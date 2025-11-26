Experiență multisenzorială la Bacău, pe ritmurile hiturilor Coldplay și Imagine Dragons

07:40

Suntem în anul 2025, iar Bucureştiul are probleme pe care nicio altă capitală europeană nu le-a avut vreodată. Oamenii rămân fără apă caldă cu săptămânile şi, în multe zone ale oraşului, e mai bine să mergi pe jos decât să conduci, pentru că traficul este un coşmar. Alţii aleg să se deplaseze cu mijloacele de transport în comun care, însă, nu au benzi speciale şi, astfel, rămân şi ele pe loc ore bune. Bucureştenii s-au săturat de promisiuni şi aşteaptă să vină cineva care chiar să rezolve aceste probleme. Cătălin Drulă a fost invitat aseară la Observator şi a încercat să-i convingă pe oameni că el este cel care poate "scoate la lumină" Capitala.