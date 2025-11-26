Secretar de stat MApN: Bugetul de apărare este de 8,7 miliarde de euro în 2025
Digi24.ro, 26 noiembrie 2025 14:50
Bugetul de apărare prevede 8,7 miliarde de euro pentru 2025, reprezentând 2,3% din PIB, a declarat miercuri Sorin-Dan Moldovan, secretar de stat în Ministerul Apărării Naţionale (MApN) şi şef al Departamentului pentru politica de apărare, planificare şi relaţii internaţionale. Din acest buget, 2,5 miliarde de euro sunt alocate pentru achiziţii majore de echipamente şi activităţi de cercetare asociate.
Acum 5 minute
15:10
Nicușor Dan, despre riscul ca România să piardă 230 de milioane de euro din PNRR: „Sper la flexibilitate din partea UE” # Digi24.ro
Președintele Nicușor Dan a declarat, miercuri, că există posibilitatea ca România să nu piardă cele 230 de milioane de euro din PNNR, dacă legea pensiilor speciale nu este adoptată până la termenul de 28 noiembrie.
15:10
Singura rafinărie de petrol din Serbia și-a suspendat activitatea din cauza sancțiunilor americane împotriva companiilor rusești. Ministrul de Externe al Ungariei, Peter Szijjarto, va efectua miercuri o vizită la Belgrad pentru a discuta detaliile cu privire la modul în care Ungaria va ajuta Serbia, după ce livrările de ţiţei din Croaţia spre Serbia s-au oprit, a informat Szijjarto într-un videoclip postat pe Facebook, relatează Reuters.
15:10
Trimisul lui Putin la Chișinău a fost „întâmpinat” de drona rusă care a căzut peste o casă. Aparatul de zbor a fost pus pe scările MAE # Digi24.ro
Ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău, Oleg Ozerov, a fost convocat miercuri, 26 noiembrie, la sediul Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Moldova (MAE) pentru a oferi explicații în legătură cu drona rusească care a căzut peste o casă din raionul Florești. Diplomatului rus i-a fost înmânată o notă de protest în legătură „cu survolarea ilegală a spațiului aerian al R. Moldova de către șase drone la data de 25 noiembrie”.
Acum 15 minute
15:00
Ministrul Mediului vine azi la Digi24, de la ora 21:00
15:00
Parlamentul European cere reguli stricte online pentru minori: Limită de vârstă de 16 ani și interzicerea practicilor adictive # Digi24.ro
Parlamentul European a adoptat miercuri o rezoluție prin care solicită reguli mult mai stricte pentru protejarea minorilor online, inclusiv o limită de vârstă de 16 ani pentru accesarea platformelor digitale și interzicerea funcțiilor de design considerate adictive, precum derularea infinită și redarea automată. Eurodeputații avertizează că practicile actuale afectează sănătatea fizică și mentală a copiilor și cer responsabilizarea platformelor.
Acum 30 minute
14:50
Acum o oră
14:40
Șeful ROMARM: Trebuie să investim în drone militare, dar să le folosim şi în agricultură sau domenii conexe # Digi24.ro
Pentru a dezvolta industria de apărare pe termen mediu şi lung, România trebuie să investească în partea de „dual use”, adică investiții în drone cu specific militar, dar care să poată fi folosite şi pentru agricultură sau pentru alte domenii conexe, a spus miercuri Răzvan Marian Pîrcălăbescu, director general la Compania Naţională ROMARM S.A.
14:30
Greta Thunberg a primit interdicție de a intra în Veneția și o amendă. Cu ce a iritat activista de mediu autoritățile locale # Digi24.ro
Activista Greta Thunberg a primit interdicție de a intra în Veneția timp de două zile și o amendă de 150 de euro după ce a turnat vopsea verde în Canalul Mare al orașului, în cadrul unei acțiuni de protest, relatează ABC News.
14:30
Grindeanu: Nimeni nu-şi doreşte să existe excepţii la cumulul pensie-salariu. Dar deciziile CCR trebuie respectate # Digi24.ro
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, miercuri, că nimeni nu doreşte să existe excepţii în proiectul privind interzicerea cumulului pensie-salariu la stat, dar există nişte decizii ale Curţii Constituţionale care trebuie respectate.
14:30
Medic chirurg din Galați, certat de un pacient pentru că operația a durat prea puțin: "Am întrebat AI-ul și trebuia să dureze o oră" # Digi24.ro
Constantin Truș, medic primar chirurgie generală la Spitalul Județean Galați, a relatat, pe pagina sa de Facebook, felul în care un pacient pe care l-a operat i-a reproșat, ulterior, că intervenția a durat prea puțin față de ceea ce citise pe această temă în discuțiile sale cu un chatbot cu inteligență artificială (AI).
14:30
(P) La mulți ani, România! | Cinci povești de succes care demonstrează că ”PUTEM”
14:20
Matteo Salvini acuză Germania și Franța că blochează planul lui Trump de pace în Ucraina „pentru a-și vinde armele” # Digi24.ro
Vicepremierul italian Matteo Salvini a acuzat miercuri Germania și Franța că încearcă să blocheze planul de pace pentru Ucraina propus de Donald Trump, susținând că „vor să continue războiul, poate pentru a-și vinde armele”. El a criticat și eforturile UE de a modifica proiectul în 28 de puncte, pe care îl consideră „remarcabil și ambițios”.
14:20
Parlamentul italian a aprobat în unanimitate o lege care adaugă femicidul în codul penal ca infracţiune separată pedepsită cu închisoarea pe viaţă, în contextul în care Italia se confruntă cu niveluri ridicate de violenţă împotriva femeilor şi fetelor.
Acum 2 ore
14:10
Încălcarea sancțiunilor la adresa Rusiei devine infracțiune gravă: DIICOT va ancheta cazurile. Proiectul a fost adoptat de Parlament # Digi24.ro
Camera Deputaților a adoptat, miercuri proiectul de lege care modifică ordonanța de urgenţă a Guvernului 202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale în sensul în care încălcarea acestor sancțiuni, inclusiv cele la adresa Rusiei, devine infracțiune gravă care va fi anchetată de DIICOT. Actul normativ transpune în legislația națională o directivă a UE și evită punerea sub procedura de infringement a României odată cu depășirea termenului-limită care a fost mai 2025, anunță MAE.
14:10
Serviciile secrete franceze au reținut două femei care ar fi spionat pentru Rusia. Acestea riscă până la 45 de ani de închisoare # Digi24.ro
Angajații Direcției Generale pentru Securitate Internă (DGSI) din Franța au reținut-o pe Vincent Perfetti, șefa asociației pro-ruse „SOS Donbass”, și pe fondatoarea acesteia, Anna Novikova. Ele sunt acuzate de „complot cu un stat străin”, „colectare de informații” în interesul acestuia și creare de grupuri criminale, relatează Le Parisien.
14:00
CNIR: Contracte de aproape 6 miliarde de lei pentru 47 de kilometri pe Autostrada Unirii – A8 # Digi24.ro
Compania Naţională de Investiţii Rutiere a semnat miercuri contracte de aproape 6 miliarde de lei pentru construirea a încă 47 de kilometri pe Autostrada Unirii – A8, anunță CNIR pe Facebook.
14:00
Consilierul lui Putin, Iuri Ușakov, confirmă: Reprezentanții serviciilor secrete ucrainene și ruse s-au întâlnit la Abu Dhabi # Digi24.ro
Consilierul președintelui rus Iuri Ușakov a confirmat că o întâlnire între reprezentanții serviciilor speciale ucrainene și ruse a avut loc la Abu Dhabi pe 25 noiembrie, relatează Ukrainskaia Pravda.
14:00
Sorin Grindeanu, despre blocajul în coaliție pe reforme: PSD nu va susţine tăierile de salarii nici după 7 decembrie # Digi24.ro
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri, întrebat despre îngheţarea discuţiilor în coaliţie pe reforme, până după alegerile locale din 7 decembrie, că punctul de vedere al PSD-ului rămâne același: social-democrații nu vor susţine tăierile de salarii.
13:50
Invizibilii: Cum prind poveștile glas pe scenă, prin vocea unui tânăr artist
13:50
Prefectul din Vaslui critică Bucureștiul pentru cum a gestionat cazul dronei căzute în Puiești: Nu am primit RO-Alert # Digi24.ro
Prefectul judeţului Vaslui, Eduard Popica, a afirmat, miercuri, în cadrul şedinţei Colegiului Prefectural că instituţiile din judeţ s-au mobilizat şi au acţionat cu promptitudine în cazul dronei căzute la Puieşti, deşi de la centru comunicarea cu privire la acest incident nu s-a făcut în mod corespunzător.
13:30
Ursula von der Leyen, apel în Parlamentul European: „Europa trebuie să mențină presiunea asupra Rusiei” # Digi24.ro
Ursula von der Leyen a avertizat miercuri, în fața Parlamentului European, că Europa trebuie să mențină presiunea asupra Rusiei, în contextul negocierilor accelerate privind un posibil acord de pace. Șefa Comisiei Europene a transmis că mentalitatea Kremlinului „nu s-a schimbat” și că Moscova urmărește în continuare să redeseneze hărți și să-și extindă sferele de influență.
13:30
Un jurnalist turc a fost condamnat la patru ani de închisoare pentru că l-a „amenințat” pe Erdogan # Digi24.ro
Jurnalistul turc Fatih Altayli, unul dintre cei mai populari comentatori politici ai ţării, a fost condamnat miercuri la patru ani şi două luni de închisoare pentru „ameninţare” la adresa preşedintelui Recep Tayyip Erdogan, a relatat organizaţia de apărare a mass-media MLSA, conform AFP, potrivit Agerpres.
13:30
Ministerul Transporturilor va primi aproximativ 800 de milioane de lei la rectificare, majoritatea pentru subvențiile Metrorex și CFR # Digi24.ro
Ministrul Transporturilor Ciprian Şerban a anunţat că a cerut 1,8 miliarde lei la rectificarea bugetară, însă instituția pe care o conduce va primi aproximativ 800 de milioane de lei, iar cea mai mare parte din aceşti bani va merge pentru subvenţiile de la Metrorex şi CFR.
Acum 4 ore
13:10
Polonia se gândește să utilizeze drone pentru a supraveghea infrastructura critică, în urma sabotajului care a vizat calea ferată # Digi24.ro
Polonia ia în considerare utilizarea dronelor pentru securizarea rutelor feroviare și a instalațiilor energetice, după două tentative suspecte de sabotaj asupra unei linii feroviare către Ucraina, pentru care premierul Donald Tusk a dat vina pe Rusia, relatează TVPWorld.
13:00
Licitaţie de peste 100 de milioane de euro pentru modernizarea pistei nr. 1 a Aeroportului Otopeni. Cât vor dura lucrările # Digi24.ro
Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti (CNAB) a lansat licitaţia publică pentru modernizarea Pistei nr. 1 a Aeroportului „Henri Coandă” Otopeni. Contractul are o valoare estimată la aproximativ 106 milioane euro, execuţia lucrărilor fiind de maximum 16 luni.
12:40
Un incendiu izbucnit miercuri dimineață, în jurul orei 7:30, la spitalul Santa Lucía din Cartagena (Murcia), autoritățile au evacuat pacienții și a personalul. Serviciile de urgență au informat că incendiul a fost stins și că nu au existat victime.
12:20
Democrații îl acuză pe Donald Trump că folosește FBI ca poliție politică. „Pedeapsa cu moartea”, cerută de liderul de peste Ocean # Digi24.ro
Congresmeni democraţi americani îl acuză pe preşedintele republican Donald Trump de instrumentalizarea poliţiei federale (FBI) cu scopul de ”intimida” opoziţia, după deschiderea unei anchete împotriva lor şi în urma unor ameninţări ale locatarului Casei Albe.
12:10
Explozia dintr-un bloc din Buftea: criminaliștii și pompierii strâng dovezi. Zona rămâne închisă până la finalizarea anchetei # Digi24.ro
Autoritățile continuă, miercuri, cercetările la blocul din Buftea unde a avut loc, marți seara, o explozie puternică. Accesul în clădire nu este permis din cauza riscului de prăbușire. Din primele evaluări, imobilul ar putea fi demolat. Cinci oameni au fost răniți în deflagrație, doi dintre ei fiind în stare critică.
12:10
Românii care merg în Marea Britanie au nevoie de un nou document de la anul. Cât costă și cum se obține ETA # Digi24.ro
Toţi călătorii care nu necesită viză şi intenţionează să viziteze sau să tranziteze Regatul Unit vor avea nevoie de o autorizaţie electronică de călătorie - Electronic Travel Authorisation (ETA) - din 25 februarie 2026, a informat, miercuri, Ambasada britanică la Bucureşti. Documentul costă 16 lire sterline și este valabil pentru mai multe călătorii.
12:10
Incendiu uriaș în Hong Kong: Cel puțin patru morți și mai multe persoane blocate într-un complex de blocuri rezidențiale # Digi24.ro
Cel puțin patru persoane au murit, iar altele se află în stare critică după ce un incendiu violent a cuprins, joi, mai multe blocuri rezidențiale înalte din Hong Kong. Flăcările s-au extins rapid pe exteriorul clădirilor, unde schelele de bambus au acționat ca un combustibil care a accelerat propagarea focului.
12:10
Rogobete anunță controale în toate spitalele din țară, după explozia din Buftea. „Nu vreau să mă gândesc ce o să fie la iarnă” # Digi24.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat miercuri, la Digi24, că este îngrijorat de numărul exploziilor care au avut loc în ultimele săptămâni, avertizând că pericolul crește odată cu răcirea vremii. În acest context, el a anunțat că urmează să demareze controale în toate spitalele care au instalații de gaz, începând de săptămâna viitoare.
11:50
Un cuvânt de comemorare a ucrainenilor – victime ale foametei artificiale din anii 1932–1933 # Digi24.ro
În istoria fiecărei națiuni sunt pagini dificile, profund emoționale și chiar tragice, pe care contemporanii le reinterpreteaza într-o accepțiune mult mai largă decât o simplă cercetare academică sau dezbatere publică. Sunt teme ce necesită muncă zilnică a experților și istoricilor, efort meticulos al cercetătorilor de a identifica și clasifica faptele, precum și disponibilitatea societății de a depune toate eforturile pentru a păstra vie memoria acelor episode și pentru a învăța lecțiile necesare din trecut. O astfel de temă pentru Ucraina este Holodomorul din anii 1932–1933 —genocidul poporului ucrainean, amploare și intenționalitate a cărui îl fac una dintre cele mai înfiorătoare pagini ale istoriei secolului al XX-lea.
11:50
Vaticanul reafirmă monogamia: un singur soț pentru toată viața. Noul decret a fost aprobat de Papa Leon al XIV-lea # Digi24.ro
Vaticanul a emis un nou decret, aprobat de Papa Leon al XIV-lea, prin care își reafirmă poziția conform căreia catolicii trebuie să aibă un singur soț pentru toată viața, scrie The Independent. Noua notă doctrinară pe tema monogamiei mai susține că sexul unește cuplurile și nu ar trebui redus doar la finalitatea sa procreativă.
11:40
ANAF: 103 de femei și bărbați care fac conținut pe platformele pentru adulţi, venituri nedeclarate de peste 64 milioane de lei # Digi24.ro
Direcţia Generală Antifraudă Fiscală anunţă că a demarat controale extinse în cazul a peste 100 de persoane fizice care au obţinut venituri din realizarea de conţinut video pe platformele pentru adulți OnlyFans şi LiveJasmine. În total, 103 persoane verificate - femei și bărbați - nu au declarat venituri în valoare totală de 64,25 milioane lei.
11:40
Șeful NATO: Războiul din Ucraina s-ar putea încheia până la sfârşitul acestui an. „Rusia rămâne o ameninţare pe termen lung” # Digi24.ro
Secretarul general al NATO Mark Rutte spune că războiul din Ucraina s-ar putea încheia până la sfârşitul acestui an, dar avertizează că „Rusia va rămâne o ameninţare pe termen lung”. Într-un interviu acordat grupului german de presă RND şi cotidianului spaniol El Pais, el a spus pe de altă parte că planul de pace pentru Ucraina, elaborat de SUA și deja modificat în urma discuțiilor de la Geneva, necesită încă negocieri substanţiale.
11:40
Nostalgia comunismului pe TikTok, contrazisă de datele oficiale. Eurostat: „Românii trăiesc de peste două ori mai bine decât în 2004” # Digi24.ro
Pe fondul valului de conținut nostalgic față de comunism, care circulă intens pe TikTok, datele oficiale publicate de Eurostat arată o realitate diferită: România a înregistrat cea mai mare creștere a veniturilor reale per capita din Uniunea Europeană în ultimii 20 de ani. Între 2004 și 2024, puterea de cumpărare a gospodăriilor a crescut cu 134%, mult peste media UE de 22%, fapt ce contrazice mesajele virale care prezintă perioada comunistă drept una de prosperitate.
11:30
SUA și Ucraina nu au ajuns încă la un acord asupra a trei aspecte ale „acordului de pace” # Digi24.ro
Statele Unite și Ucraina au ajuns la un consens asupra majorității aspectelor din „planul de pace” propus de partea americană, dar există încă divergențe, relatează Ukrainskaia Pravda.
Acum 6 ore
11:10
Investigații imagistice la pacientul oncologic sunt fundamentale pentru stabilirea diagnosticului, evaluarea extinderii și monitorizarea răspunsului la tratament. Care sunt investigațiile cel mai des utilizate și când sunt ele recomandate aflăm de la Dr. Adrian Dijmărescu, medic primar radiologie-imagistică medicală.
11:00
Moment șocant la un templu budist: o femeie a fost găsită în viață în coșciug, în timp ce rudele se pregăteau de incinerarea ei # Digi24.ro
O femeie considerată decedată, care urma să fie incinerată la un templu budist din apropierea capitalei Thailandei, Bangkok, a fost găsită în viață de personalul templului, scrie BBC.
11:00
Reacția Kremlinului după dezvăluirile din discuția telefonică între Witkoff și consilierul lui Putin # Digi24.ro
Kremlinul a declarat, miercuri, că scurgerea de informaţii despre o conversaţie telefonică între înalţi oficiali ai Kremlinului şi oficiali americani a fost o încercare de a pune piedici discuţiilor privind un posibil acord de pace pentru Ucraina, relatează Reuters.
10:50
Maria Zaharova acuză Europa că vrea „să saboteze” negocierile de pace: „Li se strâng maxilarele” # Digi24.ro
Mass-media și politicienii europeni vor să saboteze soluționarea conflictului din Ucraina, susține purtătoarea de cuvânt a Ministerului Afacerilor Externe al Rusie, Maria Zaharova.
10:40
Erdogan propune o nouă întâlnire între Ucraina şi Rusia: „Negocieri directe între părţi ar putea să aibă loc la Istanbul” # Digi24.ro
Preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan propune să „faciliteze un contact direct”, la Istanbul, între Rusia şi Ucraina, în vederea ajungerii la o pace „dreaptă şi durabilă”.
10:30
Incident bizar în Capitală: o femeie spune că a fost urmărită și amenințată de Marian Vanghelie. Fostul edil o acuză de același lucru # Digi24.ro
O femeie de 33 de ani a reclamat poliţiştilor, miercuri dimineaţă, în jurul orei 3.10, că ar fi fost urmărită în trafic pe mai multe străzi din Bucureşti şi din Ilfov de o maşină în care era un bărbat de 57 de ani. Acesta ar fi Marian Vanghelie, fostul primar al sectorului 5 şi fost vicepreşedinte PSD, care ar fi înjurat-o şi ar fi ameninţat-o cu moartea pe femeie, potrivit unor surse judiciare. În timp ce poliţiştii discutau cu aceasta, în zonă a venit şi Vanghelie, care, la rândul său, a explicat că a fost urmărit de femeie, în timp ce se ducea spre casă. Cei doi au refuzat să completeze formularele pentru emiterea unor ordine de protecţie şi au susţinut că nu se cunosc.
10:30
Un bărbat a încercat să fure o brăţară şi un inel cu diamant dintr-un mall din Timișoara. A fost prins imediat de un trecător # Digi24.ro
Un bărbat a încercat să fure o brăţară şi un inel cu diamant dintr-o bijuterie aflată într-un mall din Timişoara. Când a încercat să fugă, a fost prins de un trecător. Bijuteriile furate au fost recuperate, iar hoţul a fost dus la audieri.
10:30
Președintele taiwanez Lai Ching-te a anunțat marți că guvernul său va propune un pachet special de 40 de miliarde de dolari americani pentru apărare, în plus față de bugetul anual obișnuit, în perioada 2026–2033. Scopul este acela de a sublinia determinarea sa de a se apăra, cu achiziții „semnificative” de arme noi din SUA, a declarat președintele Lai Ching-te într-un editorial publicat în Washington Post, relatează Reuters.
10:30
Vremea se răcește în toată țara: meteorologii au emis o informare de ploi, ninsori și vânt puternic. Cum va fi în București # Digi24.ro
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri, o informare de vreme severă, anunțând ploi abundente, lapoviță, ninsoare la munte și în nordul Moldovei, intensificări ale vântului și o răcire accentuată a vremii, fenomene ce vor afecta întreaga țară de miercuri dimineața până duminică seara.
10:10
Un aristocrat britanic își caută soție. Oferă 50.000 de lire pe an candidatei ideale, dacă îndeplinește câteva condiții bizare # Digi24.ro
Un aristocrat britanic își caută soție, dar are o listă lungă de pretenții pentru candidatele interesate. În vârstă de 79 de ani, nu acceptă femei din țări al căror nume începe cu litera „I” și care au verde în steag, scrie presa britanică. De asemenea, viitoarea soție nu trebuie să fie în zodia scorpion și nici să consume droguri sau alcool. În schimb, trebuie să fie cu „cel puțin 20 de ani mai tânără” decât el.
10:10
Controverse la Washington: Planul de pace al SUA pentru Ucraina a fost inspirat dintr-un document rusesc prezentat administraţiei Trump # Digi24.ro
Planul de pace în 28 de puncte susţinut de SUA pentru a pune capăt războiului în Ucraina, făcut public săptămâna trecută, s-a inspirat dintr-un document redactat de autori ruşi, fiindu-i prezentat administraţiei preşedintelui Donald Trump în octombrie, notează miercuri Reuters, care citează trei surse familiarizate cu acest dosar.
10:00
Un incendiu a izbucnit miercuri dimineaţă, la un depozit de muniţie din localitatea Mija, din judeţul Dâmbofiţa. 25 de persoane au fost evacuate.
09:50
Europenii caută un plan B după blocajul privind împrumutul pentru Ucraina din activele Moscovei # Digi24.ro
Țările europene lucrează la un plan de urgență, un plan B, pentru a împiedica Ucraina să rămână fără bani la începutul anului viitor, în cazul în care nu pot ajunge la un acord privind folosirea activelor rusești înghețate pentru finanțarea efortului de război al Kievului, scrie Politico.
