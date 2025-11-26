Horoscopul lunii decembrie 2025. Astrele aduc vești importante pentru zodii. Previziuni complete pentru fiecare nativ

12:50

Alexandru și Iolanda s-au certat la petrecere, după ce vineri seara au dormit împreună. Cei doi au recunoscut că între ei s-a întâmplat ceva mai mult în noaptea dintre vineri și sâmbătă. La Mireasa, Capriciile Iubirii s-au văzut câteva imagini care au putut fi difuzate cu cei doi și s-a vorbit despre conflictul de proporții de la petrecere. Mai mult, o altă concurentă singură și-a exprimat simpatia față de Alexandru.