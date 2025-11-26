Parchetul ICCJ: Percheziţii într-un dosar penal vizând falimentarea companiei de asigurări Euroins

20:20

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale anunţă finalizarea procesului financiar aferent anului 2025 pentru programul destinat cultivatorilor de legume în spaţii protejate, potrivit instituţiei, de la care transmitem cele ce urmează. Alocarea totală este de 271,2 milioane de lei, cea mai mare sumă acordată în ultimii ani acestui sector strategic. Fondurile au ajuns deja în conturile direcţiilor agricole judeţene, care vor efectua plăţile către fermieri până la 30 noiembrie 2025.