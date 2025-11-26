Venituri uriașe descoperite de ANAF din platformele pentru adulţi OnlyFans şi LiveJasmine
PSNews.ro, 26 noiembrie 2025 11:50
Direcţia Generală Antifraudă Fiscală anunţă că a demarat controale extinse asupra a 103 persoane fizice care au obţinut venituri din realizarea de conţinut video. Astfel, în perioada 2023–2024, persoanele vizate au încasat venituri substanţiale de la platformele OnlyFans şi LiveJasmine, operate de Fenix International şi JWS International, iar venituri în valoare totală de 64,25 milioane
• • •
Acum 5 minute
12:10
Consiliul Economic și Social: Forța de muncă din afara UE rămâne esențială pentru economia românească # PSNews.ro
Economia românească are nevoie, în continuare, de aducerea de forță de muncă din țări terțe non-UE, întrucât angajarea lucrătorilor străini susține profitabilitatea afacerilor și plata unor taxe la bugetul de stat, potrivit Agerpres. Totodată, sunt necesare reglementări pentru persoanele juridice care asigură importul de forță de muncă, digitalizarea întregului proces, precum și colaborarea între instituțiile
12:10
Comandant NATO: „România va avea un sistem capabil să doboare dronele. E o figură centrală în această parte a Alianţei” # PSNews.ro
România va avea, în curând, un nou sistem militar capabil să doboare dronele care pătrund în spaţiul aerian naţional. Declaraţia a fost făcută de comandantul Forţelor Terestre ale Statelor Unite în Europa şi Africa, generalul Christopher Donahue. Chiar și în contextul redistribuirii trupelor, angajamentul american față de apărarea colectivă rămâne ferm, iar capabilitățile militare terestre
12:10
VIDEO Câți bani a primit România de la UE după aderare. Siegfried Mureșan anunță schimbări în bugetul UE pentru 2026 # PSNews.ro
PS News la Strasbourg – Europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan a explicat pe larg de ce propunerea Comisiei, care prevedea comasarea Politicii Agricole Comune (PAC) cu Politica de Coeziune într-un singur fond, ar fi provocat riscuri majore pentru România. Totodată, europarlamentarul a explicat schimbările la care s-a ajuns după negocierile cu Comisia Europeană privind bugetul UE.
12:10
Alexandru Rogobete: Există locuri ATI pentru victimele exploziei din Buftea. Transferul în străinătate rămâne o opțiune # PSNews.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că victimele exploziei din imobilul din Buftea, vor fi transferate la spitale din străinătate dacă va fi necesar, conform Gândul. Ministrul a oferit asigurări că demersurile pentru transfer vor fi demarate imediat, în caz de nevoie. Oficialul a adăugat că există îndeajuns de multe locuri în secțiile de terapie intensivă
12:10
Imediat după 1990, odată cu ședințele zbuciumate din FSN/CFSN și cele din primul parlament ales în Duminica Orbului, oamenii au început să se întrebe dacă nu ar fi necesar ca cei care vor să fie membri ai parlamentului să fie supuși unui consult psihiatric, susține Patrick André de Hillerin într-un editorial publicat de Gândul. Redăm în
Acum 30 minute
11:50
Nicușor Dan a dat în judecată AEP după ce nu i-a rambursat un milion de lei proveniți de la donatorii anonimi # PSNews.ro
Președintele Nicușor Dan a deschis al doilea proces împotriva Autorității Electorale Permanente (AEP), după alegerile prezidențiale din mai 2025. La fel ca în primul caz, este vorba despre bani. Nicușor Dan a deschis o acțiune în contencios administrativ și fiscal împotriva AEP. Dosarul a fost depus la Judecătoria Sectorului 5, pe 21 noiembrie 2025, și
11:50
Petrotel nu mai rafinează de 3 ani petrol rusesc și nu are datorii la Oil Terminal. Repornirea rafinăriei, amânată # PSNews.ro
Rafinaria Petrotel, deținută de gigantul rus Lukoil și aflată în prezent în revizie, a sistat importul de țiței de origine rusă începând cu 5 decembrie 2022 în baza sancțiunilor impuse de către Uniunea Europeană (UE), susține Oil Terminal, operatorul terminalului petrolier maritim din Portul Constanța, transmite Profit. Potrivit companiei prin care rafinăria descarcă materia primă
11:50
Relațiile UE – Budapesta rămân tensionate: Parlamentul cere retragerea dreptului de vot al Ungariei în Consiliul UE # PSNews.ro
Parlamentul European a făcut un apel către membrii UE pentru a continua procedura de retragere a dreptului de vot al Ungariei în Consiliul Uniunii Europene, conform Mediafax. Marți, Parlamentul European le-a cerut membrilor UE să continue procedura de retragere a dreptului de vot al Budapestei în Consiliul Uniunii Europene. Legislativul european motivează această solicitare prin
11:50
Palatul Cotroceni și Palatul Parlamentului, iluminate în portocaliu de Ziua împotriva violenţei asupra femeilor # PSNews.ro
Palatul Cotroceni şi Palatul Parlamentului au fost iluminate, marţi seară, în culoarea portocaliu pentru a marca Ziua Internaţională de Luptă împotriva violenţei asupra femeilor. În România, în primele zece luni ale anului au fost ucise 57 de femei. „Un bilanţ cutremurător care arată că nu este vorba de întâmplări izolate, ci de un eşec al
11:50
Direcţia Generală Antifraudă Fiscală anunţă că a demarat controale extinse asupra a 103 persoane fizice care au obţinut venituri din realizarea de conţinut video. Astfel, în perioada 2023–2024, persoanele vizate au încasat venituri substanţiale de la platformele OnlyFans şi LiveJasmine, operate de Fenix International şi JWS International, iar venituri în valoare totală de 64,25 milioane
11:50
Un incendiu a izbucnit miercuri dimineaţă, la un depozit de muniţie din localitatea Mija, din judeţul Dâmbofiţa. 25 de persoane au fost evacuate. „Detaşamentul de Pompieri Moreni intervine în localitatea Mija, unde, din primele informaţii ale apelantului, a fost semnalat un incendiu produs la un depozit cu muniţie. La sosirea echipajelor de intervenţie, incendiul era
11:50
Ministrul Energiei cere discutarea crizei prețurilor în CSAT: Facturile la energie pot continua să crească # PSNews.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, atenționează că există riscul ca facturile la energie să crească în continuare. Acesta precizează că acest subiect trebuie să fie discutat în Consiliul Suprem de Apărare a Țării „până nu va fi prea târziu". Ministrul compară piața de energie cu Vestul Sălbatic, „unde fiecare face ce vrea" și adaugă că este
11:50
Comisarul european pentru economie, Valdis Dombrovskis, a transmis marţi că, datorită măsurilor fiscale adoptate vara aceasta, situaţia din România s-a îmbunătăţit, iar Comisia nu va propune, deocamdată, suspendarea fondurilor europene, ceea ce confirmă că măsurile luate de Guvern în ultimele luni au fost corecte şi au început să dea rezultate, a afirmat premierul Ilie Bolojan.
Acum 2 ore
10:40
Pozitile pe buletin pentru cei 17 candidați rămași în cursa pentru Primarie au fost trase la sorți. Potrivit comunicatului transmis de BECMB, candidaturile rămase definitive sunt următoarele: Potrivit comunicatului transmis de BECMB, candidaturile rămase definitive sunt următoarele: Potrivit comunicatului transmis de BECMB, candidaturile rămase definitive sunt următoarele: Ordinea candidaților: 1. Cătălin Drulă – Uniunea Salvaţi România (USR);
10:40
Mesajul lui Sorin Grindeanu de Ziua împotriva violenței asupra femeilor: „Violența nu trebuie tolerată niciodată” # PSNews.ro
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a transmis marți pe Facebook că violența împotriva femeilor nu trebuie tolerată și că instituțiile au obligația să protejeze mai bine victimele. Cu ocazia Zilei Internaționale pentru Eliminarea Violenței împotriva Femeilor, Palatul Parlamentului a fost iluminat marți seară în portocaliu, semn al solidarității față de victimele acestui fenomen. Liderul social democrat
10:40
Strategia Naţională de Apărare a Ţării, prezentată miercuri de preşedintele Nicuşor Dan în Parlament # PSNews.ro
Preşedintele Nicuşor Dan prezintă miercuri, în plenul comun al celor două Camere ale Parlamentului, Strategia Naţională de Apărare a Ţării pentru perioada 2025-2030, adoptată luni de CSAT. Şeful statului a transmis Legislativului că proiectul consolidat al Strategiei a fost pus în transparenţă publică, fiind prima Strategie Naţională de Apărare a Ţării care a parcurs şi
10:40
Comisia Europeană nu suspendă fondurile europene pentru România. Procedura de deficit excesiv este pusă în așteptare # PSNews.ro
Comisia Europeană (CE) nu va propune, în această etapă, suspendarea de fonduri UE destinate României, iar procedura de deficit excesiv, deschisă încă din 2020 pentru încălcarea regulilor de deficit bugetar, va fi pusă în așteptare, având în vedere că România a luat măsuri adecvate în direcția restabilirii stabilității finanțelor publice, scrie Profit.ro. Cu toate acestea,
10:40
Percheziții în dosarul Euroins, compania care a declanșat boom-ul pe piața RCA. Ce urmăresc procurorii # PSNews.ro
Procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție efectuează miercuri, 26 noiembrie 2025, percheziții domiciliare în dosarul privind falimentul companiei Euroins. Sunt vizate 12 locații din București și două din Târgu Mureș. Acțiunile vizează persoane fizice care au ocupat funcții de conducere superioară și executive în perioada anchetei, precum și sediile unor
10:40
ANM: Ploi în toată ţara, cu acumularea unor cantităţi importante de apă, dar şi lapoviţă şi ninsoare în nord # PSNews.ro
Meteorologii anunţă că, începând de miercuri, ploile vor cuprinde toate regiunile ţării, iar până duminică seară se vor acumula cantităţi importante de apă. În nordul Moldovei, dar şi la munte, de joi seară vor fi lapoviţă şi ninsoare. Vântul va avea intensificări, atingând viteze de 45-50 de kilometri pe oră. De miercuri, vremea se răceşte
10:40
Taxele împovărează industria băuturilor răcoritoare: vânzările scad, investițiile sunt afectate # PSNews.ro
Industria băuturilor răcoritoare reclamă un adevărat asalt al măsurilor fiscale care le sunt aplicate, taxe care deja trec de pragul suportabilității companiilor producătoare, cu impact asupra planuriilor de dezvoltare a companiilor, dar și a vânzărilor, implicit asupra încasărilor statului, potrivit Mediafax. Taxele impuse în ultimii ani au început să se resimtă în scăderea volumelor vândute
Acum 4 ore
08:40
Explozie într-un bloc de lângă Capitală după deflagrația unei butelii. Risc de prăbușire. Mai multe victime # PSNews.ro
O explozie puternică produsă într-un apartament de la parterul unui bloc din Buftea, județul Ilfov, a mobilizat marți un număr impresionant de echipaje de intervenție. Deflagrația, provocată de o butelie, nu a fost urmată de incendiu. Șase persoane implicate, dintre care trei rănite grav. Imobilul prezintă risc de prăbușire. O explozie violentă s-a produs duminică,
Acum 12 ore
00:40
Trecerea la sistemul digital elimină stresul și confirmă repoziționarea STB ca alegere modernă, eficientă și inteligentă. Alege Smart Commuting, alege simplitatea digitală. Cererea Publicului Activ: Eficiență Fără Compromis În peisajul urban dinamic al Bucureștiului, publicul activ, din segmentul de vârstă 22-55 de ani, este cel care stabilește standardele de eficiență și rapiditate. Acești cetățeni
Acum 24 ore
21:40
„Puterea Știrilor”, din Parlamentul European – Marinela Angheluș în dialog cu europarlamentarul Vasile Dîncu # PSNews.ro
Miercuri, de la ora 16:00, Marinela Angheluș vă aduce o ediție specială a emisiunii „Puterea Știrilor", realizată chiar în Parlamentul European de la Strasbourg. Invitatul ediției este europarlamentarul PSD Vasile Dîncu. Nu ratați o ediție exclusivă, cu o perspectivă europeană asupra temelor care ne privesc pe toți – miercuri, ora 16:00, la „Puterea Știrilor", doar
20:40
PE SCURT: Inflația scade în UE, dar unul din patru europeni încă nu își plătește facturile la timp, iar tinerii sunt cei mai afectați. Germania cheltuiește cea mai mare parte din buget pe programe sociale, în timp ce Franța direcționează o treime din bugetul educației către pensiile profesorilor, afectând investițiile în școli. În Serbia, rafinăria
20:40
VIDEO Planul privind Ucraina. Victor Negrescu: Marea Neagră nu e menționată. Este o problemă majoră pentru România # PSNews.ro
În cadrul ediției speciale Puterea Știrilor transmisă din Parlamentul European de la Strasbourg, europarlamentarul PSD Victor Negrescu a comentat în premieră discuțiile generate de planul de pace propus de președintele american Donald Trump pentru Ucraina, plan care va fi dezbătut și în Parlamentul European în această săptămână. Negrescu a subliniat nevoia ca România să aibă
18:40
Sute de jandarmi, mobilizați la Prislop, pentru manifestările dedicate Sfântului Arsenie. 15.000 pelerini, așteptați # PSNews.ro
Peste 200 de polițiști, pompieri și jandarmi vor fi prezenți, în următoarele zile, în zona Mănăstirii Prislop și pe traseele de acces pentru a menține un climat de siguranță participanților la manifestările religioase prilejuite de proclamarea canonizării Sfântului Cuvios Mărturisitor Arsenie de la Prislop, programate în perioada 27-28 noiembrie. Potrivit autorităților, la manifestările religioase sunt
18:40
VIDEO Ea e călugăriță de origine română care dirijează traficul auto în Roma. Imagini virale cu Emilia Jitaru # PSNews.ro
Sora Emilia Jitaru, considerată una dintre cele mai bune atacante din echipa de fotbal a călugărițelor italiene, este obișnuită mai degrabă să dribleze apărătorii adversari decât traficul din Roma. Fosta internațională română, care a jucat la echipa feminină a României înainte de a-și dedica viața credinței, a devenit cunoscută publicului larg după ce un videoclip
18:40
Coaliția a decis când va avea loc a doua rectificare bugetară din acest an. Cine primește bani în plus și de ce – surse # PSNews.ro
Guvernul va avea gata a doua
18:40
Prima reacție a Guvernului după decizia CCR privind pensiile private: Pe cine dă vina Executivul # PSNews.ro
Guvernul anunță, prin purtătorul de cuvânt Ioana Ene Dogioiu, că Legea privind plata pensiilor private din Pilonul II și III rămâne validă în forma inițială propusă de Executiv, iar singura prevedere declarată neconstituțională de Curtea Constituțională este „un amendament introdus ulterior, în Parlament, în Comisia de Buget-Finanțe a Senatului”. Decizia CCR, pronunțată marți cu o majoritate […] Articolul Prima reacție a Guvernului după decizia CCR privind pensiile private: Pe cine dă vina Executivul apare prima dată în PS News.
18:40
VIDEO PS News la Strasbourg. Victor Negrescu, despre miza PSD în alegeri – ce spune despre Ciolacu și Băluță # PSNews.ro
Europarlamentarul PSD Victor Negrescu, prim-vicepreședinte al partidului după Congresul recent încheiat, a vorbit în exclusivitate la Puterea Știrilor, ediție specială în Parlamentul European de la Strasbourg, despre strategia social-democraților la alegerile locale parțiale. „Aceste alegeri parțiale sunt importante pentru că vor seta dezbaterea politică în lunile care urmează și sunt și un indicator al modului […] Articolul VIDEO PS News la Strasbourg. Victor Negrescu, despre miza PSD în alegeri – ce spune despre Ciolacu și Băluță apare prima dată în PS News.
17:40
Instanţe din mai multe judeţe anunţă că nu sunt de acord cu proiectul privind pensiile de serviciu ale magistraţilor # PSNews.ro
Instanţe de judecată din teritoriu anunţă că nu sunt de acord cu noua formă a actului normativ propus de Guvern prin care se schimbă condiţiile de pensionare în cazul magistraţilor. În unele cazuri, judecătorii argumentează că „în nicio altă familie ocupaţională cu regim special pensia nu este plafonată la 70% din net, nivel specific, în […] Articolul Instanţe din mai multe judeţe anunţă că nu sunt de acord cu proiectul privind pensiile de serviciu ale magistraţilor apare prima dată în PS News.
17:40
FOTO Autostrada Moldovei: Inspecție preliminară pe următoarele loturi UMB care vor fi deschise din A7 # PSNews.ro
Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Buzău anunță marți pași importanți spre finalizarea Autostrăzii Moldovei A7. Specialiștii CNAIR și DRDP Buzău au efectuat o inspecție preliminară pe autostrada A7 Focșani – Bacău: Lotul 1: Focșani – Domnești Târg (35,6 km) Lotul 2: Domnești Târg – Răcăciuni (38,78 km) „Această etapă marchează un moment esențial, […] Articolul FOTO Autostrada Moldovei: Inspecție preliminară pe următoarele loturi UMB care vor fi deschise din A7 apare prima dată în PS News.
17:40
PS News la Strasbourg. Noi norme privind siguranța jucăriilor din UE – vor fi introduse pașapoarte digitale # PSNews.ro
Parlamentul European a adoptat noi norme privind siguranța jucăriilor din UE. Noua legislație urmărește să reducă numărul jucăriilor nesigure vândute în UE și să protejeze copiii de riscurile asociate acestora. Deși Uniunea Europeană are unele dintre cele mai stricte norme privind siguranța jucăriilor, jucării periculoase continuă să ajungă în mâinile copiilor. Deputații europeni au confirmat […] Articolul PS News la Strasbourg. Noi norme privind siguranța jucăriilor din UE – vor fi introduse pașapoarte digitale apare prima dată în PS News.
17:40
Nou sport internațional: alergatul după avion. Românii au dat startul, britanicii continuă. Tot pe aeroportul din Koln # PSNews.ro
Poliţia din Germania a raportat marţi al doilea incident în care pasageri întârziaţi au fugit după avion pe pista aeroportului din Koln, informează dpa. Un purtător de cuvânt al poliţiei a relatat că trei cetăţeni britanici care doreau să se întoarcă în ţara lor au deschis sâmbătă ieşirea de urgenţă a unui avion, declanşând alarma. […] Articolul Nou sport internațional: alergatul după avion. Românii au dat startul, britanicii continuă. Tot pe aeroportul din Koln apare prima dată în PS News.
17:40
Ministrul Finanţelor: Estimez un reviriment în 2026 / Nazare – optimist, dar cu o condiție # PSNews.ro
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a declarat că estimează un reviriment economic în anul 2026, cu condiţia rămânerii într-o zonă de prudenţă, cu cheltuieli chibzuite şi bugete corect întocmite. Alexandru Nazare a afirmat, într-o intervenţie online în cadrul Conferinţei ”Obiectiv EuROpa 2034: România competitivă, IMM-uri reziliente, viitor european sustenabil” organizată la Iaşi, că, dacă România va […] Articolul Ministrul Finanţelor: Estimez un reviriment în 2026 / Nazare – optimist, dar cu o condiție apare prima dată în PS News.
17:40
VIDEO PS News la Strasbourg. Victor Negrescu anunță creșteri importante în bugetul UE – vești bune pentru România # PSNews.ro
Parlamentul European se pregătește să adopte bugetul Uniunii Europene pentru anul 2026, un buget negociat în detaliu în ultimele luni. Europarlamentarul PSD Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European și membru al echipei de negociere din partea Legislativului european, a explicat în exclusivitate, în emisiunea Puterea Știrilor, care sunt prioritățile și câștigurile majore pentru România. Eurodeputaţii […] Articolul VIDEO PS News la Strasbourg. Victor Negrescu anunță creșteri importante în bugetul UE – vești bune pentru România apare prima dată în PS News.
17:40
Incendiu uriaș și explozii puternice în Londra. 150 de pompieri încearcă să țină flăcările sub control # PSNews.ro
150 de pompieri au fost trimiși în misiune pentru a stinge un incendiu izbucnit în Londra. Un depozit a luat foc și în zonă este fum gros. De asemenea, martorii vorbesc despre mai multe explozii. Aproximativ 150 de pompieri luptă cu un incendiu izbucnit marți într-un depozit din zona Southall din vestul Londrei. Locuitorii au […] Articolul Incendiu uriaș și explozii puternice în Londra. 150 de pompieri încearcă să țină flăcările sub control apare prima dată în PS News.
17:40
Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT) a respins în ședința de luni, 24 noiembrie 2025, tranzacția prin care grupul energetic ungar MVM urma să preia E.ON Energie România, au declarat pentru stiripesurse.ro surse politice. Informația vine în ziua în care Péter Szijjártó, ministrul ungar de externe, se află la București, unde participă la Romanian […] Articolul CSAT a blocat tranzacția MVM–E.ON chiar în ziua vizitei lui Szijjártó la București apare prima dată în PS News.
17:40
Vești bune de la Bruxelles: Comisia Europeană a decis că în România nu se suspendă fonduri europene # PSNews.ro
Comisia Europeană apreciază măsurile fiscale adoptate de România în vara acestui an și anunță că nu va propune, în acest moment, suspendarea fondurilor europene în cadrul procedurii de condiționalitate macroeconomică. Evaluarea vine în contextul procedurii de deficit excesiv în care se află România din 2020. Potrivit Executivului comunitar, pachetele de consolidare fiscală introduse de Guvern au […] Articolul Vești bune de la Bruxelles: Comisia Europeană a decis că în România nu se suspendă fonduri europene apare prima dată în PS News.
16:30
10.000 de fermieri europeni pregătesc un protest uriaș la Bruxelles: Hrana din UE este în pericol # PSNews.ro
Aproximativ zece mii de fermieri și reprezentanți ai cooperativelor din Uniunea Europeană vor protesta pe 18 decembrie la Bruxelles, în contextul temerilor că noua structură financiară a UE și reforma Politicii Agricole Comune ar putea reduce masiv fondurile pentru producția de hrană și mediul rural. Alianța pentru Agricultură și Cooperare a participat în perioada 18–21 noiembrie […] Articolul 10.000 de fermieri europeni pregătesc un protest uriaș la Bruxelles: Hrana din UE este în pericol apare prima dată în PS News.
16:30
Manole: Decizia politică a PSD este de a nu susţine nicio excepţie la proiectul de lege privind cumulul pensie-salariu # PSNews.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole, anunţă că decizia politică a PSD este de a nu susţine nicio excepţie la proiectul de lege privind cumulul pensie-salariu, în afara celor prevăzute în decizia Curţii Constituţionale Nr. 1414/2009, care se referă la persoanele pentru care durata mandatului este stabilită expres în Constituţie. ”Decizia politică a PSD este de a […] Articolul Manole: Decizia politică a PSD este de a nu susţine nicio excepţie la proiectul de lege privind cumulul pensie-salariu apare prima dată în PS News.
16:30
Programul Rabla pentru anul 2026 ar putea fi anulat, pe fondul austerității. Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat marți că nu sunt bani pentru a continua acest proiect. „Momentan nu a fost făcut încă bugetul AFM, eu mi-am exprimat public preferința, deși înțeleg nevoia pentru mai multe tipuri de proiecte. Este clar că anul viitor […] Articolul Rabla 2026 ar putea fi anulat. Anunțul făcut de ministra Mediului, Diana Buzoianu apare prima dată în PS News.
16:30
PS News la Strasbourg. PE, undă verde primului program privind industria europeană de apărare. Câți bani revin Ucrainei # PSNews.ro
PE dă undă verde primului program privind industria de europeană de apărare. Regulamentul adoptat marți va consolida industria de apărare a UE, va promova achiziții publice comune la nivel european, va intensifica producția și va crește sprijinul pentru Ucraina. Regulamentul, convenit deja informal cu Consiliul, va institui primul program european privind industria de apărare (EDIP). Inițiativa are […] Articolul PS News la Strasbourg. PE, undă verde primului program privind industria europeană de apărare. Câți bani revin Ucrainei apare prima dată în PS News.
16:30
Tánczos Barna: Modificările legii pensionării magistraților trebuie trimise către Bruxelles până pe 28 noiembrie # PSNews.ro
Invitat la Digi24, vicepremierul Tánczos Barna a confirmat că data-limită la care trebuie trimise către Bruxelles modificările legii pensionării magistraților, 28 noiembrie, există și nu este doar o invenție a guvernului, cum afirmase vicepreședintele Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). Barna a precizat că se așteaptă ca avizul CSM să fie emis rapid, fără a se […] Articolul Tánczos Barna: Modificările legii pensionării magistraților trebuie trimise către Bruxelles până pe 28 noiembrie apare prima dată în PS News.
16:30
Patronatele cer eliminarea de urgență a IMCA: „Nu e o reformă fiscală, ci o frână pusă economiei” # PSNews.ro
Confederația Patronală Concordia cere Guvernului eliminarea de urgență a impozitului minim pe cifra de afaceri (IMCA), pe care îl consideră o măsură fiscală nocivă pentru investiții și stabilitatea economică. La acest apel se alătură CONAF și AmCham România, care au avertizat că menținerea taxei ar putea afecta grav competitivitatea României și apetitul investițional. Concordia, care […] Articolul Patronatele cer eliminarea de urgență a IMCA: „Nu e o reformă fiscală, ci o frână pusă economiei” apare prima dată în PS News.
16:30
Prima reacție a AUR după decizia CCR privind pensiile private. Ce promite partidul lui George Simion # PSNews.ro
AUR transmite, marţi, după decizia CCR de respingere a legii privind plata pensiilor private, că este o confirmare a faptului că legea votată de majoritatea PSD, PNL, USR şi UDMR a fost construită defectuos şi cu riscuri majore pentru drepturile financiare ale cetăţenilor. ”Contestaţia AUR privind pensiile private a fost admisă de CCR. Curtea a […] Articolul Prima reacție a AUR după decizia CCR privind pensiile private. Ce promite partidul lui George Simion apare prima dată în PS News.
16:30
Oficial american: Ucraina a acceptat planul de pace propus de Donald Trump. Rusia încă nu a reacționat # PSNews.ro
Ucraina este de acord cu propunerea de pace, rămânând doar „detalii minore” de stabilit, spune un oficial american, însă Rusia nu a comentat deocamdată. Un oficial american a declarat pentru CBS News, marți, 25 noiembrie, că guvernul Ucrainei a „acceptat un acord de pace” intermediat de administrația Trump pentru a opri atacul Rusiei care durează de aproape patru […] Articolul Oficial american: Ucraina a acceptat planul de pace propus de Donald Trump. Rusia încă nu a reacționat apare prima dată în PS News.
16:30
West Side Christmas Market se va deschide vineri în Parcul Drumul Taberei din Bucureşti. Care sunt punctele de atracție # PSNews.ro
West Side Christmas Market, târgul creat de Untold Universe în Parcul Drumul Taberei în parteneriat cu Primăria Sectorului 6 Bucureşti, îşi va deschide porţile vineri, de la ora 17.00. Vor fi aprinse luminile festive, focurile de artificii şi va fi organizat un concert live susţinut de Andia. Începând din 28 noiembrie şi până în 27 […] Articolul West Side Christmas Market se va deschide vineri în Parcul Drumul Taberei din Bucureşti. Care sunt punctele de atracție apare prima dată în PS News.
15:30
George Simion critică Guvernul pentru menținerea subvențiilor partidelor și creșterea taxelor pentru populație # PSNews.ro
Președintele AUR, George Simion, a lansat luni seară un val de critici la adresa Guvernului condus de Ilie Bolojan, acuzând amânarea reformelor și protejarea privilegiilor politice în detrimentul românilor care urmează să suporte noi taxe de la 1 ianuarie, scrie Mediafax. Simion a reproșat Executivului și partidelor de la putere – PSD, PNL, UDMR și […] Articolul George Simion critică Guvernul pentru menținerea subvențiilor partidelor și creșterea taxelor pentru populație apare prima dată în PS News.
15:30
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, marţi, că la Administraţia Prezidenţială există deja un consilier AI, precizând însă că, la nivel personal, foloseşte doar soluţia de inteligenţă artificială pusă la dispoziţie de Google, fiind vorba cel mai probabil de Gemini și produsele sale conexe. Întrebat, în cadrul Summitului pentru guvernanţă digitală 2025, dacă şi-a „luat” un […] Articolul Nicuşor Dan confirmă că are consilier AI la Preşedinţie apare prima dată în PS News.
