Cursul valutar anunțat de BNR. Euro crește

07:10

O companie românească a ajuns al treilea acționar ca mărime al Gabriel Resources, care controlează Roșia Montană Gold Corporation (RMGC), dezvoltatorul proiectului minier aurifer omonim blocat și rămas fără licență, și care a pierdut litigiul arbitral de 9 ani de la Centrul Internațional de Reglementare a Disputelor privind Investițiile de pe lângă Banca Mondială (ICSID), în care a cerut statului român despăgubiri de miliarde de dolari.