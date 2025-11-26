HP va elimina 6.000 de locuri de muncă din 2028 din cauza implementării tehnologiilor cu Inteligență Artificială
Gândul, 26 noiembrie 2025 19:20
În 2024, Inteligența Artificială era considerată un „companion” (sau colegul de muncă care îți sare în ajutor) pentru compania americană de IT Hewlett-Packard din Palo Alto. Din 2028, aceasta ar putea înlocui mii de angajați. HP Inc a transmis marți că se așteaptă să fie eliminate între 4.000 și 6.000 locuri de muncă la toate […]
• • •
Alte ştiri de Gândul
Acum 5 minute
19:50
Un medic din Galați a fost CERTAT de un pacient pentru că l-ar fi operat prea repede, iar AI-ul i-a zis că intervenția trebuia să dureze mai mult # Gândul
Constantin Truș, medic primar Chirurgie Generală la Spitalul Județean Galați, dar și conferențiar universitar, cu peste 20 de ani de experiență în domeniul medical și cu mai mult de 10.000 de operații efectuate, are un obicei săptămânal. El povestește, în fiecare zi de miercuri, cazurile mai deosebite din activitatea sa. „Unele sunt marcate de dificultăți, […]
Acum 15 minute
19:40
Lovitură de stat în Guineea-Bissau: Ofițerii armatei au preluat controlul total asupra țării după alegeri. Președintele reales a fost arestat # Gândul
Ofițerii militari din Guineea-Bissau au declarat într-un discurs televizat că au preluat „controlul total” asupra țării miercuri. Lovitura de stat militară are loc la trei zile după alegerile generale de pe urma cărora ambii candidați principali pentru președinția țării și-au revendicat victoria. Cu câteva ore înainte de anunț, s-au auzit focuri trase de armă în […]
19:40
FOTO. Alexandra Ungureanu își dorește să devină MĂMICĂ. ”Am o vârstă la care copilașii nu se mai fac chiar așa ușor” # Gândul
Cântăreața Alexandra Ungureanu, în vârstă de 43 de ani, a mărturisit că își dorește să devină mămică, însă are ceva temeri din cauza vârstei. Alexandra Ungureanu este o apariție foarte plăcută în industria muzicală din România. Artista este foarte preocupată de imaginea sa și de felul în care se prezintă în public. Câștigătoarea de […]
Acum 30 minute
19:30
Experții au venit cu o explicație asupra fenomenului în care un fulger lovește un avion, eveniment care are loc periodic. Multe persoane nu știu exact ce se întâmplă atunci când un fulger lovește un avion. Deși este un eveniment rar, tot se întâmplă periodic. Mateusz Kowalewicz, însoțitor de zbor, a dezvăluit cum e să te […]
Acum o oră
19:20
HP va elimina 6.000 de locuri de muncă din 2028 din cauza implementării tehnologiilor cu Inteligență Artificială # Gândul
În 2024, Inteligența Artificială era considerată un „companion” (sau colegul de muncă care îți sare în ajutor) pentru compania americană de IT Hewlett-Packard din Palo Alto. Din 2028, aceasta ar putea înlocui mii de angajați. HP Inc a transmis marți că se așteaptă să fie eliminate între 4.000 și 6.000 locuri de muncă la toate […]
19:00
Decembrie este și luna cadourilor, momentul în care le oferim, dar și primim de la cei dragi. O familie din Brașov, care nu a avut prezența de spirit să verifice coletul, s-a trezit că a primit în loc de o kendamă pentru fiul lor, un cartof. În colet trebuia să fie o jucărie kendama, ce […]
Acum 2 ore
18:50
Doru Bușcu, cum arată România după 6 luni cu Nicușor Dan: O țară derutată, deprimată/ Aș vrea să văd elitele protestând/Incompetența executivă o vedem # Gândul
Ediția de miercuri a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, avându-l ca invitat pe jurnalistul Doru Bușcu, a realizat un bilanț critic al primelor 6 luni de mandat ale președintelui Nicușor Dan. Dincolo de vina personală a șefului statului pentru nereușitele mandatului său, în viziunea invitatului există și o mare doză de vină și complicitate […]
18:50
Un miliardar propune introducerea pe piața muncii a regulii 9-9-6. Este un concept care a generat o adevărată DEZBATERE planetară # Gândul
Narayana Murthy (79 de ani), fondatorul gigantului IT indian Infosys, propune introducerea regulii 9-9-6 pe piața muncii din India, susținând că ar trebui să urmeze exemplul Chinei pentru a-și dezvolta economia. Omul de afaceri, cu o avere netă estimată la 4,5 miliarde de dolari citează practica unor companii tehnologice chineze care aplică acest program extins, potrivit Money.pl. […]
18:40
Interpreta de muzică populară Saveta Bogdan abia așteaptă Crăciunul pentru a face piftie. Artista a spus care este secretul ei pentru acest preparat. Saveta Bogdan este unul dintre numele cunoscute ale muzicii populare românești. În plan personal, artista nu a avut tocmai o viață fericită. Primul său soț a murit, iar cel de-al doilea […]
18:30
Lovitură de stat militară în Guineea-Bissau: Ofițerii armatei declară că au preluat controlul total asupra țării # Gândul
Ofițerii militari din Guineea-Bissau au declarat într-un discurs televizat că au preluat „controlul total” asupra țării miercuri. Lovitura de stat militară are loc la trei zile după alegerile generale de pe urma cărora ambii candidați principali pentru președinția țării și-au revendicat victoria. Cu câteva ore înainte de anunț, s-au auzit focuri trase de armă în […]
18:20
Ce nu a rezolvat MAE, a rezolvat omul dat afară de Țoiu de la Externe, Tamila Cristescu: Sportivii români ținuți în Aeroportul din Mexic 12 ore și expulzați din țară se întorc și vor participa la competiția mondială. Gândul a contactat MAE și Ambasada României în Mexic, însă nu a primit niciun răspuns # Gândul
Sportivii români expulzați din Mexic, ieri, se vor întoarce în țara americană pentru a participa la competiția mondială de pescuit din caiac. Surpriza vine de la unul dintre șefii Ligii Române de Spinning, care îi mulțumește Tamilei Cristescu pentru acest lucru și nu unui angajat al Ministerului Afacerilor Externe sau chiar Oanei Țoiu, ministra de […]
18:10
Doru Bușcu îi cere demisia ministrului Apărării după scandalul dronelor: Moșteanu nu știe ce vorbește/Are o prestație jalnică/Nu îi vin hainele de ministru # Gândul
Invitat în ediția de miercuri a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, jurnalistul Doru Bușcu a criticat cel mai recent scandal cu drone care îl implică pe ministrul Apărării. Încă de la debutul mandatului său, Ionuț Moșteanu pare abonat la problemele provocate în cazul dronelor intrate pe teritoriul țării, dilemă de securitate la care reacționează […]
18:10
De ce cântăreții trăiesc mai puțin decât oamenii obișnuiți. Vedetele, mor în medie, cu patru ani mai devreme # Gândul
Un nou studiu a demonstrat de ce cântăreții trăiesc mai puțin decât oamenii obișnuiți, cu o diferență medie de aproape patru ani. Potrivit unei noi cercetări, cântăreții trăiesc mai puțin decât oamenii obișnuiți, în medie cu patru ani. Astfel, se pare că faima vine și cu un risc mai ridicat de deces. Numeroase vedete au […]
Acum 4 ore
17:50
Gândul a avut dreptate. Firma care construiește turnurile de lux Elie Saab, deținute de Metropolitan, a cerut intrarea în concordat preventiv # Gândul
Așa cum publicația Gândul a relatat, încă din 2023, firma de proiectare deținută de dezvoltatorul Metropolitan Group care construiește un proiect de lux ce urma să poarte numele renumitului creator de modă Elie Saab, a cerut deschiderea procedurii de concordat preventiv, transmite Economica.ro. Class Enterprise Invest a cerut deschiderea procedurii de concordat preventiv. Informația a […]
17:40
FOTO. Ce face Elisabeta Lipă când nu se ocupă de sport. ”Pentru că viața nu este făcută doar din MUNCĂ” # Gândul
Marea campioană la canotaj Elisabeta Lipă, în vârstă de 61 de ani, a explicat ce îi place să facă atunci când are puțin timp liber. Elisabeta Lipă este una dintre cele mai titrate sportive din lume. A devenit cea mai medaliată canotoare din istoria Jocurilor Olimpice, cu cele cinci medalii de aur, două de […]
17:30
Președintele Nicușor Dan insistă ca Serviciul Român de Informații să se focuseze pe lupta anticorupție deși admite că a făcut abuzuri în trecut: „Va avea o unitate specială care va strânge informații pentru lupta anticorupție. SRI a mers și în zona de cercetare penală și judecată, din păcate” # Gândul
Președintele Nicușor Dan anunță că ar vrea ca SRI să înființeze o unitate specială care să strângă informații pentru lupta anticorupție din România. La prezentarea strategiei naționale de apărare în Parlament, Nicușor Dan a anunțat că Serviciul Român de Informații va avea o unitate specială care va strânge informații pentru lupta anticorupție „Serviciile vor avea […]
17:20
Nicușor Constantinescu, fostul președinte al CJ Constanța, scos din penitenciar și transportat la spital. Acesta execută o pedeapsă de 10 ani # Gândul
Fostul președinte al Consiliului Județean Constanța, Nicușor Constantinescu, condamnat la 10 ani de închisoare pentru corupție, a fost transportat de urgență la Spitalul Ponderas cu o ambulanță a Administrației Penitenciarelor (ANP). La sosire, acesta a fost preluat de personalul medical într-un scaun cu rotile pentru a-l conduce la camera de gardă pentru consult, transmite CANCAN.ro. […]
17:20
Dan Negru vine cu un mesaj în scandalul pensiilor speciale. „Asta ar trebui să fie adevărata normalitate” # Gândul
În ultimele luni, în România s-a tot vorbit despre subiectul legat de pensiile speciale, dar și despre vârsta de pensionare a magistraților. Guvernul a venit chiar cu o propunere pentru a schimba legea. Dan Negru, unul dintre cei mai cunoscuți prezentatori TV din țara noastră, recunoscut și pentru că își exprimă mereu părerea în mediul […]
17:10
O catalană a dat Barcelona pe Lucerna. Câți bani câștigă și economisește o spaniolă cu aspirații artistice lucrând ca bonă în Elveția # Gândul
Noemi Lopez, o catalană cu aspirații artistice a plecat din însorita și exuberanta Spanie pentru a se angaja bonă în sobra Elveția. Șocul cultural a fost major, dar ea susține că a făcut toți banii. Are și timp și bani să-și îndeplinească toate pasiunile și acumulează și economii consistente. „Lucram foarte multe ore și eram […]
17:10
Nicușor Constantinescu, fostul președinte al CJ Constanța, scos din penitenciar și transporat la spital. Acesta execută o pedeapsă de 10 ani # Gândul
Fostul președinte al Consiliului Județean Constanța, Nicușor Constantinescu, condamnat la 10 ani de închisoare pentru corupție, a fost transportat de urgență la Spitalul Ponderas cu o ambulanță a Administrației Penitenciarelor (ANP). La sosire, acesta a fost preluat de personalul medical într-un scaun cu rotile pentru a-l conduce la camera de gardă pentru consult, transmite CANCAN.ro. […]
17:00
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 27 noiembrie, de la ora 15.00, LIVE pe Gândul. Invitat: Marius Tucă # Gândul
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 27 noiembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitatul emisiunii este Marius Tucă, jurnalist. Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul.
16:50
Omul lui Dogioiu, ofițer de presă la Guvern, verificat disciplinar după ce a bruscat jurnaliștii la plecarea premierului din Parlament # Gândul
Jurnaliștii de pe holurile Parlamentului au fost împiedicați să se apropie de premierul Ilie Bolojan de către un angajat al Guvernului care s-a pus în fața acestora, iar pe unii i-a împins. Potrivit imaginilor, bărbatul, care lucrează ca ofițer de presă, le-a blocat trecerea și i-a prins de mâini când se duceau cu telefonul spre […]
16:50
George Simion îl trage la răspundere pe Nicușor de la pupitrul Parlamentului: „Jignește românii. Desecretizați ședința CSAT de anulare a alegerilor!” # Gândul
George Simion, președintele partidului AUR, a transmis un mesaj virulent de la pupitrul Parlamentului, la adresa lui Nicușor Dan și a lui Ionuț Moșteanu, pe care i-a acuzat de lipsă de transparență în privința ajutorului acordat Ucrainei, având în vedere că acest aspect nu este inclus în Strategia de Apărare Națională, prezentată marți. De asemenea, […]
16:50
Pentru Nicușor Dan războiul hibrid e mai important decât războiul real: „Dronele care intră din când în când pe teritoriul nostru sunt accidente” # Gândul
După prezentarea Strategiei Naționale de Apărare, președintele Nicușor Dan a făcut declarații surprinzătoare despre dronele rusești care intră în mod repetat în spațiul aerian al României. „Una e una, alta e alta. Toate aceste drone care intră din când în când pe teritoriul nostru sunt accidente,” a afirmat Nicușor Dan pe holurile Parlamentului. Președintele a […]
16:50
Cum a păcălit un influencer din Brazilia șoferii. A desenat pe șosea un semn care îi forțează să frâneze brusc # Gândul
Un influencer din Brazilia a devenit viral după ce a pictat pe asfalt un limitator fals de viteză, o iluzie optică i-a făcut pe șoferi și pe bicicliști să pună instant frână într-o zonă unde se circula prea repede. Cum a păcălit un influencer brazilian șoferii, cu ajutorul unui desen pe asfalt Trucul la care […]
16:50
Găurile negre ale statului. Cele mai neprofitabile companii de stat din România au adunat pierderi de 9 miliarde de lei în ultimii 16 ani # Gândul
Guvernul Bolojan pregătește noi reforme pentru companiile de stat după ce au fost identificat 27 de companii care sunt într-o situație dificilă, au capitaluri proprii negative și au înregistrat pierderi de aproape 9 miliarde de lei și profituri cumulate de doar 326 de milioane de lei. De asemenea, comitetul național pentru reforma companiilor de stat […]
16:50
Nu a fost ușor, a fost Nicușor. Doru Bușcu comentează cele mai bune momente cu președintele în primele 6 luni de mandat # Gândul
Ediția de miercuri a emisiunii Ai Aflat!, transmisă live din studioul Gândul, a prilejuit un dialog savuros între moderatorul Ionuț Cristache și invitatul său Doru Bușcu, inspirat de mandatul presărat cu momente ilare al președintelui țării. În doar 6 luni de activitate, Nicușor Dan a bifat multe episoade memorabile, devansându-și net predecesorii din acest punct […]
16:50
Țara în care FEMICIDUL va fi pedepsit cu închisoare pe viaţă. Este în Europa, dar nu e România # Gândul
Parlamentul italian a aprobat marți, în unanimitate, o lege care include femicidul în codul penal ca infracţiune separată pedepsită cu închisoarea pe viaţă. Senatul aprobase legea la începutul acestui an. Decizia vine în contextul în care această țară europeană se confruntă cu niveluri ridicate de violenţă împotriva femeilor şi a fetelor. Măsura, care a fost […]
16:40
Președintele Nicușor Dan insistă să dea atribuții extinse Serviciului Român de Informații deși recunoaște că a făcut abuzuri în trecut: „Va avea o unitate specială care va strânge informații pentru lupta anticorupție. SRI a mers și în zona de cercetare penală și judecată, din păcate” # Gândul
Președintele Nicușor Dan anunță că ar vrea ca SRI să înființeze o unitate specială care să strângă informații pentru lupta anticorupție din România. La prezentarea strategiei naționale de apărare în Parlament, Nicușor Dan a anunțat că Serviciul Român de Informații va avea o unitate specială care va strânge informații pentru lupta anticorupție „Serviciile vor avea […]
16:40
Elvira Deatcu, în vârstă de 53 de ani, a dezvăluit care a fost cea mai mare temere a sa pe durata sarcinilor. Vedeta are doi copii. Elvira Deatcu este una dintre cele mai cunoscute actrițe din țara noastră. Aceasta a absolvit Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică ”I.L. Caragiale” în anul 1995. În […]
16:30
Pățania lui Mehmet. Ce amendă primești dacă nu declari două croissante la vama germano-elvețiană # Gândul
Două croissante nevinovate i-au creat probleme unui locuitor din Fribourg-Elveția la vama germană Mehmet K. a primit o amendă pentru că nu și-a declarat produsele de patiserie la întoarcerea în Elveția, țară non-UE, potrivit publicației Blick, parte a trustului media Ringier. În luna august, după ce a făcut cumpărături în valoare de peste 300 de […]
16:20
România publică măsurile pe care vrea să le ia pe aplicarea sancțiunilor Lukoil: instituie un mecanism de „supraveghere extinsă” # Gândul
A fost adoptat OUG-ul privind sancțiunile internaționale. Legea clarifică mecanismele de cooperare și coordonare între autoritățile implicate în aplicarea acestor sancțiunilor. Totodată, stabilește și cadrul penal pentru persoanele fizice și juridice care sprijină entități sancționate. Este practic un mecanism de supraveghere extinsă în cazul în care impactul economic semnificativ nu este produs de incidența măsurilor […]
16:20
Nicușor Dan: „SRI va avea o unitate specială care va strânge informații pentru lupta anticorupție. SRI a mers și în zona de cercetare penală și judecată, din păcate” # Gândul
Președintele Nicușor Dan anunță că ar vrea ca SRI să înființeze o unitate specială care să strângă informații pentru lupta anticorupție din România. La prezentarea strategiei naționale de apărare în Parlament, Nicușor Dan a anunțat că Serviciul Român de Informații va avea o unitate specială care va strânge informații pentru lupta anticorupție „Serviciile vor avea […]
16:20
Ministrul Transporturilor anunță construirea a 47 de kilometri pe Autostrada Unirii-A8. Cât costă proiectul # Gândul
Ministrul Transporturilor Ciprian Șerban a anunțat, miercuri, că CNAIR (Compania Națională de Investiții Rutiere) a semnat, miercuri, două noi contracte de proiectare și execuție pentru Autostrada A8, secțiunea de munte. Cele două contracte sunt finanțate din fonduri europene nerambursabile. Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) a semnat, miercuri, două noi contracte de proiectare și execuție […]
16:20
Cumnata purtătorului de cuvânt de la Casa Albă, Karoline Leavitt, a fost arestată de ofițerii de la Imigrări și Vamă # Gândul
Cumnata purtătorului de cuvânt de la Casa Albă a fost arestată de ofițerii de la Imigrări și Vamă, arată Daily Mail. Bruna Ferreira a fost reținută în Revere, Massachusetts, și este în prezent deținută într-o unitate ICE din sudul Louisianei. Bruna Ferreira și Michael Leavitt, fratele lui Karoline Leavitt, sunt divorțați de aproximativ 10 ani […]
16:10
Criza economică macină România. Doru Bușcu: „Lipsa optimismului în economie este mai gravă decât arată cifrele” # Gândul
Invitat în ediția de miercuri a emisiunii Ai Aflat!, invitatul lui Ionuț Cristache, jurnalistul Doru Bușcu a făcut o radiografie lucidă a crizei economice care afectează țara, provocând mari nemulțumiri în societate. În viziunea redactorului-șef Cațavencii, în realitate criza este mai serioasă decât o arată statisticile, fiind accentuată de lipsa reformelor autentice. Invitatul jurnalistului Gândul […]
16:10
România a devenit o destinație din ce în ce mai atractivă pentru lucrătorii din afara Uniunii Europene, pe fondul unui deficit acut de forță de muncă în numeroase sectoare. Potrivit celui mai recent raport al Consiliului Economic și Social (CES), la finalul lunii august 2025 erau înregistrate peste 136.000 de permise de ședere pentru cetățeni […]
16:00
Blocaj politic și administrativ la Primăria Capitalei înainte de alegeri. Cea mai importantă ședință se anulează din cauza neînțelegerilor între USR și PNL # Gândul
Cea mai importantă ședință a lunii de la Primăria Capitalei, care ar fi trebuit să se țină joi, 27 noiembrie, se anulează, din cauza neînțelegerilor politice dintre PNL și USR. Ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București de joi, 27 octombrie, se anulează. Surse politice au precizat în exclusivitate pentru Gândul că PNL și […]
16:00
Potrivit datelor oficiale, multe dintre rezervările de bilete de avion din perioada noiembrie – decembrie 2025 au în spate dorința românilor de a vizita târgurile de Crăciun organizate în principalele orașe europene. Viena, Bruxelles, Praga, Nuremberg și Frankfurt sunt printre cele mai căutate destinații în perioada Crăciunului, iar prețurile pornesc de la 66 de euro […]
Acum 6 ore
15:50
Bulgarii de la Euroins au dat din nou România în judecată. Despăgubirile pretinse depășesc un miliard de euro # Gândul
Grupul bulgar Eurohold, compania mamă a asigurătorului falimentar Euroins, a reacționat miercuri după perchezițiile împotriva foștilor angajați într-un dosar penal vizând falimentarea fostului lider RCA. Eurohold pretinde că acțiunea autorităților române coincide cu un nou proces demarat împotriva statului român la Curtea din Washington, unde solicită noi despăgubiri de 575 milioane de euro. Potrivit Eurohold, […]
15:50
Desertul perfect pentru Postul Crăciunului. Gata în mai puțin de o oră cu numai câteva ingrediente # Gândul
Această perioadă din an este marcată de Postul Crăciunului pentru credincioșii de la noi din țară. Astfel, o rețetă care să respecte restricțiile alimentare poate fi o bătaie de cap, mai ales când vorbim despre preparatele dulci. Merele coapte cu nucă sunt unul dintre puținele deserturi de post, rapide și ușor de făcut în casă. […]
15:50
Pe 5 decembrie aflăm cu cine ar putea juca România la CM 2026! Urmează însă două „baraje” în martie # Gândul
FIFA a comunicat că tragerea la sorţi a turneului final al Cupei Mondiale 2026 va avea loc vineri, 5 decembrie, la John F. Kennedy Center for the Performing Arts din Washington DC. Evenimentul, la care România este pe tabloul comunicat de forul mondial, ar urma să aibă loc de la ora 19.00. Pe 5 decembrie […]
15:40
FOTO. Aris Eram își caută IUBITĂ. ”În 2026 vreau să găsesc și eu pe cineva cu care să mă țin în brațe” # Gândul
Aris Eram, fiul vedetei de televiziune Andreea Esca, a mărturisit că, anul viitor, își dorește să își găsească o iubită. Acesta a spus și ce calități caută la viitoarea parteneră. Alexia Eram este fiica binecunoscutei prezentatoare de știri Andreea Esca. Tânăra a făcut parte din sezonul anterior al reality show-ului ”America Express”, unde […]
15:40
Moment stânjenitor pentru Jordan Bardella. Liderul extremei drepte din Franța a fost împroșcat cu făină la un eveniment # Gândul
Un adolescent de 17 ani a fost reținut, marți, la Vesoul (Haute-Saône), Franța, pentru că l-a împroșcat cu făină pe președintele Adunării Naționale (RN), Jordan Bardella, venit să viziteze un târg agricol. Tânărul este acuzat de „agresarea unei persoane care îndeplinea o misiune de serviciu public”, Jordan Bardella fiind și membru al Parlamentului European. Potrivit […]
15:40
România va avea un nou sistem de apărare antiaeriană. Este testat în Polonia, utilizat în Ucraina # Gândul
Granița României va fi apărată de dronele lansate de Rusia cu ajutorul unui sistem MEROPS de ultima generație. Acesta a fost adus la noi în țară la inițiativa NATO și se află într-o perioadă de testare operațională. Un astfel de dispozitiv este testat în perioada aceasta și în Polonia și este utilizat de ceva timp […]
15:30
Mesajul transmis de Doru Octavian Dumitru, după ce a fost internat în spital. Ce a dezvăluit comediantul # Gândul
Doru Octavian Dumitru a fost internat de urgență la spital pe 21 octombrie, înaintea unui spectacol pe care îl avea la Onești. Celebrul comediant a suferit un AVC și a avut nevoie de îngrijirea medicilor. În după-amiaza zilei de 21 octombrie 2025 comediantului i s-a făcut brusc rău și a fost nevoie să fie transportat […]
15:30
Ciclonul Adel lovește România, anunță meteorologii. Temperaturile scad brusc și vin ninsorile # Gândul
Vremea în România intră într-un proces de răcire rapid, pe măsură ce își face apariția ciclonul Adel, care deja a provocat haos în mai multe țări din Europa, iar acum se apropie de țara noastră. Meteorologii au emis avertizări privind precipitațiile abundente, lapoviță, ninsoare și temperaturi în scădere accentuată, iar valorile termice vor coborî în […]
15:20
MAE pune în transparență OUG-ul privind sancțiunile internaționale. Sancțiunile împotriva Lukoil sunt în vigoare de pe 21 noiembrie # Gândul
A fost adoptat OUG-ul privind sancțiunile internaționale. Legea clarifică mecanismele de cooperare și coordonare între autoritățile implicate în aplicarea acestor sancțiunilor. Totodată, stabilește și cadrul penal pentru persoanele fizice și juridice care sprijină entități sancționate. VEZI DOCUMENTUL AICI „(3) Prezenta ordonanță de urgență reglementează și mecanismele care pot fi instituite la nivelul persoanelor juridice din […]
15:10
Sentimentele tale te-ar putea face să treci de la o stare la alta. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de joi, 27 noiembrie 2025. Berbec S-ar putea să-ți fie greu să-ți controlezi emoțiile, mai ales spre sfârșitul zilei. Încearcă să abordezi situația din punct de vedere intelectual, nu emoțional. Sentimentele tale te-ar putea face […]
15:10
Avertismentul nutriționistului Mihaela Bilic. Ce aliment poate fi și nociv pentru organism. Este consumat frecvent în post # Gândul
Medicul nutriționist Mihaela Bilic a adus în discuție riscul pe care îl are consumul de soia în perioada postului. Soia este unul dintre cele mai populare produse alimentare în această perioadă. Clienții magazinelor găsesc soia în diferite variante, însă specialiștii avertizează în privința consumului unor astfel de produse. Puțini oameni știu ce conținut ridicat de […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.