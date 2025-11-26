Experiență multisenzorială la Bacău, pe ritmurile hiturilor Coldplay și Imagine Dragons
ObservatorNews, 26 noiembrie 2025 08:50
În mijlocul unui decor spectaculos cu mii de lumini și pereți transformați în povești vizuale prin proiecții imersive, o orchestră întreagă a interpretat hiturile celor de la Coldplay și Imagine Dragons în fața a peste 1.500 de oameni. Evenimentul a avut loc la teatrul "Radu Beligan" din Bacău.
• • •
Alte ştiri de ObservatorNews
Acum 10 minute
09:00
Pregătiri de sărbători la Casa Albă. Trump a graţiat doi curcani, Melania va împodobi bradul cu sute de copii # ObservatorNews
Sărbătorile se apropie cu paşi repezi, iar Casa Albă a început deja pregătirile. Donald Trump a graţiat doi curcani care au fost aleşi prin vot de americani ca parte a tradiţiei de Ziua Recunoştinţei. În tot acest timp, Prima Doamnă a primit uriaşul brad de Crăciun pe care îl va împodobi cu sute de copii din toate colţurile ţării.
09:00
La ce să fii atent când cumperi carnea de porc pentru masa de Crăciun. Recomandările inspectorilor sanitari # ObservatorNews
Sărbătorile de iarnă se apropie cu pași repezi, iar carnea de porc, vedeta mesei de Crăciun, este la mare căutare. Autoritățile au întocmit o serie de recomandări pentru cei care au de gând să își facă cumpărăturile din piețe și anunță că urmează controale în sectorul alimentar.
Acum 30 minute
08:50
Experiență multisenzorială la Bacău, pe ritmurile hiturilor Coldplay și Imagine Dragons # ObservatorNews
În mijlocul unui decor spectaculos cu mii de lumini și pereți transformați în povești vizuale prin proiecții imersive, o orchestră întreagă a interpretat hiturile celor de la Coldplay și Imagine Dragons în fața a peste 1.500 de oameni. Evenimentul a avut loc la teatrul "Radu Beligan" din Bacău.
08:40
A apăsat pe acceleraţie şi şi-a băgat prietena de 20 de ani mormânt. Accident de groază în Sectorul 5 # ObservatorNews
Accident mortal azi-noapte în Sectorul 5 al Capitalei. O tânără de doar 20 de ani, pasageră într-un autoturism, și-a pierdut viața în urma unui impact devastator. Maşina, condusă de o prietenă, s-a izbit cu viteză de un stâlp de iluminat. La volan era o șoferiță de 21 de ani, care a pierdut controlul autoturismului și a fost transportată de urgenţă la spital.
08:40
Elev de 14 ani din Suceava, bătut de un coleg în baia şcolii. Scenele oribile, filmate de ceilalţi copii # ObservatorNews
Scene şocante la un liceu din Vicovu de Sus, judeţul Suceava. Un elev de 14 ani a fost bătut de un coleg mai mare, în timpul unei pauze.
08:40
Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia de urmărire penală desfăşoară miercuri 12 percheziţii domiciliare în municipiul Bucureşti, şi două în municipiul Târgu Mureş, într-un dosar penal vizând falimentarea companiei de asigurări Euroins.
08:40
O fată de 11 ani din Timişoara, înjunghiată de mama ei. Copila a fost dusă de urgenţă la spital # ObservatorNews
O fată de 11 ani, din Timişoara, a ajuns la spital, după ce a fost înjunghiată de mama ei. Copila dormea când a fost atacată de mamă. Tatăl fetei a chemat salvarea care a preluat-o pe şi a dus-o la spital cu patru plăgi înjunghiate.
Acum o oră
08:30
Horoscop 27 noiembrie 2025. Decizii curajoase, emoții puternice și clarificări în relații # ObservatorNews
Horoscop 27 noiembrie 2025. Ziua de joi vine cu multă energie, dar și cu nevoia de claritate emoțională. Fiecare zodie este provocată să-și analizeze relațiile, direcțiile și prioritățile. Comunicarea poate aduce revelații, iar schimbările bruște devin oportunități de creștere sau reconectare.
Acum 2 ore
08:00
Bolojan anunţă concedieri şi tăieri de venituri la bugetari. Cine sunt angajaţii care vor fi trimişi acasă # ObservatorNews
Veşti proaste pentru bugetari. De anul viitor, premierul anunţă concedieri şi tăieri de venituri. Funcţionarii care nu îşi justifică jobul vor fi trimişi acasă, iar ceilalţi ar putea rămâne fără sporuri. Asta chiar dacă liderii PSD au blocat, deocamdată, discuţiile despre reforma administraţiei centrale. Altfel, tăierea veniturilor cu 10% s-ar putea aplica inclusiv pentru senatori şi deputaţi.
07:40
Priorităţile lui Drulă pentru Bucureşti. Primele măsuri pe care le va lua dacă ajunge primar # ObservatorNews
Suntem în anul 2025, iar Bucureştiul are probleme pe care nicio altă capitală europeană nu le-a avut vreodată. Oamenii rămân fără apă caldă cu săptămânile şi, în multe zone ale oraşului, e mai bine să mergi pe jos decât să conduci, pentru că traficul este un coşmar. Alţii aleg să se deplaseze cu mijloacele de transport în comun care, însă, nu au benzi speciale şi, astfel, rămân şi ele pe loc ore bune. Bucureştenii s-au săturat de promisiuni şi aşteaptă să vină cineva care chiar să rezolve aceste probleme. Cătălin Drulă a fost invitat aseară la Observator şi a încercat să-i convingă pe oameni că el este cel care poate "scoate la lumină" Capitala.
07:30
"Am sărit din pat. Vă daţi seama prin ce am trecut eu?" Cum s-a simţit explozia din Buftea, printre locatari # ObservatorNews
Tragedia din Rahova a fost la un pas să se repete aseară în Buftea. Şase persoane au fost rănite într-un explozie devastatoare petrecută la parterul unui bloc. Printre victime se află şi o adolescentă în vârstă de 14 ani. Totul a pornit de la o butelie folosită de cei care locuiau în apartament, şi din fericire nu a fost urmată de un incendiu. Deflagraţia, extrem de puternică, a afectat grav structura de rezistenţă a imobilului, care acum se poate prăbuşi în orice clipă.
Acum 4 ore
07:00
Trump îi trimite pe Witkoff la Moscova şi pe Driscoll la Kiev să obţină aprobarea pentru planul de pace # ObservatorNews
Preşedintele SUA, Donald Trump, a anunţat marţi că l-a însărcinat pe trimisul său special Steve Witkoff să se întâlnească la Moscova cu Vladimir Putin, pentru a-i prezenta planul de pace, în timp ce Dan Driscoll, secretarul armatei SUA, devenit mai nou unul dintre emisarii administraţiei Trump în problema războiului din Ucraina, este aşteptat la Kiev după ce luni şi marţi a purtat discuţii cu oficiali ruşi la Abu Dhabi.
Acum 12 ore
22:10
Opt persoane, cu vârste între 2 luni și 59 de ani, au fost rănite marți într-un accident grav petrecut pe varianta ocolitoare a municipiului Slobozia. Potrivit IPJ Ialomița, trei mașini au fost implicate în coliziune, informează Agerpres.
22:00
Omul care a mers pe jos timp de 27 de ani în jurul lumii. Povestea inedită a britanicului Karl Bushby # ObservatorNews
A pornit în călătorie în urmă cu 27 de ani şi de atunci nu s-a mai oprit. Este povestea britanicului Karl Bushby care a plecat pe jos în jurul lumii.
21:50
Chefi la cuțite, 25 noiembrie 2025. Cuplul care a făcut show în bucătăria Chefilor: "Am fentat sistemul" # ObservatorNews
Cea de-a șasea ediție a sezonului 16 "Chefi la cuțite", difuzată pe 25 noiembrie 2025, pe Antena 1 și AntenaPLAY, a debutat cu o surpriză pentru jurați și telespectatori. Cuplul Natanticu, cunoscut pentru succesul din actorie, dar și pentru implicarea în domeniul HoReCa, a pășit în bucătărie cu intenția clară de a obține aprecierea chefilor.
21:50
În campania pentru Primăria Capitalei, Oana Crețu intră în atenția bucureștenilor cu o poveste profesională care începe în urmă cu trei decenii. Avocată și antreprenoare, cu 30 de ani de activitate în domeniul juridic, Oana Crețu este președinta Partidului Social Democrat Unit (PSDU), formațiune pe care a fondat-o și pe care astăzi o conduce.
21:40
HILS Development prezintă HILS Nord. Blocurile celui mai nou proiect rezidenţial vor avea 2.705 apartamente # ObservatorNews
HILS Development, lider în dezvoltări rezidenţiale şi mixed-use în Bucureşti, a anunţat lansarea proiectului HILS Nord. Acesta este al şaptelea ansamblu din portofoliul companiei. Ansamblul rezidenţial sustenabil se ridică în zona de nord a Capitalei, pe malul Lacului Șaulei.
21:20
Cea mai mare extindere a screeningului neonatal în România. 18 teste obligatorii pentru bebeluşi din 2025 # ObservatorNews
De anul viitor, în România, toți nou-născuții vor fi testați pentru nu mai puțin de 18 biomarkeri, în loc de doar 3, cum este în prezent. Este cea mai amplă extindere a screening-ului neonatal din ţară şi un pas esențial pentru depistarea timpurie a bolilor genetice și metabolice, afecțiuni care, netratate, pot duce la dizabilități permanente. Autoritățile vorbesc despre o modernizare necesară de ani de zile, iar specialiștii spun că, în sfârșit, ne apropiem de standardele europene.
21:10
Ilie Bolojan spune că măsurile fiscale adoptate în aceastp vară au fost bune, potrivit Comisiei Europene.
20:50
Cel mai aglomerat bulevard din Bucureşti. Câteva sute de metri, parcurşi şi în două ore # ObservatorNews
Bară la bară, miros de noxe şi ore din viaţă trăite în trafic. Aşa descriu şoferii vestitul "Bulevard al Corporatiştilor". Dimitrie Pompeiu, bulevardul acela pe care decât să te apuci să circuli la o oră de vârf mai bine o iei pe jos. Cu maşina nu ai nicio şansă.
20:30
Cătălin Drulă, despre primele măsuri pe care le-ar lua în calitate de primar: Să "calmăm" puţin traficul # ObservatorNews
Candidatul USR la alegerile pentru Primăria Municipiului Bucureşti din 7 decembrie a răspuns întrebărilor Alessandrei Stoicescu în ediţia specială Observator 19. Acesta a fost întrebat şi care este prima decizie pe care ar lua-o în calitate de primar al Municipiului Bucureşti. Drulă a vorbit despre deciziile pe care le-ar lua privitor la buget, dar şi despre siguranţa trecerilor de pietoni. "E o zonă care mi se pare mult lăsată în urmă", a punctat candidatul USR la Primăria Capitalei.
20:20
Drulă: olimpic la informatică, pasionat de bere artizanală şi poliţist al şantierelor. Modelul său, Bill Gates # ObservatorNews
Născut şi crescut în Bucureşti, olimpic la informatică, pasionat de fotbal şi de bere artizanală, Cătălin Drulă este căsătorit cu Raluca şi are doi băieţi. A făcut parte din "poliţia şantierelor", a acceptat cu greu să fie ministru al Transporturilor şi cea mai mare bătălie a dus-o cu sindicaliştii de la metrou.
Acum 24 ore
20:00
Ministerul Finanţelor: Comisia Europeană a îngheţat procedura de suspendare a fondurilor europene # ObservatorNews
Ministerul Finanţelor a anunţat, marţi seara, că măsurile luate de România pentru reducerea deficitului bugetar au fost apreciate de Comisia Europeană. Astfel, instituţia a decis să îngheţe procedura de suspendare a fondurilor europene. "Este o reconfirmare a faptului că măsurile adoptate funcţionează şi produc efecte", a declarat ministrul Alexandru Nazare.
19:50
Ucraina a acceptat cel mai recent plan de pace al Statelor Unite, anunţă presa americană. Informaţia a fost confirmată de Casa Albă, care anunţă progrese extraordinare. Propunerea în 19 puncte a fost pusă la punct de cele două delegaţii la negocierile din Geneva şi nu include renunţarea la teritorii sau la aderarea la NATO. Rusia a fost deja informată, dar Moscova vrea să discute doar pe baza documentului iniţial al liderului de la Casa Albă, care echivalează cu o capitulare a Kievului.
19:30
Primarul care ar fi ajutat ruşii să obţină cetăţenia română: "Sunt prieteni de-ai mei" # ObservatorNews
Sute de cetăţeni ruşi, printre care şi oligarhi apropiaţi de Putin, călătoresc nestingheriţi prin Europa cu acte româneşti. Ar fi obţinut certificate false de cetăţenie şi, prin complicitatea funcţionarilor din ţara noastră, li s-au emis buletine şi paşapoarte româneşti. Ba chiar unii au preluat identitatea unor soldaţi ucraineni morţi pe front. Procurorii Parchetului General au scotocit astăzi mai multe adrese din Bucureşti şi Suceava, unde au domiciliu cetăţeni străini. De exemplu, doar primarul din Dumbrăveni a luat în spaţiu opt persoane.
19:30
Lichidarea CFR Marfă lasă în urmă datorii de miliarde de lei, imposibil de recuperat în totalitate, spun specialiştii. În locul operatorului de stat s-a înfiinţat o nouă companie feroviară, tot din bani publici, dar cei din domeniu sunt sceptici.
19:30
Adrian Porumboiu, despre drona căzută în Vaslui: Am primit alertă să ne ascundem la subsol # ObservatorNews
Războiul din Ucraina aduce noi provocări pentru România. O dronă rusească a survolat timp de mai multe ore spaţiul nostru aerian, timp în care a traversat patru judeţe - Tulcea, Galaţi, Vrancea şi Vaslui. Aparatul de zbor a rămas până la urmă fără combustibil şi a căzut la 50 de kilometri de graniţă, în curtea unui sătean. Ministrul Apărării ar fi vrut ca armata să doboare drona, dar piloţii ar fi decis că e mai sigur pentru populaţie să nu tragă cu rachete sau cu mitraliera de bord.
19:10
Legea pensiilor private a picat testul la Curtea Constituţională. Judecătorii au apreciat că posibilitatea ca bolnavii de cancer să retragă toţi banii, într-o singură tranşă, reprezintă o "discriminare" pozitivă în timp ce restul pensionarilor pot retrage doar 30% din sumă. Decizia obligă coaliţia de guvernare să modifice proiectul în Parlament.
18:00
Ruşii şi ucrainenii poartă negocieri cu SUA la Abu Dhabi. Ucraina ar fi acceptat planul de pace de la Geneva # ObservatorNews
Secretarul armatei americane, Daniel Driscoll, poartă negocieri directe cu o delegație rusă, în Emiratele Arabe Unite. La discuții este prezentă și o delegație ucraineană, condusă de şeful spionajului militar, Kirilo Budano, dezvăluie Axios. Nu este clar dacă discuţiile sunt directe sau trilaterale.
17:50
Piaţa auto electrică este în cădere liberă, însă leasingul social încă nu se aplică în România # ObservatorNews
Piaţa auto electrică e în cădere liberă în România. Înjumătăţirea tichetelor şi întârzierile din programul Rabla Plus au avut un efect puternic în vânzările maşinilor electrice şi hibrid. Autorităţile au luat în calcul aplicarea sistemul de leasing social care funcţionează deja cu succes în Franţa. Un fel de închiriere a maşinii, cu rate subvenţionate de stat. Însă ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a spus că "nu este cazul" ca această soluţie să fie implementată.
17:50
Astăzi este Ziua Internațională pentru Eliminarea Violenței asupra Femeilor, un moment al cifrelor dureroase și al solidarității. 51 de femei au fost ucise anul acesta în România de parteneri sau foști parteneri, iar alte mii trăiesc încă în tăcere abuzul. Este o zi în care le încurajăm pe victime să ceară ajutor și cerem autorităților să intervină ferm și fără prejudecăți. Pentru că victima nu este niciodată vinovată. Iar Timișoara s-a aliniat astăzi orașelor din lume care au ieșit în stradă, în semn de solidaritate.
17:40
Patru poliţişti din Dolj, acuzaţi că luau mită la înmatriculări. Sumele primite ar fi depăşit tarifele legale # ObservatorNews
Patru poliţişti din cadrul SRPCIV Dolj au fost reţinuţi după ce procurorii au stabilit că ar fi încasat între 50 şi 150 de lei mită pentru a înmatricula ilegal maşini, acceptând dosare depuse de persoane care nu figurau în actele de vânzare-cumpărare şi prelucrând cereri fără programare, potrivit Mediafax. Ancheta este coordonată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Dolj, iar agenţii urmează să fie prezentaţi judecătorului cu propunere de arestare preventivă.
17:40
Pentru prima oară de când avem un război lângă noi, o dronă rusească a survolat, pe timp de zi, vreme de mai bine de două ore, nestingherită, mari oraşe din România. Piloţii, autorizaţi să o distrugă, n-au putut face asta în condiţii de siguranţă, explică ministrul Apărării. Nu mai vorbim aşadar de episoade izolate, la graniţă, ci despre un pericol care planează, iată, deasupra noastră. L-au simţit astăzi oamenii din trei judeţe. Dispozitivul a intrat peste 100 km pe teritoriul nostru şi a traversat Tulcea, Galaţiul şi Vrancea. Când părea că drona a ieşit de pe radare, dispozitivul a fost găsit în curtea unei familii din Vaslui. Ministrul Apărării recunoaşte că Rusia ne provoacă tot mai des.
17:20
CSAT a blocat preluarea E.ON România de către grupul ungar MVM - Surse. Reacţia Budapestei # ObservatorNews
Consiliul Suprem de Apărare a Țării a decis, în ședința de luni, să se opună tranzacției prin care firma controlată de statul ungar, MVM, ar fi cumpărat compania de furnizare de energie electrică și gaze E.ON România, deținută de germani, potrivit surselor Observator.
17:00
Doliu în fotbalul italian. A murit Lorenzo Buffon, fost portar la Milan şi inspiraţie pentru Gianluigi Buffon # ObservatorNews
Fotbalul italian este în doliu, după ce în cursul zilei de marţi s-a anunţat decesul celui care a fost Lorenzo Buffon, fost mare portar italian.
16:50
Traian Băsescu, după noile drone rusești detectate în ţară: Ori nu avem echipamente, ori nu ştim să le folosim # ObservatorNews
Fostul președinte Traian Băsescu critică dur reacția autorităților după noile pătrunderi ale dronelor în spațiul aerian românesc. Într-o intervenție la Digi24, Traian Băsescu a afirmat că România riscă să devină ridicolă, în condițiile în care avioanele de vânătoare sunt ridicate în alertă, însă nicio dronă nu este doborâtă, informează News.ro.
16:50
Un bărbat şi-a găsit fratele mort sub pat, la şase luni de când era dat dispărut, în Franţa # ObservatorNews
Şi-a descoperit fratele mort sub pat, în casa lui, la şase luni de la dispariţia sa. În tot acest timp, bătrânul de 73 de ani fusese căutat de autorităţi, fără succes, chiar şi la domiciliul său din Lyon, unde a fost ulterior găsit.
16:40
Programul Rabla ar putea fi anulat în 2026 din lipsă de bani. Nici Casa Verde nu va mai fi reluat # ObservatorNews
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat că Programul Rabla ar putea să nu fie reluat în 2026, din cauza lipsei unui buget național alocat. Deși s-a analizat posibilitatea finanțării prin fonduri europene, aceasta nu va fi aplicată anul viitor. Nici Programul Casa Verde nu va mai fi reluat, urmând să fie disponibil doar un proiect finanțat din bani europeni, destinat exclusiv consumatorilor vulnerabili.
16:40
Definiţia din DEX a cuvântului "femeie", contestată public. Un ONG cere Academiei Române să ia măsuri # ObservatorNews
De Ziua Internaţională pentru Eliminarea Violenţei asupra Femeilor, organizaţia World Vision România cere Academiei Române să schimbe definiţia cuvântului "femeie" din dicţionare, acuzând că termenul este încă asociat cu etichete depreciative, în timp ce "bărbatul" primeşte definiţii care sugerează putere şi prestigiu. ONG-ul avertizează că aceste diferenţe de perspectivă întreţin stereotipurile şi contribuie la perpetuarea violenţei de gen, scrie Mediafax.
16:30
Statele UE, obligate să recunoască căsătoriile între persoane de același sex. Hotărârea istorică a CJUE # ObservatorNews
Ţările membre ale Uniunii Europene vor recunoaşte toate căsătoriile legal încheiate pe teritoriul Uniunii, indiferent de sexul celor doi soţi. Hotărârea a fost pronunţată marţi de Curtea de Justiţie a Uniunii Europene în cauza C-713/23 (Wojewoda Mazowiecki). Potrivit unui comunicat al asociaţiei ACCEPT, decizia fără precedent, obţinută de o familie de acelaşi sex din Polonia, solicită statului polonez să transcrie certificatul de căsătorie emis în Germania şi să recunoască statutul marital al celor doi soţi. Aceeaşi obligaţie se aplică pe întregul teritoriu al UE, inclusiv în România.
16:30
Care ar fi fost riscurile pentru România dacă s-ar fi aplicat planul de pace ruso-american # ObservatorNews
Preşedintele României a participat online la reuniunea extraordinară a liderilor blocului comunitar pe problema Ucrainei. Nicuşor Dan a cerut găsirea unor soluţii concrete pentru continuarea sprijinului pentru Kiev şi a accentuat legătura directă între securitatea Ucrainei şi cea a regiunii în ansamblu, care pare să fi fost omisă din planul de pace conceput de europeni. Ulterior, şeful statului a convocat o şedinţă CSAT, în care a fost adoptat strategia de apărare naţională.
16:20
Momentul fatal când o femeie este zdrobită pe o trecere în Argeş. Iubitul ei s-a salvat în ultima clipă # ObservatorNews
O clipă fatală şi un sfârşit tragic pentru o femeie în judeţul Argeş. Se angajase să treacă strada împreună cu logodnicul ei, când a fost luată în plin de o basculantă. Nu a avut nicio şansă. Iubitul ei s-a salvat în ultima secundă.
16:00
West Side Christmas Market se va deschide vineri în Parcul Drumul Taberei. Ce concerte live sunt pregătite # ObservatorNews
West Side Christmas Market se deschide vineri, 27 noiembrie, în Parcul Drumul Taberei. Târgul de Crăciun organizat de Untold Universe, în parteneriat cu Primăria Sectorului 6, își deschide porțile la ora 17:00, cu aprinderea luminițelor de sărbătoare, focuri de artificii și un concert Andia, informează News.ro.
16:00
De ce nu au doborât piloții germani de pe Eurofighter drona rusească, care a stat peste două ore în România # ObservatorNews
Drona rusească prăbușită marți în România, în localitatea Puiești din județul Vaslui, nu avea încărcătură explozivă, iar potrivit surselor Observator, rușii ar fi testat capacitatea și viteza de reacție a României. Piloții germani de pe avioanele Eurofighter, care au urmărit aparatul, au încercat să-l doboare, însă, după ce au evaluat riscurile colaterale, au decis să nu riște.
16:00
Aristocrat excentric îşi caută soţie tânără şi organizată. Candidatele sunt descalificate după criterii bizare # ObservatorNews
Un aristocrat britanic în vârstă de 79 de ani a lansat public o cerere matrimonială neobişnuită şi extrem de selectivă, promiţându-i viitoarei soţii un salariu anual de 56.000 de euro pentru a-i oferi moştenitori de sex masculin şi pentru a administra vastul său domeniu de 526 de hectare din Somerset.
16:00
Zelenski ar putea face o nouă vizită în SUA, pentru o înţelegere finală cu Trump privind planul de pace # ObservatorNews
SUA și Ucraina au ajuns la un acord asupra celor mai importante puncte din planul de pace cu Rusia, propus de președintele Donald Trump. Liderul de la Casa Albă urmează să se întâlnească cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, care va efectua o vizită în SUA pentru a încheia înțelegerea, a declarat marți un înalt responsabil ucrainean, fostul ministru al apărării Rustem Umerov. Acesta a făcut parte din delegația care a negociat cu SUA, duminică, la Geneva, relatează agenția DPA, citată de Agerpres.
15:50
(P) De ce aleg mulți investitori acțiunile companiilor germane și cum decizi dacă acestea sunt potrivite # ObservatorNews
Decizia de a investi în acțiuni ale companiilor din Germania poate părea atractivă - economia germană este una dintre cele mai mari din Europa, companiile germane au o reputație solidă și listările lor sunt accesibile investitorilor care folosesc platforme globale, cum este XTB.com/ro.
15:50
Pe măsură ce sectorul digital evoluează, platformele de cazinou online își adaptează constant ofertele pentru a atrage și păstra utilizatorii. Găsești tot felul de promoții și beneficii, însă nu toate sunt la fel de avantajoase. De aceea, e important să știi cum să le analizezi și să alegi informat. În acest articol vei afla ce factori merită luați în calcul atunci când evaluezi oferte precum rotiri sau programe de fidelitate, astfel încât să te bucuri de o experiență online sigură și echilibrată.
15:40
România se pregăteşte de debutul la Mondialul de handbal feminin. Cele 18 jucătoare cu care abordăm competiţia # ObservatorNews
Miercuri, 26 noiembrie, la Stuttgart şi Trier începe o nouă ediţie a Campionatului Mondial de handbal feminin, turneu final găzduit de Germania şi Olanda şi la care participă 32 de echipe, printre care şi România.
15:40
Vremea de mâine 26 noiembrie. Se mai încălzeşte faţă de ziua precedentă. Maxime şi de 20 de grade # ObservatorNews
Vremea continuă sã se încãlzeascã în cea mai mare parte a ţării, temperaturile fiind mai ridicate decât normalul perioadei. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 8 şi 20 de grade, iar cele minime se vor situa între -1 grad în vest şi 13 grade pe litoral. Iată prognoza meteo de mâine 26 noiembrie.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.