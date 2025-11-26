Sorin Grindeanu, despre blocajul în coaliție pe reforme: PSD nu va susţine tăierile de salarii nici după 7 decembrie

10:30

O femeie de 33 de ani a reclamat poliţiştilor, miercuri dimineaţă, în jurul orei 3.10, că ar fi fost urmărită în trafic pe mai multe străzi din Bucureşti şi din Ilfov de o maşină în care era un bărbat de 57 de ani. Acesta ar fi Marian Vanghelie, fostul primar al sectorului 5 şi fost vicepreşedinte PSD, care ar fi înjurat-o şi ar fi ameninţat-o cu moartea pe femeie, potrivit unor surse judiciare. În timp ce poliţiştii discutau cu aceasta, în zonă a venit şi Vanghelie, care, la rândul său, a explicat că a fost urmărit de femeie, în timp ce se ducea spre casă. Cei doi au refuzat să completeze formularele pentru emiterea unor ordine de protecţie şi au susţinut că nu se cunosc.