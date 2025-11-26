Cum arată podul cu cel mai mare arc parabolic construit în România. „Record la nivel național” | VIDEO
StirileProtv.ro, 26 noiembrie 2025 23:20
Podul cu cel mai mare arc parabolic construit în România a fost inaugurat miercuri. Construcția face legătura între orașul Mioveni și comuna Davidești.
• • •
Alte ştiri de StirileProtv.ro
Acum 30 minute
23:20
Cum arată podul cu cel mai mare arc parabolic construit în România. „Record la nivel național” | VIDEO # StirileProtv.ro
Podul cu cel mai mare arc parabolic construit în România a fost inaugurat miercuri. Construcția face legătura între orașul Mioveni și comuna Davidești.
Acum 2 ore
22:30
Numărul românilor care au cerut tichete de energie, în creștere de la o lună la alta. Cum se obține ajutorul # StirileProtv.ro
Peste 680.000 de familii şi persoane singure au primit pentru luna octombrie o nouă tranşă de tichete de energie, anunță ministrul Muncii. Cifra este cu peste 80.000 mai mare față de luna septembrie.
22:10
Doi soldați ai Gărzii Naționale au fost împușcați miercuri în apropierea Casei Albe, a declarat un oficial al forțelor de ordine pentru AP.
22:10
Horoscop 27 noiembrie 2025, cu Neti Sandu. O zodie va primi un proiect cu bani frumoși # StirileProtv.ro
Horoscop 27 noiembrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi condimentată. O să dăm zor să ne achităm de toate obligațiile, atât profesionale, cât și personale, că vin sărbătorile și vrem să încheiem anul fără restanțe.
22:00
Polonia cumpără trei submarine Saab de 2,73 miliarde dolari: „Consolidăm apărarea în Marea Baltică” # StirileProtv.ro
Polonia a anunțat miercuri că a selectat compania suedeză Saab pentru achiziția a trei submarine, într-un contract de ordinul miliardelor de dolari, considerat esențial pentru consolidarea apărării țării în Marea Baltică.
21:50
Instrumentul la care a încercat să cânte Vladimir Putin, în Kârgâzstan. Era însoțit de mai mulți lideri | VIDEO # StirileProtv.ro
Președintele rus Vladimir Putin a încercat, miercuri, să cânte la un kurmuz, un instrument muzical cu trei corzi, în timpul unei vizite de stat în Kârgâzstan.
21:40
Ciclonul „ADEL” ajunge în România. Grecia este sub cod roșu de vreme severă. Harta zonelor afectate # StirileProtv.ro
Ciclonul mediteranean „ADEL”, format pe 25 noiembrie, aduce un episod extins de vreme severă în Peninsula Balcanică și va influența România între 26 și 30 noiembrie, cu ploi abundente, intensificări ale vântului și o răcire treptată a vremii.
Acum 4 ore
21:00
Cel mai lung zbor comercial va fi din China în Argentina. Va avea 20.000 de km și va dura peste 20 de ore # StirileProtv.ro
Compania aeriană chineză China Eastern intenţionează să ofere cel mai lung zbor direct din lume, începând de săptămâna viitoare, transmite miercuri agenţia DPA.
20:40
Medicul implicat în incidentul de la Ambasada Rusiei a fost reținut, după ce ar fi agresat o tânără # StirileProtv.ro
Un medic stomatolog din judeţul Argeş, care ar fi agresat sexual o tânără de 24 de ani, pe care a pretins că vrea să o angajeze, a fost reţinut.
20:40
O ucraineancă s-a oprit din tăiat varză și și-a ucis soțul, pentru că avea opinii pro-ruse # StirileProtv.ro
O ucraineancă și-a ucis soțul din cauza opiniilor sale pro-ruse. Femeia a luat cuțitul cu care tăia varza și l-a înjunghiat, iar victima a murit.
20:30
Reacția lui Donald Trump după ce a aflat că emisarul său i-a „învățat” pe ruși cum să-i vorbească # StirileProtv.ro
Donald Trump, pretinde că Rusia „face concesii", în discuțiile pentru încheierea războiului din Ucraina. Însă un ministru de la Kremlin, îl contrazice spunând că nu este loc, de asa ceva.
20:30
Parlamentul European a votat. Conturile minorilor sub 16 ani de pe rețelele sociale vor fi suspendate # StirileProtv.ro
Parlamentul European a votat interzicerea accesului minorilor sub 13 ani pe platformele de comunicare socială și sub 16 ani pe rețelele sociale.
20:30
Cine este Gheorghe Nețoiu, candidat independent și singurul condamnat din cursa pentru Primăria generală a Capitalei # StirileProtv.ro
Omul de afaceri Gheorghe „Gigi” Nețoiu, un personaj al cărui nume se leagă de fotbalul românesc, a decis să candideze, în calitate de independent, la Primăria Generală a Capitalei.
20:30
Cine este Eugen Teodorovici, candidat independent la Primăria Capitalei. De la ministerele PSD, la cursa pentru București # StirileProtv.ro
Fostul ministru de Finanțe Eugen Teodorovici a intrat în cursa pentru alegerile locale din București ca independent.
20:30
Strategia de apărare aprobată în Parlament, fără măsuri clare anti-drone. Când ar putea fi incluse # StirileProtv.ro
La șase luni de la învestirea în funcție, președintele Nicușor Dan, s-a întors în Parlament unde a prezentat strategia națională, de apărare a țării.
20:20
Centura Capitalei intră în șantier după ani de așteptare. Segmentul spre A2 va fi lărgit # StirileProtv.ro
După ani de așteptare, s-au reluat lucrările de lărgire, pe ultimele secțiuni lipsă, din Centura Capitalei. Cel mai important segment, este cel care se intersectează cu Autostrada Soarelui, o zonă unde șoferii merg adesea bară la bară.
20:10
Înșelătoria cu „pizza arsă”. Clienții restaurantelor cer banii înapoi cu poze modificate cu IA # StirileProtv.ro
Platformele de livrare se confruntă, mai nou, cu înșelăciuni care folosesc imagini trucate cu ajutorul inteligenței artificiale.
20:10
30 de ani de PRO TV. 2021 - Am pornit cu optimismul vaccinării, dar ne-am prăbușit sub forța celui mai letal val de COVID-19 # StirileProtv.ro
Anul doi al pandemiei, 2021, a fost anul iluziilor frânte. Am început pe valul de optimism al vaccinării, dar ne-am prăbușit sub forța celui mai letal val de COVID-19.
20:10
De ce urechile de porc și șoriciul sunt mai scumpe decât carnea. Explicația măcelarilor # StirileProtv.ro
În măcelării au început să sosească vedetele sezonului: urechile de porc, șoriciul și jumările, care au locul lor pe mesele de sărbători. Când văd prețurile, oamenii parcă simt un nod în gât: două urechi costă cât un kilogram de carne.
20:00
Ministrul Educației: „Vom fi atenţi ca în zona educaţiei cumulul pensie-salariu să nu afecteze cadrele didactice” # StirileProtv.ro
Ministrul Educaţiei, Daniel David, a afirmat, miercuri, că se va acorda o atenţie deosebită sectorului educaţiei, atunci când se vor aplica regulile interdicţiei cumulului pensie-salariu, astfel încât să nu fie afectate cadrele didactice.
20:00
Jumătate dintre români merg la biserică, iar 46% nu au citit nicio carte în ultimul an. Barometru cultural # StirileProtv.ro
Potrivit celui mai recent barometru cultural, 46% dintre români nu au citit nicio carte în ultimul an. Iar peste 80% nu au ascultat un audiobook.
19:50
Unul dintre cele mai cunoscute hoteluri de pe litoralul românesc este scos la vânzare. Proprietarii nu pot plăti un împrumut # StirileProtv.ro
Celebrul Hotel Furnica, aflat în vecinătatea Castelului Peleș, una dintre emblemele domeniului regal din Sinaia, a fost scos la vânzare pentru aproape patru milioane de euro.
19:50
Schimbare de comportament a românilor care au făcut cumpărături de Black Friday. „Am urmărit-o trei luni, m-am gândit bine” # StirileProtv.ro
Pentru prima dată după mulți ani, de Black Friday oamenii au fost mai atenți și mai chibzuiți la cumpărături. Dovadă că rata de returnare a produselor a scăzut cu până la 20% față de aceeași perioadă din 2024.
19:40
ANIMAȚIE. Cum s-a produs explozia de la blocul din Buftea. Clădirea ar putea fi demolată # StirileProtv.ro
Experții de la Inspectoratul de Stat în construcții avertizează că blocul din Buftea, zguduit marți seară de o explozie puternică, are un risc iminent de prăbușire.
19:40
Șefii Euroins au „lucrat” șase ani la falimentul asigurătorului. Mecanismul prin care banii erau scoși din țară # StirileProtv.ro
Unul dintre cele mai răsunătoare falimente de pe piața asigurărilor din România este investigat de Parchetul General. Compania Euroins ar fi fost fraudată chiar din interior, susțin procurorii.
Acum 6 ore
19:30
Un român care a câștigat peste 600.000 de euro pe un site pentru adulți, luat în vizor de ANAF # StirileProtv.ro
Aproape 500 de români care au obținut câștiguri mari în mediul online sunt controlați amănunțit de ANAF pentru că nu și-au declarat veniturile.
19:20
Reacția lui Marian Vanghelie, acuzat de o tânără că a urmărit-o și amenințat-o. „I-am spus: Tu ești bolnavă la cap?” # StirileProtv.ro
Fostul primar Marian Vanghelie a ajuns în atenția poliției, într-un nou scandal. O femeie în vârstă de 33 de ani l-a acuzat că ar fi urmărit-o pe străzile din Capitală și din Ilfov, în plină noapte.
19:00
Rusia spune că nu va face concesii în cadrul negocierilor referitoare la planul de pace pentru Ucraina: „Nu se poate vorbi” # StirileProtv.ro
Rusia salută eforturile diplomatice ale preşedintelui american Donald Trump pentru încheierea conflictului din Ucraina, dar nu va face concesii la negocierile asupra planului de pace propus de SUA.
18:20
Ambasadorul Rusiei la Chişinău, convocat la MAE. La ieșire, a dat peste epava dronei căzute marți. Cum a reacționat. VIDEO # StirileProtv.ro
Ambasadorului agreat al Federaţiei Ruse la Chişinău, Oleg Ozerov, a fost convocat miercuri la Ministerul moldovean de Externe pentru a i se înmâna o notă de protest după ce şase drone au încălcat, marţi, spaţiul aerian al ţării.
18:20
Dacă ai mașină, sigur te-ai întrebat: merită să cumperi două seturi de cauciucuri sau să alegi varianta „pentru toate anotimpurile”?
18:00
Armata cumpără rachete de peste 600 de milioane de euro de la francezi. Contractul, aprobat de Parlament încă din 2022 # StirileProtv.ro
Armata României va avea rachete antiaeriene MANPAD MISTRAL, după ce Ministerul român al Apărării şi Ministerul Forţelor Armate şi al Veteranilor din Republica Franceză au semnat contractul de achiziţie a acestor sisteme.
18:00
Cum s-au externalizat banii asiguraților din Euroins. Procurorii au căutat dovezi la perchezițiile de miercuri # StirileProtv.ro
Percheziții în ancheta demarată după falimentul societății de asigurări Euroins.
18:00
Ce au găsit procurorii într-o mașină de spălat vase ambalată, într-o locuință din Timișoara. VIDEO # StirileProtv.ro
Au fost percheziții-fulger în Timișoara, la o grupare de trafic de droguri de mare risc. Procurorii DIICOT au verificat mai multe adrese și au ridicat probe.
18:00
Stâncă de 200 de tone, detonată controlat pe Valea Mureșului. Exista riscul să se prăbușească de pe versant # StirileProtv.ro
Detonare controlată pe Valea Mureșului. Specialiștii au dinamitat o stâncă de aproximativ 200 de tone care risca să se prăbușească pe șosea, de pe versant.
17:50
Care este cel mai mare oraș din lume. A ajuns la 41,9 milioane de locuitori și a detronat Tokyo # StirileProtv.ro
Capitala Indoneziei, Jakarta, este cel mai mare oraș din lume, cu 41,9 milioane de locuitori, urmat de Dhaka, în Bangladesh, care găzduiește 36,6 milioane, potrivit unui nou raport al ONU.
17:50
Ce au spus doi adolescenți care au sunat la 112. Au fost amendați cu 2.000 de lei fiecare # StirileProtv.ro
Un apel la 112 a alertat polițiștii din orașul Mărășești, județul Vrancea. Doi adolescenți au sunat să anunțe că o persoană amenințată cu moartea are urgent nevoie de ajutor. Polițiștii s-au mobilizat rapid.
17:40
Adriana Săftoiu, validată ca președinte-director general al TVR. AUR a părăsit sala: „Legea nu a fost respectată” # StirileProtv.ro
Plenul reunit al Parlamentului a validat-o miercuri pe Adriana Săftoiu pentru funcția de președinte-director general al Societății Române de Televiziune, cu 230 de voturi "pentru" și un vot împotrivă.
17:40
De ce este periculoasă pentru șoferii începători Calea Ferentari din București. O tânără și-a pierdut viața, alta este rănită # StirileProtv.ro
O tânără de 20 de ani a murit, în noaptea de marți spre miercuri, într-un grav accident rutier în Capitală. O alta, de 21 de ani, este internată în stare gravă în spital.
17:40
Asistent medical din Arad, acuzat că a luat credite în numele a cel puțin 20 de pacienți. Prejudiciul pe care l-ar fi produs # StirileProtv.ro
Un asistent medical din Arad este anchetat penal, bănuit că s-a folosit de datele personale ale unor vârstnici şi a luat împrumuturi în numele lor, de la Casa de Ajutor Reciproc.
Acum 8 ore
17:30
Mărturiile locatarilor din blocul afectat de explozia din Buftea: „Am sărit în sus din pat cu tot cu canapea” # StirileProtv.ro
Șase oameni, inclusiv o adolescentă, au fost răniți într-o explozie care a zguduit marți seară un bloc de locuințe din orașul Buftea, în Ilfov.
17:10
VIDEO. Câțiva jurnalişti din Parlament au fost bruscaţi de un ofiţer de presă al administrației Guvernului Bolojan # StirileProtv.ro
Câțiva jurnalişti din Parlament au fost bruscaţi, miercuri, de un ofiţer de presă al administrației de la Palatul Victoria. Incidentul a avut loc în momentul în care jurnaliștii au vrut să îi pună întrebări premierului Ilie Bolojan.
17:10
SRI înființează o unitate specială dedicată luptei anticorupție. Nicuşor Dan: Nu repetăm greșelile din trecut # StirileProtv.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat miercuri că va exista în Serviciul Român de Informaţii (SRI) o unitate care se va ocupa de cazurile de corupţie.
17:00
Cine a votat împotriva Strategiei Naționale de Apărare a Țării în Parlament: „Este ca un pom de Crăciun bine ambalat” # StirileProtv.ro
Parlamentul a adoptat, miercuri, Strategia Naţională de Apărare a Ţării cu 314 de voturi ”pentru”, 43 ”împotrivă” şi 3 abţineri. Reprezentanții POT au votat ”împotrivă”, SOS a ieșit din sală, iar AUR a votat ”pentru”.
16:30
Rusia simulează discuțiile de pace, spune Ursula von der Leyen. „Vreau să fiu clară încă de la început” # StirileProtv.ro
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a descris situația din jurul războiului din Ucraina ca fiind „instabilă” și „periculoasă” și a acuzat Rusia că nu are „intenția reală” de a se angaja în negocieri de pace.
16:30
Shein este investigată de Comisia Europeană pentru vânzarea de produse ilegale. Informațiile pe care trebuie să le furnizeze # StirileProtv.ro
Comisia Europeană a solicitat platformei online Shein să furnizeze informații cu privire la vânzarea de produse ilegale în conformitate cu Legea privind serviciile digitale (DSA) a UE, a declarat miercuri într-un comunicat.
16:30
Evaziune fiscală cu trufe și fructe de pădure în Bihor, comisă de un italian și doi români. Prejudiciu uriaș. FOTO & VIDEO # StirileProtv.ro
Un italian şi doi români, administratori ai unor societăţi comerciale din judeţul Bihor, sunt acuzaţi de evaziune fiscală şi delapidare.
16:20
Bugetul UE pe 2026, aprobat în Parlamentul European. Infrastructura, clima și frontierele, printre priorități # StirileProtv.ro
Parlamentul European a votat un buget pe 2026 care prevede 192,8 miliarde de euro în plăți și 190,1 miliarde de euro în angajamente.
16:00
Nicușor Dan: ”Toate aceste drone care din când în când intră pe teritoriul nostru sunt accidente” # StirileProtv.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, miercuri, că dronele care au intrat până acum pe teritoriul nostru sunt ”accidente”. În opinia sa, un exemplu de acţiune ostilă a Rusia este campania de dezinformare şi manipulare din ultimii 10 ani.
Acum 12 ore
15:10
Parlamentul European cere o vârstă minimă de 16 ani pentru accesul la reţelele sociale. Măsuri pentru protecția minorilor # StirileProtv.ro
Parlamentul European cere, printr-o rezoluţie adoptată miercuri, măsuri ambiţioase la nivelul UE pentru a proteja minorii online, inclusiv o limită de vârstă de 16 ani şi interzicerea celor mai nocive practici care creează dependenţă.
14:20
Preşedintele Nicuşor Dan, pentru prima dată în Parlament. Șeful statului prezintă Strategia Națională de Apărare a Țării # StirileProtv.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a ajuns, astăzi, la Parlament, unde prezintă în plen Strategia Naţională de Apărare a Ţării pentru 2025 - 2030. Este pentru prima dată când fostul primar ajunge în fața celor două Camere în calitate de șef al statului..
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.