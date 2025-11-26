Cristi Chivu, OUT de la Inter? Anunțul sumbru venit din Italia după eșecul cu Atletico
Sport.ro, 27 noiembrie 2025 00:50
Cristi Chivu trece prin clipe extrem de tensionate la Inter.
• • •
Alte ştiri de Sport.ro
Acum 5 minute
01:10
Cristi Chivu, „pachet de nervi” după Atletico – Inter: „Am fumat trei țigări una după alta” # Sport.ro
Inter a pierdut dramatic pe „Metropolitano”, scor 1-2, în fața lui Atletico Madrid.
Acum 30 minute
00:50
Cristi Chivu trece prin clipe extrem de tensionate la Inter.
00:40
Care sunt cele 8 echipe aflate pe pozițiile ce asigură prezența în optimile Ligii Campionilor după etapa a 5-a din grupa unică.
Acum o oră
00:30
Cristi Chivu, avertizat de italieni după eșecul cu Atletico! Nota primită și mesajul pentru antrenorul român: ”Aplauzele nu sunt suficiente!” # Sport.ro
Atletico Madrid – Inter s-a încheiat cu victoria spaniolilor, scor 2-1, în runda a cincea din Champions League.
Acum 2 ore
00:00
PSV Eindhoven a produs una dintre cele mai mari surprize ale sezonului din UEFA Champions League.
26 noiembrie 2025
23:50
Kylian Mbappe scrie istorie în Liga Campionilor. Performanța sa din Olympiacos - Real Madrid este depășită de un singur fotbalist # Sport.ro
Kylian Mbappe, prestație de vis în Olympiacos - Real Madrid. Ce a reușit decarul „Los Blancos”.
23:20
Dennis Man l-a pus pe Van Dijk într-o situație jenantă! Record rușinos pentru căpitanul lui Liverpool # Sport.ro
PSV Eindhoven, echipa la care joacă Dennis Man, se duelează pe Anfield cu Liverpool, în faza principală Champions League.
Acum 4 ore
23:10
Veste mare pentru arbitrul român!
23:00
Virgil Van Dijk a dat de pământ cu Dennis Man și arbitrul a fluierat. Reacția olandezului, nemaivăzută # Sport.ro
Liverpool - PSV se vede LIVE TEXT ACUM pe Sport.ro!
22:40
Au apărut din nou zvonuri puternice în Italia și Anglia despre o posibilă mutare a lui Radu Drăgușin la Inter Milano, echipa antrenată de Cristi Chivu.
22:40
Statistică greu de crezut pentru Pafos în Champions League! Starul ciprioților a atins o bornă incredibilă # Sport.ro
Pafos a remizat pe teren propriu cu AS Monaco, scor 2-2, în faza principală Champions League.
22:20
Anunțat titular, Mamadou Thiam n-are frică înainte de Steaua Roșie - FCSB: „Așa se va întâmpla” # Sport.ro
Steaua Roșie Belgrad - FCSB se vede LIVE TEXT pe Sport.ro!
22:00
Nota primită de Vlad Dragomir, după ce Pafos a întors scorul cu Monaco în Champions League # Sport.ro
Pafos a remizat, pe teren propriu, împotriva francezilor de AS Monaco, scor 2-2.
22:00
Moment incredibil! Sportiva de top s-a bătut cu 2 polițiști și a fost eliberată pe cauțiune # Sport.ro
Sinead Kavanagh, numărul 8 mondial la MMA, s-a bătut cu 2 polițiști în avion. Oamenii legii au avut nevoie de îngrijiri medicale.
21:50
Încă o țeapă?! Fotbalistul dorit de Gigi Becali la FCSB, schimbat după doar 20 de minute: ”A zis că nu-i place!” # Sport.ro
FCSB este punctul să transfere un jucător dorit de mai multă vreme de Gigi Becali.
21:50
Probleme mari pentru Charalambous înaintea derby-ului de la Ovidiu!
21:20
Maghiarii au reacționat după remontada făcută de Akademia Puskas cu FCSB: ”Nu l-au luat în serios!” # Sport.ro
Echipa U19 a lui FCSB a pierdut acasă în fața maghiarilor de la Academia Puskas, scor 1-2, în UEFA Youth League.
Acum 6 ore
21:10
Pe 27 noiembrie, pe „Ion Oblemenco”, de la ora 19.45, Universitatea Craiova va înfrunta pe Mainz, în grupa de UEFA Conference League, runda a 4-a.
21:00
Cinci cluburi din TOP 5 vin să-i vadă pe Olaru și Bîrligea la Belgrad! Avertisment dur pentru căpitanul roș-albaștrilor # Sport.ro
FCSB joacă joi, de la ora 22:00, un meci uriaș în Europa League, pe terenul campioanei Serbiei, Steaua Roșie Belgrad.
20:40
FCSB joacă joi seară, de la ora 22:00, unul dintre cele mai grele meciuri ale sezonului.
20:40
Ștefan Baiaram, pus în dificultate înainte de meciul cu Mainz: ”Primăvara europeană sau un transfer în străinătate?” # Sport.ro
Universitatea Craiova se va duela cu Mainz în faza principală Conference League.
19:50
Ce a spus antrenorul de la Steaua Roșie despre fotbalistul exclus din lot chiar înaintea meciului cu FCSB # Sport.ro
FCSB va juca pe terenul celor de la Steaua Roșie, în runda a cincea din faza principală Europa League.
19:30
Denis Alibec a ajuns la FCSB în vară, însă nu a prins prea multe minute la echipa patronată de Gigi Becali.
Acum 8 ore
19:10
Ce transfer inspirat a făcut Gigi Becali! Alex Stoian, gol superb pentru FCSB în UEFA Youth League # Sport.ro
FCSB U19 joacă ACUM cu Puskas Akademia U19, la Buftea, în turul III preliminar din UEFA Youth League.
19:00
Avertismentul bizar transmis de Steaua Roșie înainte de meciul cu FCSB: ”Dacă cineva se accidentează așa, nu e resposabilitatea clubului” # Sport.ro
FCSB va juca la Belgrad, pe terenul celor de la Steaua Roșie, în runda a cincea din faza principală Europa League.
18:40
Cristi Chivu pregătește un mercato de iarnă exploziv la Inter Milano.
18:40
Ar trebui sportivele transgender să fie lăsate să participe la competițiile feminine? Nadia Comăneci, răspuns tranșant # Sport.ro
Nadia Comăneci: „Desigur că trebuie să protejăm sportivele feminine”.
18:20
Istoric! Iulian Chiriță, prima medalie pentru România la Campionatul Mondial de Juniori de tenis de masă de la Cluj-Napoca # Sport.ro
Iulian Chiriţa şi-a asigurat miercuri prima medalie la Campionatul Mondial de Juniori la tenis de masă, la Cluj-Napoca, în proba de U19 dublu mixt.
18:10
”Bosz îl va dezamăgi!” Olandezii au făcut anunțul în privința lui Dennis Man înainte de Liverpool – PSV # Sport.ro
PSV Eindhoven, echipa la care evoluează Dennis Man, va juca pe Anfield, împotriva lui Liverpool, în faza principală Champions League.
18:00
Dinamo vrea serios să se lupte pentru „urecheată” în acest sezon.
18:00
Xabi Alonso a reacționat cu privire la problemele cu care se confruntă la Real Madrid.
17:30
Cum l-a numit antrenorul Stelei Roșii pe Gigi Becali, după ce patronul FCSB a anunțat primul „11” înainte de meci # Sport.ro
Vladan Milojevic, antrenorul Stelei Roșii Belgrad, a reacționat după ce Gigi Becali a dezvăluit public formula de start a FCSB-ului cu două zile înaintea duelului din Europa League.
Acum 12 ore
17:10
”Există o dorință de răzbunare!” Kosovarii îi avertizează pe tricolori! Cum văd o posibilă finală Kosovo – România la barajul pentru Mondial # Sport.ro
Echipa națională a României mai are o șansă să ajungă la Cupa Mondială din SUA, Canada și Mexic la barajul din luna martie.
17:00
Decizia luată în cazul lui Ștefan Târnovanu, după ce a văzut „roșu” direct în Basel - FCSB # Sport.ro
FCSB se pregătește de unul dintre cele mai complicate meciuri ale toamnei europene.
16:50
Daniel Bîrligea a zis cine este idolul său și ce spun coechipierii de la FCSB despre el: „Vreau să am mentalitatea lui” # Sport.ro
Daniel Bîrligea, interviu inedit înainte de Steaua Roșie Belgrad - FCSB.
16:40
Fostul golgheter din Liga 1 a realizat un prim „11” ideal, compus din foști coechipieri.
16:30
Un fotbalist din Superliga este aproape de transferul carierei.
16:30
Diogo Jota și fratelui său, Andre Silva, au decedat într-un teribil accident rutier în Spania.
15:30
Ratarea calificării la Mondiale continuă să fie un subiect intens dezbătut în micuțul stat din zona Golfului Persic.
15:30
Echipa lui Dennis Man va avea un duel de foc cu Liverpool în Champions League.
15:30
Finala MLS va avea loc pe 6 decembrie 2025.
15:20
Fostul antrenor al Simonei Halep a dezvăluit ce plănuiește Iga Swiatek în duelul cu Aryna Sabalenka, în 2026 # Sport.ro
Iga Swiatek vrea minimum un titlu de mare șlem în 2026.
15:00
Surpriză totală: echipa care a făcut cel mai mare profit din vânzarea de fotbaliști a obținut o sumă colosală # Sport.ro
Fotbalul mondial a devenit o industrie care, pur și simplu, „tipărește“ bani. Sumele care circulă, în fiecare perioadă mercato, confirmă această realitate.
14:50
Sorana Cîrstea nu a reușit încă să câștige un titlu WTA pe teritoriul României.
14:30
Israelienii l-au „citit” pe Gigi Becali! Ce au spus despre transferul lui Lisav Eissat la FCSB # Sport.ro
FCSB vrea să se întărească în defensivă în această iarnă, iar Lisav Eissat este una dintre variante.
14:10
Egalul frustrant de la Botoșani, scor 1-1, i-a semnat sentința unui jucător de la Dinamo, care va părăsi echipa în următoarea perioadă de mercato.
14:00
Jose Mourinho nu are liniște după prima victorie din Champions League cu Benfica: „Asta este drama situației” # Sport.ro
Jose Mourinho a câștigat primul meci în Champions League de când a revenit pe banca lui Benfica.
14:00
Fostul selecționer al României e pe cai mari, la Al-Arabi Doha, formație pe care a preluat-o de la începutul lunii octombrie.
13:40
Posibila plecare a lui Rodrygo (24 de ani) de la Real Madrid este un subiect de discuție în presa spaniolă de mai multă vreme.
13:40
FCSB este foarte aproape să rezolve primul transfer al iernii.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.