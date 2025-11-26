Campionatul Mondial de Handbal Feminin 2025, live blog. Cu cine joacă România și programul complet al turneului
Fanatik, 26 noiembrie 2025 16:20
Campionatul Mondial de Handbal Feminin își desfășoară ediția din 2025 între 26 noiembrie și 14 decembrie. România va fi prezentă la turneul final, iar FANATIK îți aduce toate informațiile: rezulte, clasamente și programul complet.
• • •
Alte ştiri de Fanatik
Acum 10 minute
16:40
Daniel Băluţă anunţă o nouă linie de tramvai, care va uni estul și vestul Capitalei. „Din acest moment putem semna și contractul de proiectare și de execuție” # Fanatik
Noua legătură de tramvai dintre Piața Sf. Vineri și Piața Unirii avansează sub coordonarea Primăriei Sectorului 4 și va crea o conexiune esențială între estul și vestul Bucureștiului.
16:40
Antrenorul de la Steaua Roșie Belgrad, pus în fața declarațiilor lui Gigi Becali. Cum a răspuns # Fanatik
Antrenorul de la Steaua Roșie Belgrad, întrebat direct despre declarațiile lui Gigi Becali înaintea meciului cu FCSB de joi seară din Europa League. Cum a răspuns Vladan Milojevic
Acum 30 minute
16:20
Campionatul Mondial de Handbal Feminin 2025, live blog. Cu cine joacă România și programul complet al turneului # Fanatik
Campionatul Mondial de Handbal Feminin își desfășoară ediția din 2025 între 26 noiembrie și 14 decembrie. România va fi prezentă la turneul final, iar FANATIK îți aduce toate informațiile: rezulte, clasamente și programul complet.
Acum o oră
16:10
Andrei Vochin a numit cel mai valoros antrenor din România: „Grozavu(l) SuperLigii”. Analiza care ar trebui să le sperie pe FCSB și CFR # Fanatik
Statistica lui Andrei Vochin din FANATIK l-a plasat pe Leo Grozavu învingător la categoria „cel mai valoros antrenor al campionatului”
16:00
Fotbalistul dorit de Gigi Becali la FCSB, schimbat după 20 de minute la debut! Ce s-a întâmplat după # Fanatik
Gigi Becali ar putea da lovitura în iarnă cu transferul său la FCSB, dar lucrurile nu au fost mereu la fel de bune pentru fotbalist. Dezvăluiri despre începuturile ascensiunii sale
15:50
Campioana României, FCSB, evoluează joi seara în deplasare pe terenul formației sârbe Steaua Roșie Belgrad în a 5-a etapă din Europa League. Pe Bune, doar pe Betano, la cel mai bun operator online, meciul Steaua […]
Acum 2 ore
15:40
Mitică Dragomir a făcut topul celor mai tari realizatori de talk-show-uri de după Revoluție. „Geniu! A fost peste toți!” # Fanatik
Dumitru Dragomir a făcut topul celor mai tari realizatori de talk-show din România. Cum arată clasamentul pe care "Oracolul de la Bălceşti" l-a făcut în direct, la PROFEŢIILE LUI MITICĂ.
15:30
Dacă ești fan al sportului alb, știi că atunci când te pregătești pentru o zi pe pârtie, alegerea hainelor de schi nu este doar o chestiune de stil. Acesta este important și influențează experiența pe […]
15:10
Ruben Amorim, reacție uluitoare după scandalul monstruos din Premier League: „Sper că și jucătorii mei se vor certa între ei” # Fanatik
Ruben Amorim, antrenorul lui Manchester United, reacție cel puțin interesantă după scena din Premier League care a șocat întreaga lume a fotbalului!
14:50
Fostul jucător de la FCSB, sârbul Novak Martinovic, a prefațat meciul pe care campioana României urmează să-l joace împotriva celor de la Steaua Roșie Belgrad, în grupa principală din Europa League.
Acum 4 ore
14:40
Fiul lui Tudorel Toader, acuzat că a hărțuit două studente, implicat într-un dosar penal de înșelăciune și abuz în serviciu. Cum s-a încheiat totul # Fanatik
Alexandru Toader, fiul lui Tudorel Toader, este acuzat că a hărțuit două studente de la Facultatea de Drept. El este lector universitar, dar și notar în Iași.
14:30
Maria Sharapova a rememorat clipa în care rivala sa, Serena Williams, a introdus-o în Hall of Fame: ”Stânjenitor nu este cuvântul potrivit” # Fanatik
Maria Sharapova a vorbit cât se poate de deschis despre momentul în care în care rivala sa, Serena Williams. Cum s-a simțit sportiva la acea vreme?
14:10
Chinul neștiut prin care a trecut Denis Alibec la FCSB! Când revine pe teren după operația suferită. Exclusiv # Fanatik
Denis Alibec a fost măcinat de accidentări în acest sezon, iar acum problemele atacantului de la FCSB au revenit. Despre ce este vorba
13:50
Video. Un jucător de baschet de 16 ani a murit într-un mod cumplit: panoul de fier a căzut peste el. Tragedia, petrecută în India # Fanatik
Imagini dramatice vin din India, acolo unde un jucător de baschet de 16 ani a murit într-un mod cumplit. În timpul unui antrenament, panoul de fier a căzut peste el.
13:40
Real Madrid, decimată înainte de meciul din Champions League! Două absențe de ultimă oră pentru Xabi Alonso # Fanatik
Real Madrid are nu mai puțin de șapte absențe pentru partida cu Olympiacos din Champions League, două dintre ele fiind confirmate cu doar o zi înainte de meci.
13:30
S-a autosabotat Gigi Becali prin votarea Legii Novak? „Nu a făcut decât să crească prețul jucătorilor români!” # Fanatik
Gigi Becali, în calitatea sa de deputat, a anunțat că a votat Legea Novak. Dar a fost decizia lui inspirată sau și-a făcut un deserviciu?
13:10
Reacția lui Marian Vanghelie când a aflat că nora lui Liviu Dragnea e femeia care l-a acuzat că o urmărea: „I-am făcut poze”. Declarații exclusive # Fanatik
Marian Vanghelie a rupt tăcerea după ce a fost acuzat că a amenințat și a urmărit o femeie de 33 de ani prin Capitală. Care este varianta fostului primar al sectorului 5?
13:00
Filipe Coelho le face promisiuni mărețe fanilor Universității Craiova: „Îmi voi da viața pentru acest club!“. Ce l-a impresionat în Oltenia # Fanatik
Noul antrenor al Universității Craiova își dorește să performeze la noua sa echipă și le-a transmis fanilor un mesaj de suflet. Află mai multe detalii interesante din cariera lui Filipe Coelho.
Acum 6 ore
12:30
Ciprian Ciucu, atac devastator: “Anca Alexandrescu e sistemul care s-a reinventat ca antisistem! Va fi sfârşitul acestui oraş dacă iese primar” # Fanatik
Ciprian Ciucu a lansat la FANATIK EXCLUSIV un atac dur la adresa Ancăi Alexandrescu, pe care o acuză de manipulare și de reinventarea vechiului sistem.
12:20
Cu ce problemă s-a confruntat Ionuț Radu la scurt timp după ce a semnat cu Celta Vigo: „Nu găseam asta” # Fanatik
Ales „Jucătorul lunii octombrie” de către fanii lui Celta Vigo, Ionuț Radu a oferit o primă reacție. Goalkeeperul român a vorbit și despre problema pe care a întâmpinat-o după ce a semnat cu gruparea din La Liga.
12:00
Cât a costat urmărirea dronei pe care România n-a reușit să o doboare. Suma pe care statul a dat-o pe 4 ore de zbor # Fanatik
Cât a costat urmărirea dronei pe care România nu a reușit să o doboare, aparatul de zbor care a pătruns în spațiul nostru aerian căzând singur la Vaslui pe 25 noiembrie.
11:50
Denis Alibec, în afara lotului pentru Steaua Roșie Belgrad – FCSB! Ce s-a întâmplat cu atacantul criticat de Gigi Becali în urmă cu două săptămâni # Fanatik
FCSB a plecat, miercuri dimineață, la Belgrad fără șase fotbaliști, între care și Denis Alibec. Motivul pentru care jucătorul criticat de Gigi Becali a fost lăsat la București.
11:30
„Nici Inter Milano nu are fundaș ca el!”. Cea mai tare declarație despre jucătorul pe care Mircea Lucescu îl vrea în SuperLiga # Fanatik
Mircea Lucescu a dezvăluit că ar vrea să îl vadă pe Lisav Eissat în SuperLiga. Dar proaspătul internaţional român este propus la unul dintre granzii Europei.
11:10
Previziune sumbră pentru milioane de români. Ce se întâmplă cu veniturile în următoarea perioadă. ”Creșterile salariale s-au făcut pe datorie” # Fanatik
Avertisment oficial din partea unui specialist în economie. Vezi ce se întâmplă cu banii pe care îi încasează românii
10:50
Dennis Man, umilit în public de doi foști mari fotbaliști ai lui PSV Eindhoven: „Devenise femeie!” # Fanatik
Dennis Man, pus la zid într-un mod extrem de dur în Olanda după ultimul meci jucat de PSV Eindhoven în Eredivisie! Ce i se reproșează românului
Acum 8 ore
10:40
Dezvăluiri incredibile despre prăpădul făcut de managementul Cortacero la Dinamo: “Nu eram plătiţi de 9 luni! În frigider era un singur borcan”. De ce a plecat Gigi Mulţescu supărat de la echipă # Fanatik
Detalii neștiute din perioada în care Dinamo a fost condusă de grupul de investitori spanioli. De ce a plecat, de fapt, Gigi Mulțescu supărat de la echipa din „Ștefan cel Mare”.
10:10
Gică Hagi, în continuare, “fabrică” de bani pentru turci. Ce se întâmplă la Instanbul, la aproape 25 de ani de la retragerea “Regelui”. Video # Fanatik
Au trecut aproape 25 de ani de când Gică Hagi s-a retras de la Galatasaray. Turcii continuă, însă, să facă bani, folosindu-se de imaginea “Regelui”. Ce se întâmplă la Istanbul înaintea fiecărui meci al grupării “Cimbom”
10:00
Valentin Ceaușescu și secretul din spatele Cupei Campionilor Europeni câștigate de Steaua în 1986: „Au râs!” # Fanatik
Valentin Ceaușescu a rupt tăcerea. Fiul fostului președinte al României a spus totul despre Cupa Campionilor Europeni câștigată de Steaua în 1986.
09:40
Maghiarii au reacționat după ce au aflat că Andre Duarte este aproape de transferul la FCSB: ”Problema nu este atât de simplă” # Fanatik
Andre Duarte este fundașul central pe care vrea FCSB să-l transfere în această iarnă. Ce au scris maghiarii despre jucătorul portughez care a evoluat ultima oară la Ujpest.
09:20
Mihai Stoica nu are dubii înainte de Steaua Roșie Belgrad – FCSB: „Ce au ei, n-a avut nimeni. Sunt la alt nivel” # Fanatik
Mihai Stoica a prefațat partida pe care FCSB o va disputa la Belgrad împotriva celor de la Steaua Roșie. Cum i-a caracterizat oficialul campioanei pe sârbi.
09:10
Nicușor Dan a dat în judecată AEP după scandalul rambursărilor. Al doilea proces inițiat de președintele României în decurs de 5 luni # Fanatik
Președintele Nicușor Dan a deschis al doilea proces împotriva Autorității Electorale Permanente, după alegerile din mai 2025. La fel ca în primul caz, este vorba de bani
08:50
Cristi Chivu i-a răspuns lui Diego Simeone: „Nu mă simt inferior”. De la ce mare antrenor din Europa se inspiră românul # Fanatik
Cristi Chivu se inspiră de la un mare antrenor din Europa! Despre cine este vorba și ce a spus românul despre Diego Simeone înainte de Atletico Madrid - Inter Milano din Champions League
Acum 12 ore
08:30
Barcelona, demolată de presa din Spania după înfrângerea dură cu Chelsea: „Să ne explice cum l-au lăsat să plece!” # Fanatik
Val de reacții dure în presa din Spania după ce Barcelona a fost învinsă de Chelsea cu 3-0 în Champions League! Ce au scris jurnaliștii de la Marca, AS, Sport și Mundo Deportivo
08:10
Un fost jucător de la FCSB consideră că CFR Cluj este favorită în fața roș-albaștrilor să prindă top 6. Care sunt argumentele, în condițiile în care, în prezent, campioana României are două puncte avans în clasament.
07:40
Presiuni uriașe pe Liga Profesionistă de Fotbal! Meciurile din etapa viitoare ar putea să nu fie transmise la TV, iar sistemul VAR să nu fie operațional în totalitate # Fanatik
Situație neverosimilă! Motivul pentru care meciurile de campionat din weekend ar putea să nu fie transmise la TV, iar sistemul VAR să nu fie folosit la capacitate maximă
07:20
Ce s-a ales de românii care au jucat în China! Campionatul din țara asiatică a ajuns la final # Fanatik
România a avut patru reprezentanți în campionatul Chinei, care s-a terminat fără ca vreuna dintre echipele la care ei au jucat să aibă acces la locuirile fruntașe
07:10
Giani Kiriţă, săgeţi pentru conducerea “câinilor”: “Sunt mulţi dinamovişti închipuiţi. Noi n-avem ce să căutăm acolo!” # Fanatik
Giani Kiriță este mâhnit de faptul că fostele glorii ale lui Dinamo sunt total ignorate de actuala conducere a clubului. Ce săgeți a trimis ex-căpitanul “câinilor” către actualii șefi.
06:40
Cine transmite la TV Steaua Roșie Belgrad – FCSB și Universitatea Craiova – Mainz, pe ce posturi poți să vezi meciurile. Zi plină pe canalele de sport # Fanatik
Ziua de joi, 27 noiembrie 2025, este una plină în cupele europene. Află cine transmite la TV și pe ce posturi poți urmări partidele Steaua Roșie Belgrad - FCSB și Universitatea Craiova - Mainz.
06:20
Lotul României calificat la Campionatul Mondial, trimis acasă după ce a fost reţinut 12 ore pe aeroport! # Fanatik
Românilor nu li s-a permis intrarea în Mexic, fără a primi nicio explicație palpabilă din partea autorităților din țara aflată în America Centrală, care se condruntă cu o criză a migrației
05:50
Afacerea colosală pe care Gigi Becali ar putea să o facă. Peste 70% dintre români sunt alături de el. Sondaj Național FANATIK / Inscop Research # Fanatik
Barometrul Național al Sportului Românesc, realizat de INSCOP Research la comanda FANATIK indică faptul că peste 70% dintre români cred că Gigi Becali ar trebui să cumpere marca Steaua!
Acum 24 ore
00:40
Mihai Stoica, ironia supremă la adresa lui Jules Kounde după autogolul din Chelsea – Barcelona. Video # Fanatik
Mihai Stoica nu s-a putut abține după ce a văzut autogolul lui Jules Kounde din meciul Chelsea - Barcelona, scor 3-0. Reacția virală a oficialului de la FCSB
00:30
Tot adevărul despre relația dintre Filipe Coelho și Toni Petrea la U Craiova: „Are reflexe de antrenor secund!” # Fanatik
Pe parcursul meciului FC Argeș - Universitatea Craiova 1-2, au existat mai multe momente în care „secundul” Toni Petrea era cel care oferea indicații jucătorilor. Relația dintre acesta și antrenorul principal Filipe Coelho a fost analizată în direct.
00:10
Cine este Estevao, puștiul-minune care l-a eclipsat pe Lamine Yamal în Chelsea – Barcelona 3-0. Record fabulos bifat de brazilian # Fanatik
Cine este Estevao, brazilianul care a înscris pentru Chelsea în victoria cu Barcelona din Champions League și a egalat un record fabulos, deținut de Kylian Mbappe și Erling Haaland.
00:00
Frumoasa jucătoare de tenis care i-a cucerit pe fani. Cum s-a fotografiat la munte, a sfidat gerul # Fanatik
O superbă jucătoare de tenis și-a luat urmăritorii din spațiul virtual prin surprindere. Ipostaza neașteptată în care a apărut la munte, la o temperatură scăzută.
25 noiembrie 2025
23:50
Diego Simeone pune o presiune uriașă pe umerii lui Chivu înainte de meciul din Champions League: „Mă văd într-o zi antrenor la Inter” # Fanatik
Ce spune Diego Simeone, antrenorul celor de la Atletico Madrid, înainte de duelul cu Inter Milano, echipa pregătită de românul Cristi Chivu. Presiunea e la cote maxime.
23:30
Imagini emoționante în fața stadionului Anfield! Dennis Man și colegii de la PSV l-au omagiat pe Diogo Jota. Video # Fanatik
Dennis Man și colegii de la PSV au făcut un gest emoționant și l-au omagiat pe Diogo Jota înainte de partida pe care echipa sa o va disputa pe terenul lui Liverpool în Champions League.
23:20
Neluțu Varga i-a fixat prețul lui Louis Munteanu: „Sub suma asta nu discut”. Ce echipe l-ar monitoriza pe atacantul lui CFR Cluj # Fanatik
Neluțu Varga a anunțat suma pentru care este dispus să îl cedeze pe Louis Munteanu! Marea echipă europeană care l-ar vrea pe atacant
23:10
Fostul căpitan al naționalei României divorțează după 16 ani de relație. La partaj se dispută o afacere de 4 milioane de euro # Fanatik
Jucătorul care a fost căpitan al echipei naționale a României pune punct mariajului cu soția sa, după 16 ani. Cei doi parteneri au de împărțit 4 milioane de euro.
23:00
Pontul zilei de miercuri, 26 noiembrie. Bet Builder de cotă 3.75 la Superbet pentru Arsenal – Bayern # Fanatik
Cu pontul zilei de miercuri, 26 noiembrie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un Bet Builder de cotă 3.75 la meciul Arsenal - Bayern.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.