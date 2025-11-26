Nicuşor Dan va prezenta Strategia Naţională de Apărare pentru perioada 2025-2030

21:00

Premier Energy Group a raportat o performanţă operaţională şi financiară solidă pentru primele nouă luni ale anului 2025, susţinută de o producţie mai mare de energie regenerabilă, creşterea volumelor de furnizare şi investiţiile continue în infrastructură energetică nouă la nivel regional, conform unui comunicat de presă remis redacţiei, din care urmează să relatăm. Veniturile normalizate au crescut cu 40% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, ajungând la 1.174 milioane de euro, în timp ce EBITDA normalizată a urcat la 94 milioane de euro, în creştere cu 36% comparativ cu perioada similară din 2024.