Nicușor Dan anunță formarea unei unități speciale anticorupție în SRI

Un incendiu a izbucnit miercuri dimineaţă, la un depozit de muniţie din localitatea Mija, din judeţul Dâmbofiţa. 25 de persoane au fost evacuate. „Detaşamentul de Pompieri Moreni intervine în localitatea Mija, unde, din primele informaţii ale apelantului, a fost semnalat un incendiu produs la un depozit cu muniţie. La sosirea echipajelor de intervenţie, incendiul era […] Articolul Incendiu la un depozit de muniţie din Dâmbovița. 25 de persoane au fost evacuate apare prima dată în PS News.