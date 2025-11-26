Bâlci cu muzică vulgară și grătare în parc, lângă Parlament, cu aviz de la Primăria Capitalei (Foto&Video)

10:40

Două drone rusești au intrat în spațiul aerian al României, marți dimineață. Una dintre acestea a traversat spaţiul aerian dinspre Vâlcove (Ucraina), până în zona Chilia Veche din judeţul Tulcea, iar cea de-a doua a fost detectată în zona judeţului Galaţi. Două aeronave germane Eurofighter Typhoon de la baza aeriană Mihail Kogalniceanu şi două F-16 … The post Două drone rusești au intrat în spațiul aerian al României. Una dintre ele se îndreaptă spre Vrancea, aeronavele de luptă au permisiunea să o doboare appeared first on spotmedia.ro.