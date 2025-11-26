Ce influență are spațiul cosmic asupra ciclului de viață al galaxiilor? Dezvăluirile unui nou studiu australian

20:20

Rusia nu are drept de veto asupra cererii Kievului de aderare la NATO, a declarat miercuri șeful Alianței, Mark Rutte, respingând propunerea de acord de pace lansată de Moscova și Washington, care ar bloca aderarea Ucrainei, scrie Politico. „Rusia nu are nici drept de vot, nici drept de veto asupra celor care pot deveni membri […] © G4Media.ro.