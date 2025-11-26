Un studiu al prestigiosului MIT arată că, în timp ce americanii se concentrează pe dezvoltarea de modele AI tot mai puternice, care să depășească capacitățile umane, modelele chinezești de inteligență artificială au devenit mai populare la nivel mondial. Acestea pot fi personalizate, dar influențează deja informațiile pe care le primesc utilizatorii, având părtiniri politice clare legate de China și de comunism.
Este vorba de așa numitele modelele de inteligență artificială “deschise” (open-source), care pot fi descărcate, modificate, personalizate și integrate gratuit de către dezvoltatori din toată lumea, facilitând crearea de noi produse de către startup-uri. Un studiu realizat de Institutul de Tehnologie din Massachusetts (MIT) și startup-ul de inteligență artificială Hugging Face a constatat că ponderea […]
Champions League. Chelsea Londra s-a impus cu 3-0 în fața Barcelonei, care a jucat cu un om în minus în a doua repriză. Manchester City a pierdut surprinzător, pe teren propriu, cu Bayer Leverkusen. Victorii și pentru Napoli și Juventus. Rezultatele serii. # Biziday.ro
A cincea etapă din Champions League a început cu o supriză, în primele meciuri ale serii. Galatasaray Instanbul a fost învinsă pe teren propriu de Royale Union SG, cu 1-0. Mai târziu, o altă surpriză s-a înregistrat în Anglia, acolo unde Manchester City a pierdut în fața lui Bayer Leverkusen, cu 2-0. De asemenea, Chelsea […]
Volkswagen anunță că, după mai multe miliarde investite în China, acum poate produce acolo vehicule electrice la jumătate din costul actual. Deși, inițial, producătorul german declarase că aceste mașini sunt destinate doar pieței chineze, Financial Times a aflat că acum pregătește exportarea lor către alte piețe. # Biziday.ro
Cel mai mare producător din Europa Volkswagen a declarat că, în urma unei serii de investiții făcute în China, poate dezvolta, pentru prima dată, noi modele în afara Germaniei – de la proiectare, testare, implementarea de noi tehnologii (așa cum ar fi conducerea autonomă) dar și producție. Costurile sunt la jumătate “față de oriunde altundeva”, […]
Buftea. Explozie puternică într-o clădire de locuințe, provocată de o butelie, marți seara. Aceasta nu a fost urmată de incendiu. Sunt două victime, una dintre ele fiind în stop cardio-respirator. Există riscul ca clădirea să se prăbușească. Persoanele din zonă sunt evacuate pe o rază de 50 de metri. # Biziday.ro
Explozia a avut loc pe Aleea Tineretului, din localitatea Buftea, județul Ilfov. Conform IGSU, explozia nu a fost urmată de incendiu. Clădirea respectivă este de tipul parter + 1 etaj. În urma deflagrației, au rezultat două victime, dintre care una se află în stop cardio-respirator. Imobilul prezintă risc de prăbușire la nivelul apartamentului în care […]
Paris. Patru noi persoane, doi bărbați și două femei din regiunea pariziană, au fost arestate în legătură cu furtul din Muzeul Luvru, de luna trecută. # Biziday.ro
Laure Beccuau, procurorul general din Paris, a precizat că noile arestări vizează doi bărbați, în vârstă de 38 și 39 de ani, și două femei, de 31 și 40 de ani, toți provenind din regiunea pariziană. Anterior, de la debutul anchetei, au fost puși sub acuzare o femeie și trei bărbați. Doi dintre bărbați au […]
Incendiu major în vestul Londrei. Arde o clădire în care autoritățile suspectează că sunt depozitate butelii și artificii, astfel că pompierii acționează de la distanță. Momentan, nu sunt anunțate victime. # Biziday.ro
Twenty-five fire engines and around 150 firefighters are responding to a fire on Bridge Road, Southall. The fire is located in a two storey structure consisting of a warehouse and retail space. Around three-quarters of the structure is currently alight. Three of the Brigade… pic.twitter.com/1aCJp0jR77 — Metropolitan Police Slavic Police Association (@MPS_Slavic) November 25, 2025 […]
Parlamentul European adoptă primul program dedicat industriei europene de apărare, cu un buget de 1,5 miliarde de euro. Obiectivele sunt stimularea producției interne, promovarea achizițiilor comune și creșterea sprijinului pentru Ucraina. # Biziday.ro
Legislativul Uniunii Europene a votat, marți, Regulamentul privind instituirea programului (primul program european privind industria de apărare – EDIP), o inițiativă asupra căreia a căzut, deja, de acord cu Consiliul, în mod informal. Obiectivele sunt consolidarea bazei industriale și tehnologice de apărare a Europei și creșterea capacităților europene în acest domeniu. Programul stabilește criterii stricte […]
Ucraina este de acord cu planul de pace discutat cu americanii în acest weekend la Geneva, “cu unele mici modificări”. Simultan, americanii discută cu rușii despre același plan, la Abu Dhabi. Aparent, un delegat al Ucrainei va fi trimis în Emirate, dar nu este clar dacă vor fi discuții trilaterale. # Biziday.ro
Informația a fost inițial dezvăluită de un oficial american citat de importante rețele media din SUA, cum sunt CNN sau CBS News. Secretarul ucrainean pentru Securitate Națională și Apărare, Rustem Umerov, într-o postare pe X, pare a confirma faptul că Ucraina este aproape să ajungă la un acord de pace: “Apreciem întâlnirile productive și constructive […]
CCR a declarat neconstituțională legea care reglementează plata pensiilor private. Fusese contestată de Înalta Curte, pentru încălcarea dreptului la proprietate privată, și de partidul AUR. # Biziday.ro
Curtea Constituţională a României s-a reunit marți, de la ora 10, pentru a dezbate sesizările Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi, separat, ale partidului AUR, în legătură cu legea privind plata pensiilor private. Astfel, judecătorii CCR au admis cererea și au declarat legea neconstituțională. ”Obiecția de neconstituționalitate a Legii privind plata pensiilor private – Admitere”, transmite […]
Germania a evitat recesiunea (două trimestre de scădere). Economia a stagnat în al treilea trimestru al anului, în condițiile în care exporturile au scăzut, iar investițiile au crescut. # Biziday.ro
Economia germană a stagnat în trimestrul al treilea al anului 2025, comparativ cu cele trei luni anterioare, au arătat marți datele Oficiului Federal de Statistică (Destatis), care sunt în concordanță cu estimarea inițială. Cea mai mare economie din Europa a evitat astfel recesiunea (două trimestre de scădere economică), după ce în al doilea trimestru economia […]
Germania. Autoritățile au efectuat percheziții în patru landuri, la persoane suspectate că au trimis sute de e-mailuri de amenințări cu bombe, carea aveau ca scop tulburarea liniștii publice. Printre cei vizați, și doi minori. # Biziday.ro
Autoritățile germane au efectuat percheziții în mai multe locații din patru landuri, după amenințări de atacuri cu bombă asupra unor școli, gări și alte spații publice. Perchezițiile efectuate în statul vestic Renania de Nord-Westfalia, în Saxonia Inferioară și în landurile centrale Saxonia-Anhalt și Hessa au vizat patru persoane, inclusiv doi minori, au declarat polițiștii și […]
Statul a încasat peste 96 de miliarde de lei din TVA, în primele nouă luni, cu 6,7 miliarde mai mult decât aceeași perioadă din 2024. O marte parte din surplus a fost realizată în trimestrul III, dar creșterea de TVA la 21% se regăsește doar parțial în încasările din septembrie. # Biziday.ro
Ministerul de Finanțe anunță că, în primele nouă luni ale anului, din TVA s-au încasat 94,75 de miliarde de lei. Din această sumă, 35,48 miliarde de lei sunt aferente perioadei iulie – septembrie. Comparativ cu aceeași perioada a anului trecut, încasările au fost mai mari cu 6,74 miliarde de lei, din care 4,57 miliarde de […]
Două drone rusești au intrat în spațiul aerian al României, în această dimineață, în județele Tulcea și Galați. Aeronavele de luptă, românești și germane, sunt în aer, iar situația este în desfășurare. # Biziday.ro
Ministerul Apărării anunță că radarele au detectat o țintă care se îndrepta spre spațiul aerian național, în această dimineață, în proximitatea județului Tulcea, fiind ridicate în aer, la ora 06:28, două aeronave germane Eurofighter Typhoon, de la baza aeriană Mihail Kogălniceanu, pentru monitorizarea situației. Ținta a traversat spațiul aerian național dinspre direcția Vâlcove (Ucraina), până […]
Volodimir Zelenski confirmă că noua variantă a planului de pace conține “aspecte mai adecvate”, dar că cele mai importante prevederi le va negocia cu Donald Trump. Casa Albă transmite că “livrările de armament nu pot continua la nesfârșit”. # Biziday.ro
Președintele ucrainean a declarat că delegația întoarsă de la Geneva, unde au avut loc importante întâlniri între diplomați, l-a informat cu privire la noul proiect de măsuri, care reprezintă, într-adevăr, o abordare corectă. “Voi discuta chestiunile sensibile cu președintele Trump”, a afirmat acesta. “Ucraina nu va fi niciodată un obstacol pentru pace – acesta este […]
SUA și Ucraina au elaborat un nou draft pentru acordul de pace, însă punctele sensibile, așa cum ar fi cedarea de teritorii către Rusia, urmează să fie discutate direct de Trump și Zelenski. Noul acord are doar 19 puncte și diferă semnificativ de versiunea inițială, discutată de americani cu rușii. # Biziday.ro
După ore de discuții, despre care FT scrie că au fost tensionate și “aproape că au eșuat înainte de a începe”, delegațiile americană și ucraineană au ajuns la un acord cu privire la mai multe aspecte, însă au lăsat deciziile privind cedarea de teritorii ucrainene către Rusia, precum și relațiile dintre NATO, Rusia și SUA, […]
SUA. Un judecător federal a respins rechizitoriile depuse împotriva fostului șef FBI, James Comey, și a procurorului statului New York, Letitia James, ambii considerați de Donald Trump inamici personali. În motivare, judecătorul a considerat că punerea acestora sub acuzare reprezintă “exerciții ilegale de putere ale executivului”. # Biziday.ro
Judecătorul a constatat că numirea ca procuror interimar în Virginia a doamnei Lindsey Halligan, o consilieră a lui Trump, este invalidă și, pe cale de consecință, așa sunt și actele emise de aceasta, inclusiv punerea sub acuzare a Letitiei James și a lui James Comey. Pentru că ceilalți procurori au refuzat punerea sub acuzare a […]
CSAT subliniază că “statul român trebuie să fie pregătit pentru gestionarea riscurilor unui conflict armat de amploare, de lungă durată, în apropierea graniţelor”. Până la finalul săptămânii, România va trimite Comisiei Europene propunerile de proiecte SAFE, pentru care urmează să primească 16 miliarde de euro. # Biziday.ro
Consiliul Suprem de Apărare a țării a analizat, luni după-amiază, mai multe teme, axate în principal pe modul de implementare a măsurilor pentru dezvoltarea capacității de apărare a României. Astfel, CSAT a aprobat Strategia Națională de Apărare a Țării, pe care președintele Nicușor Dan o va prezenta Parlamentului, pentru a fi dezbătută și aprobată, prin […]
Brăila. Explozie urmată de un incendiu, la un bloc din localitatea Însurăței. Sunt afectate două apartamente. Nu s-au înregistrat victime. # Biziday.ro
Explozia urmată de un incendiu s-a produs într-un apartament dintr-un bloc situat pe Șoseaua Brăilei. La această oră, pompierii acționează pentru lichidarea flăcărilor. Nu sunt persoane surprinse de incendiu și nicio persoana nu necesită îngrijiri medicale. Intervin trei autospeciale de stingere, o ambulanță SMURD și două ambulanțe ale Serviciului Județean. În plus, au fost trimise […]
Analiză. Propaganda online pentru regimul comunist crește alarmant și devine o amenințare la adresa societății, mai ales a tinerilor. Aceștia sunt expuși la “mesaje extremiste și nostalgii pro-totalitare”, răspândite de ferme de trolli și de boți. # Biziday.ro
Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc (IICCMER), din cadrul guvernului, a lansat avertismentul, în urma unei analize detaliate făcute de Didona Goanță, consultant în comunicare strategică și colaborator al Institutului. Lucrarea relevă că s-au înregistrat aproximativ 130 de milioane de vizualizări din doar două sute de postări pe TikTok, ceea ce […]
Guvernul va realiza un registru unic al companiilor de stat, cu informații detaliate despre activitatea lor, ca parte a procesului de reformare a acestora. Vicepremierul Oana Gheorghiu: Avem 1.502 companii de stat. Dintre cele de la nivel central, 83 cumulează cele mai mari pierderi, istorice, de 14 miliarde de lei. # Biziday.ro
“Avem 1.502 companii de stat, 230 sunt centrale, 1.272 sunt la nivel local sub autoritățile locale. Ne-am propus să facem un registru unic al companiilor de stat, care completează tabloul de la Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP). Va avea rol de a da statului român o imagine clară a tot ceea […]
Șeful armatei israeliene a demis și a sancționat mai mulți generali și ofițeri, pentru eșecul lor de a preveni atacul Hamas din 7 octombrie 2023. Arată că deși au dispus de “informații excepționale, de înaltă calitate, a existat un eșec sever, sistemic și organizațional” în pregătirea și reacția armatei. # Biziday.ro
Printre cei demiși se află foștii șefi ai directoratelor de informații și de operațiuni, precum și fostul comandant al Regiunii Sud, responsabil de Fâșia Gaza. Toți se retrăseseră anterior din serviciul activ, dar se aflau în rezervă. De asemenea, trei comandanți de divizie, inclusiv un fost șef al serviciului de informații militare, vor fi eliberați […]
Incident la aeroportul din Köln (Germania), vineri seară. Doi români au forțat o ieșire de urgență și au alergat după avionul care se pregătea să decoleze spre București. Au fost reținuți de autorități. # Biziday.ro
SICHERHEITS-EKLAT AM KÖLNER FLUGHAFEN ✈️ Zwei Rumänen haben am Flughafen Köln/Bonn das Rollfeld gestürmt, um einen fast abgefertigten Flug nach Bukarest zu erwischen. Ein Mitarbeiter stoppte die beiden – gegen sie läuft nun ein Verfahren wegen Hausfriedensbruchs. Dass so etwas… pic.twitter.com/XtdItHOYuc — Dr. Buzz (@DrBuzzzzz) November 24, 2025 Doi cetățeni români, în vârstă de 28 […]
Ministrul german de Externe numește discuțiile de la Geneva drept un ”succes decisiv” pentru Europa. Adaugă că îngrijorările europenilor au fost eliminate din planul de pace în Ucraina. # Biziday.ro
Ministrul german de externe, Johann Wadephul, a declarat, luni, că discuțiile de la Geneva dintre negociatorii americani și ucraineni privind planul de pace de 28 de puncte propus de SUA au fost foarte pozitive pentru statele europene. ”Toate problemele legate de Europa, inclusiv cele legate de NATO, au fost eliminate din acest plan”, a declarat […]
Război în Ucraina. Rușii au atacat cu drone orașul Harkov din estul Ucrainei, noaptea trecută. Cel puțin patru persoane au murit și 13 au fost rănite. # Biziday.ro
Bilanțul victimelor a fost anunțat de șeful administrației regionale, care a detaliat că persoanele ucise au vârste între 27 și 55 de ani, iar printre răniți se află o fată de 11 ani și un băiat de 12. Kharkiv tonight after russian drone attack on our city. Private houses are on fire. pic.twitter.com/jk0XxshhDI — Kate […]
Analiză. Numeroase conturi MAGA de pe rețeaua X, cu zeci de mii de urmăritori, sunt operate din Rusia, Europa de Est, Nigeria sau India. Descoperirea a fost făcută după ce rețeaua lui Elon Musk a introdus o funcție care permite localizarea celor care postează. Chatbotul Grok amplifică frecvent afirmații false postate de aceste conturi, potrivit The Guardian. # Biziday.ro
Publicația britanică a analizat mai multe conturi ale mișcării MAGA (Make America Great Again) și ale unor influenceri de extremă dreapta de pe X, care se prezintă drept patrioți americani. După ce rețeaua a dezvăluit locația celor care postează pe orice cont, s-a dovedit că o parte a acestora postează de fapt din afara Statelor […]
Valuri de atacuri rusești, azi-noapte, la granița dintre România și Ucraina. Patru aeronave, românești și germane, au survolat pe rând spațiul aerian național, dar au raportat că nu au existat încălcări al acestuia. În schimb, ample explozii au fost înregistrate în portul ucrainean Ismail, aflat peste Dunăre de județul Tulcea. # Biziday.ro
Armata Română a detectat la miezul nopții drone rusești venind peste Marea Neagră. Au fost trimise două aeronave Eurofighter Typhoon germane, de la Baza Kogălniceanu, în vederea monitorizării situației aeriene. Dronele au dispărut de pe radar, iar la scurt timp au fost raportate explozii în orașul ucrainean Ismail. Niciuna nu a pătruns în spațiul aerian […]
Președintele Real Madrid le propune membrilor asociației (socios) care deține clubul să fie de acord cu intrarea în acționariat a unui investitor extern, care să vină cu un capital suplimentar de 5%. Ar fi o schimbare majoră în modul de finanțare al celei mai bogate echipe de fotbal din lume. # Biziday.ro
Florentino Pérez, președintele clubului spaniol de fotbal, a prezentat noul plan, despre care a spus că are scopul de a atrage acționari externi, care ar urma să aducă o finanțare suplimentară de câteva sute de milioane de euro, fără a primi mai mult de 5% din acțiunile clubului. În acest moment, Real Madrid este deținut […]
Autobuz ieșit în afara părții carosabile, la ieșire din municipiul Brăila, spre Galați. În mașină se aflau 24 de persoane, care au fost evacuate în siguranță. Două dintre ele acuză dureri lombare și vor fi transportate la spital. # Biziday.ro
Accidentul s-a produs duminică seara. Autobuzul pare a fi pierdut direcția și a ieșit de pe șosea (DN22B), la ieșire din municipiul Brăila spre Galați. În autobuz se aflau 24 de persoane, care au fost evacuate în siguranță și sunt evaluate medical de către echipajele de urgență. Doi dintre pasageri, conștienți și cooperanți, vor fi […]
Armata israeliană l-a ucis pe liderul militar al grupării pro-iraniene Hezbollah, întru-un atac aerian efectuat asupra Beirutului. Operațiunea, la un an de la armistițiul dintre Israel și Hezbollah, mediat de SUA. # Biziday.ro
Atacul efectuat de armata israeliană (IDF) este primul de la armistițiul negociat în urmă cu un an și a vizat periferia capitalei libaneze. Ținta a fost Ali Tabtabai, șeful statului major al grupării Hezbollah, susținută de Iran. Informațiile au fost transmise de IDF, iar un oficial al Hezbollah a declarat că o figură centrală a […]
Comercianții care nu înlocuiesc produsele, atunci când cumpărătorul constată o neconformitate în termen de cel mult 30 de zile de la achiziție, vor fi amendați cu până la 25 de mii de lei. Președintele Nicușor Dan a promulgat legea. # Biziday.ro
Legea promulgată de președintele Nicușor Dan modifică legislația astfel încât comercianții care nu înlocuiesc bunurile vândute, în cazul în care neconformitatea acestora este constatată la scurt timp după livrare, adică în cel mult 30 de zile calendaristice, să fie amendați cu sume cuprinse între 5.000 lei și 25.000 lei. ”Am promulgat săptămâna aceasta legea care […]
One Academy Club, un nou cartier al viitorului, cu facilități integrate, în zona de nord a Capitalei. (P) # Biziday.ro
În zona Fabrica de Glucoză – Lacul Tei, una dintre cele mai dinamice arii de dezvoltare din nordul Capitalei, care generează aproximativ 3% din PIB-ul țării și care atrage anual tot mai multe familii, One United Properties (BVB: ONE) ridică One Academy Club, o dezvoltare rezidențială ce va include un campus educațional de peste 11.000 […]
Război Rusia – Ucraina. Partizani pro-ucraineni au incendiat o locomotivă în Rostov-pe-Don, folosită pentru a transporta echipamente militare către linia frontului. # Biziday.ro
Membri ai grupării partizane pro-ucrainene Atesh au sabotat locomotiva electrică a unui tren despre care se presupune că este folosit pentru a transporta echipamente militare din orașul rusesc Rostov-pe-Don. Un videoclip cu presupusa acțiune de sabotaj arată agenții Atesh turnând un lichid inflamabil pe locomotivă. Un al doilea videoclip arată interiorul locomotivei în flăcări. Operațiunea […]
SUA. Mai multe inspectorate școlare au deschis un proces împotriva Meta, Google, Spanchat și TikTok, pe care le acuză că ascund intenționat studiile care dovedesc că platformele lor au un impact negativ asupra copiilor. # Biziday.ro
Acuzațiile sunt făcute în cadrul unui proces pe care mai multe inspectorate școlare americane l-au deschis împotriva Meta (care deține Facebook și Instagram), Google, Snapchat și TikTok. Acestea se bazează pe documente interne cu cercetări efectuate pentru fiecare platformă și care dovedesc că utilizarea lor are efecte negative. Documentele nu sunt publice, iar Reuters a […]
Negocieri la Geneva. Oficiali ucraineni și americani, dar și diplomați UE, se întâlnesc pentru a discuta planul Administrației Trump pentru încheierea războiului din Ucraina. # Biziday.ro
Înalți oficiali ucraineni și americani se vor întâlni, duminică în Elveția, pentru discuții despre planul de pace în Ucraina propus de Administrația Trump. Oficiali din domeniul securității din Franța, Marea Britanie și Germania se vor alătura negocierilor de la Geneva. Un oficial american a declarat pentru AFP că secretarul de stat american Marco Rubio și […]
Război Rusia – Ucraina. Armata Ucraineană a atacat o centrală situată la circa 120 de kilometri de Moscova. Au fost raportate explozii, însă amploarea pagubelor nu este cunoscută. # Biziday.ro
Conform unor relatări ale unor canalele media rusești de Telegram, Armata Ucraineană a atacat Centrala Termică Shatura din regiunea Moscova, în noaptea de 23 noiembrie. Pe rețele sociale au apărut videoclipuri în care se vede o explozie puternică, urmată de un incendiu, după ce centrala este lovită de un proiectil. Shatura este situată la aproximativ […]
Formula 1. Max Verstappen (Red Bull) a câștigat Marele Premiu din Las Vegas. Lando Norris (McLaren), s-a situat pe locul al doilea și și-a majorat avansul în clasamentul general față de Oscar Piastri (McLaren), care a terminat pe cinci. # Biziday.ro
Campionul mondial Max Verstappen (Red Bull) a câștigat Marele Premiu din Las Vegas. Liderul clasamentului general, Lando Norris (McLaren) s-a situat pe locul al doilea. Totuși, britanicul s-a distanțat în fruntea clasamentului general, deoarece principalul său contracandida, Oscar Piastri (McLaren), s-a situat pe locul al patrulea. Piastri poate pe locul al cincilea cursa, dar Kimi […]
Un ceas de buzunar din aur, recuperat cu corpul unuia dintre cei mai bogați pasageri de pe Titanic, a fost vândut la licitație cu două milioane de euro, o sumă record pentru un obiecte memorabil de pe urma naufragiului. # Biziday.ro
Isidor Straus și soția sa, Ida, s-au numărat printre cele peste 1.500 de persoane care au murit când vasul Titanic, care călătorea de la Southampton la New York, s-a scufundat după ce a lovit un aisberg pe 14 aprilie 1912. Trupul său a fost recuperat din Atlantic la câteva zile după dezastru, iar printre bunurile […]
Olanda. Traficul aerian deasupra orașului Eindhoven a fost suspendat, sâmbătă, după ce drone neidentificate au fost observate în apropierea aeroportului. Vineri, autoritățile au deschis focul asupra unor drone care zburau în zona unei baze militare. # Biziday.ro
Dronele au fost observate pentru prima dată vineri seară deasupra bazei aeriene Volkel din apropiere. Nu este clar dacă dronele zburau într-o arie interzisă, dar personalul de la baza aeriană a decis să folosească arme de la sol pentru a le doborî, însă nu au reușit acest lucru. Sâmbătă, în urma mai multor observări de […]
Olanda. Autoritățile au deschis focul, de la sol, asupra unor drone care zburau în zona unei baze aeriene, de la granița cu Germania. Incidentul s-a produs vineri noapte, iar aparatele de zbor nu au fost încă recuperate. # Biziday.ro
Anunțul a fost făcut în această seară de Ministerul olandez al Apărării. Conform instituției, vineri seara, în intervalul orar 19:00 – 21:00, personalul de la baza aeriană Volkel a observat drone care zburau în zonă. Nu este clar dacă dronele zburau într-o arie interzisă, dar personalul de la baza aeriană a decis să folosească arme […]
Ucraina și SUA vor purta discuții în Elveția, pe marginea acordului de pace propus de americani. Întâlnirea va avea loc “în următoarele zile”. # Biziday.ro
Informația a fost transmisă de secretarul Consiliului de Securitate al Ucrainei, Rustem Umerov, care face parte din echipa de negocieri. Acesta nu a oferit detalii. A spus doar că consultările vor fi “în zilele următoare” și vor avea scopul de a se discuta “cu privire la posibilii parametri ai unui viitor acord de pace”. De […]
Bistrița-Năsăud. Doi bărbați au fost prinși în flagrant în momentul în care ridicau un colet expediat din Spania în care se aflau două arme letale. Au fost reținuți. # Biziday.ro
Doi bărbaţi au fost reţinuţi de poliţiştii bistriţeni, după ce au ridicat un colet din Spania în care se aflau două arme letale, inclusiv un dispozitiv pentru vedere pe timp de noapte și un amortizor. Cei doi bărbați, de 46 și 36 de ani, din localitatea Strâmba, au fost prinși într-un flagrant organizat vineri, 21 […]
The Guardian: SUA le-au cerut aliaților NATO să facă presiuni asupra lui Volodimir Zelenski să accepte cât mai rapid acordul de pace propus de Donald Trump. # Biziday.ro
Oficialii americani le-au transmis aliaților NATO că se așteaptă să facă presiune asupra președintelui ucrainean Volodimir Zelenski să accepte acordul de pace propus de SUA cât mai rapid, în următoarele zile, sub amenințarea că, dacă Kievul nu semnează, se va confrunta cu un acord mult mai rău în viitor. Secretarul Armatei SUA, Dan Driscoll, a […]
Brazilia. Fostul președinte Jair Bolsonaro a fost arestat preventiv. Bolsonaro, un apropiat la lui Donald Trump, a fost condamnat în septembrie la 27 de ani de închisoare pentru tentativă de lovitură de stat și se afla în arest la domiciliu până la finalizarea apelului. # Biziday.ro
Fostul președinte brazilian Jair Bolsonaro a fost reținut sâmbătă și este în custodia poliției federale, a declarat avocatul său pentru Reuters. Bolsonaro se afla în arest la domiciliu de câteva luni, însă reținerea sa vine după ce ar fi încălcat restricțiile. Avocatul lui fostul președinte brazilian nu a oferit un motiv pentru reținere. Într-un comunicat, […]
Marea Britanie. Compania care deține Daily Mail va cumpăra renumita publicație The Telegraph, cu aproape șase sute de milioane de euro, într-o mișcare care va crea unul dintre cele mai puternice grupuri media de dreapta din Regat. # Biziday.ro
Proprietarul ziarului Daily Mail, DMGT, a ajuns la un acord pentru achiziția publicației The Telegraph, printr-o tranzacție de 500 de milioane de lire sterline (567 milioane de euro). Fuziunea va crea unul dintre cele mai puternice grupuri media de dreapta din Marea Britanie. Daily Mail & General Trust (DMGT) s-a înțeles cu RedBird IMI, care […]
București. Incendiu într-un apartament dintr-un bloc de pe strada Sg. Ion Nuțu din Sectorul 5. 17 persoane au fost transportate la spital, dintre care una în stare gravă. # Biziday.ro
Un incendiu puternic a avut loc sâmbătă dimineața, într-un apartament dintr-un complex imobiliar de pe strada Sg. Ion Nuțu din Sectorul 5. 152 de persoane au fost evacuate din bloc, iar în total 17 persoane au fost transportate la spital, dintre care una în stare gravă. ”În urma incendiului izbucnit astăzi, la un imobil de […]
UE refuză să semneze documentul final al summitului climatic Cop30. Reprezentanții blocului comunitar solicită includerea unor măsuri pentru reducerea consumului de combustibili fosili. Acestea au fost excluse, la solicitarea țărilor producătoare de petrol. # Biziday.ro
Conferința climatică Cop30, care a avut loc în orașul amazonian Belem, trebuia să se termină vineri seara, însă termenul a fost depășit din cauza unor neînțelegeri legate de textul final al proiectului. Reprezentanții Uniunii Europene au refuzat să aprobe textul întrucât, spre deosebire de varianta inițială, varianta finală nu include nicio referire la acțiunile care […]
Tulcea. Armata Română a ridicat preventiv două avioane F-16, azi-noapte, din cauza atacurilor rusești cu drone, în apropierea frontierei. Nicio dronă nu a pătruns în spațiul aerian românesc. # Biziday.ro
Ministerul Apărării Naționale informează că în noapte de 21 spre 22 noiembrie, la ora 01:33 a fost transmis și un mesaj Ro-Alert pentru nordul județului Tulcea, ca urmare a intensificării atacurilor și detectării de drone în zona Ismail (Ucraina). În aceste condiții, două aeronave de luptă F-16 Fighting Falcon au fost ridicate de la sol, […]
Spania. Procurorul general a fost demis. A scurs în presă informații din procesul care-l vizează pe partenerul șefei guvernului de la Madrid. # Biziday.ro
Prim-ministrul Pedro Sanchez a informat că García Ortiz va părăsi funcția și că, în zilele următoare, va fi declanșată procedura pentru numirea unui înlocuitor. Curtea Supremă l-a găsit pe Ortiz vinovat de divulgarea de informații personale despre partenerul șefei guvernului regional din Madrid, print-un e-mail trimis jurnaliștilor. Sanchez a declarat că nu este de acord […]
Volodimir Zelenski, sub presiunea americană de a ceda teritorii Rusiei: “Ucraina se confruntă cu una dintre cele mai dificile monente din istoria noastră – alegerea între pierderea unui partener major sau pierderea demnității noastre”. Spune că va încerca să colaboreze cu SUA pentru unele modificări, dar sugerează că se bazează pe europeni. # Biziday.ro
În discursul său de 10 minute adresat națiunii, Volodimir Zelenski a avertizat că Ucraina s-ar putea confrunta cu o ”alegere foarte dificilă: fie își pierde demnitatea, fie riscă să piardă un partener cheie”. Președintele ucrainean a spus că țara sa este în ”cel mai dificil moment din istorie”. ”Acum este unul dintre cele mai dificile […]
Endometrioza, o prioritate pentru sănătatea femeilor – Regina Maria extinde la nivel național Endo Institute cu două noi centre chirurgicale specializate în diagnostic și tratament complex. (P) # Biziday.ro
Endometrioza este una dintre cele mai complexe afecțiuni ginecologice, afectând aproximativ 190 de milioane de femei la nivel mondial și 500.000 de femei în România, dintre care aproximativ 10% dezvoltă forme severe ale bolii, potrivit datelor Organizației Mondiale a Sănătății. Deși are un impact major asupra calității vieții, endometrioza este adesea diagnosticată cu întârziere, în […]
