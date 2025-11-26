SUA. Congresmeni democrați și republicani solicită demiterea emisarului Steve Witkoff, după publicarea unor conversații în care acesta îi îndruma pe oficialii ruși cum să-l măgulească și să-l convingă pe Donald Trump să accepte draftul inițial pentru pace, favorabil Rusiei. Acuză că Witkoff “nu mai poate fi de încredere”.
Biziday.ro, 26 noiembrie 2025 21:50
Republicanul Don Bacon a solicitat “demiterea imediată” a emisarului Steve Witkoff, afirmând că “favorizează clar Rusia” și întrebând retoric “cu ce este mai diferit Witkoff de un agent rus plătit? Ar trebui să fie concediat!” Democratul Ted Lieu l-a numit pe trimisul special “trădător”, spunând că “ar trebui să lucreze pentru SUA, ci nu pentru […]
• • •
Acum 15 minute
21:50
Acum o oră
21:10
Granturi de 40.000 euro pentru transformare în business: Programul xGrow, cea mai nouă inițiativă pentru dezvoltarea IMM-urilor prin sustenabilitate și digitalizare. (P) # Biziday.ro
În contextul economic actual, în care respectarea standardelor ESG devine un criteriu esențial pentru succesul pe piață, IMM-urile din România resimt tot mai puternic presiunea de a se transforma pentru a face față provocărilor. Fără o direcție strategică în digitalizare, retehnologizare și sustenabilitate, ele riscă să își piardă competitivitatea pe termen lung și să fie […]
Acum 4 ore
19:00
Experții în securitate cibernetică au descoperit un nou virus pentru Android, care preia controlul dispozitivului și poate vedea parolele aplicațiilor (inclusiv ale celor bancare) și conversațiile, chiar dacă acestea sunt criptate. Fiind foarte avansat, poate împiedica încercările de a fi dezinstalat. # Biziday.ro
Virusul troian “Sturnus” a fost identificat de specialiștii de la MTI Security. Acesta se folosește de permisiuni avansate pe care le obține după instalare. Virusul ajunge pe dispozitive doar atunci când utilizatorul instalează manual o aplicație descărcată din afara magazinului Google Play. Concret, este vorba despre fișiere cu extensia .apk, pe care utilizatorii le descarcă […]
Acum 6 ore
17:50
România cumpără de la Franța 231 de sisteme antiaeriene Mistral, cu rază scurtă de acțiune, precum și peste 900 de rachete, în schimbul a 625 de milioane de euro. # Biziday.ro
Direcțiile generale pentru înarmare din cele două ministere ale Apărării au semnat contractul privind achiziția de sisteme de rachete antiaeriene cu bătaie apropiată/rază foarte scurtă de acțiune, portabile – MANPAD Mistral. Acordul a fost votat de Parlamentul României încă din 2022. Înțelegerea cuprinde 231 de sisteme, 934 de rachete, servicii de instruire, muniții de antrenament, […]
16:40
Franța. Nicolas Sarkozy, recent eliberat din închisoare, a fost condamnat definitiv într-un alt dosar, privind finanțarea ilegală a campaniei din 2012. A primit 12 luni de închisoare, dintre care șase cu suspendare și șase în arest la domiciliu. # Biziday.ro
Curtea de Casație, cea mai înaltă instanță din Franța, i-a respins fostului președinte apelul, în dosarul privind finanțarea campaniei din 2012, astfel că rămâne cu pedeapsa de 12 luni de închisoare, dintre care șase cu suspendare. Celelalte șase pot fi executate în alte feluri decât prin încarcerare, de exemplu la domiciliu, cu brățară de monitorizare. […]
Acum 8 ore
15:10
Parlamentul European cere limitarea accesului la rețelele sociale pentru tinerii sub 16 ani. Atrage atenția asupra riscurilor pentru sănătatea fizică și mintală cu care se confruntă minorii online. # Biziday.ro
Eurodeputații au adoptat, joi, un raport non-legislativ cu 483 de voturi pentru, 92 împotrivă și 86 abțineri, prin care și-au exprimat profunda îngrijorare față de riscurile pentru sănătatea fizică și mintală cu care se confruntă minorii online. Deputații cer o protecție mai bună împotriva strategiilor manipulatoare care pot crește dependența și care afectează capacitatea minorilor […]
15:00
Parlamentul a adoptat legea care prevede că încălcarea sau eludarea sancțiunilor internaționale, inclusiv împotriva Rusiei, devine infracțiune gravă, aflată în competența DIICOT. # Biziday.ro
Camera Deputaților a adoptat a proiectul de lege, coiniţiat de Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul Justiției, care modifică Ordonanța de Urgență nr. 202/2008 privind sancţiunile internaţionale. ”A fost adoptat cu majoritate covârșitoare – 277 de voturi pentru, din 289 – subliniind încă o dată angajamentului României față de securitatea internațională, statul de drept și alinierea […]
14:50
Președintele Nicușor Dan a prezentat în parlament Strategia Națională de Apărare. Prevede, printre altele, implicarea serviciilor de informații în combaterea corupției, cu prioritizarea marii corupții. Face referire și la războiul hibrid al Rusiei împotriva României și altor state europene. # Biziday.ro
Nicușor Dan a susținut primul discurs în parlament, după preluarea mandatului. Președintele a prezentat în fața senatorilor și deputaților Strategia Națională de Apărare a Țării, finalizată și aprobată de CSAT, iar Parlamentul urmează să o dezbată și să o voteze. Strategia prezentată de președintele Nicușor Dan prevede, la capitolul politică internă, prevede lupta împotriva corupției, […]
Acum 12 ore
13:50
Polonia vrea să cumpere drone cu care să protejeze căile ferate împotriva sabotajelor rusești. Demersul, după ce o linie ferată folosită pentru a trimite ajutoare și armament în Ucraina a fost avariată cu dispozitive explozive. # Biziday.ro
Ministrul polonez al Activelor Statului, Wojciech Balczun, a explicat că planul are în vedere crearea unor “zone speciale” în jurul infrastructurii, inclusiv a rafinăriilor de petrol. Practic, drone autorizate de stat vor monitoriza activitatea de la sol și vor doborî dronele inamice, dacă este cazul. ”Dacă avem tehnologia dronelor, ar trebui să o folosim acum […]
12:30
Hong Kong. Cel puțin patru persoane au murit într-un incendiu de amploare izbucnit într-un complex rezidențial. Autoritățile anunță că un număr necunoscut de persoane sunt prinse în blocurile înalte care ard. # Biziday.ro
Autoritățile din Hong Kong anunță că cel puțin patru persoane au fost murit într-un incendiu devastator izbucnit la un complex rezidențial din nordul orașului, iar alte persoane sunt blocate în interior. Presa din Hong Kong scrie că unul dintre decedați era un pompier, dar acest lucru nu a fost confirmat. Poliția a declarat că alte […]
12:20
Război în Ucraina. Atac semnificativ al rușilor, cu drone, asupra orașului Zaporijie, noaptea trecută. Conform autorităților locale, au fost rănite 19 persoane, iar 31 de blocuri și 20 de case au fost avariate. # Biziday.ro
‼️ In Zaporizhzhia tonight, russia have attacked several residential areas with strike UAVs hitting and damaging 7 apartment buildings and several private houses. A dormitory, store and a gas station has also been damaged. So far 7 people are confirmed injured. pic.twitter.com/Q792CWFxl7 — Їne Back Їversen (@IneBackIversen) November 26, 2025 Forțele ruse au lansat un […]
10:00
Anchetă penală în cazul Euroins. Foștii șefi, români și bulgari, sunt suspectați că au devalizat cu intenție compania de asigurări. O schemă, pusă în aplicare cu șase ani înainte de falimentul din 2023, scotea din firmă zeci de milioane de euro, printr-o companie de reasigurare, ce aparținea tot acționarilor bulgari ai Euroins. Banii proveneau din respingerea sistematică și abuzivă a dosarelor de daună ale asiguraților. # Biziday.ro
Perchezițiile au loc în București și Târgu Mureș și vizează zece persoane care au făcut parte din conducerea companiei Euroins, ce a dat faliment în 2023. În plus, au loc verificări și la sediile unor firme controlate de acționarii bulgari ai societății. Ancheta vizează infracțiuni de delapidare cu consecințe deosebit de grave, gestiune frauduloasă, spălare […]
09:20
Italia este prima țară europeană care va pedepsi femicidul. Parlamentul a votat cu unanimitate modificarea codului penal, în sensul în care uciderea unei femei din rațiuni de gen (pentru că este femeie) va deveni infracțiune distinctă de cazurile de omor, pedepsită cu detențiunea pe viață. # Biziday.ro
Ziua votului a fost simbolic aleasă marți, 25 noiembrie fiind desemnată de ONU ca “ziua internațională pentru eliminarea violenței împotriva femeilor”, iar toți cei 237 de deputați italieni prezenți (dintr-un total de 400) au votat pentru modificarea Codului Penal. Femicidul, infracțiune distinctă de cele de omor, este definită ca fiind “actul de ucidere comis din […]
Acum 24 ore
07:50
Un studiu al prestigiosului MIT arată că, în timp ce americanii se concentrează pe dezvoltarea de modele AI tot mai puternice, care să depășească capacitățile umane, modelele chinezești de inteligență artificială au devenit mai populare la nivel mondial. Acestea pot fi personalizate, dar influențează deja informațiile pe care le primesc utilizatorii, având părtiniri politice clare legate de China și de comunism. # Biziday.ro
Este vorba de așa numitele modelele de inteligență artificială “deschise” (open-source), care pot fi descărcate, modificate, personalizate și integrate gratuit de către dezvoltatori din toată lumea, facilitând crearea de noi produse de către startup-uri. Un studiu realizat de Institutul de Tehnologie din Massachusetts (MIT) și startup-ul de inteligență artificială Hugging Face a constatat că ponderea […]
00:00
Champions League. Chelsea Londra s-a impus cu 3-0 în fața Barcelonei, care a jucat cu un om în minus în a doua repriză. Manchester City a pierdut surprinzător, pe teren propriu, cu Bayer Leverkusen. Victorii și pentru Napoli și Juventus. Rezultatele serii. # Biziday.ro
A cincea etapă din Champions League a început cu o supriză, în primele meciuri ale serii. Galatasaray Instanbul a fost învinsă pe teren propriu de Royale Union SG, cu 1-0. Mai târziu, o altă surpriză s-a înregistrat în Anglia, acolo unde Manchester City a pierdut în fața lui Bayer Leverkusen, cu 2-0. De asemenea, Chelsea […]
25 noiembrie 2025
22:10
Volkswagen anunță că, după mai multe miliarde investite în China, acum poate produce acolo vehicule electrice la jumătate din costul actual. Deși, inițial, producătorul german declarase că aceste mașini sunt destinate doar pieței chineze, Financial Times a aflat că acum pregătește exportarea lor către alte piețe. # Biziday.ro
Cel mai mare producător din Europa Volkswagen a declarat că, în urma unei serii de investiții făcute în China, poate dezvolta, pentru prima dată, noi modele în afara Germaniei – de la proiectare, testare, implementarea de noi tehnologii (așa cum ar fi conducerea autonomă) dar și producție. Costurile sunt la jumătate “față de oriunde altundeva”, […]
Ieri
18:40
Buftea. Explozie puternică într-o clădire de locuințe, provocată de o butelie, marți seara. Aceasta nu a fost urmată de incendiu. Sunt două victime, una dintre ele fiind în stop cardio-respirator. Există riscul ca clădirea să se prăbușească. Persoanele din zonă sunt evacuate pe o rază de 50 de metri. # Biziday.ro
Explozia a avut loc pe Aleea Tineretului, din localitatea Buftea, județul Ilfov. Conform IGSU, explozia nu a fost urmată de incendiu. Clădirea respectivă este de tipul parter + 1 etaj. În urma deflagrației, au rezultat două victime, dintre care una se află în stop cardio-respirator. Imobilul prezintă risc de prăbușire la nivelul apartamentului în care […]
18:00
Paris. Patru noi persoane, doi bărbați și două femei din regiunea pariziană, au fost arestate în legătură cu furtul din Muzeul Luvru, de luna trecută. # Biziday.ro
Laure Beccuau, procurorul general din Paris, a precizat că noile arestări vizează doi bărbați, în vârstă de 38 și 39 de ani, și două femei, de 31 și 40 de ani, toți provenind din regiunea pariziană. Anterior, de la debutul anchetei, au fost puși sub acuzare o femeie și trei bărbați. Doi dintre bărbați au […]
17:50
Incendiu major în vestul Londrei. Arde o clădire în care autoritățile suspectează că sunt depozitate butelii și artificii, astfel că pompierii acționează de la distanță. Momentan, nu sunt anunțate victime. # Biziday.ro
Twenty-five fire engines and around 150 firefighters are responding to a fire on Bridge Road, Southall. The fire is located in a two storey structure consisting of a warehouse and retail space. Around three-quarters of the structure is currently alight. Three of the Brigade… pic.twitter.com/1aCJp0jR77 — Metropolitan Police Slavic Police Association (@MPS_Slavic) November 25, 2025 […]
17:40
Parlamentul European adoptă primul program dedicat industriei europene de apărare, cu un buget de 1,5 miliarde de euro. Obiectivele sunt stimularea producției interne, promovarea achizițiilor comune și creșterea sprijinului pentru Ucraina. # Biziday.ro
Legislativul Uniunii Europene a votat, marți, Regulamentul privind instituirea programului (primul program european privind industria de apărare – EDIP), o inițiativă asupra căreia a căzut, deja, de acord cu Consiliul, în mod informal. Obiectivele sunt consolidarea bazei industriale și tehnologice de apărare a Europei și creșterea capacităților europene în acest domeniu. Programul stabilește criterii stricte […]
16:10
Ucraina este de acord cu planul de pace discutat cu americanii în acest weekend la Geneva, “cu unele mici modificări”. Simultan, americanii discută cu rușii despre același plan, la Abu Dhabi. Aparent, un delegat al Ucrainei va fi trimis în Emirate, dar nu este clar dacă vor fi discuții trilaterale. # Biziday.ro
Informația a fost inițial dezvăluită de un oficial american citat de importante rețele media din SUA, cum sunt CNN sau CBS News. Secretarul ucrainean pentru Securitate Națională și Apărare, Rustem Umerov, într-o postare pe X, pare a confirma faptul că Ucraina este aproape să ajungă la un acord de pace: “Apreciem întâlnirile productive și constructive […]
14:00
CCR a declarat neconstituțională legea care reglementează plata pensiilor private. Fusese contestată de Înalta Curte, pentru încălcarea dreptului la proprietate privată, și de partidul AUR. # Biziday.ro
Curtea Constituţională a României s-a reunit marți, de la ora 10, pentru a dezbate sesizările Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi, separat, ale partidului AUR, în legătură cu legea privind plata pensiilor private. Astfel, judecătorii CCR au admis cererea și au declarat legea neconstituțională. ”Obiecția de neconstituționalitate a Legii privind plata pensiilor private – Admitere”, transmite […]
13:50
Germania a evitat recesiunea (două trimestre de scădere). Economia a stagnat în al treilea trimestru al anului, în condițiile în care exporturile au scăzut, iar investițiile au crescut. # Biziday.ro
Economia germană a stagnat în trimestrul al treilea al anului 2025, comparativ cu cele trei luni anterioare, au arătat marți datele Oficiului Federal de Statistică (Destatis), care sunt în concordanță cu estimarea inițială. Cea mai mare economie din Europa a evitat astfel recesiunea (două trimestre de scădere economică), după ce în al doilea trimestru economia […]
13:40
Germania. Autoritățile au efectuat percheziții în patru landuri, la persoane suspectate că au trimis sute de e-mailuri de amenințări cu bombe, carea aveau ca scop tulburarea liniștii publice. Printre cei vizați, și doi minori. # Biziday.ro
Autoritățile germane au efectuat percheziții în mai multe locații din patru landuri, după amenințări de atacuri cu bombă asupra unor școli, gări și alte spații publice. Perchezițiile efectuate în statul vestic Renania de Nord-Westfalia, în Saxonia Inferioară și în landurile centrale Saxonia-Anhalt și Hessa au vizat patru persoane, inclusiv doi minori, au declarat polițiștii și […]
12:20
Statul a încasat peste 96 de miliarde de lei din TVA, în primele nouă luni, cu 6,7 miliarde mai mult decât aceeași perioadă din 2024. O marte parte din surplus a fost realizată în trimestrul III, dar creșterea de TVA la 21% se regăsește doar parțial în încasările din septembrie. # Biziday.ro
Ministerul de Finanțe anunță că, în primele nouă luni ale anului, din TVA s-au încasat 94,75 de miliarde de lei. Din această sumă, 35,48 miliarde de lei sunt aferente perioadei iulie – septembrie. Comparativ cu aceeași perioada a anului trecut, încasările au fost mai mari cu 6,74 miliarde de lei, din care 4,57 miliarde de […]
09:00
Două drone rusești au intrat în spațiul aerian al României, în această dimineață, în județele Tulcea și Galați. Aeronavele de luptă, românești și germane, sunt în aer, iar situația este în desfășurare. # Biziday.ro
Ministerul Apărării anunță că radarele au detectat o țintă care se îndrepta spre spațiul aerian național, în această dimineață, în proximitatea județului Tulcea, fiind ridicate în aer, la ora 06:28, două aeronave germane Eurofighter Typhoon, de la baza aeriană Mihail Kogălniceanu, pentru monitorizarea situației. Ținta a traversat spațiul aerian național dinspre direcția Vâlcove (Ucraina), până […]
08:10
Volodimir Zelenski confirmă că noua variantă a planului de pace conține “aspecte mai adecvate”, dar că cele mai importante prevederi le va negocia cu Donald Trump. Casa Albă transmite că “livrările de armament nu pot continua la nesfârșit”. # Biziday.ro
Președintele ucrainean a declarat că delegația întoarsă de la Geneva, unde au avut loc importante întâlniri între diplomați, l-a informat cu privire la noul proiect de măsuri, care reprezintă, într-adevăr, o abordare corectă. “Voi discuta chestiunile sensibile cu președintele Trump”, a afirmat acesta. “Ucraina nu va fi niciodată un obstacol pentru pace – acesta este […]
Mai mult de 2 zile în urmă
21:20
SUA și Ucraina au elaborat un nou draft pentru acordul de pace, însă punctele sensibile, așa cum ar fi cedarea de teritorii către Rusia, urmează să fie discutate direct de Trump și Zelenski. Noul acord are doar 19 puncte și diferă semnificativ de versiunea inițială, discutată de americani cu rușii. # Biziday.ro
După ore de discuții, despre care FT scrie că au fost tensionate și “aproape că au eșuat înainte de a începe”, delegațiile americană și ucraineană au ajuns la un acord cu privire la mai multe aspecte, însă au lăsat deciziile privind cedarea de teritorii ucrainene către Rusia, precum și relațiile dintre NATO, Rusia și SUA, […]
20:40
SUA. Un judecător federal a respins rechizitoriile depuse împotriva fostului șef FBI, James Comey, și a procurorului statului New York, Letitia James, ambii considerați de Donald Trump inamici personali. În motivare, judecătorul a considerat că punerea acestora sub acuzare reprezintă “exerciții ilegale de putere ale executivului”. # Biziday.ro
Judecătorul a constatat că numirea ca procuror interimar în Virginia a doamnei Lindsey Halligan, o consilieră a lui Trump, este invalidă și, pe cale de consecință, așa sunt și actele emise de aceasta, inclusiv punerea sub acuzare a Letitiei James și a lui James Comey. Pentru că ceilalți procurori au refuzat punerea sub acuzare a […]
19:40
CSAT subliniază că “statul român trebuie să fie pregătit pentru gestionarea riscurilor unui conflict armat de amploare, de lungă durată, în apropierea graniţelor”. Până la finalul săptămânii, România va trimite Comisiei Europene propunerile de proiecte SAFE, pentru care urmează să primească 16 miliarde de euro. # Biziday.ro
Consiliul Suprem de Apărare a țării a analizat, luni după-amiază, mai multe teme, axate în principal pe modul de implementare a măsurilor pentru dezvoltarea capacității de apărare a României. Astfel, CSAT a aprobat Strategia Națională de Apărare a Țării, pe care președintele Nicușor Dan o va prezenta Parlamentului, pentru a fi dezbătută și aprobată, prin […]
17:40
Brăila. Explozie urmată de un incendiu, la un bloc din localitatea Însurăței. Sunt afectate două apartamente. Nu s-au înregistrat victime. # Biziday.ro
Explozia urmată de un incendiu s-a produs într-un apartament dintr-un bloc situat pe Șoseaua Brăilei. La această oră, pompierii acționează pentru lichidarea flăcărilor. Nu sunt persoane surprinse de incendiu și nicio persoana nu necesită îngrijiri medicale. Intervin trei autospeciale de stingere, o ambulanță SMURD și două ambulanțe ale Serviciului Județean. În plus, au fost trimise […]
15:50
Analiză. Propaganda online pentru regimul comunist crește alarmant și devine o amenințare la adresa societății, mai ales a tinerilor. Aceștia sunt expuși la “mesaje extremiste și nostalgii pro-totalitare”, răspândite de ferme de trolli și de boți. # Biziday.ro
Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc (IICCMER), din cadrul guvernului, a lansat avertismentul, în urma unei analize detaliate făcute de Didona Goanță, consultant în comunicare strategică și colaborator al Institutului. Lucrarea relevă că s-au înregistrat aproximativ 130 de milioane de vizualizări din doar două sute de postări pe TikTok, ceea ce […]
14:30
Guvernul va realiza un registru unic al companiilor de stat, cu informații detaliate despre activitatea lor, ca parte a procesului de reformare a acestora. Vicepremierul Oana Gheorghiu: Avem 1.502 companii de stat. Dintre cele de la nivel central, 83 cumulează cele mai mari pierderi, istorice, de 14 miliarde de lei. # Biziday.ro
“Avem 1.502 companii de stat, 230 sunt centrale, 1.272 sunt la nivel local sub autoritățile locale. Ne-am propus să facem un registru unic al companiilor de stat, care completează tabloul de la Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP). Va avea rol de a da statului român o imagine clară a tot ceea […]
13:40
Șeful armatei israeliene a demis și a sancționat mai mulți generali și ofițeri, pentru eșecul lor de a preveni atacul Hamas din 7 octombrie 2023. Arată că deși au dispus de “informații excepționale, de înaltă calitate, a existat un eșec sever, sistemic și organizațional” în pregătirea și reacția armatei. # Biziday.ro
Printre cei demiși se află foștii șefi ai directoratelor de informații și de operațiuni, precum și fostul comandant al Regiunii Sud, responsabil de Fâșia Gaza. Toți se retrăseseră anterior din serviciul activ, dar se aflau în rezervă. De asemenea, trei comandanți de divizie, inclusiv un fost șef al serviciului de informații militare, vor fi eliberați […]
13:00
Incident la aeroportul din Köln (Germania), vineri seară. Doi români au forțat o ieșire de urgență și au alergat după avionul care se pregătea să decoleze spre București. Au fost reținuți de autorități. # Biziday.ro
SICHERHEITS-EKLAT AM KÖLNER FLUGHAFEN ✈️ Zwei Rumänen haben am Flughafen Köln/Bonn das Rollfeld gestürmt, um einen fast abgefertigten Flug nach Bukarest zu erwischen. Ein Mitarbeiter stoppte die beiden – gegen sie läuft nun ein Verfahren wegen Hausfriedensbruchs. Dass so etwas… pic.twitter.com/XtdItHOYuc — Dr. Buzz (@DrBuzzzzz) November 24, 2025 Doi cetățeni români, în vârstă de 28 […]
10:20
Ministrul german de Externe numește discuțiile de la Geneva drept un ”succes decisiv” pentru Europa. Adaugă că îngrijorările europenilor au fost eliminate din planul de pace în Ucraina. # Biziday.ro
Ministrul german de externe, Johann Wadephul, a declarat, luni, că discuțiile de la Geneva dintre negociatorii americani și ucraineni privind planul de pace de 28 de puncte propus de SUA au fost foarte pozitive pentru statele europene. ”Toate problemele legate de Europa, inclusiv cele legate de NATO, au fost eliminate din acest plan”, a declarat […]
10:10
Război în Ucraina. Rușii au atacat cu drone orașul Harkov din estul Ucrainei, noaptea trecută. Cel puțin patru persoane au murit și 13 au fost rănite. # Biziday.ro
Bilanțul victimelor a fost anunțat de șeful administrației regionale, care a detaliat că persoanele ucise au vârste între 27 și 55 de ani, iar printre răniți se află o fată de 11 ani și un băiat de 12. Kharkiv tonight after russian drone attack on our city. Private houses are on fire. pic.twitter.com/jk0XxshhDI — Kate […]
09:30
Analiză. Numeroase conturi MAGA de pe rețeaua X, cu zeci de mii de urmăritori, sunt operate din Rusia, Europa de Est, Nigeria sau India. Descoperirea a fost făcută după ce rețeaua lui Elon Musk a introdus o funcție care permite localizarea celor care postează. Chatbotul Grok amplifică frecvent afirmații false postate de aceste conturi, potrivit The Guardian. # Biziday.ro
Publicația britanică a analizat mai multe conturi ale mișcării MAGA (Make America Great Again) și ale unor influenceri de extremă dreapta de pe X, care se prezintă drept patrioți americani. După ce rețeaua a dezvăluit locația celor care postează pe orice cont, s-a dovedit că o parte a acestora postează de fapt din afara Statelor […]
08:40
Valuri de atacuri rusești, azi-noapte, la granița dintre România și Ucraina. Patru aeronave, românești și germane, au survolat pe rând spațiul aerian național, dar au raportat că nu au existat încălcări al acestuia. În schimb, ample explozii au fost înregistrate în portul ucrainean Ismail, aflat peste Dunăre de județul Tulcea. # Biziday.ro
Armata Română a detectat la miezul nopții drone rusești venind peste Marea Neagră. Au fost trimise două aeronave Eurofighter Typhoon germane, de la Baza Kogălniceanu, în vederea monitorizării situației aeriene. Dronele au dispărut de pe radar, iar la scurt timp au fost raportate explozii în orașul ucrainean Ismail. Niciuna nu a pătruns în spațiul aerian […]
08:20
Președintele Real Madrid le propune membrilor asociației (socios) care deține clubul să fie de acord cu intrarea în acționariat a unui investitor extern, care să vină cu un capital suplimentar de 5%. Ar fi o schimbare majoră în modul de finanțare al celei mai bogate echipe de fotbal din lume. # Biziday.ro
Florentino Pérez, președintele clubului spaniol de fotbal, a prezentat noul plan, despre care a spus că are scopul de a atrage acționari externi, care ar urma să aducă o finanțare suplimentară de câteva sute de milioane de euro, fără a primi mai mult de 5% din acțiunile clubului. În acest moment, Real Madrid este deținut […]
23 noiembrie 2025
22:40
Autobuz ieșit în afara părții carosabile, la ieșire din municipiul Brăila, spre Galați. În mașină se aflau 24 de persoane, care au fost evacuate în siguranță. Două dintre ele acuză dureri lombare și vor fi transportate la spital. # Biziday.ro
Accidentul s-a produs duminică seara. Autobuzul pare a fi pierdut direcția și a ieșit de pe șosea (DN22B), la ieșire din municipiul Brăila spre Galați. În autobuz se aflau 24 de persoane, care au fost evacuate în siguranță și sunt evaluate medical de către echipajele de urgență. Doi dintre pasageri, conștienți și cooperanți, vor fi […]
20:40
Armata israeliană l-a ucis pe liderul militar al grupării pro-iraniene Hezbollah, întru-un atac aerian efectuat asupra Beirutului. Operațiunea, la un an de la armistițiul dintre Israel și Hezbollah, mediat de SUA. # Biziday.ro
Atacul efectuat de armata israeliană (IDF) este primul de la armistițiul negociat în urmă cu un an și a vizat periferia capitalei libaneze. Ținta a fost Ali Tabtabai, șeful statului major al grupării Hezbollah, susținută de Iran. Informațiile au fost transmise de IDF, iar un oficial al Hezbollah a declarat că o figură centrală a […]
15:10
Comercianții care nu înlocuiesc produsele, atunci când cumpărătorul constată o neconformitate în termen de cel mult 30 de zile de la achiziție, vor fi amendați cu până la 25 de mii de lei. Președintele Nicușor Dan a promulgat legea. # Biziday.ro
Legea promulgată de președintele Nicușor Dan modifică legislația astfel încât comercianții care nu înlocuiesc bunurile vândute, în cazul în care neconformitatea acestora este constatată la scurt timp după livrare, adică în cel mult 30 de zile calendaristice, să fie amendați cu sume cuprinse între 5.000 lei și 25.000 lei. ”Am promulgat săptămâna aceasta legea care […]
14:20
One Academy Club, un nou cartier al viitorului, cu facilități integrate, în zona de nord a Capitalei. (P) # Biziday.ro
În zona Fabrica de Glucoză – Lacul Tei, una dintre cele mai dinamice arii de dezvoltare din nordul Capitalei, care generează aproximativ 3% din PIB-ul țării și care atrage anual tot mai multe familii, One United Properties (BVB: ONE) ridică One Academy Club, o dezvoltare rezidențială ce va include un campus educațional de peste 11.000 […]
13:50
Război Rusia – Ucraina. Partizani pro-ucraineni au incendiat o locomotivă în Rostov-pe-Don, folosită pentru a transporta echipamente militare către linia frontului. # Biziday.ro
Membri ai grupării partizane pro-ucrainene Atesh au sabotat locomotiva electrică a unui tren despre care se presupune că este folosit pentru a transporta echipamente militare din orașul rusesc Rostov-pe-Don. Un videoclip cu presupusa acțiune de sabotaj arată agenții Atesh turnând un lichid inflamabil pe locomotivă. Un al doilea videoclip arată interiorul locomotivei în flăcări. Operațiunea […]
12:20
SUA. Mai multe inspectorate școlare au deschis un proces împotriva Meta, Google, Spanchat și TikTok, pe care le acuză că ascund intenționat studiile care dovedesc că platformele lor au un impact negativ asupra copiilor. # Biziday.ro
Acuzațiile sunt făcute în cadrul unui proces pe care mai multe inspectorate școlare americane l-au deschis împotriva Meta (care deține Facebook și Instagram), Google, Snapchat și TikTok. Acestea se bazează pe documente interne cu cercetări efectuate pentru fiecare platformă și care dovedesc că utilizarea lor are efecte negative. Documentele nu sunt publice, iar Reuters a […]
09:50
Negocieri la Geneva. Oficiali ucraineni și americani, dar și diplomați UE, se întâlnesc pentru a discuta planul Administrației Trump pentru încheierea războiului din Ucraina. # Biziday.ro
Înalți oficiali ucraineni și americani se vor întâlni, duminică în Elveția, pentru discuții despre planul de pace în Ucraina propus de Administrația Trump. Oficiali din domeniul securității din Franța, Marea Britanie și Germania se vor alătura negocierilor de la Geneva. Un oficial american a declarat pentru AFP că secretarul de stat american Marco Rubio și […]
08:50
Război Rusia – Ucraina. Armata Ucraineană a atacat o centrală situată la circa 120 de kilometri de Moscova. Au fost raportate explozii, însă amploarea pagubelor nu este cunoscută. # Biziday.ro
Conform unor relatări ale unor canalele media rusești de Telegram, Armata Ucraineană a atacat Centrala Termică Shatura din regiunea Moscova, în noaptea de 23 noiembrie. Pe rețele sociale au apărut videoclipuri în care se vede o explozie puternică, urmată de un incendiu, după ce centrala este lovită de un proiectil. Shatura este situată la aproximativ […]
07:30
Formula 1. Max Verstappen (Red Bull) a câștigat Marele Premiu din Las Vegas. Lando Norris (McLaren), s-a situat pe locul al doilea și și-a majorat avansul în clasamentul general față de Oscar Piastri (McLaren), care a terminat pe cinci. # Biziday.ro
Campionul mondial Max Verstappen (Red Bull) a câștigat Marele Premiu din Las Vegas. Liderul clasamentului general, Lando Norris (McLaren) s-a situat pe locul al doilea. Totuși, britanicul s-a distanțat în fruntea clasamentului general, deoarece principalul său contracandida, Oscar Piastri (McLaren), s-a situat pe locul al patrulea. Piastri poate pe locul al cincilea cursa, dar Kimi […]
06:40
Un ceas de buzunar din aur, recuperat cu corpul unuia dintre cei mai bogați pasageri de pe Titanic, a fost vândut la licitație cu două milioane de euro, o sumă record pentru un obiecte memorabil de pe urma naufragiului. # Biziday.ro
Isidor Straus și soția sa, Ida, s-au numărat printre cele peste 1.500 de persoane care au murit când vasul Titanic, care călătorea de la Southampton la New York, s-a scufundat după ce a lovit un aisberg pe 14 aprilie 1912. Trupul său a fost recuperat din Atlantic la câteva zile după dezastru, iar printre bunurile […]
