2 ani de când românii returnează sticlele goale: aproape 8 miliarde de ambalaje au mers la reciclat
Euractiv.ro, 26 noiembrie 2025 10:50
La doi de la lansarea Sistemului de Garanție-Returnare (RetuRO SGR) în România au fost colectate aproximativ 7,9 miliarde de ambalaje, iar la reciclatori au ajuns peste 550.000 de tone de materiale.
• • •
Acum 30 minute
10:50
Acum o oră
10:40
ANCOM publică Ghidul pentru combaterea preluării neautorizate a elementelor de identitate vizuală a conturilor instituțiilor publice, în mediul online.
Acum 4 ore
09:10
Milioane de femei din întreaga lume trăiesc cu teama constantă de violență domestică, iar zeci și sute de femei își pierd viața în fiecare an în fiecare țară, scrie „24Ceasa” (Bulgaria).
08:40
A fost capturat și al treilea autor al furtului de la Luvru. Povestea lui Doudou, hoțul gentilom # Euractiv.ro
La mai bine de o lună după senzaționalul jaf de la Luvru, poliția franceză l-a arestat și pe al patrulea și ultimul suspect din banda care a comis jaful, scrie „Corriere della Sera” (Italia).
08:20
Mai mulți clienți nemulțumiți ai grupului energetic maghiar de stat, MVM, vor organiza vineri un protest în fața clădirii Companiei furnizoare de electricitate din Budapesta (ELMŰ), relatează portalul 24.hu, citat de „Nepszava” (Ungaria).
08:00
Dacă situația o cere, doar ofițerii de poliție, soldații, paramedicii, pompierii și reprezentanți ai organismelor care gestionează situația de criză în Ungaria vor putea alimenta la benzinăriile de urgență, scrie Infostart.hu (Ungaria).
07:50
Până la 31 ianuarie 2026, turiștii europeni vor avea două zboruri interne gratuite în Japonia # Euractiv.ro
Organizația Națională de Turism din Japonia (JNTO), împreună cu All Nippon Airways (ANA), va oferi zboruri interne gratuite călătorilor din Regatul Unit și Europa, notează „Euronews” (Italia).
07:40
De la vizita la Moscova din 2015 la negocierile cu instituțiile financiare și discuțiile privind reunificarea Ciprului, fostul premier dezvăluie detalii necunoscute și controverse ale guvernării sale, notează „Kathimerini” (Grecia).
Acum 6 ore
07:10
Petăr Kănev: Cooperarea Economică la Marea Neagră face parte din arhitectura europeană # Euractiv.ro
Strategia Uniunii Europene pentru regiunea Mării Negre deschide spațiu pentru o participare activă, sprijin pentru proiecte cheie și consolidarea dimensiunii parlamentare a parteneriatului cu UE, scrie „24Ceasa” (Bulgaria).
07:00
Parlamentul European a adoptat marți, în sesiunea plenară, la Strasbourg, un raport potrivit căruia situația statului de drept din Ungaria s-a deteriorat și încălcarea continuă a statului de drept amenință valorile europene și ordinea juridică a UE.
06:50
Ucraina ar fi acceptat planul de pace propus de Trump: „Mai sunt doar câteva detalii minore” # Euractiv.ro
Ucraina a acceptat, după consultări cu emisarii americani, condițiile unui posibil acord de pace, a declarat marți un oficial american pentru ABC News, potrivit „La Libre Belgique” (Belgia).
06:40
Există condițiile, atât militare, cât și geopolitico-diplomatice, pentru o pace „bună” în Ucraina – adică o pace justă care să restabilească principiile dreptului internațional? Probabil că nu, răspunde „Il Corriere della Sera” (Italia).
Acum 24 ore
21:30
Comisia Europeană suspendă temporar procedura privind deficitul excesiv pentru România # Euractiv.ro
Comisia Europeană a suspendat procedura de deficit excesiv pentru România, anunță instituția într-un comunicat de presă, potrivit Economedia.ro.
18:10
Mediul de afaceri din România, apel comun pentru eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri # Euractiv.ro
În perspectiva discuțiilor privind construcția bugetului de stat pentru 2026, mediul de afaceri din România reiterează apelul ferm adresat decidenților de a elimina impozitul minim pe cifra deafaceri (IMCA).
16:20
Ciorba românească, între dietă și deliciu: ce spun datele nutriționale despre favorit al românilor # Euractiv.ro
Pentru mulți români, o masă nu este completă fără o porție de ciorbă, indiferent de sezon. Fie că vorbim despre ciorba de burtă, de perișoare sau o variantă vegetariană, acest preparat tradițional este omniprezent în meniurile restaurantelor.
16:20
16:00
Proiect: Victimele care au un ordin de protecție să aibă consiliere psihologică gratuită # Euractiv.ro
Deputata PNL Raluca Turcan și deputata PSD Victoria Stoiciu au depus, cu susținerea unui număr mare de parlamentari, un proiect de lege în favoarea victimelor violențelor care au un ordin de protecție provizoriu sau definitiv.
15:40
Zelenski va efectua o vizită în SUA, pentru o înțelegere finală cu Trump asupra propunerii de pace # Euractiv.ro
SUA și Ucraina au ajuns la un acord asupra punctelor cele mai importante din planul de pace cu Rusia propus de președintele american Donald Trump, iar acesta din urmă se va întâlni luna aceasta cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski.
15:30
Regulamentul adoptat marți va consolida industria de apărare a UE, va promova achiziții publice comune la nivel european, va intensifica producția și va crește sprijinul pentru Ucraina, anunță Parlamentul European.
14:40
Un stat trebuie să recunoască căsătoria dintre 2 cetățeni de același sex încheiată în alt stat UE # Euractiv.ro
Un stat membru are obligația de a recunoaște căsătoria dintre doi cetățeni ai Uniunii de același sex încheiată legal într-un alt stat membru în care aceștia și-au exercitat libertatea de circulație și de ședere, a decis marți Curtea de Justiție a UE.
14:30
Judecătorii CCR au admis marți obiecția de neconstituționalitate a Legii privind plata pensiilor private, inițiat de Guvern și care prevede modificări la Pilonul II și Pilonul III de pensii.
13:40
Trump și Xi - care s-au întâlnit în urmă cu aproape o lună în Coreea de Sud - au discutat o serie de chestiuni, inclusiv despre comerț, invazia Rusiei în Ucraina, fentanilul și Taiwanul, potrivit președintelui și Ministerului de Externe al Chinei.
13:10
Conform datelor oficiale furnizate de către Inspectoratul General pentru Imigrări (IGI) arată de unde sunt majoritatea cetățenilor din țări terțe care au obținut permise de ședere în scopul angajării în România în ultimii ani.
Ieri
11:00
Președintele Nicușor Dan a transmis din nou un apel către mediul de afaceri să vină "cu procese deja elaborate, analize deja elaborate, proiecte de acte normative deja scrise pentru a câștia timp" în privința reformelor de care România are nevoie.
10:10
Psihologia culorii în uniforma medicală: cum influențează starea pacientului și percepția profesiei # Euractiv.ro
Într-un spital, culoarea nu este un detaliu decorativ.
10:00
Analistul Cristian Andrei: Candidații din București sunt slabi, nu creează teme sau vreo emoție # Euractiv.ro
Consultantul politic și fondatorul Agenției de Rating Politic Cristian Andrei a analizat, într-un interviu pentru Euractiv România, viitorul Coaliției în raport cu lupta pentru Primăria Capitalei, miza votului util și provocările viitorului edil.
09:50
Senatul a votat înlocuirea termenului de „handicap” cu „dizabilitate” în Legea nr. 448/2006 # Euractiv.ro
Senatul a adoptat inițiativa legislativă a unor senatori USR prin care termenul „handicap” este înlocuit în Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap cu termenul „dizabilitate”.
09:40
Forțele Aeriene au detectat drone în spațiul aerian al României/ RO-Alert emis și în Vrancea # Euractiv.ro
Radarele Ministerului Apărării Naționale au detectat o țintă care se îndrepta spre spațiul aerian național, în dimineața de marți, în proximitatea județului Tulcea.
09:20
08:50
China denunță planul Japoniei de a amplasa rachete pe o insulă din apropierea Taiwanului # Euractiv.ro
Autoritățile din China au calificat luni planul Japoniei de a amplasa rachete pe o insulă din apropierea Taiwanului „o încercare deliberată de a crea tensiuni regionale și de a provoca o confruntare militară”, informează Reuters (Marea Britanie).
08:30
Analiză NewsVibe: Discursul economic mainstream are un ton neutru, pe TikTok el devine furios # Euractiv.ro
O analiză realizată de NewsVibe arată că dezbaterile economice din România evoluează în două direcții: una dominată de neutralitate în presa mainstream și pe rețelele clasice, și alta mult mai tensionată pe TikTok, unde discursul negativ se dublează.
08:10
Armata israeliană a anunțat luni demiterea mai multor generali care au deținut poziții-cheie în timpul atacurilor din 7 octombrie. Aceștia vor fi eliminați de pe lista cadrelor în rezervă și nu vor mai face parte din armată, notează „France 24”.
08:00
Statele Unite l-au declarat pe Maduro terorist și vor putea lansa operațiuni secrete în Venezuela # Euractiv.ro
Începând de luni Washingtonul a inclus pe lista sa FTO Cartelul Sorilor (Cártel de los Soles), pe care îl consideră a fi condus de Maduro și Diosdado Cabello, scrie „20 Minutos” (Spania).
07:50
În Luanda, capitala Angolei, o republică africană cu 40 de milioane de locuitori, situată la granița cu Atlanticul de Sud, a avut loc luni o importantă întâlnire între Uniunea Europeană și Uniunea Africană, scrie „RAI News” (Italia).
07:40
Lula a anunțat că acordul comercial dintre UE și Mercosur va fi semnat pe 20 decembrie # Euractiv.ro
Președintele Braziliei a dat asigurări că, după semnarea acordului, va fi necesar să se lucreze intens pentru ca populația să poată începe să se bucure de beneficiile acestuia, informează „Cadena SER” (Spania).
07:30
Candidatul lui Milorad Dodik, fostul lider al sârbilor bosniaci, a câștigat președinția # Euractiv.ro
Rezultatul a fost strâns între câștigător, Siniša Karan, un om de încredere al lui Milorad Dodik, și Branko Blanusa, un om practic necunoscut a cărui candidatură a fost susținută de mai multe grupuri de opoziție, scrie „Le Monde” (Franța).
07:00
Ungaria alocă printre cele mai mici sume atât pentru scopuri sociale, cât și pentru sănătate dintre țările Uniunii Europene, scrie publicația „Népszava” (Ungaria), care constată că situația reprezintă „o rușine”.
06:50
Este pentru prima dată în 23 de ani când agenția i-a ridicat ratingul Italiei. Acesta crește cu o treaptă, de la Baa3 la Baa2. Franța este Aa3, cu cinci trepte mai sus, scrie „Le Point” (Franța).
06:40
Zelenski afirmă că Ucraina conlucrează cu SUA în vederea unor „compromisuri care să ne întărească” # Euractiv.ro
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a susținut că „principiul fundamental, care a asigurat o Europă pașnică mai mult decât oricând în istorie, trebuie respectat”, iar frontierele nu trebuie să fie schimbate prin forță.
06:30
După patru ani, se pare că în timpul nopții de duminică spre luni, războiul din Ucraina a ajuns în sfârșit la primul său punct de cotitură. Impasul, și gheața par rupte, constată „Il Corriere della Sera” (Italia).
06:20
Care e planul lui Putin pentru restul Europei dacă invazia sa din Ucraina se va dovedi un succes?, se întreabă Federico Rampini într-un articol din „Il Corriere della Sera” (Italia).
24 noiembrie 2025
23:30
20:00
CSAT: Recomandările primite au fost integrate în Strategia Națională de Apărare a Țării # Euractiv.ro
O bună parte a recomandărilor primite au fost integrate în varianta finală a Strategiei Naționale de Apărare a Țării, analizată luni de CSAT. Documentul va fi va fi prezentat de către președinte în Parlament.
17:30
17:30
Judecătorii Curții de Apel București, întruniți în Adunarea Generală, astăzi, 24 noiembrie 2025, fiind prezenți 216 din 243 judecători, cu o majoritate de 215 judecători, resping propunerea legislativă
17:00
Oana Gheorghiu nu crede că vor exista influențe politice în reforma companiilor de stat # Euractiv.ro
Vicepremiera venită din zona ONG spune că până acum a primit susținere din partea celorlalți vicrepemieri, indiferent de partide.
16:30
Comitetul național pentru reforma companiilor de stat - reactivat.Multe întrebări, puține răspunsuri # Euractiv.ro
Vicepremiera Oana Gheorghiu a anunțat luni că a fost reactivat Comitetul național pentru reforma companiilor de stat. Analiza va începe cu 10 companii de stat.
14:40
Începând din februarie 2026, se va putea călători în Marea Britanie doar cu permisiune prealabilă # Euractiv.ro
Vizitatorii din 85 de țări, inclusiv România, care nu au nevoie de viză, nu vor putea călători legal în Marea Britanie fără o Autorizație Electronică de Călătorie (ETA) începând cu 25 februarie 2026.
13:10
Turda riscă să piardă o sursă majoră de venit: un om de afaceri orădean vrea să preia Salina Turda # Euractiv.ro
Un conflict juridic complicat, pornit dintr-o datorie veche, pune sub presiune una dintre cele mai importante surse de venit ale municipiului Turda: Salina Turda, obiectiv turistic care generează sume considerabile pentru bugetul local.
12:10
Mercenarul Horațiu Potra, la Parchetul ÎCCJ pentru a fi audiat în dosarul banilor din Congo # Euractiv.ro
Mercenarul Horațiu Potra, arestat preventiv, alături de fiul și nepotul său, pentru tentativă de acțiuni împotriva ordinii constituționale, a fost adus luni la Parchetul Înaltei Curți de Casație și Justiție.
