Secretar de stat MApN: Bugetul de apărare este de 8,7 miliarde de euro în 2025

Un aristocrat britanic își caută soție, dar are o listă lungă de pretenții pentru candidatele interesate. În vârstă de 79 de ani, nu acceptă femei din țări al căror nume începe cu litera „I” și care au verde în steag, scrie presa britanică. De asemenea, viitoarea soție nu trebuie să fie în zodia scorpion și nici să consume droguri sau alcool. În schimb, trebuie să fie cu „cel puțin 20 de ani mai tânără” decât el.