Apneea de somn, în strânsă legătură cu o boală neurodegenerativă gravă. Dar poți face ceva!
SportMedia, 26 noiembrie 2025 02:40
Tulburările de somn nu afectează doar calitatea vieţii de zi cu zi, ci pot avea consecinţe pe termen lung asupra sănătăţii creierului. Un studiu amplu recent sugerează că unele probleme respiratorii din timpul somnului, așa cum e apneea de somn, dacă rămân necorectate, ar putea contribui la apariţia unor boli neurodegenerative, așa cum e Parkinsonul.
Acum 30 minute
02:40
Tulburările de somn nu afectează doar calitatea vieţii de zi cu zi, ci pot avea consecinţe pe termen lung asupra sănătăţii creierului. Un studiu amplu recent sugerează că unele probleme respiratorii din timpul somnului, așa cum e apneea de somn, dacă rămân necorectate, ar putea contribui la apariţia unor boli neurodegenerative, așa cum e Parkinsonul.
02:40
Planta care a supraviețuit 9 luni în afara ISS. Ar putea fi punctul de plecare pentru construirea ecosistemelor în spațiu # SportMedia
Mușchii par să fie tardigradele regnului vegetal, mult mai rezistente decât și-ar fi imaginat cineva. După ce un tip de mușchi a rezistat condițiilor vitrege de pe Marte, acum un altul a supraviețuit timp de 9 luni în spațiu, în afara Stației Spațiale Internaționale. Physcomitrium patens a rezistat în spațiu timp de 283 de zile,
02:40
Bâlci cu muzică vulgară și grătare în parc, lângă Parlament, cu aviz de la Primăria Capitalei (Foto&Video) # SportMedia
E duminică după-amiază și în Parcul Izvor – situat în vecinătatea Palatului Parlamentului – răsună o melodie ritmată: „Trompa, trompa, ce să fac cu trompa/Ziceau să am grijă cu trompa, să le dau la toate pompa/Ce ziceau habar n-aveam, jur că nu înțelegeam". Muzica răzbate prin fum de grătar, miros de mici și pe lângă
Acum 4 ore
00:40
O echipă de cercetători de la Universitatea Cambridge a identificat cinci etape majore ale dezvoltării creierului uman, de la naștere până la bătrânețe, într-unul dintre cele mai detaliate studii de până acum privind schimbările conexiunilor neuronale. Studiul, publicat în jurnalul Nature Communications, se bazează pe scanarea creierelor a aproape 4.000 de persoane cu vârste între
00:40
În perspectiva unui acord de pace, Franța și Marea Britanie planifică desfășurarea de trupe în Ucraina # SportMedia
Liderii europeni discută în aceste zile modalitățile prin care să sprijine Ucraina cu o forță militară multinaţională, în cazul în care va încheia un acord de pace cu Rusia. În contextul negocierilor intense, aliații Ucrainei s-au reunit, marți, într-o întâlnire virtuală a „coaliției de voinţă", obținând cel puțin un sprijin parțial din partea Statelor Unite.
00:40
Liga Campionilor: Rezultatele din etapa a 5-a. FC Barcelona pierde la scor, Manchester City învinsă acasă # SportMedia
SpotMedia.ro vă prezintă rezultatele înregistrate marți, în meciurile disputate în etapa a 5-a din Liga Campionilor. Ajax – Benfica 0-2 Marcatori: Dahl '6, Barreiro '90 Galatasaray – Union SG 0-1 Marcator: David '57 Bodo/Glimt – Juventus 2-3 Marcatori: Blomberg '27, Fet '87 / Openda '48, McKennie '59, David '90 Chelsea – FC Barcelona 3-0 Marcatori:
Acum 6 ore
22:50
Mai multe drone rusești au intrat în spațiul aerian al României și Republicii Moldova în această dimineață, după ce toată noaptea Rusia a atacat spațiul ucrainean. Azi dimineață la prima oră, Ministerul Apărării a ridicat inițial două aeronave germane Eurofighter Typhoon de la baza aeriană Mihail Kogălniceanu, pentru a supraveghea ce se întâmplă, iar ulterior
22:40
Comisia Europeană suspendă procedura privind deficitul excesiv în cazul României. Nu ne taie fondurile, dar rămâne cu ochii pe noi – ce spun Bolojan și miniștrii lui # SportMedia
Comisia Europeană a adoptat, marți, pachetul de toamnă al semestrului european și a anunțat că procedura privind deficitul excesiv este suspendată pentru nouă state membre: România, Austria, Belgia, Franța, Ungaria, Italia, Malta, Polonia și Slovacia. Procedura deschisă încă din 2020 pentru încălcarea regulilor de deficit bugetar va fi pusă în așteptare, nu scăpăm de tot
22:40
Programul Rabla pentru anul 2026 ar putea fi anulat, deoarece în acest moment nu există un buget identificat pentru finanțarea lui, a declarat marți ministrul Mediului, Diana Buzoianu, în cadrul Romanian International Energy Conference (RIEC) 2025. „Momentan nu a fost făcut încă bugetul AFM. Eu mi-am exprimat public preferința, deși înțeleg nevoia pentru mai multe
22:40
Polițiștii au oprit tăierea ilegală de arbori în parcul IOR. Polițiștii locali, anchetați de Poliția Capitalei (Video) # SportMedia
Polițiștii au intervenit marți în zona retrocedată din Parcul IOR, după ce administratorul terenului a fost surprins tăind copaci fără a avea autorizație. Situația a degenerat în discuții contradictorii cu mai multe persoane care i-au cerut să oprească activitatea. La fața locului se aflau și polițiști locali, însă aceștia nu au oprit tăierea arborilor. Secția
22:40
Ridicat în vreme de război, distrus într-o noapte – a fost bombardat primul depozit logistic „verde” al Ucrainei (Foto&Video) # SportMedia
Un atac cu rachete a lovit puternic un centru de distribuție al lanțului de supermarketuri Novus din Kiev, construit în timpul războiului. Patru șoferi au fost uciși, iar activitatea hub-ului logistic a fost complet întreruptă. Compania a transmis pentru Kiev Independent că depozitul de 50.000 de metri pătrați a suferit „daune semnificative". Centrul, inaugurat în
22:40
Google explodează pe Wall Street: +35% în șase săptămâni și se apropie puternic de Nvidia # SportMedia
Google traversează una dintre cele mai bune perioade din istoria sa bursieră. Acțiunile companiei au crescut cu aproape 35% în ultimele șase săptămâni, adăugând aproximativ 1.000 de miliarde de dolari la capitalizarea de piață. Valoarea sa urcă spre pragul istoric de 4.000 de miliarde de dolari, foarte aproape de Nvidia. Marți dimineață, titlurile Alphabet se
Acum 8 ore
20:40
Adriana Săftoiu și Robert Schwartz, aviz favorabil pentru conducerea TVR și Radio România # SportMedia
Comisiile de Cultură ale Camerei Deputaților și Senatului au dat, marți, aviz favorabil pentru Robert Christian Schwartz la conducerea Societății Române de Radiodifuziune (SRR) și pentru Adriana Săftoiu la conducerea Societății Române de Televiziune (SRTv). Ambele propuneri urmează să fie validate, miercuri, de plenul reunit al Parlamentului, prin vot secret cu bile. Aviz favorabil pentru
20:40
Mediul de afaceri, apel unit către Guvern pentru eliminarea impozitului pe cifra de afaceri din bugetul pe 2026. Vicepremier: Trebuie anulat! # SportMedia
Înaintea discuțiilor privind bugetul de stat pentru 2026, principalele organizații ale mediului de afaceri din România lansează un apel ferm către Guvern pentru eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri (IMCA), pe care îl consideră o barieră majoră în calea investițiilor și a competitivității economiei. Mediul privat avertizează că IMCA „reprezintă una dintre principalele bariere
20:40
Poliţia franceză a arestat încă patru suspecţi în cadrul anchetei privind jaful de la Luvru, a declarat procurorul Laure Beccuau. Printre cei arestaţi se numără un bărbat suspectat a fi ultimul membru rămas în libertate al grupului de comando care a furat bijuteriile de la Luvru, a aflat BFMTV. Într-un comunicat de presă, Laure Beccuau,
20:40
Drona căzută în Vaslui a provocat agitație: Localnicii cred că vor fi chemați la război (Foto&Video) # SportMedia
Marți dimineață, liniștea localității Puiești din județul Vaslui a fost tulburată de un incident neobișnuit. Într-o gospodărie din centrul satului au căzut bucăți dintr-o dronă rusească. Oamenii au auzit un zgomot puternic, nu au știut exact ce se întâmplă, iar zona a fost rapid împânzită de autorități. „În jurul orei 10:30, am fost anunțat de
20:40
Horoscop zilnic pentru 26 noiembrie 2025.
20:40
Explozie puternică într-un bloc din Buftea. Celulă de criză la Ministerul Sănătății pentru victime (Foto&Video) # SportMedia
O explozie la o butelie, produsă marți într-un apartament situat la parterul unui imobil din Buftea, a provocat pagube serioase, iar patru persoane au fost rănite, dintre care una a intrat în stop cardio-respirator. Incidentul nu a fost urmat de incendiu, însă pompierii au identificat risc de prăbușire a pereților și a elementelor de tâmplărie
20:40
General american, despre retragerea trupelor și dronele rusești: Suntem într-o alianță, iar România e un element central # SportMedia
Generalul de brigadă Curtis King, comandantul Comandamentului 10 al Armatei Aeriene și de Apărare Antirachetă a SUA, a declarat marți că Washingtonul rămâne ferm angajat față de apărarea colectivă în cadrul NATO. El a subliniat că reajustarea rotațiilor trupelor americane nu afectează acest angajament, iar România continuă să fie „un element central și parte a
Acum 12 ore
18:40
Ministrul Muncii, despre cumulul pensie-salariu: Vrem să facem un proiect aplicabil, nepopulist, care să aibă rezultate concrete # SportMedia
Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunțat că intenția în ceea ce privește cumulul pensiei cu salariul este aceea de a face un proiect aplicabil, nepopulist și care să aibă rezultate concrete. "Decizia politică a PSD este de a nu susține nicio excepție la proiectul de lege privind cumulul pensie-salariu, în afara celor prevăzute în decizia
18:40
Marius Marin, fotbalistul român al formației Pisa, a fost inclus de site-ul TuttoMercatoWeb în echipa celor mai slabi jucători din Serie A după douăsprezece etape. Marius Marin are o medie a notelor de 5,44. Mijlocașul nu a fost în lotul Pisei pentru meciul de luni de la Sassuolo (2-2), din cauza unei accidentări la cap
18:40
Judecători și procurori din toată țara resping proiectul Guvernului: Nu vor să fie singurii speciali cu pensia plafonată # SportMedia
Judecători și procurori din toată țara resping noul proiect de lege al Guvernului privind modificarea pensiilor de serviciu ale magistraţilor. În numeroase cazuri, adunările generale ale judecătorilor şi procurorilor au transmis că forma propusă „încalcă principiul constituţional al egalităţii în faţa legii" şi reduce nejustificat nivelul pensiilor lor de serviciu, în comparaţie cu alte categorii
18:40
Hidroelectrica, Romgaz, Nuclearelectrica, Transelectrica, Electrica sunt printre cele mai profitabile companii de stat şi, tocmai de aceea, vor scăpa de reforma anunţată de premierul Ilie Bolojan şi vicepremierul Oana Gheorghiu. Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a precizat marţi că nu sunt vizate de reformă companiile care sunt pe profit, cele care sunt listate la bursă și
16:40
Puține alimente au reușit să rămână atât de prezente în dieta noastră precum laptele și ouăle. Sunt ingrediente de bază, folosite în rețete tradiționale și moderne, în preparate simple sau sofisticate. Dincolo de rolul lor culinar, aceste produse au o valoare nutritivă importantă, ceea ce le face indispensabile în alimentația zilnică. Laptele este asociat cu
16:40
16:40
Erling Haaland are un start de sezon excelent și este în formă maximă la Manchester City. Evoluțiile bune din startul sezonului l-au ajutat să egaleze noi recorduri, dar și să își îmbunătățească statisticile din ultimii ani. Atacantul norvegian a marcat de două ori în victoria pe care Manchester City a reușit-o în partida cu Bournemouth,
16:40
Food Content Creators Conference 2025 se întoarce pe 3 decembrie la Hotel JW Marriott din București cu o ediție încărcată de idei noi și inspirație autentică, experiența propusă reunește creatori de conținut culinar, bucătari experimentați și antreprenori din sectorul gastronomic, care vor împărtăși cunoștințe valoroase și tactici eficiente pentru a transforma pasiunea pentru gătit într-o
16:40
Interes crescut pentru activele Lukoil. Trei investitori negociază preluarea rafinăriei și a benzinăriilor din România # SportMedia
Trei companii au depus intenții de achiziție pentru activele Lukoil din România – atât rafinăria, cât și rețelele de benzinării – a declarat ministrul Energiei, Bogdan Ivan. „În momentul de față sunt trei companii care și-au manifestat intenția de a achiziționa activele Lukoil în România, atât rafinăria cât și rețelele de benzinării, care poartă negocieri
16:40
Radu Drăgușin a primit, în sfârșit, vestea pe care o așteaptă de la începutul anului. Fotbalistul român va face parte din lotul pentru meciul dintre Tottenham și Fulham, conform Golazo.ro. Drăgușin va fi rezervă, dar va profita de faptul că argentinianul Romero este suspendat și nu va face parte din lot. Astfel, perechea de fundași
16:40
Comisia Europeană a anunțat că a 20-a ediție a Săptămânii Europene a Energiei Durabile (EUSEW) va avea loc în perioada 9–11 iunie 2026, sub tema generală „O Uniune a Energiei curată, sigură și compet
14:40
Războiul din Ucraina nu se poartă doar pe front. Rusia exploatează sărăcia și vulnerabilitatea pentru a recruta agenți chiar în inima Ucrainei. Jurnaliștii de la Politico au stat de vorbă cu Olena și Bohdan, doi tineri care au acceptat să spioneze pentru câteva mii de grivne. Povestea lor dezvăluie mecanismul prin care Kremlinul transformă disperarea … The post Cum recrutează Kremlinul ucraineni disperați și îi determină să-și trădeze țara appeared first on spotmedia.ro.
14:40
România depune în decembrie cererea de plată 4 din PNRR. Pîslaru: Mă aștept ca în februarie să intre cei 2,62 miliarde de euro # SportMedia
Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, a anunțat că România va transmite în jurul datei de 15 decembrie cererea de plată numărul 4 din PNRR. El afirmă că aceasta ar urma să fie procesată foarte rapid, iar fondurile – în valoare de 2,62 miliarde de euro sub formă de granturi – ar putea fi … The post România depune în decembrie cererea de plată 4 din PNRR. Pîslaru: Mă aștept ca în februarie să intre cei 2,62 miliarde de euro appeared first on spotmedia.ro.
14:40
FCSB este în căutarea unui fundaș central și a tatonat mai multe piste din străinătate. Alegerea celor de la FCSB, în cele din urmă, este André Duarte, fostul jucător de la U Craiova 1948. Acesta s-a despărțit de Újpest și este foarte aproape să ajungă la un acord final cu FCSB, conform Fanatik. Mutarea s-ar … The post FCSB și-a găsit fundaș central: Acordul, aproape să fie realizat appeared first on spotmedia.ro.
14:40
Magistrații cer să fie tratați la fel ca ceilalți „speciali”. Cum se calculează pensiile din Armată, Poliție și din Servicii # SportMedia
În negocierile recente cu guvernanții, magistrații au cerut ca pensiile lor să fie calculate la fel ca în cazul celorlalți „speciali”. Acum, noua lege a pensiilor speciale așteaptă avizul CSM. După întâlnirea de la palatul Cotroceni, între reprezentanții CSM și guvernanți, magistrații au transmis faptul că pensiile lor ar reprezinta doar 8,35% din cuantumul total … The post Magistrații cer să fie tratați la fel ca ceilalți „speciali”. Cum se calculează pensiile din Armată, Poliție și din Servicii appeared first on spotmedia.ro.
14:40
Pompa de căldură monobloc TCL – eficiență, fiabilitate și producție de apă caldă menajeră într-un singur echipament # SportMedia
Pompele de căldură monobloc devin tot mai populare în România datorită avantajului lor principal: toate componentele sunt integrate într-o singură unitate exterioară. TCL a dezvoltat o gamă completă de pompe de căldură monobloc concepute pentru eficiență ridicată, confort pe tot parcursul anului și costuri reduse de exploatare. Acestea pot asigura încălzirea locuinței, răcirea în sezonul … The post Pompa de căldură monobloc TCL – eficiență, fiabilitate și producție de apă caldă menajeră într-un singur echipament appeared first on spotmedia.ro.
14:40
Fotbalistul portughez Cristiano Ronaldo, care va împlini 41 de ani în luna februarie, continuă să marcheze goluri în Arabia Saudită pentru echipa Al-Nassr, iar condiția sa fizică rămâne la fel de impresionantă ca întotdeauna, ținând cont de vârsta sa. Conform datelor fizice ale starului lusitan publicate luni seară de compania americană de tehnologie Whoop, vârsta … The post Vârsta biologică a lui Cristiano Ronaldo, făcută publică: Portughezul e încântat appeared first on spotmedia.ro.
14:40
Casa de vacanță este locul unde cauți liniște, echilibru și o deconectare totală de la ritmul agitat al orașului. Iar pentru ca timpul petrecut acolo să fie cu adevărat relaxant, confortul joacă un rol esențial. Baia, deși adesea un spațiu mic, are o importanță uriașă. Este locul unde îți începi ziua cu energie și o … The post Cum să amenajezi baia din casa de vacanță – confort și simplitate în mijlocul naturii appeared first on spotmedia.ro.
Acum 24 ore
12:40
Șase drone au survolat spațiul aerian dn Republica Moldova. Una dintre ele a căzut pe o casă (Foto) # SportMedia
O dronă a căzut, marți dimineață, pe o casă din localitatea Cuhureştii de Jos, raionul Florești, din Republica Moldova. Persoanele care se aflau în casă au fost evacuate, iar autoritățile intervin la fața locului. ”Acum câteva minute, într-o livadǎ din localitatea Cuhureştii de Jos, raionul Florești, pe casa paznicului a căzut o dronă. Echipa Secției … The post Șase drone au survolat spațiul aerian dn Republica Moldova. Una dintre ele a căzut pe o casă (Foto) appeared first on spotmedia.ro.
12:40
CFR Cluj a făcut anunțul despre vânzările lui Louis Munteanu și Lindon Emerllahu. Președintele Iuliu Mureșan a declarat că ardelenii sunt de acord și că aceștia ar putea ajunge în SUA, la DC United. „Au fost scouteri din MLS la jocul cu Rapid. Și au remarcat doi jucători. Pe Louis Munteanu, care a jucat foarte … The post CFR Cluj, anunț despre vânzările lui Louis Munteanu și Lindon Emerllahu appeared first on spotmedia.ro.
12:40
Ziua 1371 Atac masiv asupra Kievului: 6 morți, blocuri în flăcări, oamenii au rămas fără curent. Riposta Ucrainei: țintește zone industriale și militare din inima Rusiei (Foto & Video) # SportMedia
Ziua 1371 a războiului a adus unul dintre cele mai grave atacuri asupra Kievului din ultimele luni. Rusia a lansat un val combinat de drone Shahed și rachete Kinzhal, lovind direct cartiere rezidențiale. Șase persoane au murit și cel puțin 13 au fost rănite. Capitala s-a confruntat cu incendii, evacuări și întreruperi de curent și … The post Ziua 1371 Atac masiv asupra Kievului: 6 morți, blocuri în flăcări, oamenii au rămas fără curent. Riposta Ucrainei: țintește zone industriale și militare din inima Rusiei (Foto & Video) appeared first on spotmedia.ro.
12:40
Jucătoarea britanică de tenis Emma Răducanu, câștigătoarea US Open în 2021, va rata turneul demonstrativ care va avea loc pe 7 și 8 decembrie din Statele Unite, la care va fi prezent în schimb spaniolul Carlos Alcaraz, liderul clasamentului ATP, alături de americanii Frances Tiafoe și Amanda Anisimova, informează EFE. Răducanu, care va pierde, conform … The post Emma Răducanu s-a retras de la ultimul turneu al anului appeared first on spotmedia.ro.
10:40
Zelenski, în fața unei alegeri sumbre: să accepte oferta lui Trump sau să se bazeze pe prietenii europeni șovăielnici? # SportMedia
În pofida celebrării „progreselor” obținute în discuțiile de la Geneva, țările europene rămân prea slabe sau prea timide pentru a salva Ucraina, chiar și cu un împrumut bazat pe activele rusești înghețate. Oficialii europeni s-au felicitat luni după discuțiile de la Geneva, care au sugerat că Donald Trump va ține cont de preocupările lor privind … The post Zelenski, în fața unei alegeri sumbre: să accepte oferta lui Trump sau să se bazeze pe prietenii europeni șovăielnici? appeared first on spotmedia.ro.
10:40
Un dezvoltator ucrainean a lansat un joc video nou, „Bridge Hunter”, în care utilizatorii pot distruge Podul Kerci (Podul lui Putin), construit de Moscova pentru a lega Crimeea ocupată de Rusia. În realitate, podul, care funcționează atât ca rută logistică pentru trupele ruse, cât și ca simbol al ocupației Crimeii, a fost ținta mai multor … The post Ucrainenii lansează „Bridge Hunter”: jocul video în care distrugi Podul lui Putin appeared first on spotmedia.ro.
10:40
Pentru un jucător de la FCSB, următoarele șapte meciuri sunt decisive. Valentin Crețu a revenit după o accidentare, dar are viitorul la FCSB sub semnul întrebării. El riscă să fie dat afară în această iarnă, în cazul în care nu va reuși să convingă în următoarele șapte meciuri. Crețu a fost accidentat în ultima perioadă, … The post Momente decisive la FCSB: Fotbalistul care-și joacă viitorul în următoarele 7 meciuri appeared first on spotmedia.ro.
10:40
Două drone rusești au intrat în spațiul aerian al României. Una dintre ele se îndreaptă spre Vrancea, aeronavele de luptă au permisiunea să o doboare # SportMedia
Două drone rusești au intrat în spațiul aerian al României, marți dimineață. Una dintre acestea a traversat spaţiul aerian dinspre Vâlcove (Ucraina), până în zona Chilia Veche din judeţul Tulcea, iar cea de-a doua a fost detectată în zona judeţului Galaţi. Două aeronave germane Eurofighter Typhoon de la baza aeriană Mihail Kogalniceanu şi două F-16 … The post Două drone rusești au intrat în spațiul aerian al României. Una dintre ele se îndreaptă spre Vrancea, aeronavele de luptă au permisiunea să o doboare appeared first on spotmedia.ro.
10:40
FCSB a fost întrebată dacă îl va transfera pe Lisav Eissat. Campioana României a negat interesul pentru fundașul central din naționala României, despre care presa din Israel a scris în ultima perioadă. „Eissat? Minciuni. Nu ne interesează. Nu este nimic adevărat”, a spus Gigi Becali pentru Fanatik. Lisav Naif Eissat provine dintr-o familie mixtă, cu … The post FCSB, întrebată dacă îl transferă pe Lisav Eissat: Răspunsul campioanei appeared first on spotmedia.ro.
10:40
Gigantul Estée Lauder închide centrul global de tehnologie de la București și concediază 150 de angajați # SportMedia
Gigantul din industria cosmeticelor Estée Lauder, controlat de una dintre cele mai bogate familii americane, închide centrul global de tehnologie deschis în București în aprilie 2023 și concediază aproximativ 150 de angajați. „Ca parte a eforturilor noastre continue de a optimiza operațiunile globale și de a servi cât mai bine consumatorii noștri, The Estée Lauder … The post Gigantul Estée Lauder închide centrul global de tehnologie de la București și concediază 150 de angajați appeared first on spotmedia.ro.
10:40
O femeie sau o fată a fost ucisă de un partener sau membru al familiei aproximativ la fiecare 10 minute anul trecut, conform estimărilor Organizației Națiunilor Unite. Cel mai recent raport privind femicidele – situațiile de ucidere a unei femei sau a unei fete din cauza genului său – a fost publicat luni de Biroul … The post Raport ONU: La fiecare zece minute, în lume are loc un femicid appeared first on spotmedia.ro.
08:40
În ce condiții poți cumula pensia cu salariul. Regula care schimbă reangajările la stat # SportMedia
Vicepremierul Tanczos Barna a declarat luni că proiectul de lege privind interzicerea cumulului pensiei cu salariul în sectorul public urmărește „asigurarea echilibrului și echității”. În opinia sa, regula ar trebui aplicată fără excepții, deși admite că acestea ar putea apărea în etapa finală de redactare. Tanczos Barna a subliniat că noul cadru legal vizează exclusiv … The post În ce condiții poți cumula pensia cu salariul. Regula care schimbă reangajările la stat appeared first on spotmedia.ro.
08:40
Pensiile private, pe masa CCR. Sunt analizate contestațiile cu privire la eșalonarea retragerilor din Pilonul II # SportMedia
Curtea Constituțională a României discută marți sesizările depuse de Înalta Curte de Casație și Justiție și de AUR în legătură cu legea privind plata pensiilor private din Pilonul II și III. Proiectul a fost adoptat de Parlament la mijlocul lunii octombrie și stabilește reguli noi pentru retragerea banilor acumulați în fondurile administrate privat. Legea prevede … The post Pensiile private, pe masa CCR. Sunt analizate contestațiile cu privire la eșalonarea retragerilor din Pilonul II appeared first on spotmedia.ro.
