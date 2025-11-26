SUA. Congresmeni democrați și republicani solicită demiterea emisarului Steve Witkoff, după publicarea unor conversații în care acesta îi îndruma pe oficialii ruși cum să-l măgulească și să-l convingă pe Donald Trump să accepte draftul inițial pentru pace, favorabil Rusiei. Acuză că Witkoff “nu mai poate fi de încredere”.

06:40

Isidor Straus și soția sa, Ida, s-au numărat printre cele peste 1.500 de persoane care au murit când vasul Titanic, care călătorea de la Southampton la New York, s-a scufundat după ce a lovit un aisberg pe 14 aprilie 1912. Trupul său a fost recuperat din Atlantic la câteva zile după dezastru, iar printre bunurile […]