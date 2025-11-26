Invizibilii: Cum prind poveștile glas pe scenă, prin vocea unui tânăr artist
Digi24.ro, 26 noiembrie 2025 19:50
Invizibilii: Cum prind poveștile glas pe scenă, prin vocea unui tânăr artist
Acum 5 minute
20:30
Stenograme. Cum i-a învățat Steve Witkoff pe ruși să-i intre pe sub piele lui Donald Trump: „Aș repeta felicitările” # Digi24.ro
Încurajat de succesul planului în 20 de puncte din Fâșia Gaza, Steve Witkoff, emisarul lui Donald Trump, a avut pe 14 octombrie o conversație telefonică cu Iuri Ușakov, consilierul de politică externă al lui Putin. Stenogramele arată că acesta le-a propus rușilor să elaboreze un plan de pace împreună și le-a sugerat cum ar trebui Rusia să pună problema în fața lui Donald Trump.
20:30
Premierul Donald Tusk: Polonia va refuza să-i fie impusă de UE recunoaşterea căsătoriilor gay # Digi24.ro
Premierul polonez Donald Tusk a asigurat miercuri că UE „nu poate impune nimic” ţării sale, după ce Curtea de Justiţie a UE (CJUE) a decis marţi că toate statele membre ale blocului comunitar trebuie să recunoască legal căsătoriile între persoanele de acelaşi sex încheiate într-un alt stat membru al UE, relatează agenţia EFE.
Acum o oră
19:50
Invizibilii: Cum prind poveștile glas pe scenă, prin vocea unui tânăr artist
19:40
O luptătoare MMA a bătut doi polițiști spanioli care voiau să o dea jos din avion. Oamenii legii au fost internați în spital # Digi24.ro
O femeie de 39 de ani a băgat doi polițiști spanioli în spital, după ce au încercat să o imobilizeze într-un avion care urma să decoleze din Tenerife. Agresoarea nu este oricine, ci o campionă mondială la MMA.
Acum 2 ore
19:30
Donald Trump, scos din sărite de „fițuica ieftină” New York Times, unde o jurnalistă „urâtă” insinuează că ar avea probleme de sănătate # Digi24.ro
Preşedintele american Donald Trump a susţinut miercuri că are în continuare o stare bună de sănătate şi că nu şi-a pierdut energia, reacţionând astfel faţă de un articol „defăimător” în care o jurnalistă „urâtă” a „fiţuicii ieftine” New York Times încearcă să convingă printr-o analiză a apariţiilor sale fizice că ar avea probleme de natură medicală, potrivit agenţiilor AFP şi EFE.
19:20
Rusia crede că divulgarea înregistrării convorbirii cu Witkoff e inacceptabilă și că echivalează cu un război hibrid. Reacția lui Trump # Digi24.ro
Rusia a declarat miercuri că scurgerea unei înregistrări a unei convorbiri telefonice între consilierii de vârf ai lui Donald Trump și Vladimir Putin a fost o încercare inacceptabilă de a submina negocierile de pace din Ucraina și a constituit un act de război hibrid. Bloomberg News a publicat transcrierea unei convorbiri telefonice din 14 octombrie în care trimisul lui Trump, Steve Witkoff, l-a sfătuit pe consilierul de politică externă al lui Putin, Iuri Ușakov, cu privire la modul în care să-i prezinte planul de pace pentru Ucraina lui Trump, anunță Reuters.
19:10
Primele imagini cu explozia din Buftea. Reacția oamenilor din zonă în momentul deflagrației # Digi24.ro
Au apăut primele imagini cu momentul deflagrației din Buftea, iar înregistrările surprind zgomotul puternic al exploziei. Cinci oameni au fost răniți, iar două dintre victime sunt în stare critică. Zona din jurul clădirii avariate rămâne complet închisă, deoarece există risc de prăbușire.
19:10
Cum își consolidează Europa armatele în fața amenințării militare a Rusiei: „Ciclurile de instruire vor trebui intensificate” # Digi24.ro
Franța va deveni săptămâna aceasta cea mai recentă țară din UE care își va prezenta planurile de extindere a armatei, Emmanuel Macron urmând să anunțe joi că serviciul militar va fi reinstituit – deși pe bază voluntară – la aproape 30 de ani de la abolirea recrutării obligatorii, relatează The Guardian.
19:00
Licitaţie de peste 100 de milioane de euro pentru modernizarea pistei nr. 1 a Aeroportului Otopeni. Cât vor dura lucrările # Digi24.ro
Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti (CNAB) a lansat licitaţia publică pentru modernizarea Pistei nr. 1 a Aeroportului „Henri Coandă” Otopeni. Contractul are o valoare estimată la aproximativ 106 milioane euro, execuţia lucrărilor fiind de maximum 16 luni.
19:00
Cel mai lung zbor direct din lume va dura mai mult de o zi. Între ce orașe de pe glob va face legătura # Digi24.ro
Compania aeriană chineză China Eastern intenţionează să ofere cel mai lung zbor direct din lume, începând de săptămâna viitoare, transmite miercuri agenţia DPA.
18:50
Bosnia a refuzat să autorizeze aterizarea avionului care îl transporta pe şeful diplomaţiei ungare # Digi24.ro
Ministrul Apărării bosniac a refuzat să autorizeze aterizarea avionului militar ce îl transporta pe ministrul de externe ungar Peter Szijjarto în Republica Srpska (RS, entitatea sârbă din Bosnia).
Acum 4 ore
18:30
Ce sunt rachetele Manpads Mistral, cumpărate de Armata României și cum se compară ele cu alte sisteme similare # Digi24.ro
Armata României a anunțat astăzi achiziționarea din Franța a 231 de sisteme Manpad Mistral și 934 de rachete Mistral. Achiziţia face parte din Planul de investiţii pentru industria europeană de apărare SAFE. Concepute pentru apărare antiaeriană la joasă înălțime, aceste arme sunt folosite în principal pentru protecția trupelor, a obiectivelor strategice și a vehiculelor militare împotriva elicopterelor, avioanelor care zboară la altitudine mică sau dronelor.
18:30
Oana Țoiu, despre planul de pace pentru Ucraina: „Stabilitatea regiunii noastre depinde de asta” # Digi24.ro
Șefa diplomației române, Oana Țoiu, a afirmat miercuri, 26 noiembrie, că România susține continuarea negocierilor pentru a ajunge la o pace durabilă în timp, subliniind că este necesar să se acorde atenție și intereselor de securitate ale Republicii Moldova, relatează Agerpres.
18:20
Moment istoric: Lacul Vidraru, golit pentru prima dată în 60 de ani. Când va reveni la nivelul normal. A fost golit și Lacul Paltinu # Digi24.ro
Lacul de acumulare de la barajul Vidraru a fost golit pentru prima dată în cei aproape 60 de ani de existență pentru realizarea unor lucrări de retehnologizare. Deversarea apei a lăsat în urmă imagini rare, în jurul cărora s-au construit numeroase conspirații. Scoaterea aurului de pe fundul lacului Vidraru sau apariția satului care a fost înghițit de ape sunt doar câteva dintre poveștile care s-au viralizat între timp. În același timp este golit și lacul de acumulare de la barajul Paltinu, tot pentru lucrări.
18:20
Nicușor Dan vrea unitate specială la SRI pentru corupție. Ce spune despre implicarea Codruței Kovesi # Digi24.ro
Președintele României vrea un departament special la SRI pentru corupție. Anunțul a fost făcut în prezentarea Strategiei de Apărare a țării, în Parlament. Nicușor Dan s-a arătat amuzat de ideea că Serviciul Român de Informații ar putea fi condus de Laura Codruța Kovesi, actual procuror-șef la Parchetul European.
18:10
„Cel mai mare control din ultimii 20 de ani”. Alexandru Rogobete: Peste 20 de clinici private cu săli de operație închise # Digi24.ro
Peste 20 de clinici private care au cel puțin o sală de operație au rămas fără autorizație de funcționare, în urma unui control amplu al Ministerului Sănătății. Printre ele se află și clinica ORL vizată într-o investigație Snoop.ro, unde un medic ar fi realizat intervenții chirurgicale fără specializare.
18:10
Noul trend în materie de înșelăciuni: poză cu pizza arsă și mâncare cu fire de păr, fabricate cu AI. „Bucătarul nostru e chel” # Digi24.ro
O pizzerie din Cluj s-a trezit cu reclamații, iar angajații au fost cei care au realizat că acestea erau nefondate. Pozele primite cu pizza arsă erau, de fapt, create cu inteligența artificială. Proprietarul a mărturisit că a primit fotografii cu fire de păr în mâncare, deși bucătarul era chel.
18:00
18:00
Peste 200 de femei susțin că au fost drogate de un înalt funcționar francez: „Nici măcar nu știam că există acest tip de atac” # Digi24.ro
Într-un caz care amintește de faimosul proces Pelicot, zeci de femei susțin că li s-au dat băuturi calde amestecate cu un diuretic pentru a le face să urineze, în timpul unui interviu pentru loc de muncă cu Christian Nègre, un înalt funcționar francez din cadrul Ministerului Culturii de la Paris. Trei dintre ele și-au povestit experiențele nefericite pentru The Guardian.
18:00
Kaja Kallas îi cere Moscovei să reducă bugetul Armatei, drept garanţie a încetării războiului. „Rusia clar pierde bani și trupe” # Digi24.ro
Șefa diplomației Uniunii Europene, Kaja Kallas, a cerut miercuri exercitarea unei presiuni suplimentare asupra Rusiei pentru a asigura succesul inițiativei conduse de SUA de a pune capăt războiului din Ucraina, anunță The Guardian.
17:50
Forțele aeriene ucrainene, detalii despre operațiunile cu avioanele Mirage 2000. „Eficacitatea interceptării dronelor e de 98%” # Digi24.ro
Forțele aeriene ucrainene au dezvăluit detalii despre modul în care piloții ucraineni operează avioanele de vânătoare franceze Mirage 2000.
17:50
România se înarmează. MApN cumpără rachete din Franța. Contract de peste 600 de milioane de euro # Digi24.ro
Armata României va avea rachete antiaeriene MANPAD MISTRAL, după ce Ministerul român al Apărării şi Ministerul Forţelor Armate şi al Veteranilor din Republica Franceză au semnat contractul de achiziţie a acestor sisteme. Preţul achiziţiei este de 625.591.000 euro, fără TVA, şi include 231 de sisteme MANPAD MISTRAL, 934 de rachete MISTRAL, servicii de instruire, muniţii de antrenament, documentaţii, un simulator şi suport logistic. Achiziţia face parte din Planul de investiţii pentru industria europeană de apărare SAFE.
17:40
Nostalgia comunismului pe TikTok, contrazisă de datele oficiale. Eurostat: „Românii trăiesc de peste două ori mai bine decât în 2004” # Digi24.ro
Pe fondul valului de conținut nostalgic față de comunism, care circulă intens pe TikTok, datele oficiale publicate de Eurostat arată o realitate diferită: România a înregistrat cea mai mare creștere a veniturilor reale per capita din Uniunea Europeană în ultimii 20 de ani. Între 2004 și 2024, puterea de cumpărare a gospodăriilor a crescut cu 134%, mult peste media UE de 22%, fapt ce contrazice mesajele virale care prezintă perioada comunistă drept una de prosperitate.
17:30
UE intră în iarnă cu stocuri mai reduse de gaze. România este printre puținele țări cu rezerve în creștere # Digi24.ro
Stocurile de gaze naturale din Uniunea Europeană sunt semnificativ mai reduse față de anul trecut, chiar înainte de intrarea în sezonul de vârf al iernii, potrivit datelor publicate pe platforma AGSI a Gas Infrastructure Europe. Luni, 24 noiembrie, depozitele din UE totalizau 892,39 TWh (terawatt-oră), adică un grad de umplere de 78,14%, ceea ce înseamnă că aproximativ 22% din spațiul disponibil de stocare este încă liber.
17:30
Calendarul cu Vladimir Putin pentru 2026. Mesajul propagandistic al liderului rus: „Granița Rusiei nu se termină niciodată” # Digi24.ro
Este din nou acea perioadă a anului în Rusia, când un tip special de calendar popular cu vedete pentru anul următor poate fi cumpărat de la chioșcurile de ziare, librării și alte locuri similare. Protagonistul? Este președintele Vladimir Putin, în rolul său multiplu de tată al națiunii — lider puternic, credincios religios, sportiv extrem, istoric și iubitor de câini, relatează The New York Times.
17:30
„Râdeți cu el sau de el?” Cum l-a primit Opoziția pe Nicușor Dan în Parlament: strigăte despre corupție și războiul din Ucraina # Digi24.ro
Președintele Nicușor Dan a prezentat miercuri Strategia de Apărare a țării până în 2030. Parlamentarii Opoziției au strigat și l-au ironizat în timpul discursului despre combaterea corupției și sprijinirea Ucrainei, iar la final șeful statului a stat de vorbă separat cu aleșii USR și s-a fotografiat cu aceștia. „Râdeți cu el sau de el?”, a strigat din sală și un senator PSD către colegii din USR.
17:30
Un accident grav în București, la intersecția cu Ministerul Apărării Naționale. O ambulanță în care se aflau militari a fost implicată într-un accident.
17:10
Neînțelegeri privind impozitul pentru mașinile hibride. Cât de mult crește, de fapt, taxarea unor astfel de autovehicule # Digi24.ro
Impozitele pentru mașini cresc de la începutul anului 2026. Totuși, taxele plătite de proprietarii de „hibride” nu vor fia tât de mari cum se speculase inițial.
17:00
Șantierul Naval al Comisiei Europene a Dunării
16:50
Prima reacție a lui Vladimir Putin la planul de pace SUA-Ucraina. Moscova: „Amestecul europenilor este absolut inutil” # Digi24.ro
Președintele rus Vladimir Putin a oferit prima sa reacție la planul de pace SUA-Ucraina. „Cred că americanii înțeleg că vorbim despre o chestiune complexă” i-a spus liderul de la Moscova lui Alexander Lukașenko. În paralel, Iuri Ușakov, unul dintre principalii săi consilieri, califică drept „inutile” eforturile europene de a juca un rol în încheierea războiului, anunță Digi24.
16:40
Imagini revoltătoare. Ofițerul de presă de la Guvern împinge jurnaliștii care vor să-i adreseze întrebări premierului Bolojan # Digi24.ro
Jurnaliștii prezenți în Parlament pentru a urmări discursul lui Nicușor Dan au devenit protagoniștii unui moment parcă rupt dintr-o lume în care libertatea presei este pusă sub semnul întrebării. În imaginile surprinse de jurnalista Digi24, Amalia Dobre, se poate vedea cum premierul iese în grabă din sala de plen iar jurnaliștii care vor să-i adreseze întrebări sunt bruscați de către ofițerul de presă de la Guvern.
Acum 6 ore
16:30
General de rang înalt din Kiev, care participă la negocieri: „Limitarea dimensiunii armatei ucrainene nu a fost luată în discuție” # Digi24.ro
Narațiunea Casei Albe și a Kremlinului, potrivit căreia Kievul pierde și face concesii inevitabile în negocierile de pace, s-a lovit de un obstacol destul de greu sub forma unui general dur al marinei ucrainene, scrie Kyiv Post.
16:30
Peste 136.000 de muncitori non-UE lucrează legal în România. Ce înseamnă fenomenul pentru economie # Digi24.ro
Peste 136.000 de muncitori din afara UE lucrează legal în România, cei mai mulți în construcții, HoReCa și industrie, atrași de salarii mai mari și de accesul mai facil la piața muncii, comparativ cu Vestul Europei, arată un raport al Consiliului Economic și Social (CES). Analistul economic Adrian Negrescu a explicat, pentru Digi24.ro, că acești lucrători au devenit „o plasă de salvare” pentru economia românească, dar, fără o strategie clară de integrare, fenomenul poate genera presiuni sociale și economice pe termen mediu și lung.
16:00
Lege mai dură împotriva agresorilor: Plângerea penală nu mai poate fi retrasă în cazurile de violență domestică # Digi24.ro
Camera Deputaților a adoptat un proiect de lege inițiat de Alina Gorghiu care modifică Legea pentru prevenirea și combaterea violenței domestice și completează Codul penal. Printre măsurile noi ar fi faptul că ordinul de protecție e prelungit automat până la soluționarea cererii în primă instanță, plângerea penală nu mai poate fi retrasă în cazurile de violență domestică, iar retragerea plângerii pentru loviri sau alte violențe nu mai produce efecte atunci când agresorul este membru de familie.
15:50
Cele mai importante evenimente petrecute pe 26 noiembrie
15:50
Sorin Grindeanu sugerează că majorarea TVA a fost o greșeală: „Așa pare la prima vedere” # Digi24.ro
Președintele PSD Sorin Grindeanu a declarat miercuri că, la prima vedere, majorarea TVA a fost o greșeală, argumentând că a cerut o analiză la partid pe impactul pe care l-au avut măsurile fiscale luate de Executiv, iar încasările nu ar fi pe măsura creșterii cotei.
15:40
Nicolas Sarkozy a fost condamnat într-un nou dosar. Fostul președinte francez a epuizat ultima cale de atac # Digi24.ro
Curtea de Casație a examinat miercuri, 26 noiembrie, recursul lui Nicolas Sarkozy împotriva condamnării sale în dosarul Bygmalion, o ultimă cale de atac în acest dosar, aproape eclipsat de cutremurul provocat de încarcerarea fostului președinte.
15:30
Nicușor Dan: Drone care din când în când intră pe teritoriul nostru sunt accidente. Se întâmplă și în alte locuri din Europa # Digi24.ro
Președintele Nicușor Dan a spus miercuri că drona care a survolat ieri spațiul aerian al României a fost „un accident” și că astfel de incidente au avut loc „de-a lungul și de-a latul Europei” în ultima vreme. El a subliniat, e de altă parte, că o acțiune ostilă a Rusiei este campania de dezinformare și manipulare dusă în România.
15:30
Dronele ucrainenilor au devenit coșmarul industriei petroliere ruse. Importurile de benzină din Belarus au crescut de 50 de ori # Digi24.ro
Belarus a crescut brusc livrările de benzină pe piața rusă pe fondul crizei de combustibil care se profilează. În octombrie, volumul tranzacțiilor bursiere cu combustibil belarus a crescut de 47 de ori față de aceeași perioadă a anului trecut, ajungând la 36 480 de tone, a declarat pentru „Vedomosti” un reprezentant al Bursei Internaționale de Mărfuri și Materii Prime din Sankt Petersburg.
15:10
Nicușor Dan, despre riscul ca România să piardă 230 de milioane de euro din PNRR: „Sper la flexibilitate din partea UE” # Digi24.ro
Președintele Nicușor Dan a declarat, miercuri, că există posibilitatea ca România să nu piardă cele 230 de milioane de euro din PNNR, dacă legea pensiilor speciale nu este adoptată până la termenul de 28 noiembrie.
15:10
Singura rafinărie de petrol din Serbia și-a suspendat activitatea din cauza sancțiunilor americane împotriva companiilor rusești. Ministrul de Externe al Ungariei, Peter Szijjarto, va efectua miercuri o vizită la Belgrad pentru a discuta detaliile cu privire la modul în care Ungaria va ajuta Serbia, după ce livrările de ţiţei din Croaţia spre Serbia s-au oprit, a informat Szijjarto într-un videoclip postat pe Facebook, relatează Reuters.
15:10
Trimisul lui Putin la Chișinău a fost „întâmpinat” de drona rusă care a căzut peste o casă. Aparatul de zbor a fost pus pe scările MAE # Digi24.ro
Ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău, Oleg Ozerov, a fost convocat miercuri, 26 noiembrie, la sediul Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Moldova (MAE) pentru a oferi explicații în legătură cu drona rusească care a căzut peste o casă din raionul Florești. Diplomatului rus i-a fost înmânată o notă de protest în legătură „cu survolarea ilegală a spațiului aerian al R. Moldova de către șase drone la data de 25 noiembrie”.
15:00
Ministrul Mediului vine azi la Digi24, de la ora 21:00
15:00
Parlamentul European cere reguli stricte online pentru minori: Limită de vârstă de 16 ani și interzicerea practicilor adictive # Digi24.ro
Parlamentul European a adoptat miercuri o rezoluție prin care solicită reguli mult mai stricte pentru protejarea minorilor online, inclusiv o limită de vârstă de 16 ani pentru accesarea platformelor digitale și interzicerea funcțiilor de design considerate adictive, precum derularea infinită și redarea automată. Eurodeputații avertizează că practicile actuale afectează sănătatea fizică și mentală a copiilor și cer responsabilizarea platformelor.
14:50
Bugetul de apărare prevede 8,7 miliarde de euro pentru 2025, reprezentând 2,3% din PIB, a declarat miercuri Sorin-Dan Moldovan, secretar de stat în Ministerul Apărării Naţionale (MApN) şi şef al Departamentului pentru politica de apărare, planificare şi relaţii internaţionale. Din acest buget, 2,5 miliarde de euro sunt alocate pentru achiziţii majore de echipamente şi activităţi de cercetare asociate.
14:40
Șeful ROMARM: Trebuie să investim în drone militare, dar să le folosim şi în agricultură sau domenii conexe # Digi24.ro
Pentru a dezvolta industria de apărare pe termen mediu şi lung, România trebuie să investească în partea de „dual use”, adică investiții în drone cu specific militar, dar care să poată fi folosite şi pentru agricultură sau pentru alte domenii conexe, a spus miercuri Răzvan Marian Pîrcălăbescu, director general la Compania Naţională ROMARM S.A.
Acum 8 ore
14:30
Greta Thunberg a primit interdicție de a intra în Veneția și o amendă. Cu ce a iritat activista de mediu autoritățile locale # Digi24.ro
Activista Greta Thunberg a primit interdicție de a intra în Veneția timp de două zile și o amendă de 150 de euro după ce a turnat vopsea verde în Canalul Mare al orașului, în cadrul unei acțiuni de protest, relatează ABC News.
14:30
Grindeanu: Nimeni nu-şi doreşte să existe excepţii la cumulul pensie-salariu. Dar deciziile CCR trebuie respectate # Digi24.ro
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, miercuri, că nimeni nu doreşte să existe excepţii în proiectul privind interzicerea cumulului pensie-salariu la stat, dar există nişte decizii ale Curţii Constituţionale care trebuie respectate.
14:30
Medic chirurg din Galați, certat de un pacient pentru că operația a durat prea puțin: "Am întrebat AI-ul și trebuia să dureze o oră" # Digi24.ro
Constantin Truș, medic primar chirurgie generală la Spitalul Județean Galați, a relatat, pe pagina sa de Facebook, felul în care un pacient pe care l-a operat i-a reproșat, ulterior, că intervenția a durat prea puțin față de ceea ce citise pe această temă în discuțiile sale cu un chatbot cu inteligență artificială (AI).
14:30
