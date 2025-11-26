Un medic din Galați a fost CERTAT de un pacient pentru că l-ar fi operat prea repede, iar AI-ul i-a zis că intervenția trebuia să dureze mai mult

15:50

Această perioadă din an este marcată de Postul Crăciunului pentru credincioșii de la noi din țară. Astfel, o rețetă care să respecte restricțiile alimentare poate fi o bătaie de cap, mai ales când vorbim despre preparatele dulci. Merele coapte cu nucă sunt unul dintre puținele deserturi de post, rapide și ușor de făcut în casă. […]