela Mitrovici – Ministerul Muncii a elaborat un proiect de lege aflat în dezbatere publică ce prevede interzicerea cumulului pensiei cu salariul în sectorul public. Ministrul Florin Manole a explicat că PSD propune o serie de excepții limitate, conform unei decizii anterioare a Curții Constituționale, care permit președintelui țării și parlamentarilor aleși să beneficieze […]
Începutul unei epoci noi: Instaurarea domniilor fanariote în Țara Românească (15 noiembrie 1715) # Rador
„În anul 1715, Nicolae Mavrocordat, întâiul domn fanariot, fu trimis în Țara Românească spre a întări legăturile Porții cu Principatele și a le reașeza în duhul supunerii” – Cronică anonimă, sec. XVIII Contextul istoric, geopolitic și militar La începutul secolului al XVIII-lea, Europa se afla într-o continuă reașezare a puterilor. Imperiul Otoman, deși încă vast, […]
„Lumina Națiunii”: Legea Instrucțiunii Publice din 25 noiembrie 1864 și nașterea învățământului modern românesc # Rador
„Instrucțiunea primară este obligatorie și gratuită” – Acest principiu, înscris în Legea instrucțiunii publice promulgată în 25 noiembrie 1864, a reprezentat începutul unei reforme fundamentale care a ridicat educația din spațiul privilegiilor și a transformat-o într-un drept universal. Legea a pus bazele învățământului modern românesc și a redefinit raportul statului cu cetățenii săi, marcând decisiv […]
Filarmonica George Enescu ia atitudine împotriva violenței asupra femeii și a indiferenței față de această problemă # Rador
Filarmonica George Enescu a luat astăzi atitudine publică împotriva violenței asupra femeii și a indiferenței față de această problemă, prin lansarea campaniei „Nu întoarceți privirea!”, în cadrul proiectului global de comunicare UNiTE to End Violence Against Women, desfășurat de Organizația Națiunilor Unite (ONU), între 25 noiembrie și 10 decembrie 2025. Publicul larg și toți cei interesați (organizații […]
Teatrul Național Radiofonic prezintă în premieră, joi, 27 noiembrie, de la ora 19:00, la Radio România Cultural, Patimile după Iov de Val Butnaru. Cartea a treia – Acordeonul. Dramatizarea și adaptarea radiofonică: Magda Duțu. Regia artistică: Petru Hadârcă. În distribuție: Dorel Vişan, Gabriela Popescu, Angela Ciobanu, Dan Melnic, Anatol Durbală, Petru Hadârcă, Marcelo Cobzariu, Diana Decuseară, Corina Rotaru, Ion Mocanu, Alexandru Pleșca, Mircea […]
Romfilatelia și Poșta Română introduc în circulație miercuri, 26 noiembrie a.c., emisiunea aniversară de mărci poștale intitulată Teatrul Național de Operetă și Musical „Ion Dacian”, 75 de ani, dedicată unei instituții culturale de elită a României. Emisiunea are în componență o marcă poștală, o coliță dantelată și un plic „prima zi”. Aniversarea a 75 de […]
Un singur alineat din legea pensiilor private a fost declarat neconstituțional astăzi de CCR, respectiv cel care prevede că bolnavii de cancer vor putea beneficia de toți banii printr-o singură retragere. Magistrații curții spun că această excepție încalcă principiul egalității în drepturi, întrucât instituie o discriminare pe criteriu subiectiv. Toate celelalte obiecții formulate de Înalta […]
CCR a declarat neconstituțională Legea privind plata pensiilor private care condiționa retragerea sumelor investite # Rador
Curtea Constituțională a României a declarat neconstituțională Legea privind plata pensiilor private care condiționa retragerea sumelor investite. Magistrații CCR au admis astfel sesizările depuse de Instanța Supremă și AUR și au ajuns la concluzia că documentul nu este accesibil și clar, nu oferă precizie și predictibilitate și încalcă principiile legalității și proporționalității în reglementarea infracțiunilor […]
Piața auto din România a înregistrat un avans de 11% în ritm anual, în condițiile în care în luna octombrie au fost înmatriculate cu aproape 1.500 de autoturisme mai mult decât în aceeași lună a anului trecut. Potrivit Asociației Constructorilor Europeni de Automobile, la nivelul întregii Uniuni, creșterea a fost de două ori mai mică./ilixandru/atataru […]
Parlamentul European a aprobat marţi un program în valoare de 1,5 miliarde de euro (1,7 miliarde de dolari) pentru finanțarea investițiilor în domeniul apărării în întreaga Uniune Europeană și pentru sprijinirea Ucrainei, se arată într-un comunicat. Programul industrial european de apărare (EDIP), parte a unei inițiative mai ample de reînarmare a Europei, declanșată de temerile […]
Centrala nucleară Zaporijjia va avea nevoie de un statut special dacă Ucraina şi Rusia vor ajunge la un acord de pace (IAEA) # Rador
Directorul general al Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (IAEA), Rafael Grossi, a declarat marți că centrala nucleară Zaporijjia din estul Ucrainei va avea nevoie de un „statut special” și de un acord de cooperare între Rusia și Ucraina în cazul în care se va ajunge la un acord de pace între cele două ţări. Forțele […]
Sibiha reiterează propunerea pentru o apărare aeriană comună, după noi incursiuni cu drone ruseşti în Moldova și România # Rador
Ministrul ucrainean de externe, Andri Sibiha, a reiterat apelul la schimb de experiență și la crearea unei apărări comune a spaţiului aerian cu statele vecine, după ce drone rusești Shahed au intrat, din nou, în Republica Moldova și în România, în timpul atacului masiv lansat de Rusia asupra Ucrainei. Într-un mesaj postat, marţi, pe reţeaua […]
Realizator: Gabriela Mitrovici – România ar putea depune în curând Cererea de plată numărul 4 din PNRR, astfel încât plata celor 2,6 miliarde de euro să se facă în cel mult trei luni, anunță ministrul investițiilor, Dragoș Pîslaru. Prezent la o conferință pe teme economice, el a mai spus că este necesar un efort sporit […]
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (25 noiembrie) – Emisiunea: ”Radiojurnal” – Realizator: Nicoleta Turcu – Mai multe companii sunt interesate să preia activele Lukoil din România, anunţă ministrul energiei, Bogdan Ivan. El a mai spus că, până la finalizarea tranzacţiei, piaţa noastră de produse petrochimice nu va fi afectată de aplicarea sancţiunilor impuse de Statele Unite ale […]
Ziua Internaţională pentru Eliminarea Violenţei asupra Femeilor: World Vision România cere Academiei Române actualizarea definiției pentru „femeie” din DEX: „Limbajul modelează mentalități. Iar mentalitățile pot preveni violența” # Rador
București, 25 noiembrie 2025. De Ziua Internațională pentru Eliminarea Violenței asupra Femeilor, World Vision România atrage atenția că felul în care femeile sunt definite în limbajul public și în dicționarele normative contribuie direct la modul în care societatea le percepe, le tratează și le protejează. În contextul în care dicționarele de sinonime listează în […]
ONU cere sprijin internațional pentru oprirea colapsului economic din teritoriile palestiniene # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (25 noiembrie) – Organizația Națiunilor Unite face apel la comunitatea internațională să ajute teritoriile palestiniene ocupate să oprească prăbușirea economică fără precedent. Potrivit unui raport al Conferinței Națiunilor Unite pentru Comerț și Dezvoltare, PIB-ul Gazei a înregistrat o scădere fără precedent de 83% în 2024, iar refacerea acestuia va dura decenii și […]
RADOR RADIO ROMÂNIA (25 noiembrie) – Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, ar putea vizita Statele Unite, în cursul acestei luni, pentru a finaliza negocierea condițiilor cheie ale „planului de pace” propus de partea americană – transmite postul public Suspilne. Potrivit televiziunii ucrainene, un mesaj în acest sens a fost transmis, marţi, de secretarul Consiliului Național de […]
Președintele Nicușor Dan consideră că digitalizarea reprezintă un instrument pentru stat într-o competiție care devine tot mai dură # Rador
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (25 noiembrie) – Realizator: Cristian Bâcâin – Președintele Nicușor Dan consideră că digitalizarea reprezintă un instrument pentru stat într-o competiție care devine tot mai dură. Prezent la deschiderea Summitului pentru Guvernanță Digitală 2025, care se desfășoară la Palatulul Cotroceni, șeful statului a amintit și mai multe beneficii aduse de transformarea digitală. Nicușor […]
Într-o lume obișnuită cu demonstrații robotice sterile, desfășurate în laboratoare controlate milimetric, o știre recentă din China a trimis unde de șoc în industria tehnologică globală. Agibot, un start-up din Shanghai fondat de un fost „copil minune” al gigantului Huawei, a rescris regulile anduranței robotice. Robotul umanoid Yuanzheng A2 (Expedition A2) a stabilit oficial un […]
Kremlinul consideră că planul lui Trump ar putea oferi o bază foarte bună pentru soluționarea conflictului ucrainean (Dmitri Peskov, briefing) # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (25 noiembrie) – Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al preşedintelui rus, Vladimir Putin, a menționat, în cadrul coferinţei de presă de marţi, că Administraţia de la Kremlin consideră că planul lui Trump ar putea oferi o bază foarte bună pentru soluționarea conflictului ucrainean. Kremlinul consideră „planul lui Trump” singurul document substanțial care […]
RADOR RADIO ROMÂNIA (25 noiembrie) – O dronă s-a prăbuşit în această dimineaţă într-o livadă din localitatea Cuhureştii de Jos, raionul Floreşti, din Republica Moldova, pe acoperişul unei case. Echipa secţiei tehnico-explozive s-a deplasat la faţa locului pentru a examina drona şi a stabili dacă aceasta prezintă vreun risc. Autorităţile au evacuat localnicii din imediata […]
Fermierii ar putea folosi drone pentru exploatațiile agricole, potrivit unui proiect legislativ adoptat de senatori # Rador
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (25 noiembrie) – Emisiunea: ”Radiojurnal” – Realizator: Nicoleta Turcu – Fermierii ar putea folosi drone agricole pentru a aplica rapid și pe suprafețe mari tratamente și produse fitosanitare autorizate, prevede o propunere legislativă adoptată de Senat cu o largă majoritate. Inițiatorii arată că schimbările climatice și lipsa forței de muncă impun soluții […]
CCR urmează să discute sesizările formulate de ÎCCJ şi de AUR în legătură cu legea privind plata pensiilor din piloanele doi şi trei # Rador
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (25 noiembrie) – Emisiunea: ”Radiojurnal” – Realizator: Nicoleta Turcu – La București, Curtea Constituţională urmează să discute, de la această oră, după două amânări, sesizările formulate de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi de partidul AUR în legătură cu legea privind plata pensiilor din piloanele doi şi trei. Judecătorii CCR vor […]
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (25 noiembrie) – Realizator: Nicoleta Turcu – Locuitorii municipiului Galaţi au primit în această dimineaţă, puţin după ora 08:00, un mesaj Ro-Alert de avertizare privind posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian – transmite corespondenta RRA, Maria Măndiţa. Populaţia a fost sfătuită să se adăpostească în beciuri sau adăposturi de protecţie civilă, […]
Conținutul online generat cu inteligență artificială a devenit instrumentul preferat de infractori, atrage atenția Poliția Română # Rador
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂŢI (24 noiembrie) – Realizator: Cristian Bâcâin – Videoclipurile false, dar extrem de realiste, şi imaginile făcute cu ajutorul inteligenţei artificiale au devenit instrumentele preferate ale infractorilor cibernetici în ultima perioadă – atrage atenţia Poliţia Română. Acestea sunt promovate intens pe reţelele de socializare, iar oamenii sunt induşi în eroare crezând că văd […]
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (25 noiembrie) – Realizator: Cristian Bâcâin – Informațiile din trafic sunt aduse de comisarul şef de poliţie Ramona Tudor. Ramona Tudor: Sunt valori crescute de circulație, specifice orelor dimineții, în special la intrarea în capitală, dinspre Pitești pe autostrada A1, dinspre Otopeni pe Drumul Național 1, dar și pe raza localităților Chitila […]
RADOR RADIO ROMÂNIA (25 noiembrie) – Cel mai vârstnic supraviețuitor al uneia dintre cele mai notorii izbucniri de violență rasistă din America a murit la vârsta de 111 ani. La doar 7 ani, Viola Fletcher a asistat la masacrul rasial din Tulsa, în mai 1921, când o mulțime de albi a ucis până la 300 […]
RADOR RADIO ROMÂNIA (25 noiembrie) – Capitala Ucrainei, Kiev, a fost ținta unui atac masiv cu rachete și drone lansat de Rusia. Oficialii au declarat că cel puțin două blocuri de apartamente au fost lovite, iar alimentarea cu energie electrică și apă a fost întreruptă în unele zone. Forțele aeriene ucrainene au transmis că atacul […]
EVENIMENTE INTERNE – Președinție * La Palatul Cotroceni, Summitul pentru Guvernanţă Digitală 2025 va reuni lideri politici şi instituţionali, voci din societatea civilă şi mediul privat, precum şi pionieri ai digitalizării şi foşti decidenţi de rang înalt din state precum Estonia, Polonia, Regatul Unit şi Republica Moldova. Summitul va aduce în prim-plan atât […]
Comisia Europeană urmează să publice recomandările economice şi bugetare pentru fiecare stat membru # Rador
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (25 noiembrie) – Emisiunea: ”Radiojurnal” – Realizator: Cristian Bâcâin – Comisia Europeană urmează să publice astăzi recomandările economice şi bugetare pentru fiecare stat membru, iar surse de la Bruxelles, citate de corespondentul RRA, spun că executivul comnitar va îngheţa procedura pentru deficit bugetar excesiv deschisă pentru România. Bogdan Isopescu relatează. Reporter: Prima […]
Reforma companiilor de stat cu pierderi începe cu 10 societăţi din domeniile energiei şi transporturilor # Rador
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂŢI (24 noiembrie) – „Radiojurnal” – Realizator: Cristian Bâcâin – Reforma companiilor de stat cu pierderi începe cu 10 societăţi din domeniile energiei şi transporturilor. Cele două ministere de resort urmează să decidă rapid care vor fi aceste prime companii în care se vor aplica măsuri de reformă pentru reducerea pierderilor şi eficientizare. […]
Varianta finală a strategiei naționale de apărare a țării analizată de membrii CSAT urmează să fie dezbătută și votată în parlament # Rador
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (25 noiembrie) – Emisiunea: ”Radiojurnal” – Realizator: Cristian Bâcâin – România trebuie să fie pregătită să gestioneze riscurile unui conflict de amploare şi de lungă durată în apropierea graniţelor. De asemenea, este nevoie de creşterea capacităţii de luptă a Armatei naţionale. Sunt două dintre concluziile şedinţei de ieri a Consiliului Suprem de […]
Un judecător federal american a respins acuzațiile împotriva a doi oficiali de rang înalt care îl investigaseră anterior pe Donald Trump # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (25 noiembrie) – Un judecător federal american a respins acuzațiile împotriva a doi oficiali de rang înalt care îl investigaseră anterior pe Donald Trump. Judecătorul a decis că procurorul care a supervizat ambele cazuri, Lindsey Halligan, fusese angajată ilegal. Fostul director al FBI James Comey și procurorul general al statului New York, […]
RADOR RADIO ROMÂNIA (25 noiembrie) – Uniunea Europeană vrea să continue războiul, dar, din cauză că nu are bani, ar lua un împrumut comun, căruia trebuie să spunem nu. Nu vrem să ne îndatorăm nepoții din cauza Ucrainei, a declarat premierul pe pagina sa de Facebook, rezumând ce s-a întâmplat la summitul UE de luni. […]
Liceenii din România vor putea din nou să studieze un an în şcoli americane prin reluarea programului FLEX # Rador
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (25 noiembrie) – Emisiunea: ”Radiojurnal” – Realizator: Cristian Bâcâin – Liceenii din România vor putea din nou să studieze un an în şcoli americane şi să locuiască la o familie-gazdă. Aflat în Statele Unite, ministrul educaţiei, Daniel David, a anunţat în exclusivitate la emisiunea „Serviciul de noapte” de la Radio România Actualităţi […]
Pe TikTok, nostalgia comunistă devine tot mai virală, iar mesaje idealizate despre Ceaușescu ajung la milioane de tineri, atrage atenția o analiză IICCMER. Aceasta confirmă îngrijorarea artiștilor de film și teatru care avertizează asupra aceleiași probleme: lipsa memoriei istorice îi face pe tineri vulnerabili la manipulare. „Ne pierdem” este concluzia la care a ajuns actorul […]
Președintele american, Donald Trump, le-a spus consilierilor săi că intenționează să vorbească direct cu președintele venezuelean, Nicolas Maduro, deși nu a fost stabilită încă o dată pentru convorbire, a transmis luni Axios, citând oficiali ai administrației care au dorit să rămână anonimi. Săptămâna trecută, Trump a declarat că este deschis să discute cu Maduro. /mbrotacel/cpodea […]
Un nou conflict la orizont? Așa am putea crede dacă citim ce scriu ziarele străine în privința relațiilor Chinei cu Japonia. South China Morning Post, un ziar din Hong Kong, titrează: “Beijingul califică drept extrem de periculoasă amplasarea unor rachete în apropierea Taiwanului”. La rândul său, oficiosul chinez de limbă engleză, China People’s Daily, consideră […]
Ministrul Sănătății propune o serie de modificări în organizarea și funcționarea secțiilor și compartimentelor de terapie intensivă # Rador
Ministrul Sănătății propune o serie de modificări în organizarea și funcționarea secțiilor și compartimentelor de terapie intensivă. Alexandru Rogobete enumeră între noutăți introducerea unui mecanism clar de clasificare a secțiilor ATI pe trei categorii, în funcție de complexitatea cazurilor tratate și de infrastructura disponibilă, obligația ca orice unitate publică sau privată care realizează anestezie să […]
Amazon investeşte zeci de miliarde de dolari în capacităţi de inteligenţă artificială pentru guvernul american # Rador
Compania Amazon a anunţat că investeşte aproape 50 de miliarde de dolari în capacităţi de inteligenţă artificială şi calcul performant pentru guvernul american. Gigantul tehnologic afirmă că iniţiativa va oferi agenţiilor federale acces la servicii avansate de inteligenţă artificială./mbrotacel/csimion BBC SERVICIUL MONDIAL – 22 noiembrie
Donald Trump afirmă că relaţiile SUA cu China sunt „extrem de puternice”, după o convorbire cu Xi Jinping # Rador
Preşedintele american, Donald Trump, a salutat relaţiile „extrem de puternice” dintre Statele Unite şi China, după o conversaţie telefonică cu Xi Jinping. Domnul Trump a afirmat că a discutat cu omologul său chinez despre multe subiecte, inclusiv războiul din Ucraina, traficul de fentanyl şi un acord pentru fermierii americani. Totuşi, spre deosebire de comunicatul oficial […]
La microfon, Angelica Dan
Un vulcan din nord-estul Etiopiei a erupt pentru prima dată după aproape 12.000 de ani. Erupţia a produs nori denşi de fum, care au ajuns la o înălţime de 14 kilometri. Vulcanul Hayli Gubbi, situat în regiunea Afar, din nord-estul ţării, a eliberat duminică nori uriaşi de cenuşă timp de mai multe ore. Nu există […]
Începând de luni, grupul venezuelean Cartel de los Soles este desemnat drept organizaţie teroristă străină în SUA # Rador
Desemnarea grupului venezuelean Cartel de los Soles drept organizaţie teroristă străină de către Administraţia SUA intră de astăzi în vigoare, pe fondul presiunilor exercitate de la Washington asupra preşedintelui Nicolas Maduro. În condiţiile în care în Venezuela se aşteaptă cu nelinişte o presupusă nouă etapă a operaţiunii americane Southern Spear, noua desemnare a cartelului oferă […]
