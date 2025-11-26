Dennis Man l-a pus pe Van Dijk într-o situație jenantă! Record rușinos pentru căpitanul lui Liverpool

12:10

Promoțiile ASUS ROG din perioada sărbătorilor de iarnă includ noile laptopuri ROG Zephyrus și ROG Strix SCAR, modele care dictează standardele în gaming și creație vizuală, fiind dotate cu plăci grafice NVIDIA GeForce RTX din seria 50, chip-uri construite pe arhitectura revoluționară NVIDIA Blackwell. Acestea promit o grafică realistă la un nivel fără precedent, fără sacrificii de performanță, deschid noi posibilități pentru divertisment sau productivitate fără limite și pot fi o idee de cadou pentru cei dragi.