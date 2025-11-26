Conferință de presă susținută de vicepremierul Oana Gheorghiu pe tema reformei companiilor de stat – transcriere
PSNews.ro, 26 noiembrie 2025 16:50
Conferința de presă susținută de vicepremierul Oana Gheorghiu a vizat prezentarea direcțiilor principale ale reformei companiilor de stat, inclusiv eliminarea conducerilor interimare, introducerea unei hărți sectoriale strategice și pregătirea unui registru unic al companiilor de stat. Discuțiile cu presa au vizat jaloanele PNRR, situația companiilor cu pierderi, numirile interimare, potențialele restructurări, implicațiile politice, precum și […] Articolul Conferință de presă susținută de vicepremierul Oana Gheorghiu pe tema reformei companiilor de stat – transcriere apare prima dată în PS News.
• • •
Alte ştiri de PSNews.ro
Acum o oră
16:50
Grad de îndeplinire de 69% pentru prioritățile pe 2025 ale Comitetului Interministerial pentru Schimbări Climatice # PSNews.ro
Planul de măsuri și acțiuni pe 2025 al Comitetului Interministerial pentru Schimbări Climatice (CISC) a ajuns la un nivel de realizare de 69%, au anunțat instituțiile publice implicate, în cadrul unei reuniuni desfășurate luni, 24 noiembrie, la Palatul Victoria. Ședința a fost coordonată de consilierul de stat Mihaela Frăsineanu și a vizat atât analiza progreselor, […] Articolul Grad de îndeplinire de 69% pentru prioritățile pe 2025 ale Comitetului Interministerial pentru Schimbări Climatice apare prima dată în PS News.
16:50
Conferință de presă susținută de vicepremierul Oana Gheorghiu pe tema reformei companiilor de stat – transcriere # PSNews.ro
Conferința de presă susținută de vicepremierul Oana Gheorghiu a vizat prezentarea direcțiilor principale ale reformei companiilor de stat, inclusiv eliminarea conducerilor interimare, introducerea unei hărți sectoriale strategice și pregătirea unui registru unic al companiilor de stat. Discuțiile cu presa au vizat jaloanele PNRR, situația companiilor cu pierderi, numirile interimare, potențialele restructurări, implicațiile politice, precum și […] Articolul Conferință de presă susținută de vicepremierul Oana Gheorghiu pe tema reformei companiilor de stat – transcriere apare prima dată în PS News.
16:50
Parlament: Hotărârea pentru aprobarea Strategiei Naţionale de Apărare a Ţării a fost adoptată # PSNews.ro
Parlamentul a adoptat, miercuri, în ședință comună, Hotărârea pentru aprobarea Strategiei Naționale de Apărare a Țării pentru perioada 2025-2030. Au fost înregistrate 314 voturi ‘pentru’, 43 ‘împotrivă’ și 3 abțineri. Președintele Nicușor Dan s-a referit, miercuri, la prezentarea Strategiei Naționale de Apărare în Parlament, la amenințările prezentate în strategie. ‘Vedem în mai multe locuri, inclusiv […] Articolul Parlament: Hotărârea pentru aprobarea Strategiei Naţionale de Apărare a Ţării a fost adoptată apare prima dată în PS News.
16:50
Poliția din Paris a arestat trei persoane suspectate de spionaj în favoarea Rusiei și de promovarea propagandei de război a Kremlinului, au anunțat marți procurorii. Autoritățile franceze au arestat trei persoane sub suspiciunea de spionaj în favoarea Rusiei și de promovarea propagandei sale de război, în cadrul unei anchete privind o asociere franco-rusă, au anunțat […] Articolul Trei persoane au fost arestate la Paris pentru spionaj și propagandă rusă apare prima dată în PS News.
16:50
Un politician numit Adolf Hitler, pe cale să câștige alegerile locale într-o țară din Africa # PSNews.ro
Un politician pe nume Adolf Hitler este pe cale să câștige alegerile locale din țara sa. Acesta susține că tatăl său nu știa ce reprezenta liderul nazist atunci când și-a numit fiul astfel, conform New York Post. Adolf Hitler Uunona, în vârstă de 59 de ani, este pe punctul de a câștiga un al doilea mandat […] Articolul Un politician numit Adolf Hitler, pe cale să câștige alegerile locale într-o țară din Africa apare prima dată în PS News.
16:50
Președintele Nicușor Dan a declarat miercuri că SRI va avea o secție specială pentru corupție, pentru a urmări marile cazuri. La prezentarea Strategiei Naţionale de Apărare în Parlament, preşedintele Nicuşor Dan a anunţat formarea unei structuri dedicate cazurilor de corupţie în Serviciul Român de Informaţii. Președintele României a spus că această structură va apărea după […] Articolul Nicușor Dan anunță formarea unei unități speciale anticorupție în SRI apare prima dată în PS News.
Acum 2 ore
15:50
Elevii se pregătesc pentru pauza dedicată sărbătorilor de iarnă. Atât elevii, cât și cadrele didactice vor beneficia de vacanța de iarnă pentru o perioadă de aproape trei săptămâni, programată să înceapă sâmbătă, 20 decembrie 2025, potrivit Mediafax. Această perioadă de repaus, care acoperă Crăciunul și Revelionul, se va încheia marți, 7 ianuarie 2026, urmând ca activitatea […] Articolul Vacanța de iarnă începe pe 20 decembrie. Când va fi prima zi de școală din 2026 apare prima dată în PS News.
15:50
Secretar de stat: Bugetul de apărare în 2025 prevede 8,7 miliarde de euro, reprezentând 2,3% din PIB # PSNews.ro
Bugetul de apărare pentru 2025 prevede 8,7 miliarde de euro, reprezentând 2,3% din PIB, din care 29%, respectiv 2,5 miliarde de euro, pentru achiziţia majoră de echipamente şi activităţi de cercetare asociate, a declarat, miercuri, la un eveniment de specialitate, Sorin-Dan Moldovan, secretar de stat în Ministerul Apărării Naţionale (MApN) şi şef al Departamentului pentru […] Articolul Secretar de stat: Bugetul de apărare în 2025 prevede 8,7 miliarde de euro, reprezentând 2,3% din PIB apare prima dată în PS News.
15:50
Constanța va fi conectată, în 3 ani, direct cu vestul Europei printr-o autostradă. Anunțul lui Nicușor Dan # PSNews.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a transmis, miercuri, în cadrul şedinţei comune a Camerelor Parlamentului, un mesaj referitor la Strategia Naţională de Apărare a României pentru perioada 2025-2030. Printre obiective se află și o nouă autostradă pentru cei care merg către Litoral. Există oportunități pe care România le are, a subliniat Nicușor Dan. ”Avem un parteneriat strategic […] Articolul Constanța va fi conectată, în 3 ani, direct cu vestul Europei printr-o autostradă. Anunțul lui Nicușor Dan apare prima dată în PS News.
15:50
VIDEO, FOTO Un mister vechi de peste 25 de ani a fost elucidat în timpul golirii Lacului Vidraru # PSNews.ro
Golirea controlată a Lacului Vidraru a scos la iveală un mister vechi de peste 25 de ani: epava unui vapor turistic dispărut în anii ’90 a ieșit la suprafață. Imaginile spectaculoase au devenit virale. Construcția metalică, puternic degradată, păstrează însă forma originală a ambarcațiunii, care era folosită pentru transport și agrement pe lac. Localnicii îl consideră […] Articolul VIDEO, FOTO Un mister vechi de peste 25 de ani a fost elucidat în timpul golirii Lacului Vidraru apare prima dată în PS News.
15:50
George Simion: O asemenea desconsiderare a Parlamentului nu am văzut şi nu cred că a existat în ultimii 35 de ani/ # PSNews.ro
Preşedintele AUR, George Simion, a declarat că nu a văzut în ultimii 35 de ani ”o asemenea lipsă de respect şi desconsiderare” a Parlamentului, deoarece preşedintele Nicuşor Dan nu a stat şi la dezbaterea privind Strategia Naţională de Apărare. El a anunţat că AUR va vota această strategie de apărare naţională, dar că nu este […] Articolul George Simion: O asemenea desconsiderare a Parlamentului nu am văzut şi nu cred că a existat în ultimii 35 de ani/ apare prima dată în PS News.
15:50
Autostrada Unirii A8: Azi au fost semnate ultimele două contracte ale secțiunii montane, cu 47 de kilometri # PSNews.ro
Compania Națională de Investiții Rutiere a semnat astăzi, în prezența ministrului Transporturilor și Infrastructurii, Ciprian Șerban, contractele pentru construirea a încă 47 de kilometri pe Autostrada Unirii A8. Este vorba despre lotul Sărățeni – Joseni, câștigat de UMB, și despre lotul Joseni – Ditrău, primul contract de autostradă atribuit Danlin XXL. Contractele pentru proiectarea și […] Articolul Autostrada Unirii A8: Azi au fost semnate ultimele două contracte ale secțiunii montane, cu 47 de kilometri apare prima dată în PS News.
15:50
Aeroportul Otopeni lansează, după 31 ani, cea mai mare investiție din istoria sa. Cum va arăta # PSNews.ro
Aeroportul ”Henri Coandă” – Otopeni intră într-o amplă modernizare. Licitația pentru modernizarea Pistei nr. 1 de decolare/aterizare a Aeroportului ”Henri Coandă” Otopeni a fost lansată de Compania Națională Aeroporturi București. Contractul are o valoare estimată la aproximativ 106 milioane euro, execuția lucrărilor fiind de maximum 16 luni. Este prezentat drept cel mai important proiect de […] Articolul Aeroportul Otopeni lansează, după 31 ani, cea mai mare investiție din istoria sa. Cum va arăta apare prima dată în PS News.
15:50
FOTO Moment antologic la Chișinău: Ambasadorul rus, întâmpinat cu o dronă întreagă, pusă pe scările MAE # PSNews.ro
Ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău, Oleg Ozerov, a fost convocat miercuri, 26 noiembrie, la sediul Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Moldova (MAE) pentru a oferi explicații în legătură cu drona rusească care a căzut peste o casă din raionul Florești. Diplomatului rus i-a fost înmânată o notă de protest în legătură „cu survolarea […] Articolul FOTO Moment antologic la Chișinău: Ambasadorul rus, întâmpinat cu o dronă întreagă, pusă pe scările MAE apare prima dată în PS News.
Acum 4 ore
14:50
Schimbare importantă la înmatricularea autovehiculelor. Camera Deputaţilor și-a dat acordul # PSNews.ro
Cetăţenii care vor să înmatriculeze o maşină vor putea interacţiona cu angajaţii Direcţiei Generale Permise de Conducere şi Înmatriculări în totalitate online, fără să fie nevoiţi să facă un drum la ghişeu pentru a-şi obţine datele de conectare la platforma electronică, prevede un proiect de lege iniţiat de deputatul USR Radu Miruţă, ministru al Economiei, […] Articolul Schimbare importantă la înmatricularea autovehiculelor. Camera Deputaţilor și-a dat acordul apare prima dată în PS News.
14:50
Călin Georgescu aruncă bomba: Asta ar fi încercat Nicușor Dan la primul tur al alegerilor, cu serviciile secrete # PSNews.ro
Fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu susține că Nicușor Dan a forțat anularea primului tur de scrutin pentru șefia statului și că actualul președinte era pregătit, încă de atunci, să intre în cursa pentru Cotroceni. Georgescu îl acuză pe Nicușor Dan că ar fi încercat, la acea vreme, să folosească instituțiile statului împotriva sa pentru că părea […] Articolul Călin Georgescu aruncă bomba: Asta ar fi încercat Nicușor Dan la primul tur al alegerilor, cu serviciile secrete apare prima dată în PS News.
14:50
Grindeanu: Nimeni nu-și dorește să existe excepții în proiectul privind cumulul pensie – salariu # PSNews.ro
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, spune că nu s-a luat o decizie în coaliţie pe proiectul privind cumulul pensie-salariu, el arătând că ori va fi prins ca parte a unei viitoare angajări de răspundere, ori va fi trimis ca proiect de lege. Grindeanu a menţionat că nimeni nu-şi doreşte să existe excepţii la acest cumul şi […] Articolul Grindeanu: Nimeni nu-și dorește să existe excepții în proiectul privind cumulul pensie – salariu apare prima dată în PS News.
14:50
Ministerul Transporturilor va primi 800 de milioane de lei la rectificare. Unde se duc banii # PSNews.ro
Ministrul Transporturilor Ciprian Şerban a anunţat că a cerut 1,8 miliarde lei la rectificarea bugetară, însă instituția pe care o conduce va primi aproximativ 800 de milioane de lei, iar cea mai mare parte din aceşti bani va merge pentru subvenţiile de la Metrorex şi CFR. „Ministerul Transporturilor a cerut un miliard opt sute la […] Articolul Ministerul Transporturilor va primi 800 de milioane de lei la rectificare. Unde se duc banii apare prima dată în PS News.
14:50
VIDEO MAI câștigă o poziție de top în cadrul Frontex. Anunțul ministrului Cătălin Predoiu # PSNews.ro
Ministerul Afacerilor Interne a câștigat o poziție de top în cadrul Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (Frontex), a anunțat ministrul Cătălin Predoiu. Într-un comunicat MAI, acesta dezvăluire că Ioana Raluca Rusu, comisar în cadrul Poliției de Frontieră, a fost numită în funcția de șef al Unității de Fuziune a Informațiilor din cadrul […] Articolul VIDEO MAI câștigă o poziție de top în cadrul Frontex. Anunțul ministrului Cătălin Predoiu apare prima dată în PS News.
14:50
Sorin Grindeanu, despre blocajul în coaliție pe reforme: PSD nu va susţine tăierile de salarii nici după 7 decembrie # PSNews.ro
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri, întrebat despre îngheţarea discuţiilor în coaliţie pe reforme, până după alegerile locale din 7 decembrie, că punctul de vedere al PSD-ului rămâne același: social-democrații nu vor susţine tăierile de salarii. Întrebat la Parlament dacă reforma administraţiei centrale şi cea locală sunt în momentul de faţă puse pe pauză, […] Articolul Sorin Grindeanu, despre blocajul în coaliție pe reforme: PSD nu va susţine tăierile de salarii nici după 7 decembrie apare prima dată în PS News.
14:50
MAE anunţă adoptarea proiectului de lege privind sancţiunile internaţionale. Ce se schimbă pentru România # PSNews.ro
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunţă că a fost adoptat proiectul de lege privind sancţiunile internaţionale, acesta urmând să ajungă la preşedinte, pentru promulgare. Actul normativ transpune în legislaţie directiva Uniunii Europene şi evită punerea României sub infringement. Acesta prevede că încălcarea sau eludarea sancţiunilor internaţionale, inclusiv împotriva Rusiei, devine infracţiune gravă, aflată în competenţa DIICOT. […] Articolul MAE anunţă adoptarea proiectului de lege privind sancţiunile internaţionale. Ce se schimbă pentru România apare prima dată în PS News.
14:50
PS News la Strasbourg – A fost adoptat bugetul UE pentru 2026, miercuri, în Parlamentul European. Pentru bugetul UE de anul viitor, Parlamentul a obținut mai mult sprijin pentru cercetare, infrastructură transfrontalieră, gestionarea frontierelor, acțiuni pentru climă și politică externă. Într-un acord cu statele membre, încheiat sâmbătă, 15 noiembrie, Parlamentul a obținut 372,7 milioane de […] Articolul PS News la Strasbourg – A fost adoptat bugetul UE pentru 2026: „Trăim vremuri tulburi” apare prima dată în PS News.
14:50
Ucraina: Posibile noi acuzații în cazul major de corupție de la agenția nucleară de stat # PSNews.ro
Anchetatorii din Ucraina ar putea aduce noi acuzații într-o investigație amplă privind corupția la nivel înalt, ce a provocat cea mai gravă criză politică din timpul războiului. Informația a fost transmisă marți de cel mai important oficial anticorupție al țării. Cazul, care implică o presupusă schemă de comisioane de 100 de milioane de dolari la agenția nucleară […] Articolul Ucraina: Posibile noi acuzații în cazul major de corupție de la agenția nucleară de stat apare prima dată în PS News.
14:50
Prefectul din Vaslui critică Bucureștiul pentru cum a gestionat cazul dronei căzute în Puiești # PSNews.ro
Prefectul judeţului Vaslui, Eduard Popica, a afirmat, miercuri, în cadrul şedinţei Colegiului Prefectural că instituţiile din judeţ s-au mobilizat şi au acţionat cu promptitudine în cazul dronei căzute la Puieşti, deşi de la centru comunicarea cu privire la acest incident nu s-a făcut în mod corespunzător. „Aş vrea să reacţionaţi cu aceeaşi promptitudine şi pe viitor, […] Articolul Prefectul din Vaslui critică Bucureștiul pentru cum a gestionat cazul dronei căzute în Puiești apare prima dată în PS News.
13:50
Industria militară a devenit cea mai importantă industrie a Uniunii Europene, însă România are foarte mult de recuperat față de cei trei mari producători: Franța, Italia și Germania. Industria armelor din țara noastră este foarte învechită, cu profituri mici, dar în următorii ani toate acestea se pot schimba cu noile investiții. Romarm este compania de […] Articolul Industria armelor: ce producem în România și câți bani pierdem sau câștigăm apare prima dată în PS News.
13:50
Daniel Fenechiu: Reducerea cheltuielilor pentru parlamentari ar însemna concedieri, nu economii reale # PSNews.ro
Liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu, consideră că o eventuală măsură de reducere a sumei forfetare a parlamentarilor cu 10% nu ar „ajuta”, dar, dacă va fi luată o decizie în acest sens, el va da afară unul dintre angajați sau va închide un sediu în care își desfășoară activitatea, conform Agerpres „Se poate tăia. Haideți […] Articolul Daniel Fenechiu: Reducerea cheltuielilor pentru parlamentari ar însemna concedieri, nu economii reale apare prima dată în PS News.
13:50
Procurorii Parchetului General și ofițerii Direcției de Investigații Criminale au descins marți dimineață în casele și birourile unor funcționari de la Evidența Persoanelor și chiar în cel al primarului. Anchetatorii spun că cel puțin 18 suspecți, între care și un apropiat al Kremlinului, au devenit români în acte cu documente false. Procurorii Parchetului General îi […] Articolul Percheziții în Suceava privind eliberarea unor acte de identitate românești false apare prima dată în PS News.
13:50
Camera Deputaţilor a adoptat proiectul de lege privind protecţia victimelor violenţei domestice # PSNews.ro
Camera Deputaţilor a adoptat, miercuri, cu 284 de voturi ”pentru”, 2 voturi contra, 5 abţineri şi un deputat nu a votat, în calitate de for decizional, pachetul legislativ de modificare a Legii nr. 217/2003 şi a Codului Penal – un set de prevederi esenţiale pentru protecţia victimelor violenţei domestice, în linie cu recomandările Avocatului Poporului […] Articolul Camera Deputaţilor a adoptat proiectul de lege privind protecţia victimelor violenţei domestice apare prima dată în PS News.
13:50
Avize favorabile în comisiile de cultură pentru Adriana Săftoiu și Robert Schwartz la conducerea SRTV și SRR # PSNews.ro
Reprezentanţii CA-urilor Televiziunii Publice şi Radiolului Public, Adriana Săftoiu şi Robert Schwartz, au primit avize favorabile, marţi, în comisiile de cultură pentru şefia SRTV şi SRR şi urmează să primească votul plenului comun al celor două Camere ale Parlamentului, miercuri, potrivit News.ro. Adriana Săftoiu a fost avizată favorabil pentru funcţia de preşedinte director-general al Societăţii […] Articolul Avize favorabile în comisiile de cultură pentru Adriana Săftoiu și Robert Schwartz la conducerea SRTV și SRR apare prima dată în PS News.
13:50
Cristian Păun: Ungaria depășește România la capitolul investiții – atrage de două ori mai mult capital # PSNews.ro
Ungaria, deși are o populație și o suprafață la mai puțin de jumătate din cele ale României, reușește să atragă aproape dublu din investițiile străine, în special din Germania. Profesorul Cristian Păun a explicat pentru Adevarul unde greșește România și propune câteva direcții pentru redresare. Ungaria nu traversează cea mai bună perioadă a sa din […] Articolul Cristian Păun: Ungaria depășește România la capitolul investiții – atrage de două ori mai mult capital apare prima dată în PS News.
13:50
Un nou conflict izbucnit în zona Parcului IOR a dezvăluit alte tăieri de arbori neautorizate, doi bărbați fiind surprinși în timp ce doborau copaci chiar sub privirea unui echipaj al polițiștilor locali însărcinați cu protecția mediului, potrivit Mediafax. Conflictul, izbucnit în dimineața zilei de marți, pe un teren retrocedat din zona Parcului IOR, a scos […] Articolul Tăieri ilegale de arbori în Parcul IOR, doi bărbați sancționați apare prima dată în PS News.
13:50
VIDEO Von der Leyen: Europa va susține Ucraina la fiecare pas. O pace justă și durabilă este singura opțiune # PSNews.ro
Uniunea Europeană este gata să prezinte un text juridic privind utilizarea activelor ruse înghețate pentru nevoile financiare ale Ucrainei și nu poate fi imaginat un scenariu în care doar contribuabilii europeni să plătească factura pentru război, a declarat miercuri, în plenul Parlamentului European reunit la Strasbourg, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Într-un discurs […] Articolul VIDEO Von der Leyen: Europa va susține Ucraina la fiecare pas. O pace justă și durabilă este singura opțiune apare prima dată în PS News.
13:50
Prețul energiei electrice este un indicator esențial al sănătății economice și al viitorului durabil al unei țări, influențând direct costurile de producție, nivelul de trai al populației, competitivitatea industriei, dar și atractivitatea investițională. România este campioană europeană în ceea ce privește prețul energiei electrice raportat la puterea de cumpărare a populației, deși are resurse proprii […] Articolul De ce au devenit românii campioni europeni la prețul energiei, deși au resurse proprii apare prima dată în PS News.
Acum 6 ore
12:50
Ambasada Regatului Unit: Autorizație electronică de călătorie – obligatorie pentru vizitare sau tranzit, de anul viitor # PSNews.ro
Călătorii care nu necesită viză şi intenţionează să viziteze sau să tranziteze Regatul Unit vor avea nevoie de o autorizaţie electronică de călătorie începând din februarie 2026, anunţă Ambasada britanică. ”Din 25 februarie 2026, toţi călătorii care nu necesită viză şi intenţionează să viziteze sau să tranziteze Regatul Unit vor avea nevoie de o autorizaţie […] Articolul Ambasada Regatului Unit: Autorizație electronică de călătorie – obligatorie pentru vizitare sau tranzit, de anul viitor apare prima dată în PS News.
12:50
Comisia Europeană a propus marți declanșarea unei proceduri de deficit excesiv împotriva Finlandei, după ce a constatat că deficitul bugetar al Finlandei depășește limita de 3% din PIB impusă statelor membre ale Uniunii Europene, scrie Mediafax. Deși UE permite excluderea unor cheltuieli suplimentare de apărare de până la 1,5% din PIB în contextul amenințării Rusiei, […] Articolul Comisia Europeană propune declanșarea procedurii de deficit excesiv împotriva Finlandei apare prima dată în PS News.
12:50
Candidata la alegerile pentru Primăria Capitalei din partea partidului SENS, Ana Ciceală, a declarat, marţi, că preşedintele Nicuşor Dan nu i-a cerut să se retragă din cursa pentru Primăria Capitalei, ea arătând că nu i-ar cere niciodată aşa ceva, pentru că îl cunoaşte de atâţia ani, potrivit RomâniaTV. Despre fotografia candidatului USR, Cătălin Drulă cu […] Articolul Ana Ciceală: Nicușor Dan nu mi-a cerut să mă retrag din cursa pentru Primăria Capitalei apare prima dată în PS News.
12:20
Comisia Europeană a aprobat preluarea ArcelorMittal Tubular Products Iași de către Metinvest din Țările de Jos, companie aflată în portofoliul influentului om de afaceri ucrainean Rinat Ahmetov. Preluarea ArcelorMittal Tubular Products Iași (AMTP Iași) de către Metinvest B.V. a primit undă verde de la autoritățile europene. Tranzacția a fost evaluată în cadrul procedurii simplificate aplicate […] Articolul Cel mai bogat om de afaceri ucrainean va prelua ArcelorMittal Iași apare prima dată în PS News.
12:10
Consiliul Economic și Social: Forța de muncă din afara UE rămâne esențială pentru economia românească # PSNews.ro
Economia românească are nevoie, în continuare, de aducerea de forță de muncă din țări terțe non-UE, întrucât angajarea lucrătorilor străini susține profitabilitatea afacerilor și plata unor taxe la bugetul de stat, potrivit Agerpres. Totodată, sunt necesare reglementări pentru persoanele juridice care asigură importul de forță de muncă, digitalizarea întregului proces, precum și colaborarea între instituțiile […] Articolul Consiliul Economic și Social: Forța de muncă din afara UE rămâne esențială pentru economia românească apare prima dată în PS News.
12:10
Comandant NATO: „România va avea un sistem capabil să doboare dronele. E o figură centrală în această parte a Alianţei” # PSNews.ro
România va avea, în curând, un nou sistem militar capabil să doboare dronele care pătrund în spaţiul aerian naţional. Declaraţia a fost făcută de comandantul Forţelor Terestre ale Statelor Unite în Europa şi Africa, generalul Christopher Donahue. Chiar și în contextul redistribuirii trupelor, angajamentul american față de apărarea colectivă rămâne ferm, iar capabilitățile militare terestre […] Articolul Comandant NATO: „România va avea un sistem capabil să doboare dronele. E o figură centrală în această parte a Alianţei” apare prima dată în PS News.
12:10
VIDEO Câți bani a primit România de la UE după aderare. Siegfried Mureșan anunță schimbări în bugetul UE pentru 2026 # PSNews.ro
PS News la Strasbourg – Europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan a explicat pe larg de ce propunerea Comisiei, care prevedea comasarea Politicii Agricole Comune (PAC) cu Politica de Coeziune într-un singur fond, ar fi provocat riscuri majore pentru România. Totodată, europarlamentarul a explicat schimbările la care s-a ajuns după negocierile cu Comisia Europeană privind bugetul UE. […] Articolul VIDEO Câți bani a primit România de la UE după aderare. Siegfried Mureșan anunță schimbări în bugetul UE pentru 2026 apare prima dată în PS News.
12:10
Alexandru Rogobete: Există locuri ATI pentru victimele exploziei din Buftea. Transferul în străinătate rămâne o opțiune # PSNews.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că victimele exploziei din imobilul din Buftea, vor fi transferate la spitale din străinătate dacă va fi necesar, conform Gândul. Ministrul a oferit asigurări că demersurile pentru transfer vor fi demarate imediat, în caz de nevoie. Oficialul a adăugat că există îndeajuns de multe locuri în secțiile de terapie intensivă […] Articolul Alexandru Rogobete: Există locuri ATI pentru victimele exploziei din Buftea. Transferul în străinătate rămâne o opțiune apare prima dată în PS News.
12:10
Imediat după 1990, odată cu ședințele zbuciumate din FSN/CFSN și cele din primul parlament ales în Duminica Orbului, oamenii au început să se întrebe dacă nu ar fi necesar ca cei care vor să fie membri ai parlamentului să fie supuși unui consult psihiatric, susține Patrick André de Hillerin într-un editorial publicat de Gândul. Redăm în […] Articolul Patrick André de Hillerin: De ce îi urăsc politicienii pe români? apare prima dată în PS News.
11:50
Nicușor Dan a dat în judecată AEP după ce nu i-a rambursat un milion de lei proveniți de la donatorii anonimi # PSNews.ro
Președintele Nicușor Dan a deschis al doilea proces împotriva Autorității Electorale Permanente (AEP), după alegerile prezidențiale din mai 2025. La fel ca în primul caz, este vorba despre bani. Nicușor Dan a deschis o acțiune în contencios administrativ și fiscal împotriva AEP. Dosarul a fost depus la Judecătoria Sectorului 5, pe 21 noiembrie 2025, și […] Articolul Nicușor Dan a dat în judecată AEP după ce nu i-a rambursat un milion de lei proveniți de la donatorii anonimi apare prima dată în PS News.
11:50
Petrotel nu mai rafinează de 3 ani petrol rusesc și nu are datorii la Oil Terminal. Repornirea rafinăriei, amânată # PSNews.ro
Rafinaria Petrotel, deținută de gigantul rus Lukoil și aflată în prezent în revizie, a sistat importul de țiței de origine rusă începând cu 5 decembrie 2022 în baza sancțiunilor impuse de către Uniunea Europeană (UE), susține Oil Terminal, operatorul terminalului petrolier maritim din Portul Constanța, transmite Profit. Potrivit companiei prin care rafinăria descarcă materia primă […] Articolul Petrotel nu mai rafinează de 3 ani petrol rusesc și nu are datorii la Oil Terminal. Repornirea rafinăriei, amânată apare prima dată în PS News.
11:50
Relațiile UE – Budapesta rămân tensionate: Parlamentul cere retragerea dreptului de vot al Ungariei în Consiliul UE # PSNews.ro
Parlamentul European a făcut un apel către membrii UE pentru a continua procedura de retragere a dreptului de vot al Ungariei în Consiliul Uniunii Europene, conform Mediafax. Marți, Parlamentul European le-a cerut membrilor UE să continue procedura de retragere a dreptului de vot al Budapestei în Consiliul Uniunii Europene. Legislativul european motivează această solicitare prin […] Articolul Relațiile UE – Budapesta rămân tensionate: Parlamentul cere retragerea dreptului de vot al Ungariei în Consiliul UE apare prima dată în PS News.
11:50
Palatul Cotroceni și Palatul Parlamentului, iluminate în portocaliu de Ziua împotriva violenţei asupra femeilor # PSNews.ro
Palatul Cotroceni şi Palatul Parlamentului au fost iluminate, marţi seară, în culoarea portocaliu pentru a marca Ziua Internaţională de Luptă împotriva violenţei asupra femeilor. În România, în primele zece luni ale anului au fost ucise 57 de femei. „Un bilanţ cutremurător care arată că nu este vorba de întâmplări izolate, ci de un eşec al […] Articolul Palatul Cotroceni și Palatul Parlamentului, iluminate în portocaliu de Ziua împotriva violenţei asupra femeilor apare prima dată în PS News.
11:50
Venituri uriașe descoperite de ANAF din platformele pentru adulţi OnlyFans şi LiveJasmine # PSNews.ro
Direcţia Generală Antifraudă Fiscală anunţă că a demarat controale extinse asupra a 103 persoane fizice care au obţinut venituri din realizarea de conţinut video. Astfel, în perioada 2023–2024, persoanele vizate au încasat venituri substanţiale de la platformele OnlyFans şi LiveJasmine, operate de Fenix International şi JWS International, iar venituri în valoare totală de 64,25 milioane […] Articolul Venituri uriașe descoperite de ANAF din platformele pentru adulţi OnlyFans şi LiveJasmine apare prima dată în PS News.
11:50
Un incendiu a izbucnit miercuri dimineaţă, la un depozit de muniţie din localitatea Mija, din judeţul Dâmbofiţa. 25 de persoane au fost evacuate. „Detaşamentul de Pompieri Moreni intervine în localitatea Mija, unde, din primele informaţii ale apelantului, a fost semnalat un incendiu produs la un depozit cu muniţie. La sosirea echipajelor de intervenţie, incendiul era […] Articolul Incendiu la un depozit de muniţie din Dâmbovița. 25 de persoane au fost evacuate apare prima dată în PS News.
11:50
Ministrul Energiei cere discutarea crizei prețurilor în CSAT: Facturile la energie pot continua să crească # PSNews.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, atenționează că există riscul ca facturile la energie să crească în continuare. Acesta precizează că acest subiect trebuie să fie discutat în Consiliul Suprem de Apărare a Țării „până nu va fi prea târziu”. Ministrul compară piața de energie cu Vestul Sălbatic, „unde fiecare face ce vrea” și adaugă că este […] Articolul Ministrul Energiei cere discutarea crizei prețurilor în CSAT: Facturile la energie pot continua să crească apare prima dată în PS News.
11:50
Comisarul european pentru economie, Valdis Dombrovskis, a transmis marţi că, datorită măsurilor fiscale adoptate vara aceasta, situaţia din România s-a îmbunătăţit, iar Comisia nu va propune, deocamdată, suspendarea fondurilor europene, ceea ce confirmă că măsurile luate de Guvern în ultimele luni au fost corecte şi au început să dea rezultate, a afirmat premierul Ilie Bolojan. […] Articolul Ilie Bolojan: ”Am primit un semnal foarte important de la Comisia Europeană” apare prima dată în PS News.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.