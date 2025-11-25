Negocieri de pace. Ce se întâmplă cu adevărat la Geneva?
Euractiv.ro, 25 noiembrie 2025 06:30
După patru ani, se pare că în timpul nopții de duminică spre luni, războiul din Ucraina a ajuns în sfârșit la primul său punct de cotitură. Impasul, și gheața par rupte, constată „Il Corriere della Sera” (Italia).
• • •
Acum 30 minute
07:00
Ungaria alocă printre cele mai mici sume atât pentru scopuri sociale, cât și pentru sănătate dintre țările Uniunii Europene, scrie publicația „Népszava” (Ungaria), care constată că situația reprezintă „o rușine”.
06:50
Este pentru prima dată în 23 de ani când agenția i-a ridicat ratingul Italiei. Acesta crește cu o treaptă, de la Baa3 la Baa2. Franța este Aa3, cu cinci trepte mai sus, scrie „Le Point” (Franța).
Acum o oră
06:40
Zelenski afirmă că Ucraina conlucrează cu SUA în vederea unor „compromisuri care să ne întărească” # Euractiv.ro
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a susținut că „principiul fundamental, care a asigurat o Europă pașnică mai mult decât oricând în istorie, trebuie respectat”, iar frontierele nu trebuie să fie schimbate prin forță.
06:30
Acum 2 ore
06:20
Care e planul lui Putin pentru restul Europei dacă invazia sa din Ucraina se va dovedi un succes?, se întreabă Federico Rampini într-un articol din „Il Corriere della Sera” (Italia).
Acum 8 ore
23:30
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski afirmă că cedarea de teritorii Rusiei reprezintă "principala problemă" după discuțiile privind planul de pace susținut de SUA.
Acum 12 ore
20:00
CSAT: Recomandările primite au fost integrate în Strategia Națională de Apărare a Țării # Euractiv.ro
O bună parte a recomandărilor primite au fost integrate în varianta finală a Strategiei Naționale de Apărare a Țării, analizată luni de CSAT. Documentul va fi va fi prezentat de către președinte în Parlament.
Acum 24 ore
17:30
17:30
Judecătorii Curții de Apel București, întruniți în Adunarea Generală, astăzi, 24 noiembrie 2025, fiind prezenți 216 din 243 judecători, cu o majoritate de 215 judecători, resping propunerea legislativă
17:00
Oana Gheorghiu nu crede că vor exista influențe politice în reforma companiilor de stat # Euractiv.ro
Vicepremiera venită din zona ONG spune că până acum a primit susținere din partea celorlalți vicrepemieri, indiferent de partide.
16:30
Comitetul național pentru reforma companiilor de stat - reactivat.Multe întrebări, puține răspunsuri # Euractiv.ro
Vicepremiera Oana Gheorghiu a anunțat luni că a fost reactivat Comitetul național pentru reforma companiilor de stat. Analiza va începe cu 10 companii de stat.
14:40
Începând din februarie 2026, se va putea călători în Marea Britanie doar cu permisiune prealabilă # Euractiv.ro
Vizitatorii din 85 de țări, inclusiv România, care nu au nevoie de viză, nu vor putea călători legal în Marea Britanie fără o Autorizație Electronică de Călătorie (ETA) începând cu 25 februarie 2026.
13:10
Turda riscă să piardă o sursă majoră de venit: un om de afaceri orădean vrea să preia Salina Turda # Euractiv.ro
Un conflict juridic complicat, pornit dintr-o datorie veche, pune sub presiune una dintre cele mai importante surse de venit ale municipiului Turda: Salina Turda, obiectiv turistic care generează sume considerabile pentru bugetul local.
12:10
Mercenarul Horațiu Potra, la Parchetul ÎCCJ pentru a fi audiat în dosarul banilor din Congo # Euractiv.ro
Mercenarul Horațiu Potra, arestat preventiv, alături de fiul și nepotul său, pentru tentativă de acțiuni împotriva ordinii constituționale, a fost adus luni la Parchetul Înaltei Curți de Casație și Justiție.
09:40
Mame ucrainene care au supraviețuit împreună cu copiii unui atac rusesc povestesc scena îngrozitoare # Euractiv.ro
Când o rachetă rusească a explodat pe o stradă din Ucraina, în aprilie, Maksim a spart cu piciorul geamul unui autobuz, în timp ce mama lui îl implora să fugă și să o lase în urmă, relatează „CBS News” (SUA).
09:20
O nouă variantă a planului de pace s-a conturat în urma discuțiilor de la Geneva. SUA și negociatorii ucrainieni au căzut de acord să continue lucrul intens pe actualizarea planului de pace, potrivit unui anunț făcut duminică, citat de BBC.
09:10
Ștefureac: „Majoritatea americanilor nu sunt de acord cu politica lui Trump în Ucraina” # Euractiv.ro
Cele mai recente agregări de sondaje din SUA arată o opinie publică profund divizată în privința modului în care președintele Donald Trump gestionează războiul Rusia–Ucraina, afirmă sociologul Remus Ștefureac, director INSCOP.
09:10
Federația Rusă a reluat atacurile cu drone asupra unor obiective civile și de infrastructură portuară din Ucraina, în noaptea de duminică spre luni, în proximitatea frontierei cu România.
08:50
„Safariuri umane la Sarajevo”. Președintele sârb, Aleksandar Vucic acuzat de participare la masacre # Euractiv.ro
Noi acuzații, de data aceasta îndreptate împotriva liderului sârb, Aleksandar Vucic, au apărut în scandalul „safariurilor umane” de la Sarajevo, scrie „L ePoint” (Franța) sub semnătura Juliei Malo.
08:40
Comisia Europeană a anunțat vineri că lansează o procedură de infringement împotriva Slovaciei în urma modificărilor constituționale care vizează acordarea primatului legislației naționale față de legislația UE, informează „La Libre Belgique”.
08:20
Moscova anunță că va răspunde sancțiunilor impuse de Oslo împotriva a două companii rusești cărora li s-a interzis pescuitul în zona sa economică exclusivă, dacă nu se ajunge la un acord, scrie „La Razon” (Spania).
08:10
Sârbii bosniaci votează pentru a-și alege președintele după ce liderul separatist Dodic a fost demis # Euractiv.ro
Duminică, alegătorii din partea sârbească a Bosniei au votat pentru a-și alege un nou președinte după ce fostul lider prorus, Milorad Dodik, a fost demis din cauza politicilor sale separatiste, scrie AFP (Franța).
08:00
E. Letta avertizează: „Teama că Trump va abandona Ucraina este o provocare mortală pentru Europa” # Euractiv.ro
Enrico Letta, fost prim-ministru al Italiei și astăzi una dintre cele mai influente voci ale dezbaterii europene, avertizează că al doilea mandat al lui Donald Trump reprezintă „o provocare mortală” pentru Europa.
07:50
Oficiali ucraineni, americani și europeni se întâlnesc duminică în Elveția pentru a discuta planul lui Donald Trump pentru Ucraina, care pune Kievul în pericol de capitulare forțată, dar care, potrivit Washingtonului, nu constituie o ofertă finală.
07:40
Duminică, președintele Trump, i-a acuzat pe liderii ucraineni că nu arată „nicio recunoștință” față de SUA, în timp ce el încearcă să impună un acord pentru a pune capăt conflictului cu Rusia. Planul este contestat de Kiev și de aliații săi europeni.
Ieri
00:50
România, „Alfa și omega pentru o nouă eră de pace, demnitate și iubire.” Sarcasm și ridiculizare cu superiortate, de partea cealaltă.
23 noiembrie 2025
11:40
SUA insistă că au redactat planul de pace pentru Ucraina, în ciuda acuzațiilor că ar favoriza Rusia # Euractiv.ro
Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a insistat că un plan propus în 28 de puncte pentru a pune capăt războiului din Ucraina – considerat pe scară largă favorabil Rusiei – a fost „redactat de SUA”, scrie BBC News (Marea Britanie).
10:20
Eram pe punctul să scriu „trei ipostaze ale unei morți anunțate”, dar este o pastișă facilă și perimată. Sunt însă trei momente care ar fi meritat și poate ar fi avut mai multă atenție, scrie Ileana Giurchescu pe Presshub.ro.
Mai mult de 2 zile în urmă
00:00
Dacă nu disecăm trecutul, nu avem șansa de a înțelege viitorul.
21 noiembrie 2025
20:00
Guvernul-fortăreață. Transparența Executivului tinde spre zero, fotojurnaliștii se revoltă public # Euractiv.ro
Guvernul Bolojan se remarcă, printre altele, prin lipsa aproape totală de transparență când vine vorba de relația cu jurnaliștii. Secretomanie instituită este demnă de puteri autoritare, nicidecum de una care pretinde a fi democratică.
19:40
Bolojan le-a pus gând rău unor companii de stat: Cele care nu pot fi salvate trebuie închise # Euractiv.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat vineri, într-o conferință de presă, că acele companii de stat care nu pot fi salvate trebuie închise, iar cele care au pierderi trebuie să le reducă.
18:50
Zelenski spune că Ucraina riscă să piardă partenerul strategic SUA, prin respingerea planului de pace propus de echipa lui Trump.
16:50
Premierul Ilie Bolojan a declarat vineri, într-o conferință de presă, că majorarea impozitelor pe proprietați în cazul persoanelor fizice era necesară și a fost un angajament al țării noastre de anii trecuți.
15:30
Nicușor Dan, după plecare lui Ludovic Orban de la Cotroceni: Uneori se mai întâmplă telenovele # Euractiv.ro
Președintele Nicușor Dan a spus vineri, referitor la plecarea lui Ludovic Orban din funcția de consilier, că, dacă un demnitar are un consilier și acel consilier "în mod repetat spune altceva decât spune demnitarul", cel din urmă trebuie să plece.
14:30
Președintele Nicușor Dan vede rezultate concrete livrate de coaliția de guvernare.
12:50
DIICOT, detalii despre șoferul prins în Vama Albița că transporta arme și lansatoare de rachetă # Euractiv.ro
Procurorii DIICOT Iași au dispus reținerea șoferului moldovean, de 37 de ani, cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, contrabandă calificată și folosirea de acte nereale la autoritatea vamală.
10:40
Discursul „condamnabil” al primului-ministru german reflectă o viziune neocolonială, scrie „Folha Online” (Brazilia), care constată că modul european de ierarhizare a lumii arată că s-au învățat puține lucruri despre justiția climatică.
10:30
Human Rights Watch denunță crimele de război israeliene pentru strămutarea a 32.000 de palestinieni # Euractiv.ro
Human Rights Watch (HRW) a denunțat joi că Israelul a comis „crime de război” în timpul unei serii de operațiuni militare în Cisiordania, care au cauzat strămutarea forțată a cel puțin 32.000 de palestinieni, notează „Cadena SER” (Spania).
10:30
Un sondaj Informat.ro – INSCOP Research, realizat în perioada 17-19 noiembrie, arată că Nicușor Dan este personalitatea politică în care românii au cea mai multă încredere.
10:10
Bosnia, după 30 de ani: o țară în pragul dezintegrării din cauza rebeliunii sârbilor bosniaci # Euractiv.ro
Liderul sârbilor bosniaci, Milorad Dodik, sfidează istoricul Acord de la Dayton care a pus capăt războiului din Balcani, provocând o „criză extraordinară” și amenințări la adresa stabilității teritoriale a țării, scrie „La Razon” (Spania).
10:00
Turismul cultural va fi în centrul atenției Ministerului bulgar al Turismului în 2026, după ce a încheiat cel mai puternic sezon estival, scrie „Mediapool” (Bulgaria).
09:40
Universitatea din Viena „fură” 3,5 miliarde de numere de telefon și raportează o eroare a WhatsApp # Euractiv.ro
Un grup de cercetători de la Universitatea din Viena și de la centrul austriac de cercetare în domeniul securității cibernetice SBA Research a exploatat o eroare a WhatsApp și a obținut acces la 3,5 miliarde de numere de telefon.
09:20
Uniunea Europeană este în contact cu rețeaua X din cauza conținutului „îngrozitor” generat de Grok, chatbot-ul platformei, considerat contrar valorilor europene, informează „Reuters” (Marea Britanie).
09:20
Președintele francez a vorbit miercuri despre teama sa că cetățenii vor întreba inteligența artificială pentru a le determina voturile la următoarele alegeri, informează „La Libre Belgique” (Belgia).
09:10
Trump își dorea cu adevărat să fie ca Bin Salman, fără opoziție sau gândire critică în universități și cu o presă controlată, crede Guga Chacra într-un editorial publicat de „O Globo” (Brazilia).
09:00
„Reuters” (Marea Britanie) relatează că președintele Donald Trump și vicepreședintele JD Vance nu au fost invitați la funeraliile fostului vicepreședinte Dick Cheney, un critic vocal al actualei administrații.
08:50
Trump îi numește „trădători” pe democrații care cer militarilor să refuze ordinele ilegale # Euractiv.ro
„Reuters” (Marea Britanie) relatează că Donald Trump i-a acuzat de „trădare” pe democrații care au îndemnat armata să refuze ordinele ilegale, afirmând că ar putea fi pasibili de pedeapsa capitală.
08:50
Snoop.ro: George Simion a plătit 1 milion de euro pentru o zi de promovare la Realitatea Plus # Euractiv.ro
Facturile de promovare ale AUR pe Realitatea TV au fost considerate neconforme cu legea de către Autoritatea Electorală Permanentă, care a decis să nu ramburseze partidului peste 17 milioane de lei.
08:40
Rusia controlează aproape jumătate din teritoriul arctic și o mare parte din coasta sa. Acum, Putin și-a extins progresiv prezența militară în regiune, așa cum a denunțat NATO și, de exemplu, Norvegia. Dar prezența sa economică se extinde și ea.
08:30
De ce scandalul de corupție este atât de periculos pentru Zelenski (și pentru soarta Ucrainei) # Euractiv.ro
Un erou al rezistenței naționale împotriva agresorului poate fi în același timp și o figură compromisă de o lume coruptă?, se întreabă „Il Corriere della Sera” (Italia) într-o analiză semnată de Federico Rampini.
