Lovitură de stat în Guineea-Bissau. Preşedintele a fost arestat, iar alegerile suspendate cu o zi înainte de anunţarea rezultatelor
Digi24.ro, 26 noiembrie 2025 23:40
Militarii din Guineea-Bissau au anunţat miercuri că au preluat „controlul total al ţării”, l-au arestat pe preşedintele în exerciţiu şi au suspendat procesul electoral, în timp ce ţara aştepta rezultatele alegerilor prezidenţiale şi parlamentare foarte disputate, relatează AFP, citată de News.ro.
• • •
Acum 30 minute
00:10
Pete Hegseth, marele absent de la discuțiile privind pacea în Ucraina. Cum justifică situația Casa Albă # Digi24.ro
O figură cheie lipsește din grupul de înalți oficiali ai securității naționale care străbat lumea pentru a ajunge la un acord de pace în Ucraina: secretarul apărării Pete Hegseth. Dar asta nu deranjează Casa Albă, care este mulțumită de atacurile sale culturale, de imaginile create pentru televiziune în care mobilizează trupele și de trollingul online al dușmanilor MAGA, notează Politico.
00:10
Polonia cumpără trei submarine din Suedia într-un contract de ordinul miliardelor de dolari # Digi24.ro
Polonia a anunţat miercuri că a selectat compania suedeză Saab pentru achiziţia a trei submarine, într-un contract de ordinul miliardelor de dolari, considerat esenţial pentru consolidarea apărării ţării în Marea Baltică, transmite Reuters.
00:00
Revoltă în Bulgaria: mii de oameni au ieșit în stradă pentru a manifesta contra proiectului de buget pentru 2026 # Digi24.ro
Mii de bulgari au manifestat miercuri în faţa Parlamentului de la Sofia contra proiectului de buget pentru 2026 ce prevede o creştere a salariilor în sectorul public şi majorare a impozitelor, care în opinia lor maschează corupţia, transmite Novinite.
Acum o oră
23:40
FMI, acord de 8,2 miliarde de dolari cu Kievul. Iuliia Svîrîdenko: „Ucraina își demonstrează capacitatea de a gestiona riscurile” # Digi24.ro
FMI a anunțat miercuri că a ajuns la un acord privind un pachet de sprijin în valoare de 8,2 miliarde de dolari pentru Ucraina, în contextul în care țara continuă să se confrunte cu devastarea economică cauzată de invazia Rusiei. Între timp, Kremlinul a declarat miercuri că negocierile pentru încheierea războiului sunt în curs și „serioase”, confirmând vizita de săptămâna viitoare a trimisului special al SUA, Steve Witkoff, la Moscova, anunță France24.
23:40
23:40
Acum 2 ore
23:30
Lansarea primilor sateliți militari ai Poloniei, oprită cu câteva minute înainte de decolare # Digi24.ro
Lansarea primilor sateliți militari ai Poloniei a fost amânată din nou, după ce o rachetă SpaceX care transporta încărcătura a fost oprită cu câteva minute înainte de decolare din cauza unor probleme tehnice.
22:50
Buzoianu, despre tăierile ilegale din parcuri: „Mult timp autoritățile au închis ochii în fața milionarilor care construiau blocuri” # Digi24.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu a declarat, în direct la Digi24, că ani de zile autoritățile „au închis ochii pentru că cei care au marcat, au tăiat și au distrus copaci în parcuri, de fapt, erau niște milionari care urmau să construiască niște blocuri acolo - adică, oameni cu foarte multe resurse”. Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor a publicat în transparenţă decizională un proiect de ordonanţă de urgenţă care modifică legea privind Codul silvic, stabilind un regim penal clar pentru tăierea, distrugerea sau degradarea fără drept a arborilor din spaţiile verzi aflate în intravilanul localităţilor.
22:50
Ministra Mediului: Avem nevoie de o lege pentru valorificarea deșeurilor din construcții. În alte state sunt văzute ca resurse # Digi24.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat, miercuri seară, la Digi24, că România are nevoie de o lege pentru valorificarea deșeurilor din construcții iar un astfel de proiect depus de deputata USR „zace în sertare de vreun an de zile”. Aceasta susține că „cel mai târziu la începutul anului viitor va trebui să avem această discuție în Guvern, pentru că este oricum jalon în PNRR, să fie adoptată această lege”. În ceea ce privește deșeurile din textile, ea spune că se află în ultimele discuții de aliniere cu Ministerul Economiei pentru a putea adopta „în perioada următoare” o lege care să prevadă mult mai clar importurile de second-hand, „ca să nu mai vedem pe câmpuri nu doar deșeuri din construcții, ci munți întregi de haine aruncate sau poate haine arse”. Totodată, ministra a afirmat că până în august 2026 vor fi finanțate, prin PNRR, 200 de puncte de colectare cu aport voluntar pentru deșeurile vegetale.
22:40
Zona ecologică de la Mahmudia, în pericol: instanța permite transformarea în teren agricol. Ministrul Mediului caută soluții # Digi24.ro
Zona de reconstrucție ecologică de la Mahmudia, parte din Delta Dunării, riscă să fie transformată în teren agricol după o decizie definitivă a instanței. Localnicii sunt disperați, iar Ministerul Mediului analizează urgent opțiunile pentru protejarea zonei, întrucât economia comunității depinde de ecosistemul refăcut natural.
Acum 4 ore
22:30
Doctoriță cercetată după ce nu s-a prezentat la locul de muncă, deşi figura ca fiind prezentă tot programul # Digi24.ro
O femeie de 62 de ani din judeţul Timiş este cercetată pentru înşelăciune, abuz în serviciu şi fals, după ce nu s-ar fi prezentat sau s-a prezentat sporadic, la locul de muncă, unde era angajată ca medic primar de medicină sportivă. În acte, ea figura ca prezentă pe toată durata programului.
22:30
Diana Buzoianu spune că există 4.000 de construcții ilegale în zona costieră a Mării Negre: „S-a făcut această șmecherie” # Digi24.ro
La mai bine de o lună de la apariția imaginilor cu construcțiile ilegale de pe plaje demolate, Diana Buzoianu a dezvăluit, la Digi24, că situația plajelor și zonelor costiere „nu are nevoie de niciun fel de conspirație”, adăugând că există 4.000 de construcții ilegale.
22:30
„O să le opresc comunicarea, la naiba”: o nouă interceptare de pe frontul din Donețk arată că trupele ruse refuză să lupte # Digi24.ro
Trupele ruse din sectorul Donețk refuză ordinele de luptă. Într-o interceptare recentă, un comandat furios a început să-și amenințe subalternii că, dacă nu se vor conforma, vor deveni dezertori.
22:10
Ministrul Diana Buzoianu: Depozitul din Capitală unde se trimit alimente aproape de expirare are nevoie de un spațiu de 3 ori mai mare # Digi24.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a spus miercuri seara, la Digi24, că banca de alimente din București, adică depozitul unde operatorii economici trimit produsele aproape de expirare, trebuie să se mute într-un spațiu de trei ori mai mare decât cel prezent, din cauza volumului mare de mărfuri nevândute și al cărui termen de valabilitate expiră în scurt timp.
22:10
Focuri de armă la Washington, aproape de Casa Albă: doi militari de la Gărzile Naționale au fost împușcați # Digi24.ro
Doi membri ai Gărzii Naționale au fost împușcați în Washington, DC, la doar câteva străzi distanță de Casa Albă, potrivit secretarului pentru Securitate Internă, Kristi Noem. „Vă rog să vă alăturați mie în rugăciune pentru cei doi membri ai Gărzii Naționale care au fost împușcați în urmă cu câteva momente în Washington DC”, a scris ea pe X, transmite BBC News.
22:00
Ministrul mediului, Diana Buzoianu: este mai ieftin să aruncăm la gunoi decât să reciclăm. „Dăm amenzi, punem presiune pe comunități” # Digi24.ro
Prezentă în studioul Digi24, Diana Buzoianu, ministrul mediului a explicat că atâta vreme cât nu se face o campanie de conștientizare în domeniul reciclării, pentru ca populația să pună presiune pe autoritățile locale, acestea vor continua să ducă la groapa de gunoi deșeuri reciclabile, pentru care se plătesc amenzi uriașe.
21:50
Ministra Mediului, despre lucrările de la Vidraru și Paltinu: „Sunt făcute tocmai pentru a da mai multă siguranță” # Digi24.ro
Diana Buzoianu a vorbit miercuri, la Digi24, despre lucrările realizate la Vidraru și Paltinu. Ministra Mediului a precizat că acestea nu reprezintă niciun fel de pericol pentru oamenii din aval, ci „sunt făcute tocmai pentru a da mai multă siguranță” și „pentru a le face mai eficiente”.
21:50
Ministrul Alexandru Nazare anunță startul selecției pentru noua conducere a Băncii de Investiții și Dezvoltare. „Un proces competitiv” # Digi24.ro
Ministerul Finanţelor anunţă, miercuri, că asigură continuitatea şi stabilitatea Băncii de Investiţii şi Dezvoltare în perioada de provizorat a structurilor de management. Mandatele membrilor Consiliului de Supraveghere şi ale Directoratului (conducere executivă s-au încheiat şi a fost demarată procedura pentru desemnarea conducerii neexecutive.
21:40
Un judecător a fost de acord miercuri să respingă acuzațiile formulate împotriva președintelui american Donald Trump și a aliaților săi, care erau acuzați că au încercat să răstoarne înfrângerea republicanului în alegerile prezidențiale din 2020 în statul Georgia, potrivit documentelor depuse la instanță.
21:20
Ministrul Muncii: Peste 680.000 de familii și persoane singure au primit pentru octombrie o nouă tranșă de tichete de energie # Digi24.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunţat, miercuri, că peste 680.000 de familii şi persoane singure au primit pentru luna octombrie o nouă tranşă de tichete de energie.
21:10
OpenAI, dată în judecată pentru sinuciderea unui adolescent american, spune că băiatul a folosit greșit ChatGPT # Digi24.ro
Producătorul ChatGPT a declarat că sinuciderea unui adolescent de 16 ani s-a datorat „utilizării abuzive” a sistemului său și „nu a fost cauzată” de chatbot, scrie The Guardian. Comentariile au fost făcute în răspunsul OpenAI la un proces intentat împotriva companiei din San Francisco și a directorului său executiv, Sam Altman, de către familia adolescentului californian Adam Raine. Băiatul s-a sinucis în aprilie, după conversații îndelungate și „luni de încurajări din partea ChatGPT”, a declarat avocatul familiei.
21:00
Liceenii români pot studia un an în SUA în cadrul programului FLEX. Până când se pot înscrie în cursa pentru visul american # Digi24.ro
Liceenii români născuți în perioada 1 ianuarie 2009 - 31 decembrie 2010 au oportunitatea de a studia un an în SUA. Tinerii interesați pot aplica pentru programul FLEX până la data de 18 decembrie, conform News.ro.
20:50
Un gigant IT vrea să înlocuiască până la 6.000 de angajați cu AI într-o restructurare globală uriașă # Digi24.ro
Producătorul american de computere și imprimante HP a anunțat că intenționează să renunțe la până la 6.000 de angajați până în 2028, în cadrul unei restructurări masive prin care tot mai multe activități vor fi preluate de sisteme de inteligență artificială. Decizia face parte dintr-un plan amplu de reducere a costurilor și de accelerare a dezvoltării produselor prin tehnologie.
20:40
A fost finalizat podul cu cel mai mare arc parabolic din România. Unde este amplasat și ce legături asigură # Digi24.ro
Podul cu cel mai mare arc parabolic din România, care traversează râul Argeşel, a fost finalizat, a anunţat, miercuri, Primăria Mioveni.
20:40
Daniel David: Vom fi atenţi ca profesorii să nu fie afectați de interdicția cumulului pensie-salariu. Cei pensionați ne ajută # Digi24.ro
Ministrul Educaţiei, Daniel David, a afirmat, miercuri, că se va acorda o atenţie deosebită sectorului educaţiei, atunci când se vor aplica regulile interdicţiei cumulului pensie-salariu, astfel încât să nu fie afectate cadrele didactice. El a explicat că, în multe situaţii, profesorii ieşiţi la pensie sunt cei care ajută la acoperirea orelor. El a mai anunţat că nu se discută de o nouă mărire a normei didactice.
Acum 6 ore
20:30
Stenograme. Cum i-a învățat Steve Witkoff pe ruși să-i intre pe sub piele lui Donald Trump: „Aș repeta felicitările” # Digi24.ro
Încurajat de succesul planului în 20 de puncte din Fâșia Gaza, Steve Witkoff, emisarul lui Donald Trump, a avut pe 14 octombrie o conversație telefonică cu Iuri Ușakov, consilierul de politică externă al lui Putin. Stenogramele arată că acesta le-a propus rușilor să elaboreze un plan de pace împreună și le-a sugerat cum ar trebui Rusia să pună problema în fața lui Donald Trump.
20:30
Premierul Donald Tusk: Polonia va refuza să-i fie impusă de UE recunoaşterea căsătoriilor gay # Digi24.ro
Premierul polonez Donald Tusk a asigurat miercuri că UE „nu poate impune nimic” ţării sale, după ce Curtea de Justiţie a UE (CJUE) a decis marţi că toate statele membre ale blocului comunitar trebuie să recunoască legal căsătoriile între persoanele de acelaşi sex încheiate într-un alt stat membru al UE, relatează agenţia EFE.
19:50
Invizibilii: Cum prind poveștile glas pe scenă, prin vocea unui tânăr artist
19:40
O luptătoare MMA a bătut doi polițiști spanioli care voiau să o dea jos din avion. Oamenii legii au fost internați în spital # Digi24.ro
O femeie de 39 de ani a băgat doi polițiști spanioli în spital, după ce au încercat să o imobilizeze într-un avion care urma să decoleze din Tenerife. Agresoarea nu este oricine, ci o campionă mondială la MMA.
19:30
Donald Trump, scos din sărite de „fițuica ieftină” New York Times, unde o jurnalistă „urâtă” insinuează că ar avea probleme de sănătate # Digi24.ro
Preşedintele american Donald Trump a susţinut miercuri că are în continuare o stare bună de sănătate şi că nu şi-a pierdut energia, reacţionând astfel faţă de un articol „defăimător” în care o jurnalistă „urâtă” a „fiţuicii ieftine” New York Times încearcă să convingă printr-o analiză a apariţiilor sale fizice că ar avea probleme de natură medicală, potrivit agenţiilor AFP şi EFE.
19:20
Rusia crede că divulgarea înregistrării convorbirii cu Witkoff e inacceptabilă și că echivalează cu un război hibrid. Reacția lui Trump # Digi24.ro
Rusia a declarat miercuri că scurgerea unei înregistrări a unei convorbiri telefonice între consilierii de vârf ai lui Donald Trump și Vladimir Putin a fost o încercare inacceptabilă de a submina negocierile de pace din Ucraina și a constituit un act de război hibrid. Bloomberg News a publicat transcrierea unei convorbiri telefonice din 14 octombrie în care trimisul lui Trump, Steve Witkoff, l-a sfătuit pe consilierul de politică externă al lui Putin, Iuri Ușakov, cu privire la modul în care să-i prezinte planul de pace pentru Ucraina lui Trump, anunță Reuters.
19:10
Primele imagini cu explozia din Buftea. Reacția oamenilor din zonă în momentul deflagrației # Digi24.ro
Au apăut primele imagini cu momentul deflagrației din Buftea, iar înregistrările surprind zgomotul puternic al exploziei. Cinci oameni au fost răniți, iar două dintre victime sunt în stare critică. Zona din jurul clădirii avariate rămâne complet închisă, deoarece există risc de prăbușire.
19:10
Cum își consolidează Europa armatele în fața amenințării militare a Rusiei: „Ciclurile de instruire vor trebui intensificate” # Digi24.ro
Franța va deveni săptămâna aceasta cea mai recentă țară din UE care își va prezenta planurile de extindere a armatei, Emmanuel Macron urmând să anunțe joi că serviciul militar va fi reinstituit – deși pe bază voluntară – la aproape 30 de ani de la abolirea recrutării obligatorii, relatează The Guardian.
19:00
Licitaţie de peste 100 de milioane de euro pentru modernizarea pistei nr. 1 a Aeroportului Otopeni. Cât vor dura lucrările # Digi24.ro
Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti (CNAB) a lansat licitaţia publică pentru modernizarea Pistei nr. 1 a Aeroportului „Henri Coandă” Otopeni. Contractul are o valoare estimată la aproximativ 106 milioane euro, execuţia lucrărilor fiind de maximum 16 luni.
19:00
Cel mai lung zbor direct din lume va dura mai mult de o zi. Între ce orașe de pe glob va face legătura # Digi24.ro
Compania aeriană chineză China Eastern intenţionează să ofere cel mai lung zbor direct din lume, începând de săptămâna viitoare, transmite miercuri agenţia DPA.
18:50
Bosnia a refuzat să autorizeze aterizarea avionului care îl transporta pe şeful diplomaţiei ungare # Digi24.ro
Ministrul Apărării bosniac a refuzat să autorizeze aterizarea avionului militar ce îl transporta pe ministrul de externe ungar Peter Szijjarto în Republica Srpska (RS, entitatea sârbă din Bosnia).
Acum 8 ore
18:30
Ce sunt rachetele Manpads Mistral, cumpărate de Armata României și cum se compară ele cu alte sisteme similare # Digi24.ro
Armata României a anunțat astăzi achiziționarea din Franța a 231 de sisteme Manpad Mistral și 934 de rachete Mistral. Achiziţia face parte din Planul de investiţii pentru industria europeană de apărare SAFE. Concepute pentru apărare antiaeriană la joasă înălțime, aceste arme sunt folosite în principal pentru protecția trupelor, a obiectivelor strategice și a vehiculelor militare împotriva elicopterelor, avioanelor care zboară la altitudine mică sau dronelor.
18:30
Oana Țoiu, despre planul de pace pentru Ucraina: „Stabilitatea regiunii noastre depinde de asta” # Digi24.ro
Șefa diplomației române, Oana Țoiu, a afirmat miercuri, 26 noiembrie, că România susține continuarea negocierilor pentru a ajunge la o pace durabilă în timp, subliniind că este necesar să se acorde atenție și intereselor de securitate ale Republicii Moldova, relatează Agerpres.
18:20
Moment istoric: Lacul Vidraru, golit pentru prima dată în 60 de ani. Când va reveni la nivelul normal. A fost golit și Lacul Paltinu # Digi24.ro
Lacul de acumulare de la barajul Vidraru a fost golit pentru prima dată în cei aproape 60 de ani de existență pentru realizarea unor lucrări de retehnologizare. Deversarea apei a lăsat în urmă imagini rare, în jurul cărora s-au construit numeroase conspirații. Scoaterea aurului de pe fundul lacului Vidraru sau apariția satului care a fost înghițit de ape sunt doar câteva dintre poveștile care s-au viralizat între timp. În același timp este golit și lacul de acumulare de la barajul Paltinu, tot pentru lucrări.
18:20
Nicușor Dan vrea unitate specială la SRI pentru corupție. Ce spune despre implicarea Codruței Kovesi # Digi24.ro
Președintele României vrea un departament special la SRI pentru corupție. Anunțul a fost făcut în prezentarea Strategiei de Apărare a țării, în Parlament. Nicușor Dan s-a arătat amuzat de ideea că Serviciul Român de Informații ar putea fi condus de Laura Codruța Kovesi, actual procuror-șef la Parchetul European.
18:10
„Cel mai mare control din ultimii 20 de ani”. Alexandru Rogobete: Peste 20 de clinici private cu săli de operație închise # Digi24.ro
Peste 20 de clinici private care au cel puțin o sală de operație au rămas fără autorizație de funcționare, în urma unui control amplu al Ministerului Sănătății. Printre ele se află și clinica ORL vizată într-o investigație Snoop.ro, unde un medic ar fi realizat intervenții chirurgicale fără specializare.
18:10
Noul trend în materie de înșelăciuni: poză cu pizza arsă și mâncare cu fire de păr, fabricate cu AI. „Bucătarul nostru e chel” # Digi24.ro
O pizzerie din Cluj s-a trezit cu reclamații, iar angajații au fost cei care au realizat că acestea erau nefondate. Pozele primite cu pizza arsă erau, de fapt, create cu inteligența artificială. Proprietarul a mărturisit că a primit fotografii cu fire de păr în mâncare, deși bucătarul era chel.
18:00
18:00
Peste 200 de femei susțin că au fost drogate de un înalt funcționar francez: „Nici măcar nu știam că există acest tip de atac” # Digi24.ro
Într-un caz care amintește de faimosul proces Pelicot, zeci de femei susțin că li s-au dat băuturi calde amestecate cu un diuretic pentru a le face să urineze, în timpul unui interviu pentru loc de muncă cu Christian Nègre, un înalt funcționar francez din cadrul Ministerului Culturii de la Paris. Trei dintre ele și-au povestit experiențele nefericite pentru The Guardian.
18:00
Kaja Kallas îi cere Moscovei să reducă bugetul Armatei, drept garanţie a încetării războiului. „Rusia clar pierde bani și trupe” # Digi24.ro
Șefa diplomației Uniunii Europene, Kaja Kallas, a cerut miercuri exercitarea unei presiuni suplimentare asupra Rusiei pentru a asigura succesul inițiativei conduse de SUA de a pune capăt războiului din Ucraina, anunță The Guardian.
17:50
Forțele aeriene ucrainene, detalii despre operațiunile cu avioanele Mirage 2000. „Eficacitatea interceptării dronelor e de 98%” # Digi24.ro
Forțele aeriene ucrainene au dezvăluit detalii despre modul în care piloții ucraineni operează avioanele de vânătoare franceze Mirage 2000.
17:50
România se înarmează. MApN cumpără rachete din Franța. Contract de peste 600 de milioane de euro # Digi24.ro
Armata României va avea rachete antiaeriene MANPAD MISTRAL, după ce Ministerul român al Apărării şi Ministerul Forţelor Armate şi al Veteranilor din Republica Franceză au semnat contractul de achiziţie a acestor sisteme. Preţul achiziţiei este de 625.591.000 euro, fără TVA, şi include 231 de sisteme MANPAD MISTRAL, 934 de rachete MISTRAL, servicii de instruire, muniţii de antrenament, documentaţii, un simulator şi suport logistic. Achiziţia face parte din Planul de investiţii pentru industria europeană de apărare SAFE.
17:40
Nostalgia comunismului pe TikTok, contrazisă de datele oficiale. Eurostat: „Românii trăiesc de peste două ori mai bine decât în 2004” # Digi24.ro
Pe fondul valului de conținut nostalgic față de comunism, care circulă intens pe TikTok, datele oficiale publicate de Eurostat arată o realitate diferită: România a înregistrat cea mai mare creștere a veniturilor reale per capita din Uniunea Europeană în ultimii 20 de ani. Între 2004 și 2024, puterea de cumpărare a gospodăriilor a crescut cu 134%, mult peste media UE de 22%, fapt ce contrazice mesajele virale care prezintă perioada comunistă drept una de prosperitate.
17:30
UE intră în iarnă cu stocuri mai reduse de gaze. România este printre puținele țări cu rezerve în creștere # Digi24.ro
Stocurile de gaze naturale din Uniunea Europeană sunt semnificativ mai reduse față de anul trecut, chiar înainte de intrarea în sezonul de vârf al iernii, potrivit datelor publicate pe platforma AGSI a Gas Infrastructure Europe. Luni, 24 noiembrie, depozitele din UE totalizau 892,39 TWh (terawatt-oră), adică un grad de umplere de 78,14%, ceea ce înseamnă că aproximativ 22% din spațiul disponibil de stocare este încă liber.
17:30
Calendarul cu Vladimir Putin pentru 2026. Mesajul propagandistic al liderului rus: „Granița Rusiei nu se termină niciodată” # Digi24.ro
Este din nou acea perioadă a anului în Rusia, când un tip special de calendar popular cu vedete pentru anul următor poate fi cumpărat de la chioșcurile de ziare, librării și alte locuri similare. Protagonistul? Este președintele Vladimir Putin, în rolul său multiplu de tată al națiunii — lider puternic, credincios religios, sportiv extrem, istoric și iubitor de câini, relatează The New York Times.
