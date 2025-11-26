VIDEO Daniel Băluță, despre blocul de lângă Cimitirul Bellu: Pe acel teren nu au existat niciodată morminte / Ca primar, nu aveam dreptul legal să refuz o autorizație conformă
G4Media, 26 noiembrie 2025 19:20
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a declarat marți că, în ceea ce privește blocul care se construiește lângă Cimitirul Bellu, nu avea dreptul să refuze “o autorizație conformă”. “Ar fi însemnat abuz în serviciu, iar eu nu fac abuzuri”, a spus el într-o conferință de presă. “Vreau să lămuresc ferm și transparent două dintre temele […] © G4Media.ro.
• • •
Acum 5 minute
19:50
The Insider: Kirill Dmitriev a elaborat multe puncte ale planului de pace al SUA în urmă cu câteva luni, inclusiv unul care prevedea crearea unei „noi coaliții creștine” împotriva Chinei # G4Media
Planul american inițial în 28 de puncte pentru încheierea războiului din Ucraina este, în mare parte, o revizuire a unui document rus redactat de reprezentantul special al președintelui rus, Kirill Dmitriev, la scurt timp după revenirea lui Donald Trump la Casa Albă, în ianuarie 2025, scrie The Insider, care a primit documentul lui Dmitriev de […] © G4Media.ro.
Acum 15 minute
19:40
Pregătește perfect urzicile cu aceste trucuri simple/ Mâncare de urzici după rețeta bunicii # G4Media
Înainte de a prepara urzicile, este necesară spălarea, pregătirea și blanșarea lor, pentru a le neutraliza perișorii otrăvitori, urzicători, pe care îi au la suprafață. Așa că dotează-te cu mănuși de cauciuc groase, un șorț și haine cu mânecă lungă pentru a-ți proteja pielea și o strecurătoare mare în care să speli urzicile. © G4Media.ro.
Acum 30 minute
19:30
Meta, în negocieri cu Google pentru a cheltui miliarde de dolari pe cipurile sale – The Information # G4Media
Meta Platforms este în negocieri cu Google pentru a cheltui miliarde de dolari pe cipurile companiei deținute de Alphabet, pentru a le utiliza în centrele sale de date începând din 2027, a scris The Information, o mișcare care ar transforma Google într-un rival serios pentru gigantul semiconductor Nvidia, potrivit Reuters. © G4Media.ro.
19:30
Uniunea Europeană a transmis un mesaj clar administrației americane: normele digitale europene nu pot fi modificate în schimbul concesiilor comerciale. Declarația vine din partea Terezei Ribera, vicepreședinta Comisiei Europene și comisarul pentru concurență, potrivit Reuters. © G4Media.ro.
Acum o oră
19:20
Ungaria anunță că sporește livrările de petrol către Serbia, după ce sancţiunile SUA au blocat aprovizionarea rafinăriei NIS, controlată de Rusia # G4Media
Ministrul de externe al Ungariei, Peter Szijjarto, a informat că grupul ungar MOL va creşte livrările de ţiţei şi combustibili către Serbia, după ce aprovizionarea rafinăriei NIS, controlată de Rusia, a fost blocată ca urmare a sancţiunilor americane, potrivit relatează Reuters. Trezoreria SUA, prin Oficiul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC), a impus sancţiuni asupra NIS […] © G4Media.ro.
19:20
SONDAJ EXCLUSIV G4Media Cât de multe știu tinerii despre fondurile europene? Cele mai cunoscute proiecte sunt în infrastructură și educație/ Cei cu o părere pozitivă despre UE au fost expuși în număr mai mare la proiecte cu fonduri europene # G4Media
Un sondaj de opinie în rândul tinerilor între 18 și 35 de ani, la nivel național, derulat la solicitarea G4Media arată cât de multe știu aceștia despre fondurile europene, politica de coeziune și proiectele implementate în localitatea lor precum și cine a implementat aceste proiecte. G4Media și Europuls au prezentat rezultatele sondajului, realizat de Mercury Research în […] © G4Media.ro.
19:20
19:00
Oana Ţoiu: Micşorarea salariilor angajaţilor MAE nu este realist posibilă. O să venim cu un plan # G4Media
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, a declarat că va respecta angajamentul de reducere cu 10% a cheltuielilor cu personalul, dar micşorarea salariilor angajaţilor MAE nu este „realist posibilă” pentru că grila de salarizare este „semnificativ” sub media grilelor altor ministere, relatează Agerpres. „Ministerul Afacerilor Externe şi-a asumat susţinerea obiectivelor enunţate de premier, şi anume reducerea […] © G4Media.ro.
Acum 2 ore
18:50
Polonia a anunțat, miercuri, că a ales Suedia pentru a-i furniza trei submarine, într-o tranzacție de miliarde de dolari care constituie un element cheie al eforturilor Varșoviei de a-și consolida apărarea în Marea Baltică, transmite Reuters preluată de MEDIAFX. Varșovia a intensificat investițiile în forțele armate pentru a contracara ceea ce consideră a fi o […] © G4Media.ro.
18:40
Şefa diplomaţiei UE invocă necesitatea reducerii armatei ruse pentru încheierea războiului în Ucraina # G4Media
Şefa diplomaţiei UE, Kaja Kallas, a cerut miercuri reducerea dimensiunii şi bugetului armatei ruse, pentru a se încheia războiul în Ucraina, în timp ce Bruxelles-ul examinează noi sancţiuni împotriva Rusiei şi Statele Unite au propus un plan de pace în care la unul dintre puncte se propune reducerea forţelor armate ucrainene, relatează agenţia EFE conform […] © G4Media.ro.
18:30
Primăria Oradea va pune în funcțiune până de sărbători primele 30 de parcometre inteligente din municipiu, realatează ebihoreanul.ro „Până acum au fost amplasate 15 parcometre inteligente, iar în următoarele două săptămâni vor fi montate și celelalte. Intenția noastră este ca până la 15 decembrie acestea să fie deja funcționale”, a declarat șeful Direcției Patrimoniu Imobiliar din […] © G4Media.ro.
18:30
Intrare gratuită de 1 Decembrie la trei expoziţii din Muzeul Național de Artă al României, printre care și una despre remarcabila Școală de pictură de la Baia Mare # G4Media
De Ziua Naţională a României, publicul va putea vizita gratuit trei expoziţii la Muzeul Naţional de Artă al României: „RomânIA – reprezentarea identitară a portului popular în artă”, „József Klein şi Şcoala de la Baia Mare”, „Covoare Zburătoare – Thomas Ruff & Transilvania & Anatolia”, transmite News.ro. Şcoala de la Baia Mare este unul dintre […] © G4Media.ro.
18:30
EXCLUSIV Ministerul Educației confirmă că o profesoară numită de ministrul David în comisia pentru programele școlare la Istorie nu a fost consultată în realitate de Minister: „omisiunea regretabilă” e a coordonatorului grupului de lucru, care „își exprimă în mod public scuze” # G4Media
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) confirmă pentru Edupedu.ro că profesoara de Istorie Adriana Iuliana Bălaj, numită de ministrul Daniel David în grupul de lucru pentru realizarea noilor programe școlare de liceu, nu a fost invitată la nicio întâlnire și nu a fost consultată, așa cum aceasta a reclamat public într-o postare pe rețelele sociale. Ministerul a transmis, la […] © G4Media.ro.
18:20
O rețea de peșteri gigantice, formate în urmă cu miliarde de ani de curgerea apei, ar putea ascunde cele mai promițătoare dovezi ale unei vieți trecute pe Marte. O echipă de cercetători din China a identificat în regiunea Hebrus Valles opt deschideri la suprafață care duc în cavități subterane de dimensiuni impresionante, anunță Space.com. © G4Media.ro.
18:20
FOTO Huawei lansează Mate 80 Pro Max, telefonul cu cel mai luminos ecran din lume / Pliabilul Mate X7, principalul rival pentru Galaxy Z Fold, vine cu protecție IP59 și baterie de 5.600 mAh # G4Media
Huawei tocmai a lansat seria Mate 80 în China, iar modelul de top – Mate 80 Pro Max – se remarcă prin ecranul OLED cu două straturi care, potrivit Huawei, poate atinge o luminozitate maximă fără precedent, de 8.000 de niți, relatează The Verge. © G4Media.ro.
18:10
Afacere de spionaj a Rusiei în Franța: patru inculpați, din care trei au fost arestați preventiv # G4Media
Patru persoane au fost puse sub acuzare în Franța, din care trei au fost plasate în arest preventiv în cadrul unui dosar de spionaj în favoarea Rusiei, anunță BFM TV. Una dintre persoanele arestate, fondatoarea asociației caritabile SOS Donbass, e acuzată că a încercat, sub pretextul unor acțiuni umanitare, să obțină informații sensibile legate de […] © G4Media.ro.
18:00
Incident cu un ofițer de presă de la Guvern, care i-a împins pe jurnaliști / Precizările Biroului de presă al Executivului # G4Media
Unul dintre ofițerii de la Guvern i-a împins pe jurnaliști, pe holurile Parlamentului, atunci când aceștia au vrut să ajungă la premierul Ilie Bolojan pentru a-i pune întrebări, transmite Digi24. Biroul de presă al Guvernului a precizat ulterior că va avea loc o verificare displinară privind conduita funcționarului și că premierul face declarații doar în […] © G4Media.ro.
18:00
Nicuşor Dan: Pe evaziune fiscală am văzut o schimbare la ANAF. Cred că suntem undeva la 15-20% din ce se poate face # G4Media
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, miercuri, că pe evaziune fiscală a văzut o schimbare la ANAF, am văzut nişte progrese pe partea de digitalizare şi a văzut nişte acţiuni ţintite, el apreciind că ”suntem undeva la 15-20% din ce se poate face”, transmite News.ro. ”Pe evaziune fiscală am văzut o schimbare la ANAF, am văzut […] © G4Media.ro.
Acum 4 ore
17:50
Târguri de Crăciun în București 2025 – program complet, locații, atracții și unde găsești bradul uriaș # G4Media
În sezonul de iarnă 2025, numărul de festivaluri ajunge la opt târguri de Crăciun în București, distribuite între sectoarele orașului, dar cu cele mai multe pe inelul central. Extinderea ar putea diminua aglomerația din piețele și parcurile unde sunt organizate în mod tradițional. Astfel, în 2025, evenimente dedicate sărbătorilor de iarnă se găsesc în zone […] © G4Media.ro.
17:40
Adriana Săftoiu, votată de plenul comun al Parlamentului în funcţia de preşedinte director general al Societăţii Române de Televiziune / Robert Schwartz, votat la şefia Radioului Public # G4Media
Adriana Săftoiu a fost votată, miercuri, de plenul comun al Parlamentului, în funcţia de preşedinte director general al Societăţii Române de Televiziune iar Robert Schwartz a fost votat la şefia Radioului Public, transmite News.ro. Adriana Săftoiu a fost votată în funcţia de preşedinte al Consiliului de Administraţie al Societăţii Române de Televiziune, cu 230 de […] © G4Media.ro.
17:40
Departamentul de Stat al SUA, acord de 150 de milioane de dolari semnat cu Zipline pentru livrarea de produse medicale critice, inclusiv sânge, în țări din Africa # G4Media
Departamentul de Stat al SUA anunță că a semnat un acord prin care va acorda până la 150 de milioane de dolari companiei Zipline International Inc. pentru a extinde accesul la consumabile medicale vitale, inclusiv sânge și medicamente, ajungând la până la 15.000 de unități medicale din Coasta de Fildeș, Ghana, Kenya, Nigeria și Rwanda. […] © G4Media.ro.
17:40
Creierul uman este „preconfigurat” cu instrucţiuni pentru a înţelege lumea, arată un nou studiu # G4Media
Când încep să ni se formeze gândurile? O echipă internaţională de oameni de ştiinţă a descoperit că primele momente ale activităţii electrice a creierului au loc în cadrul unor modele structurate, fără nicio experienţă externă, sugerând că organul gândirii ar putea fi „preconfigurat” cu instrucţiuni pentru interacţiunea cu lumea, transmite agenţia EFE, transmite Agerpres. Echipa […] © G4Media.ro.
17:40
Scriitoarea Luminița Corneanu: Ideea de identitate apare de 12 ori în programa de română pentru clasa a IX-a propusă de Minister. Spre comparație, în programa în vigoare apare o singură dată. Îți vine să întrebi „cine v-a lucrat aici”? # G4Media
Scriitoarea Luminița Corneanu, directoarea artistică a primului festival de literatură pentru copii din România, atrage atenția asupra filonului „identitar” care apare explicit în noua programă școlară de Limba română pusă în dezbatere de Ministerul Educației pentru clasa a IX-a. Concret, ideea de identitate apare de 12 ori în noua programă – prin sintagme precum „conștiință […] © G4Media.ro.
17:40
Adriana Săftoiu și Robert Schwartz au primit votul Parlamentului pentru șefia TVR și a Radio România # G4Media
Ana Adriana Săftoiu și Robert Cristian Schwartz au fost validați de Parlament pentru funcțiile de președinți ai Consiliilor de Administrație ale TVR și SRR, după ce plenul reunit a aprobat numirile cu peste 230 de voturi fiecare, transmite MEDIAFAX Pentru funcția de președinte al Consiliului de Administrație al TVR, Ana Adriana Săftoiu a primit 230 […] © G4Media.ro.
17:30
FOTO Un producător chinez lansează încă un SUV în România / Tiggo 9, „nava amiral” a Chery, va concura pe piață cu Škoda Kodiaq și Hyundai Santa Fe / Preț de lansare: 43.000 de euro # G4Media
Producătorul chinez Chery și-a completat gama de SUV-uri pe care o oferă în România cu Tiggo 9, cel mai mare și mai luxos model al producătorului. TechRider.ro a avut ocazia să participe la evenimentul de lansare de la București și să observe în detaliu aspectul și dotările „navei amiral” a producătorului chinez. © G4Media.ro.
17:30
Nicuşor Dan, despre anularea alegerilor: Nu cunoaştem în momentul de faţă o parte dintre actorii care au fost implicaţi în zona cibernetică. Ştim cum s-a întâmplat, dar nu reuşim să identificăm cu precizie ce a fost în spate # G4Media
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, miercuri, despre anularea alegerilor de anul trecută, că nu cunosc în momentul de faţă o parte dintre actorii care au fost implicaţi în zona cibernetică. ”Ştim cum s-a întâmplat, avem inclusiv cantitativ nişte indicaţii, dar nu reuşim să identificăm cu precizie ce a fost în spate”, a mai spus şeful […] © G4Media.ro.
17:30
Parlamentari foști membri ai partidelor extremiste anunță inițierea unei moțiuni de cenzură împotriva Guvernului Bolojan: „România nu este de vânzare – Un guvern fără USR” / Care sunt condițiile pentru a duce demersul până la capăt # G4Media
Grupul parlamentar „PACE – Întâi România” a anunțat, miercuri, într-un comunicat de presă, inițierea procedurilor pentru depunerea unei moțiuni de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan, intitulată „România nu este de vânzare – Un guvern fără USR”. Notă: Grupul „PACE – Întâi România” a fost constituit în Senat de foști parlamentari de la AUR, […] © G4Media.ro.
17:20
Robert Schwartz, noul președinte-director general al SRR: Îmi doresc pentru Radioul public o reformă realistă, coerentă și orientată spre viitor # G4Media
Robert Schwartz, jurnalist cu peste 30 de ani de experiență, fost redactor-șef al Deutsche Welle în limba română, este de astăzi președinte-director general al Societății Române de Radiodifuziune, după ce Parlamentul a aprobat propunerea formulată de membrii Consiliului de administrație. Robert Schwartz a intrat în componența CA al SRR la propunerea USR, alături de Alexandra […] © G4Media.ro.
17:20
EXCLUSIV Cum i-a convins Estonia pe profesori să digitalizeze școala în anii ’90. Fostul președinte Toomas Ilves: Dacă le place copiilor, părinților le e greu să spună că e ceva rău. Mai întâi au fost profesorii de matematică, iar apoi a funcționat invidia # G4Media
Estonia nu a început digitalizarea cu administrația publică, ci cu elevii din școli, aceasta a fost strategia aplicată încă din anii ’90, care s-a dovedit decisivă. Fostul președinte al Estoniei, Toomas Hendrik Ilves, a explicat pentru Edupedu.ro, la Summitul pentru Guvernanță Digitală desfășurat la Palatul Cotroceni, cum a reușit o țară să pornească de la zero […] © G4Media.ro.
17:20
BREAKING România cumpără sisteme de rachete antiaeriene Mistral din Franța în valoare de 625 de milioane de euro # G4Media
Ministerul Apărării Naționale și Ministerul Forţelor Armate şi al Veteranilor din Republica Franceză, prin Direcțiile generale pentru armamente, au semnat marți, 25 noiembrie, contractul privind achiziția sistemelor de rachete antiaeriene cu bătaie apropiată/rază foarte scurtă de acțiune, portabile – MANPAD MISTRAL, potrivit unui comunicat MApN. Comunicatul integral: Prețul achiziției este de 625.591.000 euro, fără TVA, […] © G4Media.ro.
17:10
Austria îşi va folosi participaţiile în companiile energetice pentru a reduce preţurile la electricitate pentru populație # G4Media
Guvernul Austriei intenţionează să cheltuie aproximativ 500 milioane de euro pentru a reduce facturile la electricitate pentru publicul larg, iar fondurile vor veni de la participaţiile statului în companii, a afirmat miercuri cancelarul Christian Stocker, la o conferinţă de presă, transmite agenția de știri Reuters, citată de Agerpres. Anunţul surpriză a provocat întrebări din partea […] © G4Media.ro.
17:10
Rezultatele Barometrului de Consum Cultural, comentate de prof. Cătălin Stoica, SNSPA: Problema nu e lipsa apetitului, ci a accesului # G4Media
Prof. univ. dr. Cătălin Stoica, de la Facultatea de Ştiinţe Politice – SNSPA, unul dintre coordonatorii „Barometrului de Consum Cultural 2024. Dinamicile tipurilor de consum cultural şi rolul educaţiei culturale”, lansat miercuri la Teatrul Naţional, a afirmat că România are un potenţial cultural nefolosit „uriaş”, problema neparticipării cetăţenilor români la activităţile de educaţie culturală fiind […] © G4Media.ro.
17:00
Politico: Europa caută o alternativă la activele rusești înghețate pentru a finanța Ucraina # G4Media
Țările europene elaborează un „plan B” pentru finanțarea Ucrainei în cazul în care nu vor ajunge la un acord privind utilizarea activelor rusești înghețate, scrie, citând surse anonime, Politico, citat de BBC. În urma eforturilor intensificate ale SUA de a pune capăt războiului din Ucraina, UE se așteaptă ca președinta Comisiei Europene, Ursula von der […] © G4Media.ro.
17:00
Salvează rețeta de fasole cu ciolan, pentru 1 Decembrie/ Cum a devenit simbol național, în plin Post al Crăciunului, această mâncare „de dulce” # G4Media
De 1 decembrie românii sărbătoresc Ziua Națională cu… fasole cu ciolan. 1 Decembrie este un moment important al istoriei noastre ca nație. Marea Adunare de la Alba-Iulia, unde în 1918 s-a votat unirea Transilvaniei cu România. E un eveniment care an de an e marcat prin parade militare. Paradoxal, porții de fasole cu ciolan, gătite […] © G4Media.ro.
16:40
Un nou tratament administrat intranazal ar putea schimba abordarea unor cancere cerebrale foarte agresive, stimulând răspunsul imun la nivelul creierului printr-o metodă neinvazivă, transmite News.ro. O echipă de cercetători de la Facultatea de Medicină a Universităţii Washington din St. Louis şi Northwestern University (Illinois) a dezvoltat o terapie care ajunge din cavitatea nazală la creier […] © G4Media.ro.
16:40
‘’Ora cu și pentru animale’’ schimbă mentalități: Mai puțin bullying și copii mai fericiți în școlile din Ilfov / Carla Buleanu, psihoterapeut: „Cred că un câine îți schimbă total viața” (VIDEO) # G4Media
În cel mai recent episod al podcastului EduPet by Pets&Cats, realizat de Ioana Cosma, psihoterapeutul Carla Buleanu a vorbit despre impactul ‘’Orei cu și pentru animale”, un program implementat în prezent în școlile din județul Ilfov și aflat în așteptarea includerii la nivel național. Rezultatele observate în clasele participante sunt remarcabile: bullying-ul a scăzut semnificativ, iar copiii au început să obțină note […] © G4Media.ro.
16:30
Javokhir Sindarov a devenit miercuri cel mai tânăr câștigător al Cupei Mondiale de șah la vârsta de 19 ani. Uzbekul a dispus în marea finală de chinezul Wei Yi (26 de ani). Ultimul act a avut loc la Goa, în India. În vârstă de 19 ani, Sindarov l-a învins pe Wei în cel de-al doilea […] © G4Media.ro.
16:30
AliExpress a blocat un vânzător chinez de păpuși sexualizate cu chip de copil, după o investigație Reuters # G4Media
AliExpress, platforma de comerț online a grupului Alibaba, a anunțat că a blocat un vânzător din China care comercializa păpuși sexualizate cu înfățișare de minor, după ce Reuters a analizat dacă astfel de produse respectă legislația Uniunii Europene și a Statelor Unite, scrie Reuters. Reuters a semnalat primele anunțuri pe 14 noiembrie. La acel moment, […] © G4Media.ro.
16:30
Un aminoacid utilizat clinic timp de decenii în diverse afecţiuni cardiovasculare a redus plăcile amiloide în modele animale de Alzheimer. Cercetătorii caută de mulţi ani modalităţi mai simple şi sigure pentru a încetini bolile neurodegenerative, iar o direcţie importantă este eliminarea proteinelor anormale care se acumulează în creier. Noi date preclinice sugerează că o substanţă […] © G4Media.ro.
16:30
A fost recepționat podul cu cel mai mare arc parabolic din România, peste Râul Argeșel, între Mioveni și Davidești # G4Media
Primăria Mioveni anunță că a recepționat noul pod de peste Râul Argeșel, care leagă Mioveniul de Davidești, obiectiv finanțat de Compania Națională de Investiții, prin Programul Naţional de Construcţii de Interes Public sau Social. Noul pod are cel mai mare arc parabolic din România. Prezentă la evenimentul de recepție a lucrării, deputata de Argeș, Simona […] © G4Media.ro.
16:20
George Simion (AUR): „Votăm contra faţă de Nicuşor Dan şi votăm pentru strategia de apărare naţională” # G4Media
Preşedintele AUR, George Simion, a declarat, miercuri, în plenul reunit al Parlamentului, că nu a văzut în ultimii 35 de ani „o asemenea lipsă de respect şi desconsiderare” a Parlamentului, deoarece preşedintele Nicuşor Dan nu a stat şi la dezbaterea privind Strategia Naţională de Apărare. El a anunţat că AUR va vota strategia, dar că […] © G4Media.ro.
16:20
George Simion, dedublare în Parlament, pe modelul Victor Ponta / Liderul AUR: „Votăm contra faţă de Nicuşor Dan şi votăm pentru strategia de apărare” / Ponta în 2013: „Ca deputat, o să votez împotrivă, dar ca prim ministru, nu am dreptul” # G4Media
Liderul partidului extremist AUR, George Simion, a justificat, miercuri, votul pentru Strategia de Apărare Națională, prezentată de către președintele Nicușor Dan, printr-o declarație similară cu modul în care s-a poziționat Victor Ponta în anul 2013 față de proiectul Roșia Montană. Declarația de atunci a lui Victor Ponta a rămas celebră. George Simion: „Votăm contra faţă […] © G4Media.ro.
16:10
Moldovenii au luat drona care a ajuns ieri pe o casă din nordul Republicii Moldova, au pus-o pe scările ministerului de Externe și l-au așteptat pe ambasadorul rus / Ministerul de Externe i-a înmânat diplomatului rus o notă de protest: „Acțiuni absolut inadmisibile” # G4Media
Ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău, Oleg Ozerov, a fost convocat miercuri, 26 noiembrie, la sediul Ministerului Afacerilor Externe al R. Moldova (MAE) pentru a oferi explicații în legătură cu drona rusească care a căzut peste o casă din raionul Florești, scrie Ziarul de Gardă. Diplomatului rus i-a fost înmânată o notă de protest […] © G4Media.ro.
16:10
Gigantul chinez al comerțului online Alibaba a raportat marți rezultate peste estimările analiștilor, impulsionat de investițiile în serviciile de livrare rapidă, care au atras mai mulți utilizatori către aplicațiile sale de cumpărături. În același timp, divizia de cloud a companiei a consemnat o creștere solidă, scrie Fashion Network. Acțiunile Alibaba listate în SUA au urcat […] © G4Media.ro.
Acum 6 ore
15:50
Concurent pentru Chivu la Inter: „Îmi imaginez că aş putea antrena echipa într-o zi”, spune Diego Simeone # G4Media
Cristi Chivu este din acest sezon antrenorul echipei Inter Milano, dar banca tehnică a grupării de pe Giuseppe Meazza trezește interesul multor tehnicieni de marcă. Unul dintre ei este și Diego Simeone, argentinianul care o pregătește pe Atletico Madrid din 2011. Chivu (44 de ani) și Simeone (55 de ani) se duelează miercuri în Champions […] © G4Media.ro.
15:40
Trei administratori de firme, acuzaţi de evaziune fiscală şi delapidare, după ce ar fi supraevaluat, în acte, trufele şi fructele de pădure coletate de la diverse persoane / Prejudiciu imens / Aproape 80 de kilograme de trufe, ridicate la percheziţii # G4Media
Un italian şi doi români, administratori ai unor societăţi comerciale din judeţul Bihor, sunt acuzaţi de evaziune fiscală şi delapidare, după ce ar fi creat un mecanism evazionist prin care ar fi supraevaluat în acte trufele, fructele de pădure şi alte produse de acest gen colectate de la persoane fizice în ultimii cinci ani. Astfel, […] © G4Media.ro.
15:30
Libanul şi Ciprul au anunţat miercuri semnarea unui acord care delimitează frontierele lor maritime în Marea Mediterană, ceea ce va facilita explorarea de către cele două ţări a resurselor de combustibil, relatează agenția de știri AFP, citată de Agerpres. „Suntem aici pentru a sărbători demarcarea zonei economice exclusive dintre ţările noastre”, a anunţat preşedintele libanez […] © G4Media.ro.
15:30
George Simion (AUR): Suntem de acord cu Strategia de apărare și o votăm. Nu suntem de acord cu discursul președintelui Nicușor Dan # G4Media
Preşedintele AUR, George Simion, a declarat, miercuri, în plenul reunit al Parlamentului, că nu a văzut în ultimii 35 de ani „o asemenea lipsă de respect şi desconsiderare” a Parlamentului, deoarece preşedintele Nicuşor Dan nu a stat şi la dezbaterea privind Strategia Naţională de Apărare. El a anunţat că AUR va vota strategia, dar că […] © G4Media.ro.
15:20
Parteneriatul public-privat în România: Adriana I. Gaspar, avocat: PPP, pentru a fi eficient, trebuie să aibă o dimensiune semnificativă / Primele proiecte vor fi lansate curând, fiind singura opțiune de a mai realiza lucrări mult-necesare, care trebuiau finalizate acum 20 de ani # G4Media
Pentru a fi eficient, un proiect de parteneriat public-privat (PPP) trebuie să aibă o dimensiune sau o complexitate semnificativă, a declarat, pentru G4Media, Adriana I. Gaspar, avocat, senior partener în cadrul casei de avocatură NNDKP. Ea a adăugat că există interes din partea investitorilor pentru acest domeniu, iar primele proiecte se vor lansa în curând. […] © G4Media.ro.
15:20
Top Gear dă verdictul în confruntarea dintre Dacia Bigster și Nissan Qashqai pe segmentul SUV-urilor hibride # G4Media
Publicația auto britanică Top Gear a realizat un test comparativ între două dintre cele mai urmărite SUV-uri hibride din segment: Dacia Bigster și Nissan Qashqai. Analiza pune accent pe autonomie, eficiență și experiența de condus. © G4Media.ro.
