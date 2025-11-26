Deputatul Bogdan Cojocaru, președintele PSD Iași: Criza de la Spitalul de Copii din Iași se adâncește. Întrebări fără răspuns, al doilea manager interimar a demisionat!

Consilierii județeni ai PSD vor propune, la proxima ședință de plen, ca la Spitalul de Copii „Sf. Maria" să fie efectuate un audit economic și unul medical, cu experți independenți, externi. "Responsabilitatea pe care conducerea spitalului și cea Executivă a CJ o au este una uriașă. Vorbim despre o unitate medicală care, anual, tratează peste [...]

