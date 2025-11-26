Scandal pentru pensii în Franța - Dreapta blochează o nepopulară reformă

22:50

Curtea Constituțională a admis sesizarea președintelui Nicușor Dan cu privire la neconstituționalitatea unui proiect de lege prin care actuala majoritate de guvernământ a încercat, în Parlament, să stabilească salarii maxime pentru personalul preluat de ministerele reorganizate și să acorde un spor de 15% pentru mai mai mulți funcționari publici și personal contractual din aceste ministere, după cum a relatat Profit.ro.