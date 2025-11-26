STUDIU Migrația în România: De unde vin cei mai mulți muncitori străini, ce orașe și joburi aleg și ce probleme întâmpină
HotNews.ro, 26 noiembrie 2025 07:50
Peste 136.000 de cetățeni din afara UE aveau permise de ședere în scopul angajării în România la finele lunii august din acest an, majoritatea provenind din Nepal, Sri Lanka, Turcia, Moldova și India, iar doi…
• • •
Alte ştiri de HotNews.ro
Acum 30 minute
07:50
Emisarul Witkoff a sfătuit Rusia cum să-i „vândă” lui Trump planul de pace pentru Ucraina, arată o stenogramă: „Iată ce cred că ar fi extraordinar” # HotNews.ro
Emisarul prezidențial american Steve Witkoff a purtat luna trecută, după succesul acordului de pace privind Gaza, o convorbire telefonică cu un înalt oficial al Kremlinului pentru a-i sugera să colaboreze la un plan similar pentru…
07:50
STUDIU Migrația în România: De unde vin cei mai mulți muncitori străini, ce orașe și joburi aleg și ce probleme întâmpină # HotNews.ro
Peste 136.000 de cetățeni din afara UE aveau permise de ședere în scopul angajării în România la finele lunii august din acest an, majoritatea provenind din Nepal, Sri Lanka, Turcia, Moldova și India, iar doi…
Acum 2 ore
07:00
Anul 2026 va aduce noi lansări extrem de importante pentru marca Dacia. După debutul noului Duster, în 2024, și al lui Bigster, în 2025, plus noile facelift-uri ale lui Sandero și Joggger, acum urmează alte…
07:00
Știți ce sfaturi nu mai cer fetele și băieții români de la părinți și merg să afle o îndrumare de la Inteligența Artificială? „Prietenul m-a lovit. N-am vrut ca părinții să-și schimbe părerea despre el” # HotNews.ro
Tinerii din România sunt pe primul loc în UE la utilizarea aplicațiilor AI. ChatGPT nu mai e folosit doar pentru temele de la școală, ci pentru chestiuni intime sau de relații. Delia*, 19 ani, a…
07:00
Nicușor Dan prezintă Strategia Națională de Apărare a Țării în Parlament / Senatorii și deputații urmează să voteze # HotNews.ro
Președintele Nicușor Dan va prezenta, miercuri, 26 noiembrie, în fața senatorilor și deputaților, Strategia Națională de Apărare a Țării, finalizată și aprobată de CSAT. Parlamentul urmează să o dezbată și să o voteze, într-o ședință…
Acum 12 ore
00:00
Primarul acuzat de agresiune sexuală și viol după apariția unor imagini din biroul său, plasat în arest la domiciliu # HotNews.ro
Judecătoria Bistrița a decis, marți seară, plasarea primarului comunei Livezile, Traian Simionca, în arest la domiciliu pentru 30 de zile, potrivit soluției publicate pe portalul instanțelor de judecată. Edilul a fost reținut ieri, la trei…
25 noiembrie 2025
23:30
Trei persoane arestate în Franța, într-un dosar cu acuzații de spionaj pentru Rusia și propagandă de război # HotNews.ro
Autoritățile franceze au arestat trei persoane sub suspiciunea că spionau pentru Rusia și îi promovau propaganda de război, ca parte dintr-o anchetă care vizează o asociație franco-rusă, potrivit anunțului făcut marți de procurori, relatează AFP.…
23:10
Liderii europeni vor sancțiuni mai dure împotriva Rusiei / Von der Leyen: „Presiunea rămâne singurul limbaj la care Rusia răspunde” # HotNews.ro
Liderii statelor europene care sprijină Ucraina, așa-numita „Coaliție de Voință”, au insistat marți, într-o videoconferință cu secretarul de stat american Marco Rubio, să mențină presiunea asupra Rusiei prin sancțiuni, a declarat președinta Comisiei Europene, Ursula…
23:10
SuperLiga: Omul remarcat de Craioveanu în echipa Universității Craiova. „Îmi pare rău să o spun” # HotNews.ro
Gică Craioveanu, fostul mare atacant la Universității Craiova, l-a descris pe Anzor Mekvabishvili (24 de ani) drept „cel mai important jucător de la mijlocul terenului”, spunând că este „diferit” de ceilalți componenți ai actualei echipe.…
23:00
Condiția lui Ciprian Ciucu pentru a lua în considerare o dezbatere cu Cătălin Drulă / „Doi actori principali refuză, Daniel Băluță și Anca Alexandrescu” # HotNews.ro
Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria Capitalei, a declarat marți la B1 TV că el a propus organizarea unei dezbateri între primii cinci competitori electorali din sondaje, însă Anca Alexandrescu, candidata susținută de AUR, „a…
22:40
„Doar câteva puncte de dezacord rămase”. Trump, anunț despre stadiul discuțiilor pentru încheierea războiului din Ucraina și perspectiva întâlnirii cu Zelenski și Putin # HotNews.ro
Președintele american Donald Trump a anunțat marți seară că i-a trimis pe Steve Witkoff și Dan Driscoll să discute cu Rusia și Ucraina, pe baza unui proiect de plan de pace „optimizat”, la care au…
22:20
Generalul american Curtis King, despre reducerile de trupe: „România este un element central şi parte a acestei alianţe”. Washingtonul promite că angajamentul față de flancul estic rămâne neschimbat # HotNews.ro
Generalul de brigadă Curtis King, comandantul general al Comandamentului 10 al Armatei Aeriene şi de Apărare Antirachetă a SUA, a dat asigurări, marţi, că Washingtonul rămâne fidel angajamentelor de apărare colectivă în cadrul NATO, iar…
21:50
Comisia Europeană a transmis un mesaj „clar”, spune Ilie Bolojan: „Trebuie să continuăm pe acest drum” # HotNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a salutat decizia Comisiei Europene de a menține suspendată procedura de deficit excesiv în cazul României, spunând că „este o veste bună și o confirmare a faptului că direcția în care am…
21:50
Macheta buletinului de vot pentru alegerea primarului general al Capitalei a fost publicată marți seară. Biroul Electoral Municipal a stabilit luni ordinea de înscriere pe buletinul de vot a celor 17 candidați la alegerile pentru…
21:40
Cele mai mari târguri de Crăciun din București se deschid săptămâna asta. Programul fiecăruia și principalele atracții # HotNews.ro
Acest sezon al sărbătorilor de iarnă este, în București, cel mai bogat în Târguri de Crăciun din ultimii anii. Amenajările și pregătirile sunt aproape gata, în câteva zile încep, în cascadă, deschiderile oficiale. În București va…
21:30
Jair Bolsonaro trebuie să înceapă executarea pedepsei de peste 27 de ani de închisoare, a decis justiția braziliană. Dosarul a ajuns la final # HotNews.ro
Curtea Supremă a Braziliei i-a ordonat marți fostului președinte Jair Bolsonaro să înceapă să își ispășească pedeapsa de 27 de ani și 3 luni de închisoare din dosarul în care a fost condamnat pentru un…
21:00
Viktor Orban urmează să aibă o întâlnire cu Vladimir Putin, pe fondul discuțiilor despre războiul din Ucraina # HotNews.ro
Prim-ministrul ungar Viktor Orban va călători vineri la Moscova pentru o întâlnire cu președintele rus Vladimir Putin, potrivit unor surse guvernamentale implicate în pregătirea deplasării, transmite Euronews.com, citând publicația VSquare. În weekend, liderul de la…
20:40
Programul Rabla pentru 2026 ar putea fi anulat. Ministra Mediului: „În acest moment nu există un buget identificat” # HotNews.ro
Programul Rabla pentru 2026 ar putea fi anulat, în condițiile în care, în acest moment, nu există un buget identificat pentru acesta, a anunțat marți ministra Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu, potrivit Agerpres. „Momentan…
20:20
Ana Ciceală, întrebată dacă i-a cerut Nicușor Dan să se retragă din cursă: „Nu mi-ar cere niciodată așa ceva” / „Sunt foarte multe lucruri care ne leagă și la care ținem” # HotNews.ro
Ana Ciceală, candidata SENS la Primăria Capitalei, a declarat marți la Europa FM că „buna colaborare” dintre ea și președintele Nicușor Dan „va continua”, evitând să comenteze apariția fostului primar general la evenimentul USR de…
19:50
Liderul senatorilor PNL, după decizia CCR pe legea pensiilor private: „Va fi o prioritate, o să adaptăm textul” # HotNews.ro
Liberalul Daniel Fenechiu a declarat marți că legea privind plata pensiilor private, declarată neconstituțională de CCR, mai are șanse să intre în vigoare în acest an doar „cu condiția ca motivarea Curții să apară repede”,…
19:40
După precedentul creat de români, trei britanici au fugit după avion, tot pe pista aeroportului din Koln # HotNews.ro
Poliţia din Germania a raportat marţi un al doilea incident în care pasageri întârziaţi au fugit după avion pe pista aeroportului din Koln, după precedentul creat de românii care voiau să prindă avionul spre București,…
19:20
SuperLiga: Andrei Nicolescu a anunțat cât va lipsi Alexandru Musi de pe teren: „Problemele au apărut în cantonamentul naționalei” # HotNews.ro
Andrei Nicolescu, președintele clubului Dinamo București, a anunțat că Alexandru Musi va lipsi între 4 și 6 săptămâni, din cauza problemelor acuzate în cantonamentul naționalei U21 a României. Acuzată că staff-ul naționalei ar fi ignorat…
Acum 24 ore
19:00
Ministrul Energiei avertizează că facturile ar putea să crească în continuare: „Piața arată ca Vestul Sălbatic, unde fiecare face ce vrea” # HotNews.ro
Există riscul ca facturile la energie să crească în continuare, astfel că acest subiect trebuie să fie discutat în Consiliul Suprem de Apărare a Țării până nu va fi prea târziu, spune ministrul Energiei, Bogdan…
19:00
SuperLiga: Daniel Pancu a avut nevoie de doar două meciuri la CFR Cluj pentru a fi desemnat antrenorul etapei. Cum arată echipa ideală a rundei #17 # HotNews.ro
Daniel Pancu, tehnicianul echipei CFR Cluj, a fost desemnat antrenorul etapei cu numărul 17 din SuperLiga, după victoria în fața liderul Rapid București, scor 3-0. Partida din Gruia a fost doar a doua pentru Pancu…
19:00
Noii președinți de la TVR și de la Radioul Public au fost audiați în comisia de cultură / Mâine urmează să fie numiți oficial # HotNews.ro
Comisiile de Cultură din Parlament i-au audiat marți pe Adriana Săftoiu, propusă de PNL pentru funcția de președintă-director-general a TVR, și pe Robert Schwartz, propus de USR pentru șefia Radioului Public. Amândoi au primit avize favorabile.…
18:50
Comisia Europeană menține suspendată procedura de deficit excesiv în cazul României. Anunțul Ministerului de Finanțe # HotNews.ro
Comisia Europeană a decis că procedura de deficit excesiv (EDP) aplicată României din aprilie 2020 este menținută în stare de suspendare, potrivit comunicatului transmis marți de Ministerul Finanțelor (MF), care susține că poziția Bruxelles-ul „validează…
18:50
Ideologul lui Putin spune că „Ucraina va fi în întregime a Rusiei”. Planul enunțat de Dughin pentru poporul ucrainean, teritoriile invadate și „noua structură administrativă” # HotNews.ro
Aleksandr Dughin, considerat ideologul regimului de la Kremlin, a declarat pe rețelele sociale că în Ucraina „nu va mai exista nici cea mai mică urmă de suveranitate”, acuzându-i pe ucraineni că „sunt pur și simplu…
18:30
Cea mai fericită țară din lume se agață de coroana sa pe măsură ce problemele economice se adâncesc pentru oameni: „Simt că nu pot face mare lucru să-mi schimb situația” # HotNews.ro
Vânturile economice nefavorabile trimit un fior rece prin cea mai fericită țară din lume. Însă Juho-Pekka Palomaa, un finlandez în vârstă de 33 de ani, spune că și după 1.000 de zile de șomaj nu…
18:20
VIDEO Explozie într-un apartament din Buftea. Forțe numeroase de intervenție la fața locului # HotNews.ro
Pompierii intervin în seara zilei de marți pe Aleea Tineretului din Buftea, județul Ilfov, după o explozie de butelie produsă într-un apartament aflat la parterul unui imobil cu regim P+1. Deflagrația nu a fost urmată…
18:00
Judecătorul care vrea să fie președinte al CSM, printre primii critici ai premierului Bolojan / Cine sunt candidații la șefia Consiliului Superior al Magistraturii # HotNews.ro
Judecătorul Liviu Odagiu, fost președinte al Curții de Apel Alba Iulia și una dintre primele voci critice din CSM la adresa premierului Ilie Bolojan, candidează pentru funcția de președinte al Consiliului Superior al Magistraturii. Plenul…
18:00
Dezvoltatorul blocului de lângă Cimitirul Bellu, devenit temă electorală: „Să mă ierte Dumnezeu, acolo n-au fost cavouri, ci fabrica de ciocolată Kandia. Chiar fac apel” # HotNews.ro
Constructorul blocului de lângă Cimitirul Bellu, despre care candidatul USR Cătălin Drulă spune că este „între morminte”, a explicat, pentru HotNews, că terenul pe care construiește nu are nicio legătură cu proprietatea aflată în administrarea…
17:50
DSP București a suspendat clinica lui Marek Vâlcu, chirurgul despre care Snoop a scris că face operații ORL chiar dacă nu are specialitate ORL # HotNews.ro
Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București a suspendat activitatea în clinica lui Marek Vâlcu, potrivit unei decizii din 17 noiembrie consultate de HotNews.ro, în care sunt invocate motive legate de spațiul unității sanitare private.…
17:30
Reacția Poloniei, după pătrunderea unei drone în România: NATO trebuie să accelereze eforturile pentru protecţia flancului estic # HotNews.ro
NATO trebuie să accelereze măsurile de consolidare a protecției flancului estic împotriva dronelor, a declarat ministrul polonez al Apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz, după ce România a ridicat marți avioane de vânătoare în urma unei incursiuni în…
17:20
VIDEO Pe autostradă de la București până la Focșani. Se deschide traficul pe bucată lipsă din Autostrada Moldovei de lângă Buzău # HotNews.ro
Traficul rutier va fi deschis joi, 27 noiembrie, pe porțiunea lipsă din autostrada „Moldovei” A7 la sud de Buzău, astfel că șoferii vor putea circula neîntrerupt pe circa 145 de kilometri de autostradă între București…
17:20
Un nou model de inteligență artificială promite diagnostice mai rapide pentru bolile rare # HotNews.ro
O echipă de cercetători a creat un model medical de AI care îi poate ajuta pe medici să pună mai ușor diagnostic pentru bolile rare. Modelul are la bază o mulțime de baze de date…
17:00
Un agent FSB acuzat de implicare în otrăvirea lui Alexei Navalnîi și a lui Vladimir Kara-Murza a primit o funcție de conducere la Moscova # HotNews.ro
Agentul FSB Alexander Samofal, identificat de investigații jurnalistice ca participant la misiuni de otrăvire a unor opozanți ruși, a fost promovat la gradul de general-maior și numit șef adjunct al Direcției FSB pentru Moscova și…
17:00
Noi reguli de siguranță pentru jucăriile vândute în UE / Importuri de miliarde de euro din China # HotNews.ro
Parlamentul European a adoptat marți reguli care extind lista substanțelor interzise în jucării pentru a spori protecția sănătății copiilor, potrivit comunicatului de presă transmis de instituție, care a explicat că este vorba despre criterii esențiale…
16:40
Ucraina „susține esența acordului de pace” negociat la Geneva cu SUA, anunță un oficial / Ce urmează în procesul de negocieri # HotNews.ro
Proiectul planului de pace urmează să fie finalizat cu o întâlnire între Volodimir Zelenski și Donald Trump. E neclar deocamdată care este poziția Rusiei, cu care o delegație americană poartă discuții la Abu Dhabi, scriu…
16:40
Traian Băsescu, după prăbușirea dronei în Vaslui: „Începem să fim ridicoli. O țară care se respectă nu transformă spațiul aerian în bulevard pentru drone rusești” # HotNews.ro
Fostul președinte Traian Băsescu a criticat marți, la Digi24, reacția autorităților române după ce o dronă a survolat mai multe ore teritoriul României și s-a prăbușit în localitatea Puiești, județul Vaslui, la circa 50 de…
16:30
Reacția AUR după decizia CCR de marți. „Este esențial ca statul să nu devină gestionar forțat al economiilor oamenilor” # HotNews.ro
Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a avut o primă reacție după decizia Curții Constituționale a României (CCR) de a respinge legea privind plata pensiilor private, decizie pe care partidul din opoziție a descris-o drept „o…
16:10
Anunț despre linia 5 de tramvai, cunoscută și ca „linia corporatiștilor”. Când va fi funcțională / Circulația este oprită de 8 ani # HotNews.ro
Linia 5 de tramvai din București ar putea fi dată în funcțiune săptămâna viitoare, după 8 ani de când a fost scoasă din circulație, scrie marți Buletin de București, care îl citează pe constructorul care…
16:10
Rusia caută soluții pentru a-și salva compania de căi ferate, cel mai mare angajator al țării, care a acumulat datorii uriașe # HotNews.ro
Guvernul Rusiei discută diferite modalități de a sprijini Căile Ferate Ruse, cea mai mare societate comercială din țară raportat la numărul de angajați, după ce datoriile sale au ajuns la un nivel fără precedent de…
15:50
Ministerul Muncii a plătit chirie 420.000 de euro pentru o instituție care nu mai există de un an # HotNews.ro
Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse a fost desființat în decembrie 2024, dar statul continuă să plătească chirie pentru sediul instituției. Ministerul Muncii, care a preluat atribuțiile fostului minister condus în trecut de Gabriela…
15:30
Ministrul de Externe al Ungariei critică UE, la București: Războiul din Ucraina s-ar fi încheiat, „dacă liderii europeni nu ar fi sabotat planul de pace al lui Trump” # HotNews.ro
Planul președintelui SUA, Donald Trump, ar fi dus până acum la restabilirea păcii în Ucraina, dacă nu ar fi fost sabotat de liderii europeni, a afirmat, ministrul Afacerilor Externe din Ungaria, Peter Szijjarto, aflat în…
15:30
Ministrul de Externe al Ungariei, la București: Vrem să cumpărăm gaze din Neptun Deep. România va juca un rol foarte important în aprovizionarea cu gaze a regiunii # HotNews.ro
Ungaria își dorește să cumpere gaze românești din zăcământul uriaș de mare adâncime Neptun Deep din Marea Neagră, a declarat, marți, ministrul maghiar de Externe, Peter Szijjarto, la București. Totodată, Ungaria dorește să colaboreze cu…
15:30
Aeroportul din Bruxelles anulează peste 100 de zboruri programate pentru miercuri din cauza unei greve la nivel național # HotNews.ro
Aeroportul din Bruxelles va anula 110 dintre cele 203 zboruri care erau programate să aterizeze miercuri, pe lângă zborurile la plecare deja anulate din cauza unei greve la nivel național, transmite agenția Reuters. Anunțul a…
15:10
Statul va salva cel puțin 90% banii alocați pentru un jalon PNRR care expiră în câteva zile, susține ministrul energiei # HotNews.ro
Jalonul 121 privind numirea unor manageri la companiile energetice trebuie îndeplinit până pe 28 noiembrie. Adică, mai sunt trei zile până la termenul limită. Însă, procesele de selecție pentru aceste companii energetice sunt încă în…
15:10
Chinezii au simulat un război electronic pe scară largă pentru a bloca sistemul Starlink al lui Elon Musk deasupra Taiwanului și cred că au găsit o soluție # HotNews.ro
Un grup de cercetători din China ar putea să fi găsit în premieră o modalitate de a perturba comunicațiile rețelei de internet prin satelit Starlink, creând o barieră aeriană uriașă pentru a bruia semnalele transmise…
15:00
Procurorii din Capitală au dat aviz negativ la proiectul de reformă a pensiilor speciale și solicită CSM să facă același lucru # HotNews.ro
Adunarea Generală a procurorilor de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti a dat aviz negativ pentru proiectul Guvernului privind modificarea pensiilor magistraţilor și a solcitat CSM să emită, la rândul său, aviz…
14:30
OFICIAL Procedura ANAF prin care firmele din România pot aplica regimul de scutire de TVA în alte state UE # HotNews.ro
De la 1 septembrie 2025, regimul de scutire de TVA a fost modificat, iar recent a fost oficializat și Ordinul ANAF care stabilește documentele și procedurile prin care firmele din România pot aplica, în anumite…
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.