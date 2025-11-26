Cristi Chivu i-a răspuns lui Diego Simeone: „Nu mă simt inferior”. De la ce mare antrenor din Europa se inspiră românul
Fanatik, 26 noiembrie 2025 08:50
Cristi Chivu se inspiră de la un mare antrenor din Europa! Despre cine este vorba și ce a spus românul despre Diego Simeone înainte de Atletico Madrid - Inter Milano din Champions League
• • •
Alte ştiri de Fanatik
Acum 30 minute
08:50
Cristi Chivu i-a răspuns lui Diego Simeone: „Nu mă simt inferior”. De la ce mare antrenor din Europa se inspiră românul # Fanatik
Cristi Chivu se inspiră de la un mare antrenor din Europa! Despre cine este vorba și ce a spus românul despre Diego Simeone înainte de Atletico Madrid - Inter Milano din Champions League
Acum o oră
08:30
Barcelona, demolată de presa din Spania după înfrângerea dură cu Chelsea: „Să ne explice cum l-au lăsat să plece!” # Fanatik
Val de reacții dure în presa din Spania după ce Barcelona a fost învinsă de Chelsea cu 3-0 în Champions League! Ce au scris jurnaliștii de la Marca, AS, Sport și Mundo Deportivo
08:10
Un fost jucător de la FCSB consideră că CFR Cluj este favorită în fața roș-albaștrilor să prindă top 6. Care sunt argumentele, în condițiile în care, în prezent, campioana României are două puncte avans în clasament.
Acum 2 ore
07:40
Presiuni uriașe pe Liga Profesionistă de Fotbal! Meciurile din etapa viitoare ar putea să nu fie transmise la TV, iar sistemul VAR să nu fie operațional în totalitate # Fanatik
Situație neverosimilă! Motivul pentru care meciurile de campionat din weekend ar putea să nu fie transmise la TV, iar sistemul VAR să nu fie folosit la capacitate maximă
07:20
Ce s-a ales de românii care au jucat în China! Campionatul din țara asiatică a ajuns la final # Fanatik
România a avut patru reprezentanți în campionatul Chinei, care s-a terminat fără ca vreuna dintre echipele la care ei au jucat să aibă acces la locuirile fruntașe
07:10
Giani Kiriţă, săgeţi pentru conducerea “câinilor”: “Sunt mulţi dinamovişti închipuiţi. Noi n-avem ce să căutăm acolo!” # Fanatik
Giani Kiriță este mâhnit de faptul că fostele glorii ale lui Dinamo sunt total ignorate de actuala conducere a clubului. Ce săgeți a trimis ex-căpitanul “câinilor” către actualii șefi.
Acum 4 ore
06:40
Cine transmite la TV Steaua Roșie Belgrad – FCSB și Universitatea Craiova – Mainz, pe ce posturi poți să vezi meciurile. Zi plină pe canalele de sport # Fanatik
Ziua de joi, 27 noiembrie 2025, este una plină în cupele europene. Află cine transmite la TV și pe ce posturi poți urmări partidele Steaua Roșie Belgrad - FCSB și Universitatea Craiova - Mainz.
06:20
Lotul României calificat la Campionatul Mondial, trimis acasă după ce a fost reţinut 12 ore pe aeroport! # Fanatik
Românilor nu li s-a permis intrarea în Mexic, fără a primi nicio explicație palpabilă din partea autorităților din țara aflată în America Centrală, care se condruntă cu o criză a migrației
05:50
Afacerea colosală pe care Gigi Becali ar putea să o facă. Peste 70% dintre români sunt alături de el. Sondaj Național FANATIK / Inscop Research # Fanatik
Barometrul Național al Sportului Românesc, realizat de INSCOP Research la comanda FANATIK indică faptul că peste 70% dintre români cred că Gigi Becali ar trebui să cumpere marca Steaua!
Acum 12 ore
00:40
Mihai Stoica, ironia supremă la adresa lui Jules Kounde după autogolul din Chelsea – Barcelona. Video # Fanatik
Mihai Stoica nu s-a putut abține după ce a văzut autogolul lui Jules Kounde din meciul Chelsea - Barcelona, scor 3-0. Reacția virală a oficialului de la FCSB
00:30
Tot adevărul despre relația dintre Filipe Coelho și Toni Petrea la U Craiova: „Are reflexe de antrenor secund!” # Fanatik
Pe parcursul meciului FC Argeș - Universitatea Craiova 1-2, au existat mai multe momente în care „secundul” Toni Petrea era cel care oferea indicații jucătorilor. Relația dintre acesta și antrenorul principal Filipe Coelho a fost analizată în direct.
00:10
Cine este Estevao, puștiul-minune care l-a eclipsat pe Lamine Yamal în Chelsea – Barcelona 3-0. Record fabulos bifat de brazilian # Fanatik
Cine este Estevao, brazilianul care a înscris pentru Chelsea în victoria cu Barcelona din Champions League și a egalat un record fabulos, deținut de Kylian Mbappe și Erling Haaland.
00:00
Frumoasa jucătoare de tenis care i-a cucerit pe fani. Cum s-a fotografiat la munte, a sfidat gerul # Fanatik
O superbă jucătoare de tenis și-a luat urmăritorii din spațiul virtual prin surprindere. Ipostaza neașteptată în care a apărut la munte, la o temperatură scăzută.
25 noiembrie 2025
23:50
Diego Simeone pune o presiune uriașă pe umerii lui Chivu înainte de meciul din Champions League: „Mă văd într-o zi antrenor la Inter” # Fanatik
Ce spune Diego Simeone, antrenorul celor de la Atletico Madrid, înainte de duelul cu Inter Milano, echipa pregătită de românul Cristi Chivu. Presiunea e la cote maxime.
23:30
Imagini emoționante în fața stadionului Anfield! Dennis Man și colegii de la PSV l-au omagiat pe Diogo Jota. Video # Fanatik
Dennis Man și colegii de la PSV au făcut un gest emoționant și l-au omagiat pe Diogo Jota înainte de partida pe care echipa sa o va disputa pe terenul lui Liverpool în Champions League.
23:20
Neluțu Varga i-a fixat prețul lui Louis Munteanu: „Sub suma asta nu discut”. Ce echipe l-ar monitoriza pe atacantul lui CFR Cluj # Fanatik
Neluțu Varga a anunțat suma pentru care este dispus să îl cedeze pe Louis Munteanu! Marea echipă europeană care l-ar vrea pe atacant
23:10
Fostul căpitan al naționalei României divorțează după 16 ani de relație. La partaj se dispută o afacere de 4 milioane de euro # Fanatik
Jucătorul care a fost căpitan al echipei naționale a României pune punct mariajului cu soția sa, după 16 ani. Cei doi parteneri au de împărțit 4 milioane de euro.
23:00
Pontul zilei de miercuri, 26 noiembrie. Bet Builder de cotă 3.75 la Superbet pentru Arsenal – Bayern # Fanatik
Cu pontul zilei de miercuri, 26 noiembrie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un Bet Builder de cotă 3.75 la meciul Arsenal - Bayern.
23:00
Fotbalul italian este în doliu după ce un fost internațional, care a evoluat pentru mai multe cluburi uriașe din Serie A, a decedat.
22:50
Rivala celor de la FCSB a pus ochii pe fundașul dorit de Gigi Becali. Oficialul echipei din Bănie a făcut anunțul, la scurt timp după ce MM Stoica a confirmat tratativele.
22:40
Biletul zilei la pariuri, miercuri, 26 noiembrie 2025. Câștig de 381 lei cu Liga Campionilor # Fanatik
Biletul zilei la pariuri de miercuri, 26 noiembrie 2025, poate aduce un câștig de 381 lei cu ajutorul a două meciuri de fotbal din „faza ligii” UEFA Champions League
22:30
Constantin Din ridică ştacheta la CM de handbal: „România poate merge în sferturi!”. Anunţ important despre selecţioner şi decizie majoră pentru alegerile FRH. Exclusiv # Fanatik
Constantin Din a acordat un interviu pentru FANATIK înaintea Campionatului Mondial de handbal feminin. Preşedintele FRH speră la un rezultat mare al naţionalei. El a vorbit despre viitorul selecţionerului Mihăilă, dar şi despre alegerile FRH din 2026.
22:20
Vizită diplomatică maghiară la FRF! Răzvan Burleanu, încântat după dialogul cu Ministrul de Externe al Ungariei: „Acesta este rolul fotbalului” # Fanatik
Ministrul de Externe al Ungariei, Peter Szijjarto, a desfășurat o vizită la Casa Fotbalului. Președintele Federației Române de Fotbal, Răzvan Burleanu, a dezvăluit cum vor colabora cele două țări din punct de vedere sportiv.
22:00
„Nu l-a suferit!” De ce premierul Ilie Bolojan nu a fost la înmormântarea lui Emeric Ienei la Oradea. Exclusiv # Fanatik
Dumitru Dragomir a dezvăluit de ce premierul Ilie Bolojan nu a fost la înmormântarea lui Emeric Ienei, eveniment petrecut la Oradea.
21:50
Un fotbalist care are în palmares două titluri de campion în România a fost prezentat oficial la noua echipă. Formația unde va evolua acesta ocupă momentan ultimul loc în campionat.
21:40
Sorin Cârțu, îngrijorat de forma slabă a vedetei de la Universitatea Craiova: „E și anturajul în care a trăit” # Fanatik
Sorin Cârțu, președintele Universității Craiova, îngrijorat de forma arătată de unul dintre cei mai importanți oameni ai echipei. Semnal de alarmă pentru Filipe Coelho.
21:20
Totul despre Campionatul Mondial de handbal feminin! Recordul deţinut de naţionala României şi care sunt marile favorite la titlul suprem # Fanatik
Campionatul Mondial de handbal feminin începe miercuri şi se va disputa în Germania şi Olanda. Naţionala României abordează cu entuziasm competiţia, deţinând un record important în competiţia supremă.
21:10
Cât costă alegerile locale din 7 decembrie 2025. Suma pe care o va primi un președinte de secție, un polițist sau un informatician # Fanatik
Statul român va cheltui o sumă de bani de ordinul zecilor de milioane de euro pentru organizarea alegerilor locale parțiale din data 7 decembrie 2025
20:50
Mihai Stoica a anunțat că, foarte probabil, FCSB nu se va putea baza pe un jucător important în derby-ul cu Rapid. Fotbalistul va pleca din România, iar oficialul roș-albaștrilor a dezvăluit și motivul.
20:40
Oficial! În ce urnă va fi România la tragerea la sorți a grupelor CM 2026 de pe 5 decembrie. Anunțul FIFA # Fanatik
România a aflat în ce urnă va fi repartizată la tragerea la sorți a grupelor Cupei Mondiale din 2026, bineînțeles în cazul în care ajunge acolo! Ce adversari ar putea avea „tricolorii” lui Mircea Lucescu
20:20
Profeția lui Mitică Dragomir despre situația lui Chivu la Inter. Când crede că-l vor da afară! Exclusiv # Fanatik
Probleme pentru Cristi Chivu la Inter. Echipa sa a fost învinsă de rivalii de la AC Milan, iar Mitică Dragomir a vorbit despre viitorul antrenorului român.
20:10
Unde a fost surprinsă Simona Halep. Fostul numărul 1 mondial din tenis nu s-a uitat la bani pentru noua achiziție # Fanatik
Locul în care a fost văzută fosta jucătoare de tenis Simona Halep. Sportiva din Constanța a scos din buzunar o sumă importantă pentru o pasiune mai veche.
Acum 24 ore
19:40
Orașul unde Cristina Neagu se relaxează după retragerea din handbal. Ce destinație a ales fosta sportivă # Fanatik
Cristina Neagu continuă să se relaxeze după retragerea din handbal și a ales o destinație aparte. Unde se află fosta sportivă în vacanță de ceva timp?
19:30
Mihai Stoica, detalii de maxim interes pentru fanii FCSB-ului! Șanse mari să se realizeze super-transferul dorit de Gigi Becali!
19:20
Dumitru Dragomir, victorie uriașă în scandalul drepturilor TV! Fostul președinte al LPF a fost achitat de acuzația de luare de mită # Fanatik
Dumitru Dragomir a fost achitat de acuzația de luare de mită într-un scandalul cu drepturile TV. Fostul șef al LPF fusese condamnat inițial la 4 ani de închisoare cu executare.
19:00
L-au interceptat imediat! Gică Hagi, apariție de gală la un meci de Champions League: ”Se numără printre cei prezenți”. Video # Fanatik
Gică Hagi a ales să-și petreacă mijlocul de săptămână la un meci de Champions League. Cum a fost primit ”Regele” înainte de startul jocului din cea mai tare competiție.
19:00
Cine e candidatul “inventiv”, cel “crispat” şi cel “ultrapopulist” la alegerile pentru Primăria Capitalei. Cum îşi caracterizează Ciprian Ciucu rivalii, într-un singur cuvânt # Fanatik
Ciprian Ciucu i-a caracterizat la FANATIK EXCLUSIV, în câte un cuvânt, pe principalii săi rivali la Primăria Capitalei și a vorbit despre o cursă extrem de strânsă, dar și despre nevoia revenirii la votul în două tururi.
18:20
Valeriu Iftime, declarație războinică la adresa granzilor din SuperLiga: “Vom face totul pentru o performanță unică!”. Reacție surpriză despre FCSB # Fanatik
FC Botoșani are un sezon fantastic, iar Valeriu Iftime este convins că formația sa va ajunge în play-off-ul din SuperLiga. Ce a spus după remiza cu Dinamo.
18:10
Decizia CCR privind pensiile private, pe înțelesul tuturor. Guvernul Bolojan, învingător: „Trebuia să li se spună oamenilor de la început” # Fanatik
Decizia CCR privind pensiile private a stârnit forfotă în rândul românilor. Cum se explică, pe înțelesul tuturor, hotărârea luată de judecătorii constituționali?
17:50
Lovitură pentru Daniel Pancu! Atacantul de la CFR Cluj ratează toate meciurile din luna decembrie! # Fanatik
Vedeta de la CFR Cluj nu mai joacă în Gruia până la finalul anului. Echipa din Ardeal a făcut anunțul prin intermediul rețelelor de socializare. „Mult succes”.
17:30
Gustavo schimbă meseria: devine agent și promite transferuri spectaculoase pentru Universitatea Craiova: „Vreau să aduc brazilieni de valoare!“ Exclusiv # Fanatik
Gustavo Vagenin, fostul jucător al Universităţii Craiova, a acordat un interviu în exclusivitate pentru FANATIK. A oferit detalii senzaţionale despre revenirea sa în Bănie şi viaţa de după retragerea din fotbal.
17:20
Champions League, rezultate etapa 5. Toate meciurile live, scoruri finale, clasament actualizat și program complet # Fanatik
Etapă incendiară în Champions League! Derby-uri cu tensiune, rezultate neașteptate și schimbări spectaculoase în clasament. Află scorurile finale, cine a făcut show pe teren și unde poți urmări rezumatele meciurilor
17:10
Directorul român de la Dacia Renault, agresat de un fost fotbalist înainte să moară. Constantin Olteanu, neînțelegeri în trecut cu o firmă a lui Țiriac # Fanatik
Un director român al Dacia Renault a încetat din viață, iar înainte de decesul său, afaceristul s-a lovit de o serie de controverse. Constantin Olteanu fost agresat de un angajat și fost fotbalist în urmă cu ceva timp.
17:00
De 1 Decembrie, Betano celebrează România prin oamenii care o ridică în picioare: sportivii care ne unesc, echipele care ne fac să strigăm din toți plămânii și momentele care ajung să devină amintiri pentru o […]
17:00
Harry Kane a făcut un anunț important înainte de partida pe care Bayern o va disputa pe terenul lui Arsenal în UEFA Champions League. Englezul a clarificat mai multe aspecte.
16:50
Afacerea care l-a îmbogățit pe Mihai Rotaru. Din ce face bani, de fapt, patronul Universității Craiova # Fanatik
Mihai Rotaru are o avere uriașă și nu e de mirare, având în vedere faptul că acesta a făcut investiții profitabile în niște domenii care sunt într-o continuă ascensiune.
16:20
„Nu e despre Gaza, ci e despre cine va stăpâni lumea” – avertismentul de la Budapesta pentru Europa. Aceasta este bătălia finală pentru supremație # Fanatik
Gaza este doar începutul, nu este numai un conflict israeliano-palestinian: Rusia, islamismul și Turcia aduc o noua bătălie globală pentru putere. Cine va conduce lumea
16:20
Încă o vedetă pleacă de la CSM Bucureşti! A semnat cu o pretendentă la câştigarea Champions League # Fanatik
După transferul lui Elizabeth Omoregie la Ferencvaros, o altă jucătoare importantă pleacă de la CSM Bucureşti. A semnat cu o pretendentă la câştigarea Ligii Campionilor.
16:00
Răzvan Ioan Boanchiș explică de ce „Legea Novak” nu va avea succes: „Fotbalul nostru are nevoie de bani și de valori, nu de frâne” # Fanatik
Răzvan Ioan Boanchiș a explicat în FANATIK de ce „Legea Novak”, în acest moment, nu poate fi aplicată în fotbalul românesc
15:30
Cătălin Mulţescu, dezvăluiri în lacrimi despre ultimele zile ale tatălui său: “E un coşmar pe care nu vreau să-l mai trăiesc vreodată! M-a strâns de mână când m-a auzit vorbind” # Fanatik
Cum și-a trăit Gigi Mulțescu ultimele zile. Fiul său a povestit, cu ochii plini de lacrimi, clipele de coșmar de la spital. „Pentru noi a fost un șoc. Știam că este bolnav”.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.