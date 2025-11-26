Cursul valutar anunțat de BNR. Euro crește
Profit.ro, 26 noiembrie 2025 13:20
Cursul valutar oficial, de referință, anunțat miercuri de BNR a ajuns la 5,0903 lei, de la 5,0890 lei, curs înregistrat marți.
• • •
