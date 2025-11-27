Cristi Chivu, băgat în ședință după eșecul cu Atletico Madrid: președintele și directorul sportiv au venit la vestiar! » Ce a declarat românul
Gazeta Sporturilor, 27 noiembrie 2025 01:00
Cristian Chivu, antrenorul celor de la Inter, a fost băgat în ședință după ce echipa sa a pierdut dramatic în fața celor de la Atletico Madrid, scor 1-2, într-un meci din etapa #5 a Ligii Campionilor.Înfrângerea cu Atletico Madrid, al doilea succes la rând, nu le-a picat bine președintelui Marotta și directorului sportiv Piero Ausilio au coborât la vestiar pentru o ședință cu tehnicianul român, conform celor de la fcinternews.it. ...
• • •
Acum 2 ore
01:00
00:40
Campionatul Mondial de handbal feminin » Rezultatele primei zile: ce a făcut Insulele Feroe la debut # Gazeta Sporturilor
A 27-a ediție a Campionatului Mondial de handbal feminin este programată între 26 noiembrie și 14 decembrie 2025. GSP vă ține la curent cu toate rezultatele, calcule actualizate și alte informații inedite. Reporterul Adrian Jitea și fotoreporterul Ionuț Iordache sunt la Rotterdam alături de naționala României și vor transmite toate informațiile și imaginile care contează. ...
00:40
Nota lui Dennis Man, după rezultatul-ȘOC din Liverpool - PSV » Olandezii s-au convins de român # Gazeta Sporturilor
Liverpool - PSV 1-4. Campioana Olandei a obținut o victorie șocantă pe Anfield, în etapa 5 din Liga Campionilor. Dennis Man (27 de ani) a jucat 89 de minute, atunci când a fost înlocuit cu bosniacul Esmir Bajraktarevic (20 de ani).Internaționalul român s-a remarcat în minutul 5, atunci când l-a jenat în careu pe Virgil van Dijk (34 de ani). ...
00:30
„Săptămână sumbră. Chivu, pierdut” » Gazzetta dello Sport, concluzie dură după Inter - Atletico # Gazeta Sporturilor
Presa din Italia a tras concluziile, după ce Inter, antrenată de Cristi Chivu, s-a văzut învinsă de Atletico Madrid, scor 2-1, în runda cu numărul 5 din Liga Campionilor. Inter a făcut un meci destul de bun la Madrid, a avut mai multe ocazii de gol, însă a cedat în prelungirile partidei, când Jose Maria Gimenez a marcat cu o lovitură de cap. ...
Acum 4 ore
23:40
UEFA a anunțat miercuri delegările pentru prima manșă a finalei UEFA Women's Nations League, Germania - Spania. Partida are loc pe vineri, 28 noiembrie, de la ora 21:30, la Kaiserslautern.Forul european a desemnat-o ca „central” pe Iuliana Demetrescu, cea care a arbitrat mai multe meciuri în Superliga în acest sezon. Anunțul a fost făcut de Federația Română de Fotbal (FRF), prin intermediul unui comunicat oficial. ...
23:20
„A înnebunit complet” » Van Dijk, făcut praf după gafa imensă comisă chiar de lângă Dennis Man # Gazeta Sporturilor
Virgil van Dijk (34 de ani), fundașul central al celor de la Liverpool, a făcut o gafa imensă în meciul cu PSV, la care titular a fost și românul Dennis Man (27, aripă dreaptă).Olandezii au început meciul perfect. Au deschis scorul în minutul 6, când Perisic a marcat de la punctul cu var. Penalty-ul a fost comis chiar de căpitanul Van Dijk.GALERIE FOTO. ...
23:20
Direct în istorie! Recordul stabilit de Kylian Mbappe, după ce a reușit un hat-trick în ȘAPTE minute în Ligă # Gazeta Sporturilor
Primă repriză de vis pentru Kylian Mbappe (26 de ani) în Olympiakos - Real Madrid, meci din etapa 5 a Ligii Campionilor. Francezul a reușit un hat-trick într-un interval de șapte minute și a atins mai multe borne impresionante.Grecii au deschis scorul în minutul 8, prin Chiquinho (30 de ani), însă avea să intre în scenă starul lui Real, care a avut o prestație stelară. ...
22:40
Antrenorul lui Mainz a ochit un fotbalist de la Universitatea Craiova: „Pe el l-am remarcat” # Gazeta Sporturilor
Universitatea Craiova - Mainz. Bo Henriksen (50 de ani), tehnicianul germanilor, a susținut conferința de presă premergătoare partidei din Bănie, în grupa principală de Conference League,Universitatea Craiova - Mainz se joacă joi, 27 noiembrie, de la 19:45. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro, cu informații în timp real de la reporterii Gazetei Sporturilor, și televizată de Prima Sport 1 și Digi Sport 1. ...
22:20
Gabriela Ruse (28 de ani, locul 101 WTA) a trecut de primul tur în turneul ITF W75 de la Trnava (Slovacia), 6-4, 6-7 (6), 6-2 în fața cehoaicei Julie Pastikova (17 ani, numărul 522 WTA).Majoritatea jucătorilor și jucătoarelor și-au închis sezonul 2025, însă circuitul ITF oferă oportunități pentru cei care încă vor să evolueze în timpul rămas până anul viitor. ...
22:10
„Spalletti? Mai bine să nu vorbim... a fost cel mai prost antrenor pe care l-am avut în Italia” # Gazeta Sporturilor
Miranda (41 de ani), fostul internațional brazilian, nu păstrează cele mai bune amintiri din perioada în care a lucrat cu Spalletti la Inter. Pentru Diego Simeone, însă, are doar cuvinte de laudă.Fostul jucător al lui Inter Milano și Atletico Madrid, Miranda, a acordat un interviu pentru La Gazzetta dello Sport, citat de abola.pt, prefațând duelul dintre cele două echipe de miercuri, din UEFA Champions League. ...
Acum 6 ore
22:00
Pafos, echipa românului Vlad Dragomir (26 de ani), a remizat pe teren propriu cu Monaco, scor 2-2, în etapa 5 din grupa principală de Liga Campionilor. Primul gol al ciprioților a fost marcat de brazilianul David Luiz (38 de ani), fostul star de la Chelsea, PSG și Arsenal.În urma reușitei, brazilianul a devenit al doilea cel mai vârstnic marcator din istoria Ligii Campionilor, potrivit celor de la Squawka. ...
21:30
Cinci scouteri de la cluburi din top 5 campionate la Steaua Roșie Belgrad - FCSB! Titularii de la FCSB, în vizor: „Mâine să lase văicărelile” # Gazeta Sporturilor
Darius Olaru și Daniel Bîrligea ar urma să fie urmăriți de cinci cluburi din top 5 campionate europene la meciul dintre Steaua Roșie Belgrad și FCSB, în etapa #5 din Europa League, conform spuselor impresarului sârb Zvonko Milojkovic.Steaua Roșie Belgrad - FCSB se va juca joi, de la 22:00, în cadrul etapei #5 din grupa unică de Europa League. Meciul va fi liveTEXT pe GSP. ...
21:20
Mamadou Thiam, mesaj războinic înainte de Steaua Roșie - FCSB: „Doar la asta ne gândim” # Gazeta Sporturilor
Mamadou Thiam (30 de ani), atacantul de la FCSB, are încredere că echipa lui poate obține un rezultat mare în meciul cu Steaua Roșie Belgrad, care se va juca joi, 27 noiembrie, de la 22:00. Mamadou Thiam, care este anunțat titular în duelul de pe Rajko Mitic, a spus care este singurul obiectiv al campioanei României în meciul de mâine: victoria. ...
21:10
Victor Angelescu, acționarul minoritar al Rapidului, a vorbit în premieră despre eșecul echipei sale de pe terenul celor de la CFR Cluj, scor 0-3, în etapa 17 din Superliga. Acesta a recunoscut superioritatea vicecampioanei și a precizat faptul că, pentru prima dată, o echipă a fost superioară giuleștenilor în acest sezon.Andrei Cordea, cu o „dublă”, și Korenica au înscris pentru echipa lui Daniel Pancu. ...
20:50
Scandal înainte de Cupa Mondială! Se ajunge la TAS din cauza lui Cristiano Ronaldo și a Portugaliei # Gazeta Sporturilor
Sancțiunea aplicată de FIFA lui Cristiano Ronaldo, care a fost eliminat în partida împotriva Irlandei, scor 0-2, pentru că l-a lovit cu cotul pe fundașul Dara O'Shea, ar putea stârni în continuare multe controverse.Căpitanul Portugaliei a fost suspendat pentru trei meciuri, însă două dintre acestea au rămas cu suspendare condiționată pe o perioadă de un an. ...
20:40
Real Madrid ar pregăti o ofertă de 100 de milioane de euro pentru achiziționarea lui Victor Osimhen, fotbalistul celor de la la Galatasaray. Potrivit informațiilor din presa turcă preluate din Spania, Real Madrid i-ar rezerva fostului atacant al lui Napoli un post în angrenajul lui Xabi Alonso. Real Madrid ar pregăti o ofertă de 100 de milioane pentru Victor Osimhen. ...
20:30
Aurel Beldeanu a dat pronosticul cu o zi înainte de Universitatea Craiova - Mainz: „Am curaj să spun rezultatul” # Gazeta Sporturilor
Aurel Beldeanu, legendă în Oltenia, a prefațat partida celor de la Universitatea Craiova cu Mainz din etapa #4 a fazei principale Conference League. Universitatea Craiova - Mainz se va disputa mâine, de la ora 19:45, pe „Ion Oblemenco”. Duelul va fi transmis în format liveTEXT de GSP.ro, cu cele mai relevante informații de la fața locului, și televizat de PrimaSport1 & DigiSport1. ...
20:30
FCSB U19 - Puskas Akademia U19 1-2. Mihai Toma (18 ani), mijlocașul stânga al campioanei României, a vorbit la finalul partidei din turul III preliminar Youth League. „Plimbat” pe toate posturile la echipa mare a campioanei de patronul Gigi Becali (67 de ani), Toma nu e deranjat de acest aspect. ...
20:30
Miza ascunsă a duelului Steaua Roșie - FCSB » Meci decisiv pentru viitorul sezon # Gazeta Sporturilor
Steaua Roșie și FCSB se vor înfrunta joi într-un meci cu dublă miză. Duelul nu va conta doar pentru cele două echipe în grupa din Europa League, dar poate avea un impact important și în coeficientul țărilor.Steaua Roșie Belgrad - FCSB se va juca joi, de la 22:00, în cadrul etapei #5 din grupa unică de Europa League. Meciul va fi liveTEXT pe GSP. ...
20:10
„Primăvara europeană sau transfer?” » Olteanul Baiaram a răspuns fără să ezite: „Asta îmi doresc” # Gazeta Sporturilor
Universitatea Craiova - Mainz. Ștefan Baiaram (22 de ani), atacantul oltenilor, a fost prezent la conferința de presă premergătoare duelului din grupa principală de Conference League.Universitatea Craiova - Mainz se joacă joi, 27 noiembrie, de la 19:45. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro, cu informații în timp real de la reporterii Gazetei Sporturilor, și televizată de Prima Sport 1 și Digi Sport 1. ...
Acum 8 ore
19:50
Reporterul GSP a pătruns pe „Tunelul Groazei” de pe „Marakana” și a oferit imagini cu locul intimidant prin care va trece FCSB # Gazeta Sporturilor
Arena celor de la Steaua Roșie Belgrad, viitoare adversară a celor de la FCSB în Europa League, este celebră pentru tunelul prin care jucătorii intră pe teren de la vestiare. Trimișii speciali GSP în Serbia au intrat pe stadion și au surprins cadre cu ceea ce mulți consideră cea mai intimidantă cale de acces pe o arenă sportivă.Steaua Roșie - FCSB va avea loc joi, de la 22:00. Meciul va fi liveTEXT pe GSP. ...
19:40
Universitatea Craiova - Mainz. Filipe Coelho (45 de ani), tehnicianul oltenilor, a susținut conferința de presă premergătoare duelului de pe teren propriu cu nemții, din grupa principală de Conference League.Universitatea Craiova - Mainz se joacă joi, 27 noiembrie, de la 19:45. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro, cu informații în timp real de la reporterii Gazetei Sporturilor, și televizată de Prima Sport 1 și Digi Sport 1. ...
19:40
Elias Charalambous (45 de ani), antrenorul de la FCSB, a susținut conferința de presă premergătoare meciului cu Steaua Roșie Belgrad, care se va juca joi, 27 noiembrie, de la 22:00, în Europa League. Pe FCSB o așteaptă o atmosferă incendiară joi, pe stadionul Rajko Mitic, iar Charalambous are încredere că fotbaliștii săi știe să se descurce în astfel de situații. Cipriotul a spus că bucureștenii țintesc cele 3 puncte în acest meci. ...
19:30
Optimism în Bănie înaintea meciului cu Mainz » Sorin Cârțu vrea copy-paste: „Aș vrea să repetăm asta! Putem să visăm frumos” # Gazeta Sporturilor
Sorin Cârțu (70 de ani) e optimist înaintea partidei pe care Universitatea Craiova o va juca în grupa principală a Conference League cu germanii de la Mainz.Universitatea Craiova - Mainz se va disputa mâine, de la ora 19:45, pe „Ion Oblemenco”. Duelul va fi transmis în format liveTEXT de GSP.ro, cu cele mai relevante informații de la fața locului, și televizat de PrimaSport1 & DigiSport1.Președintele Universității Craiova abia așteaptă duelul de joi seară cu Mainz. ...
19:00
Un nou scandal a izbucnit pe Camp Nou, arena Barcelonei, din cauza lucrărilor de renovare. Ancheta a arătat faptul că un subantreprenor a adus muncitori din Turcia fără permise de muncă, potrivit sportal.hu. S-au dat amenzi de un milion de euroInspecția Muncii a găsit 79 de cetățeni turci pe șantier fără permise de muncă, potrivit Marca. ...
19:00
Decizia luată de club în privința antrenorului care a sărit la bătaie la un turneu U14: „E un război deschis” + Replica părinților: „Luăm în calcul retragerea copiilor” # Gazeta Sporturilor
Corona Brașov a decis să întrerupă colaborarea cu antrenorul lotului U14, Maxim Crișan, implicat în octombrie într-un incident de agresiune cu un arbitru la o competiție la Tg. Mureș. Părinții copiilor îl susțin însă pe tehnicianul pus pe liberPe 12 octombrie, la un turneu de calificare pentru campionatul național U14 la polo, „secundul” Coronei Brașov, Maxim Crișan, a apărut în mijlocul unui episod agresiv: o răfuială cu arbitrul Adrian Cîmpeanu, tradusă ...
19:00
Carlos Alcaraz nu mai e blond și se bucură de vacanță în Miami + o întâlnire între campioni # Gazeta Sporturilor
Liderul mondial Carlos Alcaraz (22 de ani), cu un look nou, s-a întâlnit la Miami, unde se află în vacanță, cu Juan Martin del Potro (37 de ani). Cei doi s-au fotografiat împreună și și-au împărtășit admirația reciprocă pe rețelele sociale.Au trecut câteva luni de când Carlos Alcaraz, numărul 1 ATP, a apărut cu o imagine diferită, primită cu entuziasm de unii și surprindere de alții: s-a vopsit blond. ...
19:00
Ion Geolgău, la prima apariție după ce a fost demis de FRF: „Știu vorba asta de la Oblemenco” # Gazeta Sporturilor
Ion Geolgău (64 de ani), fostul mare jucător al Craiovei, le-a spus jucătorilor olteni ce trebuie să facă pentru a se impune în fața nemților de la Mainz. Ion Geolgău s-a aflat la prima apariție, după ce a fost demis de FRF, în urma scandalului sexual în care a fost implicat. Le-a oferit mai multe sfaturi craiovenilor pentru meciul cu Mainz, din Coference League, care se va juca joi, 27 noiembrie. ...
19:00
Reacție războinică dinspre Oltenia, înainte de meciul cu Mainz: „La Craiova, nimeni nu este favorit! Nu ne sperie nemții” # Gazeta Sporturilor
Pavel Badea, directorul Clubului Sportiv Universitatea Craiova, a prefațat partida oltenilor cu Mainz, din runda #4 de Conference League, în exclusivitate pentru GSP.Oficialul „leilor” din Bănie subliniază că meciul cu Mainz, formație aflată pe loc direct retrogradabil în Bundesliga, reprezintă o oportunitate majoră, o victorie ar fi sinonimă cu calificarea în primăvara europeană, dar și un etalon pentru pretențiile echipei în viitorul apropiat. ...
18:50
E seară de Liga Campionilor » Comentăm meciurile la GSP Live Special cu Dan Chilom și Miță de la Bere Gratis # Gazeta Sporturilor
Ediția specială GSP Live revine miercuri, 26 noiembrie, ora 21:30, cu meciurilor din runda a cincea a grupei Ligii Campionilor.Emisiunea poate fi urmărită pe site-ul www.gsp.ro, pe pagina de Facebook a Gazetei Sporturilor, pe canalul de YouTube, dar și pe TikTok.Mihai Mironică îi va avea ca invitați la GSP Live Special pe fostul fotbalist Dan Chilom, respectiv pe Mihai Georgescu, alias Miță, solistul trupei Bere Gratis. ...
18:40
La nivelul lui Gigi Becali! Vedeta Stelei Roșii are o „bijuterie” de 250.000 de euro # Gazeta Sporturilor
Marko Arnautovic, 36 de ani, starul Stelei Roșii, plătit cu 2,5 milioane de euro anual de către sârbi, are un bolid de lux, Mercedes-Maybach S680, ce costă peste 250.000 de euro. La viața lui, a avut mașini numai una și una!Marko Arnautovic, 36 de ani, este superstarul Stelei Roșii, adversara de joi seară a celor de la FCSB (ora 22:00, "Marakana") la Belgrad. ...
18:30
A umilit-o pe Barcelona, însă nu a scăpat necriticat: „Totul e despre el, mă enervează!” # Gazeta Sporturilor
Vremurile tulburi de la Manchester au trecut, iar Alejandro Garnacho (21 de ani, aripă stânga) trăiește acum o nouă perioadă la Chelsea, unde se bucură de încrederea antrenorului Enzo Maresca.Garnacho a părăsit-o pe United vara trecută, după ce a intrat în conflict cu Ruben Amorim, și a făcut pasul pe Stamford Bridge, unde a marcat deja două goluri și a oferit două pase decisive în 11 meciuri. ...
18:20
Se apropie perioada de mercato, iar cluburile din Superliga vor să puncteze atât la capitolul veniri, cât și la plecări. Kosovarul Leard Sadriu (24 de ani), fundașul central al celor de la FC Argeș, e gata de unul dintre cele mai importante transferuri din carieră.Acesta e dorit de Holsten Kiel, formație aflată pe locul 11 în Bundesliga 2, potrivit celor de la Kosovo Football. ...
18:10
Flacăra pentru Jocurile Olimpice de iarnă 2026 s-a aprins în interior din cauza avertizărilor meteorologice # Gazeta Sporturilor
După asigurarea unei mostre de rezervă la începutul săptămânii, flacăra olimpică pentru Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina 2026 (6–22 februarie) s-a aprins în Olympica antică, iar torța și-a început ștafeta care va număra 12.000 de kilometri pe teritoriul Italiei.Flacăra olimpică și-a început călătoria către Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina, chiar dacă i-a lipsit un pic din magia obișnuită. ...
Acum 12 ore
17:50
Cele mai interesante meciuri ale zilei din Liga Campionilor, analizate de Dan Bâra la Breaking Bets # Gazeta Sporturilor
Cap de afiș este confruntarea dintre Arsenal și Bayern, considerată cel mai echilibrat duel al serii. Arsenal are cea mai bună defensivă din competiție, în vreme ce Bayern a marcat 14 goluri în primele patru etape. Echipa lui Arteta încearcă să controleze jocurile prin posesie, însă bavarezii sunt într-o formă excelentă, iar statistica arată că aceștia petrec aproximativ 70% din timp în treimea adversă, sufocându-și constant rivalii. ...
17:50
„Să merg la Mondialul din 2026 ar fi ca și cum le-aș arăta degetul mijlociu multor oameni” # Gazeta Sporturilor
Ben Chilwell (28 de ani) nu a mai jucat pentru naționala Angliei de aproape doi ani, însă fundașul stânga de la Strasbourg a declarat că nu exclude o prezență la Campionatul Mondial din 2026, care va avea loc vara viitoare în SUA, Mexic și Canada.Chilwell s-a transferat la Strasbourg în ultima perioadă de mercato, după cinci ani petrecuți la Chelsea, unde a lucrat chiar cu Thomas Tuchel, actualul selecționer al Angliei.Într-un interviu acordat BBC, citat de abola. ...
17:50
„Erupe vulcanul” de pe „Oblemenco” » Câte bilete s-au vândut la Universitatea Craiova - Mainz # Gazeta Sporturilor
Pentru partida cu Mainz, a patra din actuala stagiune de Conference League, cei de la Universitatea Craiova au vândut deja peste 27.000 de bilete, aici incluzând și pachetele puse în vânzare pentru jocurile europene. Totuși, organizatorii se așteaptă la sold-out. La meci vor asista și aproximativ 2000 de suporteri nemți.Universitatea Craiova - Mainz se va disputa mâine, de la ora 19:45, pe „Ion Oblemenco”. Duelul va fi transmis în format liveTEXT de GSP. ...
17:40
FCSB U19, echipa antrenată de Marius Ștefan (32 de ani), joacă ACUM cu Puskas Akademia U19 (Ungaria), în turul III preliminar din UEFA Youth League. Partida a început la ora 17:30, e liveTEXT pe GSP.ro, cu informații în timp real de la reporterii Gazetei Sporturilor, și televizată de Digi Sport 1.Partida are loc la Buftea. Returul are loc în Ungaria, pe 10 decembrie.LIVE » FCSB U19 - Puskas Akademia U19 0-0Minutul 1. Start meci la Buftea. ...
17:40
Dinamo a anunțat prin intermediul rețelelor de socializare că fundașul dreapta Maxime Sivis (27 de ani) și-a prelungit contractul cu formația alb-roșie până în 2028.Contractul lui Maxime Sivis expira în vara anului 2026, dar francezul avea o opțiune de prelungire pe un an. În schimb, fundașul dreapta francez a prelungit înțelegerea cu „câinii” pe doi ani. Noul său contract va ajune la final în vara lui 2028. ...
17:40
Cristiano Ronaldo, atacantul de 40 de ani al lui Al Nassr și al naționalei Portugaliei, a oferit ceasuri personalizate fiecărui membru al echipei naționale, în onoarea triumfului în Nations League. Din acest gest nu a lipsit, desigur, nici Diogo Jota, care a decedat tragic.Ronaldo este un adevărat lider atât pe teren, cât și în afara lui, neuitând niciodată de coechipierii săi. ...
17:30
„Știu că mai fur curent câteodată, ce să fac?!” » Gabi Tamaș, despre cum a ratat un transfer la Lazio și despre consumul de alcool: „Spirt nu cred că am băut, dar o să-l încerc” # Gazeta Sporturilor
Gabriel Tamaș (42 de ani) a dezvăluit în emisiunea „Prietenii lui Ovidiu” că a ratat transferul la Lazio din cauza unei escapade în San Marino și a vorbit deschis despre consumul de alcool în toată perioada în care a fost fotbalist profesionist.Gabriel Tamaș a pus „ghetele în cui” și s-a mutat în birou. Este director sportiv la Concordia Chiajna, iar de curând s-a întors din Asia Express, show-ul fenomen al Antenei 1, pe care l-a câștigat alături de Dan Alexa. ...
17:00
Reacție rece la adresa lui Gigi Becali din partea antrenorului Stelei Roșii: „Nu luăm de bun ceea ce a spus! Toată lumea îl știe” # Gazeta Sporturilor
Vladan Milojevic, 55 de ani, antrenorul sârbilor, i-a oferit o replică acidă lui Gigi Becali la conferința de presă, după ce acesta a spus că nu e interesat de meciul direct de joi seară și a oferit primul 11 al roș-albaștrilorVladan Milojevic, 55 de ani, antrenorul Stelei Roșii, a vorbit sigur pe sine la conferința de presă premergătoare partidei de mâine, joi, 27 noiembrie, dintre echipa sa și FCSB, din grupa XXL a Europa League. ...
16:50
Fostul mare atacant din Bănie, concluzie clară înainte de Craiova - Mainz : „Hai să fim serioși” # Gazeta Sporturilor
Gică Craioveanu, fostul atacant de la FC Universitatea Craiova, a declarat că nu se teme de Mainz, înainte de meciul echipei lui Filipe Coelho cu nemții, din grupa de Conference League.Craiova - Mainz va avea loc joi, de la ora 19:45. Meciul din etapa a patra a grupei de Conference va fi liveTEXT pe GSP.ro și transmis la TV pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1Mainz, locul 17 din Bundesliga, e favorită înaintea meciului din Bănie, cu o cotă medie la victorie de 1,8. ...
16:50
Rapid își restructurează de pe acum lotul în perspectiva „Legii Novak” » 5 jucători străini, „pe făraș” # Gazeta Sporturilor
Rapid încearcă încă de acum să-și structureze lotul pentru sezonul viitor în perspectiva că „ordinul Novak", care prevede ca pe durata unui joc pe teren să fie prezenți minimum 40% sportivi români, va deveni lege, după ce a trecut de plenul Parlamentului.Noul proiect de modificare a Legii Sportului a fost trimis spre promulgare către președintele Nicușor Dan, iar dacă va deveni lege, va începe să producă efecte din sezonul 2026/2027. ...
16:20
Înaintea duelului cu România de la Mondial, antrenorul Croației și două jucătoare au luat cuvântul: „Ați întrebat ce fel de echipă suntem” # Gazeta Sporturilor
Ivica Obrvan (59 de ani), antrenorul naționalei de handbal feminin a Croației, Dejana Milosavljevic (31 de ani), jucătoarea Dunării Brăila, și Kristina Prkacin (28 de ani), fosta handbalistă a Gloriei Buzău, au vorbit despre obiectivele lor la Campionatul Mondial și au prefațat confruntarea cu România.Reporterul Adrian Jitea și fotoreporterul Ionuț Iordache vor fi la Rotterdam alături de naționala României și vor transmite toate informațiile și imaginile care contează. ...
16:20
Trecutul din prezent! Palatul impunător al temutului Arkan este fix în fața intrării principale a „Marakanei”: „Vă recomand să nu vă apropiați prea mult" # Gazeta Sporturilor
Fix în fața intrării principale a stadionului „Marakana” din Belgrad, printre alte case și vile de 5 stele, printre care și o proprietate a căilor ferate din China, stă, încă impunător, palatul lui Arkan, temutul criminal de război ucis în urmă cu 25 de ani. O figură controversată, o istorie însângerată. Cornel Dinu era apreciat drept „fratele meu” de către Zeljko RažnatovićAnii au trecut, dar legenda a rămas și continuă să trezească interes. ...
16:00
În Thailanda a fost prezentat planul pentru construirea unui circuit stradal în Bangkok, care să găzduiască o etapă de Formula 1. Țara negociază de câțiva ani pentru a deveni gazda unei curse din Campionatul Mondial, iar speranțele sunt ca în curând să se semneze un contract, iar prima cursă să aibă loc în 2028.În această săptămână, Autoritatea de Sport din Thailanda a prezentat oficial planul pentru un posibil circuit. ...
15:50
Curg plângerile pe numele Cameliei Voinea: „A rupt orarul de perete. Mi-a spus să mă duc în p**** mamei mele” # Gazeta Sporturilor
Toni Fota, kinetoterapeut al lotului național de gimnastică, susține că a fost „forțat, înjosit, înjurat și amenințat” de către Camelia Voinea. Pe numele antrenoarei există și o plângere din partea grecului.Ies la iveală noi detalii despre Camelia Voinea, mama și antrenoarea gimnastei Sabrina Voinea, în contextul scandalurilor care au zguduit gimnastica românească în acest an. ...
14:50
