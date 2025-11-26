VIDEO. Avem venituri mai mari pentru că s-a colectat mai bine sau pentru că au crescut taxele? Flavius Rovinariu, profesor de economie, analizează la Prima News
Primanews.ro, 27 noiembrie 2025 00:40
VIDEO. Avem venituri mai mari pentru că s-a colectat mai bine sau pentru că au crescut taxele? Flavius Rovinariu, profesor de economie, analizează la Prima News
Acum 30 minute
00:40
Acum 2 ore
23:10
Acum 8 ore
18:50
Acum 12 ore
16:10
Amendă la vamă pentru două croissante mâncate prea devreme
15:50
Parlamentul European a adoptat bugetul UE pentru 2026
15:00
14:00
13:30
13:20
Acum 24 ore
11:50
11:40
11:20
11:10
11:00
10:40
Ieri
23:40
22:40
22:30
22:30
22:20
19:00
18:50
16:50
16:30
16:20
16:00
15:50
CCR blochează majorările salariale de la Ministerul Economiei
15:40
15:30
15:30
Reacţia lui Cristiano Ronaldo după ce şi-a aflat vârsta biologică
15:20
14:40
13:30
13:20
Nicuşor Dan: Instituţiile nu comunică între ele şi informaţiile se bat cap în cap
13:10
13:00
12:50
11:00
10:50
10:40
CCR decide marţi soarta Legii privind plata pensiilor din Pilonul II
Mai mult de 2 zile în urmă
23:30
23:20
23:10
23:00
22:50
22:40
18:50
17:20
15:40
Serialele lunii decembrie la Nostalgia TV: când poveştile bune se adună
15:00
