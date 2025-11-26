Parchetul ICCJ: Percheziţii într-un dosar penal vizând falimentarea companiei de asigurări Euroins
Bursa, 26 noiembrie 2025 08:50
Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţia de urmărire penală desfăşoară miercuri 12 percheziţii domiciliare în municipiul Bucureşti, şi două în municipiul Târgu Mureş, într-un dosar penal vizând falimentarea companiei de asigurări Euroins.
• • •
Alte ştiri de Bursa
Acum 30 minute
08:50
Parchetul ICCJ: Percheziţii într-un dosar penal vizând falimentarea companiei de asigurări Euroins # Bursa
Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţia de urmărire penală desfăşoară miercuri 12 percheziţii domiciliare în municipiul Bucureşti, şi două în municipiul Târgu Mureş, într-un dosar penal vizând falimentarea companiei de asigurări Euroins.
Acum o oră
08:30
Donald Trump: Rusia and #8222;face concesii and #8221;, iar Ucraina este and #8222;mulţumită and #8221; de negocierile pentru pace # Bursa
Preşedintele american, Donald Trump a declarat, că Rusia and #8222;face concesii and #8221; în cadrul negocierilor pentru încheierea războiului din Ucraina, iar Kievul este and #8222;mulţumit and #8221; de modul în care evoluează discuţiile, relatează Sky News, de la care transmitem cele ce urmează.
08:20
Perplexity lansează un asistent AI de cumpărături, la scurt timp după ce Open AI şi Google au realizat recent acest lucru, conform news.ro, de la care transmitem cele ce urmează. Noul instrument promite să and #8222;pună utilizatorii pe primul loc and #8221;, oferind răspunsuri rapide, link-uri relevante şi recomandări personalizate pentru produsele căutate.
08:10
Emisarul special al preşedintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, i-a oferit sfaturi unui consilier al lui Vladimir Putin cu privire la modul de a dialoga cu liderul de la Casa Albă în legătură cu conflictul din Ucraina, potrivit unei conversaţii telefonice dezvăluite marţi de Bloomberg, citată de AFP.
08:10
Poliţişti şi procurori DIICOT desfăşoară miercuri 150 de percheziţii în 30 de dosare vizând grupuri infracţionale organizate, specializate în săvârşirea infracţiunilor de trafic de droguri, pornografie infantilă, trafic de minori şi criminalitate informatică, 240 de persoane urmând să fie duse la audieri.
Acum 2 ore
07:50
Preşedintele Nicuşor Dan va adresa, miercuri, în cadrul şedinţei comune a Camerelor Parlamentului, un mesaj referitor la Strategia Naţională de Apărare a României pentru perioada 2025-2030, conform Agerpres, de la care relatăm cele ce urmează.
07:40
China avertizează că va and #8221;zdrobi and #8221; eforturile străine de a interveni în Taiwan # Bursa
China a avertizat, miercuri, că va and #8221;zdrobi and #8221; orice încercare străină de a interveni în Taiwan, după ce Japonia a anunţat planuri de a amplasa rachete pe o insulă situată în apropierea Taiwanului, guvernat democratic, relatează Reuters.
07:40
Acţiunile europene au consemnat avansuri semnificative în şedinţa de marţi, consolidând debutul pozitiv al săptămânii, în urma revenirii puternice a pieţelor americane şi a aşteptărilor crescânde privind o posibilă relaxare a politicii monetare a Rezervei Federale, potrivit Reuters, de la care relatăm cele ce urmează.
07:40
Acţiunile Nvidia au scăzut marţi cu aproximativ 4%, după ce The Information a relatat că Meta analizează posibilitatea de a utiliza cipurile AI dezvoltate de Google, relatează CNBC.
07:40
Încrederea consumatorilor din Statele Unite s-a deteriorat puternic în noiembrie, atât în ceea ce priveşte percepţia asupra economiei actuale, cât şi aşteptările pentru anul viitor, potrivit sondajului publicat marţi de Conference Board, citat de CNBC.
07:30
Fostul ministru al Energiei, Sebastian Burduja, a anunţat aseară pe pagina sa oficială de Facebook că tranzacţia dintre E.ON şi compania maghiară MVM privind activele primei firme din ţara noastră a fost blocată de Consiliul Suprem de Apărare a Ţării. Decizia ar fi fost luată în şedinţa de luni, 24 noiembrie, dar nu a fost comunicată de Administraţia Prezidenţială.
07:30
Franţa şi Germania cresc presiunea asupra producătorilor lor de apărare pentru a debloca programul Future Combat Air System (FCAS), un proiect de 100 de miliarde de euro aflat în pericol real de a se prăbuşi, au declarat surse apropiate situaţiei pentru Reuters.
Acum 4 ore
06:50
Echipele feminine CSO Voluntari şi Dinamo Bucureşti au evoluat, marţi, în manşa tur din turul I al CEV Cup, ambele în deplasare. Doar CSO Voluntari a fost victorioasă.
06:50
Echipa Minaur Baia Mare a obţinut marţi, pe teren propriu, prima victorie din grupa C a European League, cu formaţia slovenă Rukometno Slovan, scor 28-22 (13-9), în etapa a V-a.
Acum 12 ore
00:00
Bursele europene au urmat un curs mixt ieri, în aşteptarea unor date privind economia americană.
00:00
BNR a afişat, ieri, un nivel mediu al dobânzii la depozitele overnight plasate (ROBOR) care s-a menţinut la 5,72%.
00:00
Euro a crescut, ieri, cu 0,19 bani faţă de leu Banca Naţională a României (BNR) afişând un curs de referinţă de 5,0890 lei/euro.
00:00
2B Intelligent Soft SA (Bento) a raportat scăderi semnificative ale rezultatelor sale, faţă de anul trecut, cu venituri reduse cu aproximativ 44% şi profit net în declin cu 82%, pe fondul unui început de an marcat de întârzieri în contracte şi investiţii IT.
00:00
Capitalizarea pieţei globale a criptomonedelor se ridică la aproape 3 trilioane de dolari în prezent, potrivit visualcapitalist.com, care clasifică cele mai mari criptomonede din lume în 2025, arătând cum este distribuită valoarea în cadrul reţelelor majore, al monedelor stabile (stablecoins) şi al activelor digitale emergente, în baza datelor CoinMarketCap.
00:00
În ultima vreme, preocupat tot mai mult de and #8221;cele veşnice and #8221;, de... timpul şi biologia nu iartă pe nimeni! Vladimir Vladimirovici dă semne tot mai vădite că a devenit interesat să se înroleze în armata and #8221;făcătorilor de pace and #8221;.
00:00
MET: Vulnerabilitatea evidenţiată de criza energetică - lipsa unei Bănci Europene pentru Energie # Bursa
Criza energetică din ultimii ani nu a fost doar despre gaz, conducte închise sau costuri care de multe ori au explodat.
00:00
Un and #8222;safari uman and #8221; care ar fi atras, contra unor sume exorbitante, străini bogaţi, veniţi din Italia, Rusia, Statele Unite, Canada, Grecia şi state occidentale, pentru a trage asupra civililor aflaţi sub teroarea lunetiştilor la începutul anilor 1990 în Sarajevo, capitala de astăzi a Bosniei-Herţegovina, reprezintă una dintre cele mai sinistre perversiuni ale războiului, devoalată de mass-media europeană.
00:00
Contaminarea cu substanţe perfluoroalchilate şi polifluoroalchilate (PFAS), cunoscute drept and #8222;chimicale eterne and #8221;, este mult mai extinsă în rândul cetaceelor decât se estima anterior.
00:00
Promotorii competiţiei rivale Ligii Campionilor au lansat o nouă ofensivă juridică împotriva UEFA, acuzând abuz de poziţie dominantă şi pierderi uriaşe de venituri.
00:00
Acuzaţii de spălare de bani, conspiraţie, jocuri aranjate şi reţele mafiote zguduie lumea sportului. NBA şi fotbalul turc se confruntă cu cele mai grave crize de integritate din ultimii ani.
00:00
* Comisia Europeană va trebui să achite până în anul 2058 împrumuturi în valoare de 421 miliarde euro şi dobânzi de 222 miliarde euro, luate în perioada pandemiei pentru Mecanismul de Redresare şi Rezilienţă şi pentru NextGeneration EU * La această sumă, se mai adaugă încă 150 miliarde euro împrumuturi pe programul SAFE plus dobânda aferentă
00:00
*The European Commission will have to repay by 2058 loans worth 421 billion euros and interest worth 222 billion euros, taken during the pandemic for the Recovery and Resilience Mechanism and for NextGeneration EU *To this amount, another 150 billion euros in loans under the SAFE program plus the related interest are added
00:00
Ministerul Educaţiei lansează în consultare publică noile programe pentru liceu: schimbare 'paradigmatică and #8221; a curriculumului # Bursa
Ministerul Educaţiei şi Cercetării (MEC) a publicat, în transparenţă instituţională, noile programe şcolare pentru învăţământul liceal, marcând un pas esenţial în reforma curriculară.
00:00
* and #8221;Spre deosebire de prăbuşirile anterioare, declinul din acest an a avut loc pe fondul unei participări instituţionale semnificative and #8221;, conform analiştilor băncii* and #8221;Persistenţa incertitudinii legată de direcţia dobânzilor Fed poate provoca noi scăderi pentru Bitcoin and #8221;, potrivit Deutsche Bank
00:00
În perspectiva construcţiei bugetului de stat pentru 2026, mediul de afaceri din România lansează un nou apel public şi ferm către decidenţii politici, solicitând eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri (IMCA), o măsură introdusă cu caracter temporar, care riscă să devină permanentă, în pofida efectelor devastatoare pe care le generează asupra investiţiilor, competitivităţii şi funcţionării companiilor.
00:00
Activitatea singurei rafinării din Serbia deţinută de compania petrolieră NIS, la care care Rusia deţine o participaţie majoritară, a fost oprită din cauza lipsei livrărilor de ţiţei, a anunţat ieri postul de televiziune NOVA.RS TV din Belgrad, cel mai recent semnal că sancţiunile americane ar putea ameninţa aprovizionarea cu carburant a ţării vecine, transmite Reuters, conform Agerpres.
00:00
AnimaWings readuce confortul în aviaţie: pachete all-inclusive, în premieră pentru piaţa locală # Bursa
Dublându-şi performanţele financiare şi ajungând la circa 70-80 de milioane de euro în acest an faţă de anul trecut, AnimaWings continuă să lanseze servicii în exclusivitate la bord, catalogându-se drept companie aeriană full service şi estimând că, în 2026, va continua să-şi dubleze vânzările.
00:00
* Tranzacţiile cu acţiuni Banca Transilvania - pe prima treaptă în topul rulajului
00:00
Prognoza pentru RomâniaVremea va continua să se încălzească uşor în estul şi sud-estul ţării unde va fi mult mai cald decât în mod normal la această dată, iar în restul teritoriului, îndeosebi în vest şi nord-vest, valorile termice diurne vor scădea, local semnificativ, condiţii în care acestea se vor situa în jurul celor climatologic specifice datei.
25 noiembrie 2025
22:00
Trei directori ai unor companii de pază au fost arestaţi în Turcia, fiind acuzaţi de spionaj pentru puteri externe, conform Al-Jazeera, de unde urmează să relatăm.
22:00
Cancelarul german Friedrich Merz avertizează că orice plan de pace care afectează and #8222;interesele şi suveranitatea and #8221; Europei trebuie să aibă consimţământul statelor europene.
21:30
Curtea Constituţională a admis marţi, parţial, sesizarea care vizează legea privind pensiile private, referitoare la Pilonul II şi Pilonul III, potrivit G4Media, de la care relatăm cele ce urmează.
21:30
Viktor Orban va avea o întâlnire cu Vladimir Putin, la Moscova, pentru a discuta despre războiul din Ucraina, conform mass-media, de unde urmează să relatăm.
21:30
Macron a anunţat implicarea SUA într-o posibilă forţă internaţională de menţinere a păcii în Ucraina # Bursa
Preşedintele francez Emmanuel Macron a anunţat că Statele Unite s-au angajat să participe la o eventuală forţă internaţională de menţinere a păcii în Ucraina, care ar putea fi desfăşurată ca garanţie de securitate după un acord de încetare a focului cu Rusia, potrivit agenţiei EFE, de la care transmitem cele ce urmează.
21:20
Kievul a acceptat să limiteze efectivul armatei sale la 800.000 de militari, conform noilor termeni ai acordului de pace negociat între Statele Unite şi Ucraina, potrivit The Telegraph, de la care transmitem cele ce urmează. Surse citate de publicaţie afirmă că acest plafon ar permite Ucrainei să păstreze, în timp de pace, aproximativ dimensiunea actuală a armatei formate în contextul războiului.
21:00
Programul Rabla pentru anul 2026 riscă să fie anulat, întrucât în prezent nu există un buget alocat pentru acesta, potrivit Agerpres, de la care transmitem cele ce urmează. Ministra Mediului, Apelor şi Pădurilor, Diana Buzoianu, a declarat marţi că Administraţia Fondului pentru Mediu nu are încă stabilit bugetul pentru anul viitor, iar priorităţile vor fi direcţionate spre proiectele din PNRR care şi-au pierdut finanţarea şi vor fi transferate pe AFM.
21:00
Premier Energy a raportat o creştere de 40% a veniturilor normalizate in ultimele 9 luni din 2025 # Bursa
Premier Energy Group a raportat o performanţă operaţională şi financiară solidă pentru primele nouă luni ale anului 2025, susţinută de o producţie mai mare de energie regenerabilă, creşterea volumelor de furnizare şi investiţiile continue în infrastructură energetică nouă la nivel regional, conform unui comunicat de presă remis redacţiei, din care urmează să relatăm. Veniturile normalizate au crescut cu 40% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, ajungând la 1.174 milioane de euro, în timp ce EBITDA normalizată a urcat la 94 milioane de euro, în creştere cu 36% comparativ cu perioada similară din 2024.
20:50
Daniel Fenechiu a spus că legea pensiilor private poate intra în vigoare în acest an dacă motivarea CCR apare rapid # Bursa
Liberalul Daniel Fenechiu a declarat marţi că legea privind plata pensiilor private, declarată neconstituţională de CCR, mai are şanse să intre în vigoare în acest an doar and #8222;cu condiţia ca motivarea Curţii să apară repede and #8221;.
20:40
Antique Market III şi Târgul Cadourilor de Crăciun vor avea loc la ROMEXPO, conform unui comunicat de presă emis redacţiei, din care urmează să relatăm. Pavilionul C2 va deveni, timp de patru zile, un univers elegant al descoperirii: artă, mobilier de epocă, bijuterii, ceasuri, porţelanuri fine, argintărie, hărţi şi manuscrise, obiecte decorative şi piese de colecţie atent selectate de către anticari, galerii şi colecţionari cu reputaţie.
20:20
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale anunţă finalizarea procesului financiar aferent anului 2025 pentru programul destinat cultivatorilor de legume în spaţii protejate, potrivit instituţiei, de la care transmitem cele ce urmează. Alocarea totală este de 271,2 milioane de lei, cea mai mare sumă acordată în ultimii ani acestui sector strategic. Fondurile au ajuns deja în conturile direcţiilor agricole judeţene, care vor efectua plăţile către fermieri până la 30 noiembrie 2025.
20:20
Poliţia franceză a efectuat încă patru arestări în ancheta privind jaful de bijuterii comis luna trecută la Muzeul Luvru, potrivit BFMTV, de la care transmitem cele ce urmează. Printre persoanele reţinute se află un bărbat considerat ultimul membru încă în libertate al comandoului care a sustras bijuteriile în valoare estimată la 88 de milioane de euro.
Acum 24 ore
19:40
Gaza Humanitarian Foundation (GHF), susţinută de SUA şi de Israel, îşi va încheia misiunea de a oferi ajutor în Gaza, în urma acordului de încetare a focului, susţinut de către SUA, conform Al-Jazeera, de unde urmează să relatăm.
19:30
Comisiile de Cultură din Parlament i-au audiat marţi pe Adriana Săftoiu, propusă de PNL pentru funcţia de preşedintă-director-general a TVR, şi pe Robert Schwartz, propus de USR pentru şefia Radioului Public, conform Hotnews, de unde urmează să relatăm.
18:40
Eurodeputatul Bernard Guetta: Negocierile de aderare cu Moldova şi Ucraina trebuie să înceapă cu apărarea # Bursa
Discuţiile de aderare la Uniunea Europeană cu Republica Moldova şi Ucraina trebuie să debuteze cu negocieri aprofundate privind apărarea, potrivit Agerpres, de la care transmitem cele ce urmează. Declaraţia a fost făcută marţi, la Strasbourg, de eurodeputatul francez Bernard Guetta (Renew), într-un briefing cu jurnalişti români.
18:30
Comisia Europeană a confirmat eficienţa măsurilor pentru reducerea deficitului bugetar adoptate de ţara noastră, în conformitate cu recomandările Consiliului Uniunii Europene, conform unui comunicat de presă emis redacţiei, din care urmează să relatăm. Ca urmare, procedura de deficit excesiv (EDP), aplicată din aprilie 2020, rămâne deschisă (în suspensie), dar suspendarea fondurilor europene a fost îngheţată.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.